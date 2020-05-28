Я назвав ТКГ "Товариством колективного геморою", щоб підкреслити ризик підвищення статусу української делегації, - нардеп "Голосу" Рахманін

Нардеп "Голосу" Рахманін пояснив зміст свого висловлювання на адресу Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, статус якої хочуть підвищити до "фактично офіційного".

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я сказав, що ТКГ (Тристоронню контактну групу) після її видозміни (принаймні в українській її частині) можна перейменувати на ТКГ - Товариство колективного геморою. Підвищивши статус української делегації в ТКГ, держава ризикує отримати підвищений головний біль", - сказав Рахманін.

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За його словами, розширивши формат Тристоронньої контактної групи, надавши їй формату квазіофіційної делегації, а угодам - формату квазіміжнародних, Україна додатково бере на себе зобов'язання, які змушена буде виконувати в тій інтерпретації, на якій наполягає Росія.

"Ми створюємо собі додаткові труднощі, нічого не отримуючи взамін. Взагалі. При тому що будь-який ризикований крок передбачає якусь вигоду. Пояснити, в чому вигода надання українській делегації у складі ТКГ фактично офіційного статусу, мені ніхто не може. Жоден із наведених аргументів не переконує мене в тому, що, пішовши на такий ризикований крок, ми отримуємо хоч на йоту якусь перевагу", - вважає нардеп.

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Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ про новий склад ТКГ у Мінську. Українську делегацію знову очолив другий президент України Леонід Кучма. Також вона була посилена заступниками міністрів і главами парламентських комітетів.