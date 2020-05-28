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Рахманін про Зеленського: "Недооцінка загроз і переоцінка власних сил, помножена на вкрай коротку кадрову лавку, привели до колосальної кількості проблем"

Рахманін про Зеленського:

Президент Володимир Зеленський переоцінив свої можливості і недооцінив виклики, які перед ним стоять.

Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зеленський з властивою йому зухвалістю вважав, що вирішить якщо не все, то дуже багато чого. Зараз же знехотя каже: ну да, мені вже, можливо, не вистачить одного терміну - тому що завдання складніше. Так, з цією реформою вийшло не так. Так, я сподівався що ... ", - каже Рахманін.

"Я зараз не намагаюся виступати прокурором, адвокатом або суддею для президента Зеленського. Я просто говорю про те, що недооцінка загроз і переоцінка власних сил, помножена на вкрай коротку кадрову лавку, привели до колосальної кількості проблем, - зазначає Рахманін. - Але раз ви вже розумієте, що компетенція ваша нижче, ніж хотілося б, і коефіцієнт корисної дії ваш, на жаль, не відповідає масштабу завдань, - не плодіть зайві ризики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я назвав ТКГ "Товариством колективного геморою", щоб підкреслити ризик підвищення статусу української делегації, - нардеп "Голосу" Рахманін

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням.

Автор: 

Зеленський (23653) Рахманін (137)


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Топ коментарі
+37
Рахманин о Зеленском: "Недооценка угроз и переоценка собственных сил, помноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем" - Цензор.НЕТ 197
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28.05.2020 13:03
+14
Знаєте як тонув Титанік?
Повільно.
Чим більша конструкція з заліза чи ... з цінностей і принципів чи ... тим довше йде процес її краху.
Титаніку знадобилося 2 години і 40 хвилин щоб затонути ... Притому кожен з конкретних актів загибелі не вів до його моментального знищення.
Ось вода увірвалася через пробоїну ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
Ось вода пішла в трюми .. але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
Ось вода пішла в каюти ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
А тепер через 2 години і 40 хвилин ви в холодній воді, і ви знову не мертві - ваша загибель настане лише через 10-15 хвилин.
Просто ви менше Титаніка і тому загинете швидше, а він більше і протримається довше хоча ви з м'яса і кісток а він з металу ... але правило дотримується чітко.
Все просто.
Країна ще більше ніж Титанік, а тому отримавши смертельну пробоїну 21 квітня Україна як і Титанік стала вмирати, хоча кожен з конкретних актів її смерті не був сам по собі смертельний, так само як затоплення конкретного трюму на Титаніку.
Спершу зелена жижа залила всі гілки влади отримавши максимальну концентрацію влади в країні коли небудь за всю історію ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... політологи сперечаються про якість влади, перспективи, електоральні настрої.
Потім ця влада почала брати важелі контролю вибудовуючи вертикаль ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... політики шукають корисне в змінах ... йдуть дискусії ... чутна критика ... а іноді доноситься і щире схвалення ...
Тепер ми бачимо як вертикаль почала здавати країну саджаючи волонтерів та українських воїнів і відпускаючи сепаратистів і злочинців ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... чутні знову гарячі суперечки ...
Загибель країни просто займе більше часу ніж 2 години і 40 хвилин...
Але вона так само неминуча як загибель Титаніка бо він знайшов свій айсберг а ми свого Зеленського.
Але все ще грає оркестр, люди п'ють шампанське ... новий рік...
Хоча багато хто з нас вже мерці і стали ними не коли це мало статись а коли 21 числа вибрали кінець епохи ... так само як пасажири Титаніка ... так само як загиблі на Майдані...
Просто процеси вони завжди тривалі ... та й годі...
Те що ми бачимо - це не помилки і не дурниці ... це ми тонемо і спостерігаємо один з епізодів цього процесу.
Тільки і всього.
Ми всі на борту нашого Титаніка і зійшли на нього 21 квітня...
І хто знову побачить берег - тепер велике питання... (на жаль не запам"ятав ім"я авторки...Але знімаю капелюха перед нею за цей допис)
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28.05.2020 13:03
+14
Oй, как обтекаемо.
Вообще-то о данном режиме имеет смысл говорить только в рамках Уголовного кодекса, перечисляя нарушенные статьи Конституции и УК.
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28.05.2020 13:05
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Рахманин о Зеленском: "Недооценка угроз и переоценка собственных сил, помноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем" - Цензор.НЕТ 197
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28.05.2020 13:03 Відповісти
у вислюка оманського одни сплошные "достижения": рассадил своих любовниц и любовников, друзей, кумовьев и прочих бездарей на рыководящие посты - чем РАЗВАЛИЛ экономику Украины, устроил коррупционный взлёт и ... пытается отмазаться что всего лишь "хотел".. но хотел не выросла.. сплошная имитация))
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28.05.2020 14:43 Відповісти
Знаєте як тонув Титанік?
Повільно.
Чим більша конструкція з заліза чи ... з цінностей і принципів чи ... тим довше йде процес її краху.
Титаніку знадобилося 2 години і 40 хвилин щоб затонути ... Притому кожен з конкретних актів загибелі не вів до його моментального знищення.
Ось вода увірвалася через пробоїну ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
Ось вода пішла в трюми .. але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
Ось вода пішла в каюти ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
А тепер через 2 години і 40 хвилин ви в холодній воді, і ви знову не мертві - ваша загибель настане лише через 10-15 хвилин.
Просто ви менше Титаніка і тому загинете швидше, а він більше і протримається довше хоча ви з м'яса і кісток а він з металу ... але правило дотримується чітко.
Все просто.
Країна ще більше ніж Титанік, а тому отримавши смертельну пробоїну 21 квітня Україна як і Титанік стала вмирати, хоча кожен з конкретних актів її смерті не був сам по собі смертельний, так само як затоплення конкретного трюму на Титаніку.
Спершу зелена жижа залила всі гілки влади отримавши максимальну концентрацію влади в країні коли небудь за всю історію ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... політологи сперечаються про якість влади, перспективи, електоральні настрої.
Потім ця влада почала брати важелі контролю вибудовуючи вертикаль ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... політики шукають корисне в змінах ... йдуть дискусії ... чутна критика ... а іноді доноситься і щире схвалення ...
Тепер ми бачимо як вертикаль почала здавати країну саджаючи волонтерів та українських воїнів і відпускаючи сепаратистів і злочинців ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... чутні знову гарячі суперечки ...
Загибель країни просто займе більше часу ніж 2 години і 40 хвилин...
Але вона так само неминуча як загибель Титаніка бо він знайшов свій айсберг а ми свого Зеленського.
Але все ще грає оркестр, люди п'ють шампанське ... новий рік...
Хоча багато хто з нас вже мерці і стали ними не коли це мало статись а коли 21 числа вибрали кінець епохи ... так само як пасажири Титаніка ... так само як загиблі на Майдані...
Просто процеси вони завжди тривалі ... та й годі...
Те що ми бачимо - це не помилки і не дурниці ... це ми тонемо і спостерігаємо один з епізодів цього процесу.
Тільки і всього.
Ми всі на борту нашого Титаніка і зійшли на нього 21 квітня...
І хто знову побачить берег - тепер велике питання... (на жаль не запам"ятав ім"я авторки...Але знімаю капелюха перед нею за цей допис)
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28.05.2020 13:03 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/PatriotuSlavaUkraini/permalink/2510916292485140/
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28.05.2020 13:09 Відповісти
Рахманин о Зеленском: "Недооценка угроз и переоценка собственных сил, умноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем" - Цензор.НЕТ 3420
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28.05.2020 13:14 Відповісти
Oй, как обтекаемо.
Вообще-то о данном режиме имеет смысл говорить только в рамках Уголовного кодекса, перечисляя нарушенные статьи Конституции и УК.
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28.05.2020 13:05 Відповісти
заметьте.. как взвешенно каждое слова, верны оценки и несложны выводы...
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28.05.2020 13:06 Відповісти
Плюс к характеристики Зеленского - истеричность и мелкая озлобленность на всех, кто не услаждает его слух...
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28.05.2020 14:03 Відповісти
одним словом...нет! двумя - закомплексованный напольён...
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28.05.2020 14:06 Відповісти
Звичайно, що перед роботою треба зважити свої сили, знання, здоров'я...а потім у разі відповідності своїм силам братися за роботу. В даному випадку вийшло знущання над цілою країною.
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28.05.2020 13:12 Відповісти
+
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28.05.2020 13:17 Відповісти
Але погодьтесь- нарід захотів саме цього.
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28.05.2020 13:18 Відповісти
Народ в большинстве своём не имеет врождённой способности к критическому анализу информации, и делает то что сказал телевизор.
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28.05.2020 13:22 Відповісти
А тому потрібно вводити вікові і статусні обмеження виборця: не молодше 21 і не старше, скажімо, 65; лише платники податків, лише люди, які не мають психічних і розумових відхилень. От, якби так було, то б 73% різко зменшились до якихось 3-5... А так, ідіоти вибрали собі подібного.
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28.05.2020 13:27 Відповісти
Дуже яскрава аналогія: Древня Греція (епоха Перікла) припинила процвітання як тільки з"явилися у основній масі комедії замість серйозних творів і рабам дали можливість голосувати.
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28.05.2020 13:35 Відповісти
О тож...
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28.05.2020 13:36 Відповісти
21 рік- це дуже рано, зараз люди дуже часто залишаються інфантильними придуркам і до 35 років, а деякі, як шмаркля, залишаються недолугими ідіотами на все життя.

Янелох і все його оточення яскравий приклад, правда вони ще й аферисти, багато з них просто обслуга бородатої баби каломойші, а деякі щей рашистські консерви, як дєрмак та сама шмаркля.
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28.05.2020 13:37 Відповісти
Цілком згоден, але запропонованих Вами обмежень замало.
В епоху ТБ, соціальних мереж та інтернету потрібно повністью переглянути сам принцип демократичного вибору.
Ви запропонували лише половину рішеня: виборці повині бути не тільки ті хто є законослухняні, активні члени суспільства. Люди з кримінальним минулим, не платники податків, власники паспортів інших держав не повині впливати на державу через вибори. Інші повині здати іспит на право приймати участь у виборах, стати сертифікованим виборцем. А не так як зараз, йдуть голосувати за Президента, але навіть не розуміють які в нього повноваженя. Хай докажуть своє право голосувати, а потім вже голосують.
Інша частина проблеми це ті за кого голосують. Вкрай потрібно не допускати до влади людей випадкових: охоронців, коханців, родичей, друзів, співунів та артистів. Влада - це колосальна відповідальність, яку людина при владі повинна бути здатною нести. Хто захоче лікуватись у файного хлопця, якого призначили дільничим терапевтом Ваші сусіди? Призначили не тому, що він хочаб лікар, а тому що він просто хороша, відома людина.
Кандидати на виборчі посади повини мати кваліфікацію та мати досвід, повині зробити карьєру у відповідній галузі.
Остані вибори показали, що люди проголосували за образ з ТБ, а не за кваліфіковану, відповідальну людину. Таке саме трапилось в США.
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28.05.2020 14:39 Відповісти
Краще платити за право голосувати.
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28.05.2020 14:41 Відповісти
Midlife-Crisis. шоб увеличить кадровую семейку, ему надо жениться по новой. и он пойдёт на второй круг. но не срок ))
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28.05.2020 13:17 Відповісти
На счёт недооценки угроз Рахманин не прав!
Что-что, а угрозы он опой чувствует - ЧЕТЫРЕ раза уклонялся!
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28.05.2020 13:18 Відповісти
Рахманин говорил об угрозах стране, а не жопе шаурмоеда.
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28.05.2020 13:24 Відповісти
Для преЗедента угрозы стране - абстрактная вещь, которую он не может оценить и спрогнозировать в силу своей тупости, необразованности и примитивности!
Он всё воспринимает только через призму личной безопасности и личных интересов....
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28.05.2020 13:29 Відповісти
ЗеПартия бьет рекорды в Киеве а мошенник Тищенко - яркое лицо ЗеКоманды. Должник и аферист, недобросовестный и нечестный мошенник, любитель легкой наживы Николай Тищенко стал идеальным кандидатом партии "Слуги народа", и будет реально обидно если его не выдвинут в мэры Киева. Надеемся, что это не случится, и профессионал мошенник покажет как надо распоряжаться казной города. Благо талант у Коли есть. Коля публике был широко известен не своей деятельности в шоу-бизнесе и скандалами, а исключительно благдаря ряду афер которые он провернул с банковскими кредитами. Суммарно на сегодня выдающийся "Слуга народа" должен банку 3,6 миллиона долларов США!!!

Должник банков и аферист, называющий себя ресторатором народный депутат Николай Тищенко, лучше всего демонстрирует те качества и багаж благодаря которому можно стать лицом президентской партии "Слуга народа".
Вот только Коля публике был широко известен не своей деятельности в шоу-бизнесе и скандалами, а исключительно благдаря ряду афер которые он провернул с банковскими кредитами.
Что забавно. Под предлогом мэрской кампании, Тищенко и сегодня продолжает искать спасение от кредиторов, но давайте обо всем и подробнее.
Когда Николай начинал свою карьеру он массово публиковал в украинских таблоидах и соцсетях материалы о том какой он успешный бизнесмен, ресторатор и шоумен.
Все это делалось не потому, что Коля и правда был успешен и хотел рассказать людям, нет.
Этими постами Николай Тищенко выбивал из сети информацию о его мошенничестве в особо крупных размерах.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году Николай Тищенко получил в одном из банков ("Укрсоцбанк" - ныне "Альфабанк") кредит на сумму 329 тысяч долларов США.
В этот же день кредит получил и его партнер Владимир Ситак, но уже на сумму 260 тысяч долларов США.
Бизнес-партнерам принадлежит от 15% до 35% в ресторанах "Велюр", "Сейф", "Ришелье", "Апрель", "Тургенеф", "Три вилки" и "Coin".
Поручителем по обоим договорам выступил Андрей Тихонов. В качестве обеспечения он внес нежилое помещение площадью 376 квадратов на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Алмазова (ранее была ул. Кутузова).
По этим договорам партнеры перестали платить еще осенью 2008 года, и на сегодня они должны банку более 2 миллионов долларов США.
Данный факт не помешал в ноябре 2007 года Тищенко перекредитовывается в том же банке уже на 450 тысяч долларов США. По данному договору на сегодня "Слуга народа" должен 1,6 миллионов долларов США.
То есть, суммарно на сегодня выдающийся "Слуга народа" должен банку 3,6 миллиона долларов США!!!
При этом, нежилое помещение площадью 376 квадратов в центре города, мошенники партнеры так же умудрились вывести из залога, путем ряда несложных махинаций, которые были бы невозможны без содействия суда.
Но, как говорится, если и везет Тищенко в обмане банков, то бизнесмен он аховый.
Сначала по Коле ударил взрыв вследствие неправильного использования газового оборудования в подвальном помещении в ресторане "Апрель", с пострадавшими и судебными исками.
В мае 2019 года прекратил свою работу ресторан "Тургенеф". Владельцы помещения выгнали его за неуплату аренды.
Рестораны "Три вилки" и "Ришелье", никогда не приносили своим владельцам аферистам прибыли.

Должник и аферист, недобросовестный и нечестный мошенник, любитель легкой наживы Николай Тищенко стал идеальным кандидатом партии "Слуги народа", и будет реально обидно если его не выдвинут в мэры Киева.
Надеемся, что это не случится, и профессионал мошенник покажет как надо распоряжаться казной города.
Благо талант у Коли есть.

Константин Кутепов
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28.05.2020 13:21 Відповісти
Це не про зеленського! Це про тих 73% довбо#обів, які його і його слуг до влади вибрали! А він що, він просто найнятий актор, який працює за гонорар.
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28.05.2020 13:23 Відповісти
І про зеленського теж. Був найнятим актором, а став, як він вважає і має на це підстави, господарем України (чого тільки варта його поведінка на прес-конференції), який згоден знищити Україну, але не позбутись влади. Російською -'' вошел во вкус''.
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28.05.2020 18:57 Відповісти
Мдаа...ну это честная оценка....
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28.05.2020 13:23 Відповісти
Все гениальнейшие умы человечества собрались в Европейской Солидарности и Голосе.Что не фамилии - гений.Вопрос: в чём?
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28.05.2020 13:24 Відповісти
"недооценка угроз и переоценка собственных сил, помноженная на крайне короткую кадровую скамейку"Источник: https://censor.net/n3198548
Не знаю, шо тут можна умножать, делить, прибавлять и вычитать...
Я в строчку перечислю:
Эгоцентричное, лицемерное, сцыкливое, тупорылое, завистливое, высокомерное, эгоистичное, злобное, брехливое, жадное потерпевшее.
Да и на рояле так себе игрок. Не виртуоз ))))
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28.05.2020 13:24 Відповісти
Рахманин о Зеленском: "Недооценка угроз и переоценка собственных сил, умноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем" - Цензор.НЕТ 447
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28.05.2020 13:25 Відповісти
Рахманин ! Всё проще .ЗЕ просто костноязычный дебил на подтанцовке у олигархов.
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28.05.2020 13:29 Відповісти
До речі, яке б число на нуль не помножити, все-одно буде нуль...
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28.05.2020 13:29 Відповісти
"Недооценка угроз и переоценка собственных сил, умноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем" - інтелігентна людина сказала вірно, а по суті виходить, що тупий віслюк завдав колосальну шкоду державі
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28.05.2020 13:38 Відповісти
Поярков:
https://www.youtube.com/watch?v=fiyK30bA7CU

Сопли в белых пальто, как сегодня Порох умыл зе и о смешном. Опубліковано 26 трав. 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=wnvE175tooo

Не стучи, Вова, по музею тем чем стучал по роялю, а то этим и по тебе постучат

Опубліковано 27 трав. 2020 р.
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28.05.2020 13:46 Відповісти
73 відсотки з тих, що прийшли на вибори, проголосували за "гАварящую сабачку",за попку, що звикла лише мавпувати,проговорюючи зі сцени чужі, здебільшого тупі, розраховані на неповноціне бидло тексти.
Було ж пА пріколу, тільки не Порошенко та хужє ж нє будєт,правда? Який Ви тоді хочете результат?

Ви дайте ще гранату мавпі, а потім дивуйтесь з результату...
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28.05.2020 13:46 Відповісти
У мене є стійке враженя, що «тільки б не Порошенко», барига, злодій почали активно просувати ще в 2015, коли зрозуміли що військовим шляхом Украіну не здолати. Ця масована пропагандиська кампанія, в купі з великою кількістью не задоволених власним життям та звинувачуючих в цьому всіх крім себе самого, стали успішним кроком по розвалу Украіни зсередини. Наслідком пропаганди став Зе, почався другий етап розвалу Украіни зсередини.
Провина Президента Порошенко в тому, що він дуже мало протистояв тій брудній компаніі проти нього особисто
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28.05.2020 14:56 Відповісти
Схоже на те, а тут якраз підвернувся корисний малорос,криворіжський поц з оточення бородатої баби каломойші,агент Буратіно, якого гебня давно пасла, ще з початку 2000-х, Янелох ж більше часу паслося на обісРашці та фінансувалося воно частково також і рассєянським міністерством культур-мультур.

Гарна операція, щоб знекровити Україну, заставити її капітулювати на умовах пуйла, зняти з обісРашки санкції, а в Україну втиснути ракові рашистські пухлини денере та ленере, які Україна буде фінансувати та відбудовувати за рахунок знедолених українців... обісРашка вмиває руки,ананіпрічєм,ніучємнєвінаватая, рашистська агресія переводиться у розряд внутрішнього конфлікту та громадянської війни, все, що почав робити агент єрмак...
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28.05.2020 15:42 Відповісти
Самонемічний Голос в свойому стилі. Замість "Зєлю геть, дострокові", - пан виклав багатослівний і зазрозумілий текст, але головних трьох слів вимовити так і не наваживсь.
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28.05.2020 13:52 Відповісти
"Найбільша з усіх аморальностей - це братися за справу, яку не вмієш робити."

Наполеон Бонапарт.
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28.05.2020 14:02 Відповісти
Беда в том, что в стране не один Зеленский, а целых 73% Зеленских!
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28.05.2020 14:45 Відповісти
 
 