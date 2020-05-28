На Харківщині в психоневрологічному інтернаті спалах COVID-19: 10 підтверджених випадків, 27 осіб на ізоляції, - ОДА

Доступ у Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат (Борівський район Харківської області) закривається через COVID-19, підопічні і персонал перебуватимуть на карантині без права залишати заклад.

Про це повідомив директор департаменту соцзахисту населення ОДА Юрій Шпарага, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість громадян, що постійно проживають в інтернатній установі 119, обслуговуючий персонал - 85. Станом на вечір 27 травня у 10 осіб виявлено позитивні результати на COVID-19, із них обслуговуючий персонал - 7... Починаючи з 8:00 28 травня доступ в інтернатну установу повністю закривається", - розповів Шпарага.

За його словами, на самоізоляції зараз перебуває 27 осіб з-поміж персоналу, в тому числі директор.

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Шпарага запевнив, що всі підопічні і персонал інтернату протестовані на наявність коронавірусу. Вхід у заклад взято під контроль представників поліції.

Крім того, за словами Шпараги, в установу додатково спрямовано засоби захисту: медичні захисні маски, респіратори, захисні окуляри, 100 захисних костюмів, 200 пар рукавичок. Також засоби захисту направлено до територіального центру Борівського району.