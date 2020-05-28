На Харківщині в психоневрологічному інтернаті спалах COVID-19: 10 підтверджених випадків, 27 осіб на ізоляції, - ОДА
Доступ у Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат (Борівський район Харківської області) закривається через COVID-19, підопічні і персонал перебуватимуть на карантині без права залишати заклад.
Про це повідомив директор департаменту соцзахисту населення ОДА Юрій Шпарага, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість громадян, що постійно проживають в інтернатній установі 119, обслуговуючий персонал - 85. Станом на вечір 27 травня у 10 осіб виявлено позитивні результати на COVID-19, із них обслуговуючий персонал - 7... Починаючи з 8:00 28 травня доступ в інтернатну установу повністю закривається", - розповів Шпарага.
За його словами, на самоізоляції зараз перебуває 27 осіб з-поміж персоналу, в тому числі директор.
Шпарага запевнив, що всі підопічні і персонал інтернату протестовані на наявність коронавірусу. Вхід у заклад взято під контроль представників поліції.
Крім того, за словами Шпараги, в установу додатково спрямовано засоби захисту: медичні захисні маски, респіратори, захисні окуляри, 100 захисних костюмів, 200 пар рукавичок. Також засоби захисту направлено до територіального центру Борівського району.
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Ну а в психиатрических больницах, хотя и введён карантинный режим, всё равно принимаются острые пациенты, в карантинные отделения, где они наблюдаются в течении двух недель, а затем, если ковид не выявляется, переводятся в лечебные.
Инфицированы изначально эти пациенты или нет, никто сказать не может.
Персонал психбольниц никакими защитными костюмами не обеспечивается, всякие респираторы, маски, перчатки, дезинфекторы покупаются за свой счет.
Ну а если учесть возможность бессимптомного носительства, то вполне может занести и персонал.
Ау, "дохтуры", вы вообще в курсе что психические и неврологические заболевания - это абсолютно разные вещи ? Шизофрения - это психическое заболевание, а эпилепсия - неврологическое. В первом случае пациент является неадекватом - ему могут мерещиться соседи с лучом Лазаря и проч. Во втором - человек может терять сознание, иногда с конвульсиями, но по приходу в сознание он абсолютно нормален.
Но вообще в психиатрии есть отдельное направление и отдельная специализация, эпилептологи, которые лечат таких пациентов.
И действительно, при благоприятном течении, постоянном наблюдении и адекватном лечении такие больные могут полноценно жить и работать, хотя и соблюдать определённый режим (например, не переутомляться, не перевозбуждать нервную систему, не употреблять алкоголь).
Сегодня всё иначе: есть два очень жёстких и беспощадных пацана: Lamotrigine и Levetiracetam. Эпилепсия очень боится и ненавидит их, но шансов против них у неё нет.