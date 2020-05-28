Патрулі СММ ОБСЄ зафіксували сліди важкої техніки на території окупованого Донбасу, - ОП

Представники СММ ОБСЄ під час зустрічі Тристоронньої контактної групи заявили, що зафіксували сліди важкої техніки на території окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Україна наполягла на необхідності забезпечення з боку російської сторони безумовного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ для фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші, забезпечення руху гуманітарних місій. Представники СММ ОБСЄ повідомили про те, що їхні патрулі зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО України", - повідомляє ОП.

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В ОП вказали, що досягнуто загальне розуміння між Україною та ОБСЄ питань безпеки, яке полягає в безумовному і повному виконанні СММ ОБСЄ наданого мандата усіма силами і засобами.