Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень, - Кличко

Якщо кількість хворих на коронавірус збільшуватиметься, міська влада може переглянути послаблення карантину і повернутися до тих чи інших обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як у цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне - щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень", - сказав Кличко.

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про умови, за яких столиця може призупиняти запроваджені послаблення.

Це може відбутися в такій ситуації:

1. Якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів становитиме більш ніж 24 особи на 100 тисяч населення.

2. Якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75 %.

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"Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення. Ми ж – розробили алгоритм, за яким, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, місто вживає заходів. І може посилювати обмеження, щоб упередити стрімке розповсюдження вірусу, - підкреслив мер. - Тому ще раз звертаюся до всіх: давайте разом не допустимо повернення до карантину! Давайте дотримуватися правил безпеки - не нехтувати масками, соціальною дистанцією, уважно ставитися до свого здоров’я! Це – нескладно і дуже необхідно", - наголосив Кличко.