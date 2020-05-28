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У День Києва вулиці столиці посилено патрулюватиме поліція, в'їзд у місто не обмежуватимуть, - Кличко

У День Києва вулиці столиці посилено патрулюватиме поліція, в'їзд у місто не обмежуватимуть, - Кличко

Усі заходи до Дня Києва цього року відбуватимуться в онлайн-форматі.

Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"День Києва будемо святкувати в онлайн-форматі. Зокрема, на телеканалі "Київ" будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні", - зазначив мер.

"Традиційний "Пробіг під каштанами" – відбудеться теж в онлайн-форматі. Там є цікава задумка. За всіх киян бігтимуть кілька людей. Вулиці перекривати не будуть.

"Організатори пропонують киянам долучитися до благодійної акції і зробити грошовий внесок - 100 гривень. Кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ, - Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших", - пояснив Кличко.

Також Кличко зазначив, що місто цього дня посилено патрулюватимуть загони поліції та муніципальної варти.

"Щодо в’їзду в Київ – його ми обмежувати не будемо. Я сподіваюсь, що в людей вистачить свідомості не наражати себе на небезпеку і не їхати масово в столицю. Дотримуйтеся правил! А наступного року вже відзначимо день нашого міста традиційно - масово і весело", - підсумував Кличко.

Також читайте: День Києва відзначатимуть у телеформаті у зв'язку з коронавірусом, - КМДА

Автор: 

День Києва (26) Київ (19401) Кличко (3505)


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Так он уже патрулировал. Шах и Мат!!!
У День Києва вулиці столиці посилено патрулюватиме поліція, в'їзд у місто не обмежуватимуть, - Кличко - Цензор.НЕТ 3519
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28.05.2020 12:44 Відповісти
В День Киева улицы столицы будет усиленно патрулировать полиция, въезд в город ограничивать не будут, - Кличко

Cказал, что въезд в город будет тоже в онлайн-режиме.
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28.05.2020 12:35 Відповісти
Щось стремно коли аваківська срань у вигляді поліції буде ходити по вулицях..Садисти повиходять??
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28.05.2020 12:35 Відповісти
Адепт секти "Свідків коронавірусу" просто не може без того, щоб не нагидити киянам в душу...
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28.05.2020 12:51 Відповісти
 
 