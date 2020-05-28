У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням
Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України оприлюднило роз'яснення щодо організації призову на строкову військову службу та щодо віку громадян України, які підлягають призову та відправленню до військ (сил) у травні - липні 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюються міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки).
Відповідно до Указу Президента України від 16.01.2020 № 13 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році" (із змінами) протягом травня-липня поточного року визначено проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу.
Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу" на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Пунктом 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення для проведення призову у травні — липні 2020 року" (із змінами) визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).
Крім того, Міністром оборони України направлено листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендовано розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років відповідно до частини 15 статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".
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я не за "зе", але посилаю до яхве військоматників.
з якого біса мене має ганяти мавпа з погонами?
я вже переріс, але - трохи розумію "гаранта" шо послав наПутіна дебілів шо його підсрачниками гнали би носити цемент на буд-ві дачі черговому дегенералу. ти б і сам посилав їх до біса
ну просто кто проходил "отбор", знает что этих уродов надо посылать подальше
принципиально не "служить".
(я не за ЧС, когда нужно оборонять заводы и пароходы)
факт в том шо в "армии" таких "разбирунов" тупо на мясо гонят. как и Жуков. живи с этим.
а я за норм. армию где солдат ценится(портрет ААГ не вставлю, но тыпонел)
просто я не хотел бы - "бежи туда и постреливай", вместо "занять позиции, ждем артподдержки".
разница есть?
но только фарш против фарша будет.
ты читал как воюет армия(нормальная)?
так наша армия по сей день - совковая.
давай, 2-3 миллиона положим, а потом - мир-жопа-жрачка.
все довольны ****.
не смеши
Це єдиний український форум, який не заборонив громадянам висловлювати власну думку.
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Спасибо, поржал
29 июля 2015, 09:30
Приличные показатели дали центральные и восточные области. На юге и западе страны дела обстояли заметно хуже.
Запланированное к мобилизации по отдельным регионам количество людей в Минобороны не разглашают.
"Если в предыдущие волны у нас были сотни добровольцев, то за пятую волну на всю область таких нашлось всего‑то 20 человек",- сетует Роман Поронюк, спикер военкомата Львовщины. По итогам пятой волны мобилизации регион выполнил план всего на 60 %.
Еще хуже дела с желающими послужить родине обстоят в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, ставших всеукраинскими аутсайдерами. Здесь план по пятой волне не выполнили даже наполовину, а Закарпатье не дотянуло даже до 30 %. Проблемы примерно одни и те же - низкая явка, массовое бегство за границу и огромная доля тех, кого медкомиссия признает непригодным для службы.
Больше всех умудрилась оскандалиться Ивано-Франковская область. Здесь примерно в 60 селах за весь год не мобилизовали ни одного человека. Об этом говорит местный общественный активист Максим Кицюк, который весной 2015‑го проходил практику в облгосадминистрации.
А вообще-то пинками нужно гнать этих "неправильные налоги не плачу, в неправильную армию не пойду, дайте мне пенсию как в Швеции!"
В ГОВНОГОСУДАРСТВЕ есть хитрожопое племя. сами знаете кто такие. поэтому под мины и снаряды погонят селян, роботяг, а мрази хитросделаные , будут жиреть. так что не все так однозначно, пока нами правят мрази))))))
Вот когда ЗЕ отслужит, тогда да! Тогда призывать!!!!
Если Гарант уклонист, то какая нафиг обязаловка может быть?