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Патрулі СММ ОБСЄ зафіксували сліди важкої техніки на території окупованого Донбасу, - ОП

Патрулі СММ ОБСЄ зафіксували сліди важкої техніки на території окупованого Донбасу, - ОП

Представники СММ ОБСЄ під час зустрічі Тристоронньої контактної групи заявили, що зафіксували сліди важкої техніки на території окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Україна наполягла на необхідності забезпечення з боку російської сторони безумовного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ для фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші, забезпечення руху гуманітарних місій. Представники СММ ОБСЄ повідомили про те, що їхні патрулі зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО України", - повідомляє ОП.

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В ОП вказали, що досягнуто загальне розуміння між Україною та ОБСЄ питань безпеки, яке полягає в безумовному і повному виконанні СММ ОБСЄ наданого мандата усіма силами і засобами.

Автор: 

техніка (1819) Офіс Президента (2018)


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Патрули СММ ОБСЕ зафиксировали следы тяжелой техники на территории оккупированного Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 368
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28.05.2020 12:04 Відповісти
Кто это сделал? Айяяй.
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28.05.2020 12:24 Відповісти
Это были марсиане на марсоходах.
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28.05.2020 13:35 Відповісти
Не прошло и 6-ть лет,как сразу всеми доступными средствами увидели след от
гусеницы танка.
Так наблюдатели или ублюдки?
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28.05.2020 12:30 Відповісти
Не кажіть бубочці. Він засмутиться. В його голові вже мир
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28.05.2020 12:37 Відповісти
следы есть, а техники нет!?
прямо как снежный человек...
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28.05.2020 16:22 Відповісти
 
 