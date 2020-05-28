Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися тільки після отримання контролю над кордоном, - Україна на засіданні ТКГ
Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи заявила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після виконання вимог безпеки.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначається, що сьогодні, 28 травня у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ).
"Під час обговорення у політичній групі можливості проведення виборів на території ОРДЛО України українська сторона вкотре наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після виконання вимог безпеки, зокрема виведення іноземних військ з території України та роззброєння військових формувань, отримання Україною контролю над кордоном, та виключно за українським законодавством за умови забезпечення діяльності українських ЗМІ, політичних партій, міжнародних спостерігачів", - розповіли в ОП.
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И с внутренней стороны тоже?
Источник: https://censor.net/n3198527"
Опять мантра про разоружение? В законе о местном самоуправлении чётко сказано - после вывода с территории Украины, а не разоружения...
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
Цапи таки дебіли, впихують невпихуєме
и никаких выборов, пока не вырастет новое проукраинское поколение..
Він на танчіку вертіцца
Люблю Фріца молодца
Йому каска до лица
а когда начиная с 2003 года, на улицах Донецка и Луганска, бродили первые активисты-сепаратисты Пургин, Лягин, Цуркан и тд.. с флагами ДНР/ЛНР, которые утверждали что нет никакой украины и нет никаких украинцев ,а в Рашке в Селигере собирались оплачиваемые "Россотрудничеством" группы молодежи ,которым втиралась в голову антиукраинская чушь.. То это ты, ватный гандон е еврейской пропиской https://censor.net/user/459425, просто забываешь и начинаешь апеллировать к борьбе с фашизмом...
а когда депутата Донецкого горсовета Рыбака, русские 3,14сы убили только за то, что он украинец ,это не фашизм (точнее рашизм)?!..
будь проклята Россия и "рускамир"!
Так вот он "домбасня", которого убили россияне, а ты предлагаешь выжигать напалмом. Так кто из нас рашист и рускамирец?
Ну так к чему тут эта дебильная аналогия
А Россия напала на Донбасс
организовала и вооружила местных колаборантов
так что - напалм и хлорка - это ПРАВИЛЬНО
С такими как вы РФ пропаганда не нужна. В каждой новости про ОРДЛО комментаторы пишут что будем жечь гражданских на Донбассе напалмом.
не ГРАЖДАНСКИХ,а тех кто все это устроил
Кто блокировал ВСУ в 14 году
кто срывал флаги Украины
Кто тупо верит русскому ТВ
таких на Донбассе немного 5-10 %
как и откровенно проукраинских
(но они проиграли ПОКА,потому что из за поребрика хлынула нечисть)
а 70-80 % остальных - тупо болото
какой флаг висит на горсоветом - посрать - хоть со свастикой
лишь бы зарплату платили
Выставляем требования, не выполнимые для Расии и потихоньку обносим Приданбасье колючей проволокой.
А три миллиона упопротых ватиков, из которых 40% - пенсионеры, пусть дядя Вова содержит!
Що то такий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт і його прокремлівська команда Слуг )(уйла своєї такої роду продажною діяльністю стали нагадувати ..резидентів кацапської Піндосії -Новросії а не президента і не Слуг народа і Української держави..
https://censor.net/ua/resonance/3048160/**********************************************************