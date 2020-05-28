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Новини Коронавірус і карантин
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На Харківщині в психоневрологічному інтернаті спалах COVID-19: 10 підтверджених випадків, 27 осіб на ізоляції, - ОДА

На Харківщині в психоневрологічному інтернаті спалах COVID-19: 10 підтверджених випадків, 27 осіб на ізоляції, - ОДА

Доступ у Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат (Борівський район Харківської області) закривається через COVID-19, підопічні і персонал перебуватимуть на карантині без права залишати заклад.

Про це повідомив директор департаменту соцзахисту населення ОДА Юрій Шпарага, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість громадян, що постійно проживають в інтернатній установі 119, обслуговуючий персонал - 85. Станом на вечір 27 травня у 10 осіб виявлено позитивні результати на COVID-19, із них обслуговуючий персонал - 7... Починаючи з 8:00 28 травня доступ в інтернатну установу повністю закривається", - розповів Шпарага.

За його словами, на самоізоляції зараз перебуває 27 осіб з-поміж персоналу, в тому числі директор.

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Шпарага запевнив, що всі підопічні і персонал інтернату протестовані на наявність коронавірусу. Вхід у заклад взято під контроль представників поліції.

Крім того, за словами Шпараги, в установу додатково спрямовано засоби захисту: медичні захисні маски, респіратори, захисні окуляри, 100 захисних костюмів, 200 пар рукавичок. Також засоби захисту направлено до територіального центру Борівського району.

На Харківщині в психоневрологічному інтернаті спалах COVID-19: 10 підтверджених випадків, 27 осіб на ізоляції, - ОДА 01

Автор: 

лікарня (1353) карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Интересное интервью врача Харьковской инфекционки https://www.newsroom.kh.ua/news/vrachey-postavili-na-koleni-glava-infekcionki-pavel-nartov-0?fbclid=IwAR0AE06histbTzkij59HKhJXBy-********************************
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28.05.2020 12:22 Відповісти
Потому что тамошние обитатели по понятным причинам часто не соблюдают гигиену, не говоря уже о масках.
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28.05.2020 13:54 Відповісти
Это интернат для психохроников. Им трудно понять понять как соблюдать ************ и трудно себя структурировать для выполнения последовательных действий.
Ну а в психиатрических больницах, хотя и введён карантинный режим, всё равно принимаются острые пациенты, в карантинные отделения, где они наблюдаются в течении двух недель, а затем, если ковид не выявляется, переводятся в лечебные.
Инфицированы изначально эти пациенты или нет, никто сказать не может.
Персонал психбольниц никакими защитными костюмами не обеспечивается, всякие респираторы, маски, перчатки, дезинфекторы покупаются за свой счет.
Ну а если учесть возможность бессимптомного носительства, то вполне может занести и персонал.
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28.05.2020 14:34 Відповісти
Совок никак не хочет отступать.

Ау, "дохтуры", вы вообще в курсе что психические и неврологические заболевания - это абсолютно разные вещи ? Шизофрения - это психическое заболевание, а эпилепсия - неврологическое. В первом случае пациент является неадекватом - ему могут мерещиться соседи с лучом Лазаря и проч. Во втором - человек может терять сознание, иногда с конвульсиями, но по приходу в сознание он абсолютно нормален.
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28.05.2020 12:33 Відповісти
Дохтуры, конечно, в курсе. Можете тут ликбез не проводить.
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28.05.2020 14:37 Відповісти
Eсли дохтуры в курсе, почему до сих пор эпилепсия официально считается "психо-неврологическим" заболеванием ?
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28.05.2020 14:38 Відповісти
Потому что нарушения психической деятельности при этом заболевании тоже бывают, если тяжелое протекание, то больной может и инвалидизироваться.
Но вообще в психиатрии есть отдельное направление и отдельная специализация, эпилептологи, которые лечат таких пациентов.
И действительно, при благоприятном течении, постоянном наблюдении и адекватном лечении такие больные могут полноценно жить и работать, хотя и соблюдать определённый режим (например, не переутомляться, не перевозбуждать нервную систему, не употреблять алкоголь).
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28.05.2020 14:54 Відповісти
Конечно, в 20-м веке всё так и было...
Сегодня всё иначе: есть два очень жёстких и беспощадных пацана: Lamotrigine и Levetiracetam. Эпилепсия очень боится и ненавидит их, но шансов против них у неё нет.
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Власть мало внимания уделяет таким учреждениям.Наибольшее число жертв по всему миру -именно дома престарелых.На время пандемии нужно привлекать волонтёров. туда.А у нас вновь те же грабли.
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28.05.2020 12:37 Відповісти
 
 