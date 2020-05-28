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Новини Оборона
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У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням

У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України оприлюднило роз'яснення щодо організації призову на строкову військову службу та щодо віку громадян України, які підлягають призову та відправленню до військ (сил) у травні - липні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюються міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки).

Відповідно до Указу Президента України від 16.01.2020 № 13 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році" (із змінами) протягом травня-липня поточного року визначено проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу.

Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу" на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Улітку на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ

Пунктом 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення для проведення призову у травні — липні 2020 року" (із змінами) визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).

Крім того, Міністром оборони України направлено листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендовано розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років відповідно до частини 15 статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) Міноборони (7294) оборона (4764) призов (431) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+20
Это правильно. Вон. юноша Зеленский 5 лет назад тоже таким правом воспользовался.
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28.05.2020 12:15
+6
нет, ему 42 и он не рядовой. он просто послал военкома и еще смеялся с повесток
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28.05.2020 12:19
+6
Всі повинні йти по власному бажанню,це буде означати справжню свободу і демократію.Або робіть як в Швеції,що йдуть усі,навіть принцеси.
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28.05.2020 12:22
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Это правильно. Вон. юноша Зеленский 5 лет назад тоже таким правом воспользовался.
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28.05.2020 12:15 Відповісти
нет, ему 42 и он не рядовой. он просто послал военкома и еще смеялся с повесток
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28.05.2020 12:19 Відповісти
він відкосив від мобілізації, а це протиправно.
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28.05.2020 12:30 Відповісти
шо протиправно?
я не за "зе", але посилаю до яхве військоматників.
з якого біса мене має ганяти мавпа з погонами?
я вже переріс, але - трохи розумію "гаранта" шо послав наПутіна дебілів шо його підсрачниками гнали би носити цемент на буд-ві дачі черговому дегенералу. ти б і сам посилав їх до біса
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28.05.2020 12:42 Відповісти
закрий свою вонючу ротяку сцикло. не ми а ви ******* зелена все робите для цього.
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28.05.2020 13:31 Відповісти
Да ну перестаньте. Куда ему с его физиологическими отличиями в армию. Его там такие девчонки как Маруся Зверобой вмиг зачмырят.
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28.05.2020 12:48 Відповісти
значит требования Конституции побоку ??? кто будет защищать Родину--зеленый окурок,который ни дня не служил ???? дебилы,мля !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2020 13:18 Відповісти
Ти служив у ВСУ?
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28.05.2020 12:23 Відповісти
Він кацап.
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28.05.2020 12:29 Відповісти
мало кто хочет шоб им помыкали дебилы с погонами.
ну просто кто проходил "отбор", знает что этих уродов надо посылать подальше
принципиально не "служить".
(я не за ЧС, когда нужно оборонять заводы и пароходы)
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28.05.2020 12:18 Відповісти
И как же ты будешь их оборонять, если не будешь знать: с какого боку к автомату подойти? Сказочник.
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28.05.2020 12:37 Відповісти
ой, да стрелял и разбирал.
факт в том шо в "армии" таких "разбирунов" тупо на мясо гонят. как и Жуков. живи с этим.
а я за норм. армию где солдат ценится(портрет ААГ не вставлю, но тыпонел)
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28.05.2020 12:46 Відповісти
Ты за по314здеть.
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28.05.2020 12:54 Відповісти
не.
просто я не хотел бы - "бежи туда и постреливай", вместо "занять позиции, ждем артподдержки".
разница есть?
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28.05.2020 13:10 Відповісти
Розборки автомату мало, мені теж багато не подобається в нашій армії але казочки типу "коли тре я їм покажу" це всього лиш казочки.
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28.05.2020 14:17 Відповісти
вроді Невзоров сказав - якшо ти просрав автомат, пістолет, ніж, то може тобі знадобл*ться вибрики шоб ногами розмахувати(з умовою шо противник такий же дурень)
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28.05.2020 14:23 Відповісти
Ну так, в Рашке тогда служи, там еще и покажут, как на бутылку сесть нужно, раз тебе наша армия не нравится
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28.05.2020 12:39 Відповісти
если нападут - пойдем все.
но только фарш против фарша будет.
ты читал как воюет армия(нормальная)?
так наша армия по сей день - совковая.
давай, 2-3 миллиона положим, а потом - мир-жопа-жрачка.
все довольны ****.
не смеши
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28.05.2020 12:48 Відповісти
Всі повинні йти по власному бажанню,це буде означати справжню свободу і демократію.Або робіть як в Швеції,що йдуть усі,навіть принцеси.
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28.05.2020 12:22 Відповісти
У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням - Цензор.НЕТ 3453
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28.05.2020 14:08 Відповісти
Красуня👍
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28.05.2020 14:13 Відповісти
https://censor.net/user/265235 То чому в нас не так як в Швеції? Чому на призовні армії ламають людину? Чому в нас совєтсько-бандитський устрій в армії,як на Московії? І саме за совєтсько бандитський устрій тут на форумі кричать.
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28.05.2020 14:19 Відповісти
Менталітет різний. У скандинавців виховували воїнів. У Російській Імперії і СССР - рабів, які повинні йти під кулі, тому що позаду однаково наражатися під кулі кулеметів НКВД.
Це єдиний український форум, який не заборонив громадянам висловлювати власну думку.
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30.05.2020 09:07 Відповісти
Обрало би населення Вячеслава Чорновола президентом - історія нинішнього населення України покотилась би по зовсім іншій вітці. Ймовірно що навіть озбройного вторгненя орків на сході України не відбулося, тому що забуялися би конфліктувати з NATO.
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30.05.2020 09:20 Відповісти
В ВС существует такая команда/инструкция: "делай, как я"... учитывая армейское единоначалие, она должна исходить, прежде всего, от г-командующего... чем может поделиться наш комический мимишный еврейский мальчик в сюртуке говнокомандующего и треуголке, а? Делай, как я? Смех один...
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28.05.2020 12:27 Відповісти
В нас завжди була рабська армія.Як видно не стала Україна сильна.Тому що в нас на призові тюремні поняття.Всі жаргони з тюрми прийшли,такі як дух,дєд і тд.Ну не може бути така армія сильна.І не показуйте Московію,в них ресурсів безкінечна кількість,якби вони мали іншу свідомість і правильно їх використовували,то жили би найкраще в світі.Ми повинні кардинально все змінити,тоді переможемо і будемо достойно жити.
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28.05.2020 12:29 Відповісти
Доречне і влучне зауваження.
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28.05.2020 14:13 Відповісти
https://censor.net/user/265235 Слушне то воно слушне,але більшість над ним насміхається.І хоче.щоб це все б...тво продовжувалось.
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28.05.2020 14:22 Відповісти
Ну прямо очередь стоит с заявлениями! Одни страну разворовывают, а другие за это погибают. Страна контрастов
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28.05.2020 12:35 Відповісти
а вы думаете нас защитит контрактник
.
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28.05.2020 12:36 Відповісти
ну а чего?
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28.05.2020 13:11 Відповісти
...в наше время стыдно было не идти в армию...и девушки косо смотрели на тех кто увильнул, как на больного, замуж не хотели идти за такого.
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28.05.2020 12:39 Відповісти
вспомнился фильм "Максим Перепелица"
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28.05.2020 13:12 Відповісти
https://censor.net/user/76140 А горіти в бетеерах в Афганістані також було не соромно?
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28.05.2020 14:20 Відповісти
https://censor.net/user/470725 То був добровільний вибір людей.В США повністю контрактна армія,кацапику.
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28.05.2020 15:57 Відповісти
https://censor.net/user/470725 А коли це українці їхали воювати в Ірак?
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28.05.2020 19:56 Відповісти
https://censor.net/user/470725 Так це контрактники були,чмошнику.
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28.05.2020 21:05 Відповісти
Але !! Для майбутньої проукраїнськоъ влади, що скоро прийде --всіх, що ухилявся від призиву з 2014 року як Зеленський , всіх , хто по своєму бажанню зараз не захоче проходити службу ---позбавити виборчого права конституційно !!
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28.05.2020 12:39 Відповісти
А ще позбавити громадянства тих, у кого була заборгованість за комунальні платежі.
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28.05.2020 12:46 Відповісти
Якщо ви за то, що б продати собаку, то вам до зебілів.
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28.05.2020 12:58 Відповісти
Я за те, щоб не було боргів. Робота є завжди, в іншому місті, в іншій країні, але боргів не має бути. Ненавиджу бідних боржників, вони гірші ніж сепари, тому що їдять країну зсередини.
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28.05.2020 13:04 Відповісти
Звісно молодь патріотична і неодмінно буде проходити військове навчання, а потім будуть звільняти окуповані Донбас та Крим.
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28.05.2020 12:44 Відповісти
Не вся молодь .Яка кількість піде на службу , буде захищати Україну , тобто птріотична у яких батьки ходять в моськовський сатанат ? Яка кількість піде на службу батьки яких є уклоністами з 2014 року ? Яка кількість піде захищати Неньку , у яких батьки їз'дять в мордор на заробітки ,не зважаючи що то країна агресор ? Ви спитайте в найближчему військокоматі .
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28.05.2020 12:57 Відповісти
"Не вся молодь .Яка кількість піде на службу , буде захищати Україну , тобто птріотична у яких батьки ходять в моськовський сатанат?"

Спасибо, поржал

29 июля 2015, 09:30

Приличные показатели дали центральные и восточные области. На юге и западе страны дела обстояли заметно хуже.
Запланированное к мобилизации по отдельным регионам количество людей в Минобороны не разглашают.
"Если в предыдущие волны у нас были сотни добровольцев, то за пятую волну на всю область таких нашлось всего‑то 20 человек",- сетует Роман Поронюк, спикер военкомата Львовщины. По итогам пятой волны мобилизации регион выполнил план всего на 60 %.
Еще хуже дела с желающими послужить родине обстоят в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, ставших всеукраинскими аутсайдерами. Здесь план по пятой волне не выполнили даже наполовину, а Закарпатье не дотянуло даже до 30 %. Проблемы примерно одни и те же - низкая явка, массовое бегство за границу и огромная доля тех, кого медкомиссия признает непригодным для службы.
Больше всех умудрилась оскандалиться Ивано-Франковская область. Здесь примерно в 60 селах за весь год не мобилизовали ни одного человека. Об этом говорит местный общественный активист Максим Кицюк, который весной 2015‑го проходил практику в облгосадминистрации.
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28.05.2020 13:08 Відповісти
Пане Антон , ви ще ромів порахуйте до ******** з Закрпаття )))
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28.05.2020 13:40 Відповісти
Пане Антон , половина добробатів з 2014 року була саме з західної України , подивіться склад бат.Кульчицького наприклад , і зрозумієте чому 2015 така статистика, бо вони воювати йшли не по призиву через військокомат . Тому і називають їх добробатами.
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28.05.2020 13:51 Відповісти
Какая разніца! У нас же всі бригади укомплектовані на 200%. Конкурс - 5000 осіб на місце. Усі склади та гарнізони укомплектовані гіпер-охороною! Можна й тмх, хто є, розпустити по хатах.
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28.05.2020 12:53 Відповісти
это хорошо
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28.05.2020 13:13 Відповісти
Считаю, стоит законодательно закрепить принцип, как в Израиле: если не служил - на госслужбу не попадешь никогда.
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28.05.2020 13:21 Відповісти
Ну, пока вирус, сойдёт.
А вообще-то пинками нужно гнать этих "неправильные налоги не плачу, в неправильную армию не пойду, дайте мне пенсию как в Швеции!"
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28.05.2020 13:22 Відповісти
служить в армии должны ВСЕ мужики. это обязанность мужиков защищать свою родину. но!

В ГОВНОГОСУДАРСТВЕ есть хитрожопое племя. сами знаете кто такие. поэтому под мины и снаряды погонят селян, роботяг, а мрази хитросделаные , будут жиреть. так что не все так однозначно, пока нами правят мрази))))))
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28.05.2020 13:26 Відповісти
По коментарях в нас люди мають совєтську свідомість і хочуть побудувати совєтську Україну у вишиванці.Ви криком кричите,щоб усі йшли на призов,але до багатіїв ви ніяких претензій не маєте.Більше того,ви хочете,щоб з сіл і райцентрів йшли,як зараз і відбувається.Ви що не бачите,що з цього нічого доброго не буде? Якщо не бачите,то подивіться навкруги себе.
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28.05.2020 13:46 Відповісти
головнокомандувач - дизертир- малорос-жыт- сын мусора -клоун , гоним его в шею.
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28.05.2020 13:51 Відповісти
Служить пацанам???
Вот когда ЗЕ отслужит, тогда да! Тогда призывать!!!!
Если Гарант уклонист, то какая нафиг обязаловка может быть?
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28.05.2020 14:06 Відповісти
Цікаво, одним за бажанням, а іншим в обов'язковому порядку. Чи не час вже вводити ізраїльську чи швейцарську систему? Відслужив місяць раз на рік і 11 місяців у відпустці. Он, Галь Гадот служба в армії не заважала зніматися в кіно.
У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням - Цензор.НЕТ 9115
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29.05.2020 12:34 Відповісти
Марк Іванір з Чернівців відслужив у розвідці Ізраїлю і приймав участь в операції "Соломон"
У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням - Цензор.НЕТ 2838
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29.05.2020 13:14 Відповісти
Сценарист, продюсер, актор каналу "Нетфлікс" Лиор Раз служив в спецназі, і був охоронцем Арні
У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням - Цензор.НЕТ 2663
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29.05.2020 13:18 Відповісти
Примусовка до нічого доброго не приведе.
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30.05.2020 09:32 Відповісти
А от якісь заохочення (наприклад, можливість отримання додаткового бонусу при вступленні у вищий навчальний заклад були би доречні).
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30.05.2020 09:41 Відповісти
 
 