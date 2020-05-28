Рахманін про Зеленського: "Недооцінка загроз і переоцінка власних сил, помножена на вкрай коротку кадрову лавку, привели до колосальної кількості проблем"

Президент Володимир Зеленський переоцінив свої можливості і недооцінив виклики, які перед ним стоять.

Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зеленський з властивою йому зухвалістю вважав, що вирішить якщо не все, то дуже багато чого. Зараз же знехотя каже: ну да, мені вже, можливо, не вистачить одного терміну - тому що завдання складніше. Так, з цією реформою вийшло не так. Так, я сподівався що ... ", - каже Рахманін.

"Я зараз не намагаюся виступати прокурором, адвокатом або суддею для президента Зеленського. Я просто говорю про те, що недооцінка загроз і переоцінка власних сил, помножена на вкрай коротку кадрову лавку, привели до колосальної кількості проблем, - зазначає Рахманін. - Але раз ви вже розумієте, що компетенція ваша нижче, ніж хотілося б, і коефіцієнт корисної дії ваш, на жаль, не відповідає масштабу завдань, - не плодіть зайві ризики".

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