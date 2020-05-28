У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України оприлюднило роз'яснення щодо організації призову на строкову військову службу та щодо віку громадян України, які підлягають призову та відправленню до військ (сил) у травні - липні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюються міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки).

Відповідно до Указу Президента України від 16.01.2020 № 13 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році" (із змінами) протягом травня-липня поточного року визначено проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу.

Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу" на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

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Пунктом 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення для проведення призову у травні — липні 2020 року" (із змінами) визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).

Крім того, Міністром оборони України направлено листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендовано розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років відповідно до частини 15 статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".