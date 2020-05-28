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Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися тільки після отримання контролю над кордоном, - Україна на засіданні ТКГ

Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися тільки після отримання контролю над кордоном, - Україна на засіданні ТКГ

Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи заявила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після виконання вимог безпеки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що сьогодні, 28 травня у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ).

"Під час обговорення у політичній групі можливості проведення виборів на території ОРДЛО України українська сторона вкотре наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після виконання вимог безпеки, зокрема виведення іноземних військ з території України та роззброєння військових формувань, отримання Україною контролю над кордоном, та виключно за українським законодавством за умови забезпечення діяльності українських ЗМІ, політичних партій, міжнародних спостерігачів", - розповіли в ОП.

Також читайте: Списки для взаємного звільнення утримуваних осіб обговорять на наступному засіданні ТКГ, - Офіс Президента

Автор: 

вибори (6682) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+25
З позбавленням виборчого права всіх даубаситів , що отримали ауцвайс з двохголовим півнем !!!
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28.05.2020 11:54
+21
А взагалі , я б краще переймався б проблемами екології : дерева сохнуть , ріки міліють - скоро буде ні на чому повісить чи втопить москаля !
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28.05.2020 11:56
+11
То есть никогда, то есть Зебил соврал тогда на стадионе, что закончит войну победой Украины?
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28.05.2020 11:53
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То есть никогда, то есть Зебил соврал тогда на стадионе, что закончит войну победой Украины?
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28.05.2020 11:53 Відповісти
Разве он говорил о победе?
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28.05.2020 11:54 Відповісти
ну если не о победе, то значит о поражении. логично же
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28.05.2020 11:55 Відповісти
При писсюонисте баунбасский народ пока поживет отдельно. Для истории это недоразумение не дольше времени на смыв унитаза
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28.05.2020 11:57 Відповісти
А, я помню,как 6 лет назад,он говорил,шо закончит войну за два тыжни
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28.05.2020 12:29 Відповісти
Не войну, а АТО. А потом началась война. ДБ?
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28.05.2020 13:08 Відповісти
А потом Евровидение...
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28.05.2020 13:38 Відповісти
А потом Бузина (зачеркнуто) бузина в огороде...
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28.05.2020 14:49 Відповісти
Якщо б не посунула кацапоорда через наші кордони,саме так і було б.Тільки малоумні малороси можуть в цьому сумніватись.
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28.05.2020 14:49 Відповісти
Неужели агент кремля ОП мог такое заявить?Неофеодалы барыжного синдиката по расчленению Украины его за такое порвут,как Тузик грелку.
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28.05.2020 12:42 Відповісти
З позбавленням виборчого права всіх даубаситів , що отримали ауцвайс з двохголовим півнем !!!
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28.05.2020 11:54 Відповісти
А взагалі , я б краще переймався б проблемами екології : дерева сохнуть , ріки міліють - скоро буде ні на чому повісить чи втопить москаля !
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28.05.2020 11:56 Відповісти
Я, власне, турбуюся долею України, тому посадив у своєму дворі 1 смереку і 5 сосен
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28.05.2020 12:10 Відповісти
Осику ще треба посадити, на кілки пригодиться.
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28.05.2020 13:09 Відповісти
у планах...
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28.05.2020 13:33 Відповісти
мдаааааа це буде катастрофа
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28.05.2020 14:13 Відповісти
При этом, если в Крыме было принудительное вручение, то в Лугандоне - добровольное...
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28.05.2020 12:07 Відповісти
*З депортацією
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28.05.2020 15:35 Відповісти
Выборы на даунбасе состоятся только когда тамошний зоопарк перейдет в четвертое измерение (навсегда).
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28.05.2020 11:54 Відповісти
или переплывет реку Стикс
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28.05.2020 11:56 Відповісти
Обрати внимание на кармашек для денег.
И с внутренней стороны тоже?
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28.05.2020 13:10 Відповісти
А там есть победитель?
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28.05.2020 12:36 Відповісти
У вас с хронологией не порядок))) Вы что то путаете))) Спящий медведь заявляет, что его там нет))) Да и победы у него какие то мелковатые стали... Аж целый город захватили... Все что может праздновать этот "медведь" это день взятие "Метро"))) Какой медведь, такие и победы)))
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28.05.2020 12:55 Відповісти
Да и офицеры вашего медведя офигивают))) Говорят, как так? В Афгане за 10 лет потеряли 15 тыс солдат, а на Донбассе, за неполный год, 70 тыс.... Бабы новых уже нарожали???
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28.05.2020 13:01 Відповісти
Это при том, что орки из Мордора сумели сунуться только на самые восточные окраины Украины, где много было вынужденных переселенцев из Мордора взамен угробленных голодомором или вывезенных в Сибирь украинцев.
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28.05.2020 13:23 Відповісти
Медведь-шатун, да еще и людоед, по определению не является спящим. На охоту за таким зверем, много раз отметившемся своими кровавыми людоедскими пиршествами, образовываются западни грамотными охотниками. И только потом внезапная общая облава навсегда решает судьбу людоеда.
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28.05.2020 13:08 Відповісти
К демонстрациям орков нам не привыкать. Дидов на палку, - и вперед. Еще можно прихватить скульптуру петуха из говна и бульдозер для давки пищевых продуктов, как самые весомые изобретения из Мордора за последние годы.
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28.05.2020 12:46 Відповісти
"вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований,
Источник: https://censor.net/n3198527"

Опять мантра про разоружение? В законе о местном самоуправлении чётко сказано - после вывода с территории Украины, а не разоружения...
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28.05.2020 11:57 Відповісти
Поки є запаребрік, нічого там не буде.
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28.05.2020 12:00 Відповісти
Потому победа достигается невоенным путём, а уЗеленские проср.. мощный прорыв, "обменяв" моряков...
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28.05.2020 12:02 Відповісти
Мне нравится ваше троеточие:посланных порохрю на 3-х катерках на армаду из 37-и кораблях на погибель,провоцируя введение военного положения перед выборами в Украине. Однако и границы под контролем Украины не спасут Зелёно-каломойных,если будут жевать сопли с условным наказанием предателей.Конечно,при попередниках и того недыло,но на Западе этого не понимают.
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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28.05.2020 13:06 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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28.05.2020 13:38 Відповісти
Контроль над границей,до Урала?
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28.05.2020 12:32 Відповісти
Не хочуть лугандони ніяких виборів! Лугандони хочуть ковбаси! А цапи "годують" лугандонів комендантським часом і страхом потрапити на підвал.
Цапи таки дебіли, впихують невпихуєме
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28.05.2020 11:59 Відповісти
Дамбаси ходячі шлунки.
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28.05.2020 12:02 Відповісти
Голуби....одним словом )))
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28.05.2020 12:05 Відповісти
Этот гнойник в теле Украины будет нарывать пока не сдохнет кремлевская хунта и Мацковия распадётся на тысячу княжеств!
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28.05.2020 12:04 Відповісти
напалм и хлорка в течении 3х лет.. вот способы дезинфекции Бомбаса и Лугандона..
и никаких выборов, пока не вырастет новое проукраинское поколение..
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28.05.2020 12:06 Відповісти
Понятно. Нацисты в печах концлагерей выращивали новое поколение прогерманских евреев/цыган/военнопленных
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28.05.2020 12:11 Відповісти
Блин. СССР столько преступлений натворил, а вы постите фэйкову фотку. Погоны ввели в 1943г. А события были в 1939
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28.05.2020 12:22 Відповісти
Ой мама люблю Фріца
Він на танчіку вертіцца
Люблю Фріца молодца
Йому каска до лица
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28.05.2020 12:32 Відповісти
вот это другое дело
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28.05.2020 12:23 Відповісти
вон ты как закукарекал!..
а когда начиная с 2003 года, на улицах Донецка и Луганска, бродили первые активисты-сепаратисты Пургин, Лягин, Цуркан и тд.. с флагами ДНР/ЛНР, которые утверждали что нет никакой украины и нет никаких украинцев ,а в Рашке в Селигере собирались оплачиваемые "Россотрудничеством" группы молодежи ,которым втиралась в голову антиукраинская чушь.. То это ты, ватный гандон е еврейской пропиской https://censor.net/user/459425, просто забываешь и начинаешь апеллировать к борьбе с фашизмом...
а когда депутата Донецкого горсовета Рыбака, русские 3,14сы убили только за то, что он украинец ,это не фашизм (точнее рашизм)?!..
будь проклята Россия и "рускамир"!
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28.05.2020 12:30 Відповісти
Рыбак депутат не Донецкого а Горловского советов.
Так вот он "домбасня", которого убили россияне, а ты предлагаешь выжигать напалмом. Так кто из нас рашист и рускамирец?
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28.05.2020 12:38 Відповісти
Цыгане с евреями напали на III Рейх ????
Ну так к чему тут эта дебильная аналогия
А Россия напала на Донбасс
организовала и вооружила местных колаборантов
так что - напалм и хлорка - это ПРАВИЛЬНО
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28.05.2020 14:20 Відповісти
Это аналогия о методах прививание любви к себе.
С такими как вы РФ пропаганда не нужна. В каждой новости про ОРДЛО комментаторы пишут что будем жечь гражданских на Донбассе напалмом.
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28.05.2020 14:39 Відповісти
не передергивайте
не ГРАЖДАНСКИХ,а тех кто все это устроил
Кто блокировал ВСУ в 14 году
кто срывал флаги Украины
Кто тупо верит русскому ТВ
таких на Донбассе немного 5-10 %
как и откровенно проукраинских
(но они проиграли ПОКА,потому что из за поребрика хлынула нечисть)

а 70-80 % остальных - тупо болото
какой флаг висит на горсоветом - посрать - хоть со свастикой
лишь бы зарплату платили
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28.05.2020 18:23 Відповісти
О! Так это другое дело. Надо всегда уточнять, кого имеешь ввиду.
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28.05.2020 18:37 Відповісти
https://www.facebook.com/277285109125471/posts/1390608904459747/?vh=e Полюбуйтесь на аниженашибратья!!!
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28.05.2020 12:11 Відповісти
І нахрена цей недомірок попхався в президенти?
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28.05.2020 12:16 Відповісти
Не будет там никаких выборов.
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28.05.2020 12:20 Відповісти
Ніяких виборів, Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги. Питання тільки одне - навіщо нам їх повертати ? Ну ось живе ж Україна без "годувальників". Уже 6 років живе і жива, і не розвалилася, і нормально себе почуває. Навіщо повертати цей рак, та ще й ціною безлічі поступок? Який сенс? Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Жителі Даунбасу, ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях. І яка їм фінансова допомога. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Карантин і ізоляція на років пять а там подивимось. Хотят в Московію так в московію вперед ногами.
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28.05.2020 12:22 Відповісти
Не можна вірити жодному слову. Про те до чого вони домовляються в Мінську не знають прості громадяни, вся правда виходить через зливи інформації або якось випадково. ТОМУ ВІРИТИ НЕ МОЖНА ПОТРІБНО СЛІДКУВАТИ ЯК КАЖУТЬ ЗА РУКАМИ, ТОБТО - ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ РЕАЛЬНО.
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28.05.2020 13:05 Відповісти
Недаремно то якісь консультативні ради, то платформи примирення придумують, то за "штангельциркуля" хватаються. Немає чіткої, проукраїнської, твердої позиції.
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28.05.2020 13:22 Відповісти
О чём шум? Всё правильно!
Выставляем требования, не выполнимые для Расии и потихоньку обносим Приданбасье колючей проволокой.
А три миллиона упопротых ватиков, из которых 40% - пенсионеры, пусть дядя Вова содержит!
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28.05.2020 13:18 Відповісти
Не колючей проволокой, а сплошными минными полями и сигнальными радарами. Шириной в несколько километров.
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28.05.2020 13:40 Відповісти
Украина подписала конвенцию о запрете противопехотных мин...
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28.05.2020 15:43 Відповісти
По-этому и написал о необходимости сигнальных радаров, реагирующих на инфракрасное излучение или датчиков смещения объкта на наблюдаемой территории.
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30.05.2020 08:47 Відповісти
В нав'язаних нам кремлем злочинних Мінських угодах ( формула ШВАЙНмайера) є жахливий пункт, який говорить, що повноваження місцевих депутатів з бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих окупантів, убивць -нелюдей.. які самі себе за допомогою московських окупантів )(уйла і під дулами автоматів оберуть на окупованих кремлем територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш грізний українофоб... резидент - капитулянт ЗЕ.. не зможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої бандитської - наполовину московської влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками і кривавими бандитами - сепаратистами української землі . І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, і вже по всiй Українi.
Що то такий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт і його прокремлівська команда Слуг )(уйла своєї такої роду продажною діяльністю стали нагадувати ..резидентів кацапської Піндосії -Новросії а не президента і не Слуг народа і Української держави..
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28.05.2020 13:18 Відповісти
Да там хоть план "А", хоть "Б", хоть "В", Донбасс - буферная зона, Россия не имеет в планах его присоединять, боясь очередных санкций, но и Украине просто так не отдаст, это уже давно ясно, как белый день, только многие этого не хотят видеть. У ОРДЛО, судьба скорее всего как у Абхазии...
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28.05.2020 18:08 Відповісти
вот как оно будет, предсказать слишком трудно.
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28.05.2020 18:48 Відповісти
тобто переходимо до плану Президента зеленського: Б і В ?
https://censor.net/ua/resonance/3048160/**********************************************************
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29.05.2020 11:03 Відповісти
 
 