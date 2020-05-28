Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися тільки після отримання контролю над кордоном, - Україна на засіданні ТКГ

Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи заявила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після виконання вимог безпеки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що сьогодні, 28 травня у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ).

"Під час обговорення у політичній групі можливості проведення виборів на території ОРДЛО України українська сторона вкотре наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після виконання вимог безпеки, зокрема виведення іноземних військ з території України та роззброєння військових формувань, отримання Україною контролю над кордоном, та виключно за українським законодавством за умови забезпечення діяльності українських ЗМІ, політичних партій, міжнародних спостерігачів", - розповіли в ОП.

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