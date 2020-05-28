Операторів і фотокореспондентів допустили в ложу преси Ради. ДОКУМЕНТ

Спікер парламенту Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи щодо запобігання виникненню гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року, №151.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно з розпорядженням, один оператор/фотокореспондент від ЗМІ допускається в ложу преси балкону зали засідань Ради.

У той же час їх не має бути більш як 30 осіб. Від одного засобу масової інформації може працювати один оператор або фотокореспондент.

Журналістів як і раніше пропускатимуть за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої апаратом Верховної Ради.

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