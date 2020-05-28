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Новини
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За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна

За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна

Міністерство соціальної політики з посиланням на дані соціологів прогнозує рівень бідності в країні на рівні 45%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

"Я спілкувалася на цю тему з Еллою Лібановою (Елла Лібанова – відома соціологиня, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Н.В.Птухи НАН України, – ред.), Зокрема щодо її прогнозу щодо бідності. Вона сказала, що найнижчий показник бідності в Україні був у 2008 році, тоді це було 19,9%, і якби не коронавірусна криза, то ми мали б непогані шанси досягти цього показника в найближчі три роки. На початок року, без пандемії, інститут прогнозував близько 30%. Уже зараз вони уточнили й за її прогнозом виходить, що критерій бідності в Україні – прогнозується 45%", – зазначила Марина Лазебна.

Водночас вона зазначила, що міністерство буде робити попереджувальні заходи, щоби цей показник був лише прогнозом. Можливо, за її словами, буде переглянута система соціального забезпечення. Фінансування буде зосереджено на тих соціальних заходах, які є ефективними, і які допомагають людині вийти з бідності.

Також читайте: 250 доларів - це маленька зарплата, але це не бідність, - Зеленський

"Сьогодні працює система державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Ми її максимально розширили. У мене немає зараз даних, скільки саме безробітних звернулися за цією допомогою, тому що ми трохи запізнюємося в статистиці. Крім того, допомоги на дітей, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю сплачуються. Допомога на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування сплачується. Але, можливо, потрібно буде робити додаткові адресні програми соціальної підтримки для деяких категорій із груп ризику. Наприклад, там, де безробітні батьки, на утриманні мають двох трьох малолітніх дітей. Але тут важливий не тільки соціальний захист, а й підтримка системи зайнятості – як швидко ми для безробітного батька або матері знайдемо роботу й дамо їм можливість працювати. Це буде питання №1. Тому потрібно розігрівати економіку і стимулювати створення робочих місць", – зазначила міністерка.

Глава Мінсоц бачить основним завданням системи соціальної допомоги допомогти людині вийти на самозабезпечення.

"Це не я придумала, це європейська модель, так працюють усі країни. Немає такого, що ми всім говоримо: заходите, усім роздаємо гроші. Ці "вертолітні" гроші, як їх називають, – це не вихід. Країни цим шляхом не йдуть. І ми також будемо виходити з зайнятості людей і надання необхідних соцпослуг", – розповіла міністерка.

Читайте: Немає підстав очікувати значного зростання рівня бідності в 2020 році, - Мінсоцполітики

Також вона зазначила, що міністерству повинно вистачити коштів до кінця року на реалізацію соціальних програм.

"Ми порахували: ті програми, які сьогодні потрібні для того, щоби підтримати країну в нормальному стані, не дати людям впасти в прірву бідності, коштуватимуть приблизно 10% ВВП. Тих коштів, за які відповідає Міністерство соціальної політики, нам достатньо. Ми їх контролюємо, коригуємо, у межах своїх програм вправі їх перекидати. Якщо через карантин, наприклад, відкладеться оздоровча кампанія, ми перетрансформуємо ці програми в інші. Але поки такої необхідності немає, кошти є, і жодна програма поки не буде коригуватися. Але я, наприклад, для себе визначилася, що за підсумками першого півріччя ми можемо вийти з ініціативами переглянути певні програми", – резюмувала міністерка.

Автор: 

бідність (143) Міністерство соціальної політики (1267) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+17
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 26
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28.05.2020 13:20
+17
Вы чьо там, с дуба рухнули? Какая бедность? Уже год как ее эпоха закончилась. Показатель нищеты - теперь главный фактор побед и турборежымных решений молодой команды!
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28.05.2020 13:21
+13
Ні, ну то вже кінець епохи бідності, а чи як?!
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28.05.2020 13:20
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Леді Борщовийнабір.
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28.05.2020 13:21 Відповісти
как тут не вспомнить:
За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1309
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28.05.2020 14:33 Відповісти
Ні, ну то вже кінець епохи бідності, а чи як?!
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28.05.2020 13:20 Відповісти
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 26
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28.05.2020 13:20 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять
Нужно просто сказать, что бедность - не бедность
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28.05.2020 13:27 Відповісти
Лучше сказать НА сколько и у КОГО вырастет уровень БОГАТСТВА! Ой здается мне, что не у "Масков украинских", а у судей, прокуроров, полицейских и таможенников (руководящего состава, разумеется)...
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28.05.2020 14:01 Відповісти
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 758
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28.05.2020 13:30 Відповісти
Вы чьо там, с дуба рухнули? Какая бедность? Уже год как ее эпоха закончилась. Показатель нищеты - теперь главный фактор побед и турборежымных решений молодой команды!
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28.05.2020 13:21 Відповісти
Боюсь що і ця страшна цифра може виявитись досить сильно заниженою! Перефразовуючи терориста сталіна все дуже залежить від того "як і хто буде рахувати". А взагалі більшість населення України вже живе на багато гірше ніж населення Албанії в недалекому минулому найбіднішої країни Європи в якій пів року тому довелось побувати. А це дійсно ганьба!!!
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28.05.2020 13:22 Відповісти
А взагалі більшість населення України вже живе на багато гірше ніж населення Албанії в недалекому минулому найбіднішої країни Європи

Звание "самая бедная страна Европы" уже лет 15 уверенно держат Молдова и Украина. Ну а внутри это пары идет постоянная борьба, на 2018 это была Украина.
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28.05.2020 13:34 Відповісти
Зачем так нагло врать. Эпоха бедности закончилась год назад. Продажные уроды, продались барыге
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28.05.2020 13:24 Відповісти
Украина не бедная страна, она просто постоянно разворовываемая страна.
И всех это устраивает. И тех чиновников и олигархов, кто обворовывает и основную массу населения, которую обворовывают и которая живёт в нищете.
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28.05.2020 13:24 Відповісти
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6912
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28.05.2020 13:25 Відповісти
нагло врёт. величайший лидер современности утверждает

По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8196
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28.05.2020 13:30 Відповісти
Материальные блага не безраничны. Если у некоторых их очень много, значит у кого-то их вовсе нет или очень мало.
Чтобы 1% в Украине жилось очень хорошо, почти половина должна жить в нищете.Это та капиталистическая система, которую шесть лет, под видом реформ, строят украинские политики.
А дальше будет еще хуже, потому что нет дна, которое не смогла бы пробить украинская власть.
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28.05.2020 13:32 Відповісти
То може повернемо Яника і заживемо знову?
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28.05.2020 13:39 Відповісти
Без Кили Азирова не предлагать!
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28.05.2020 13:41 Відповісти
Проблема не в Яныке, а в украинской власти.
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28.05.2020 13:45 Відповісти
Есть куча капстран у которых бедных людей не бывает,тем более нищих. Финляндия,Дания,Швеция,Норвегия,Люксембург,Швейцария. И они все давно капиталистические. Капитализм не равно бедность и нищета. Если выбираете человека-никто,клоуна,подставную шестерку в Президенты-бедность и нищета обеспечена при любой форме правления!
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28.05.2020 15:46 Відповісти
А мы каким боком до Финляндии. Чтобы люди нормально жили, нужно развиваться без войны лет сто, как Финляндия или Швеция.
Еще вариант наводнить Украину деньгами, но такого никогда не будет.
Так что все это лапша на уши, о том, что будем жить как в Финляндии и Швеции.
Тут нужно не фантазировать, а думать о том, как сделать жизнь в Украине сносной для большей половины уже сейчас, потому, что то, что происходит сейчас, это надолго.
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28.05.2020 15:54 Відповісти
Причем здесь война? Финляндия без войны не 100 в всего 80 лет. Израиль воюет всю свою историю-это не мешает развиватся. Кстати Израиль это тоже полусоциалистическая страна где налогообложение перераспределяет ВВП в пользу бедных и работающих на низкой квалификации.
Все зависит от законодательства и его исполнения. В социалистическо-капиталистических странах высокие налоги на богатство и высокие доходы-эти деньги идут на социальную уравниловку и создание условий чтобы бедных и тем более нищих быть не могло. В Финляндии даже работающий на самой низкой квалификации-не будет бедным. Государство обеспечит ему и его семье всякие льготы и тд чтобы даже при минимальной зарпате он достаточный доступ к благам
А в США войны не было-но нищих там полно(хоть это в основном заслуга их самих). В США либеральная экономика и нет такого сильного перераспределения ВВП в сторону бедных. Каждая страна делает свои законы и внутренею экономическую политику.
Я уже не говорю о странах типа Катара или Брунея или ОАЭ-там вобще фактический коммунизм при том что это капстраны. Но коммунизм держится на соотв законодательстве и сверхдоходах от нефтегаза
А вот в Украине даже при сверхдоходах от экспорта большинство населения всеравно было-бы бедное а олигархи забирали-бы все. При олигархах не может быть нормальной страны
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28.05.2020 16:08 Відповісти
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 932
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28.05.2020 13:33 Відповісти
Задолбали,Зеленский сказал 250 доляров не бедность. А значит бедность находится на уровне,только бомжей. Все остальные средний класс.
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28.05.2020 13:34 Відповісти
Если почти каждый второй беден, то откуда месяц назад в опросе взялось 70%, готовых дальше терпеть карантин? Т.е., закрытые предприятия и отсутствие зарплаты?
Слово "зубожіння", которым 2 года назад страницы Цензора просто пестрели, куда-то вообще исчезло.
Вот уже неделю по нашему областному центру просто не проехать. Сплошные пробки. Такое впечатление, что человек без машины еще больший лох, чем тот, кто без мобильника.
Так что, не гоните. Раз никто не возражал против Зелиных слов "зарплата 250 долларов это не бедность", значит "людям хватает".
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28.05.2020 13:36 Відповісти
как по мне, это не недостаток.
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28.05.2020 14:09 Відповісти
А как люди могли возразить? По вашему там (на пресс-конференции) были люди? Пусть ваше чмо выйдет в люди без охрани, и вот если оно вернется живое значит правда 250$ це не бідність.
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28.05.2020 15:41 Відповісти
Эти 70% не видят связи между своей бедностью и НЕвыходом на работу. Что вы хотите от людей согласных голосовать за кого угодно и кого угодно сделать Президентом? Эти люди не мыслят логически и причинно-следственные связи не их конек.
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28.05.2020 15:49 Відповісти
Ну к этому показателю надо стремиться, сейчас он за 70%
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28.05.2020 13:37 Відповісти
БЕЙ ОЛИГАРХОВ !)
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28.05.2020 13:39 Відповісти
Величайший писсюонист современности достаточно веско разьяснил, что при Барыге 5000 грн. - то на пол вареника, а при нем, то средний класс!
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28.05.2020 13:40 Відповісти
самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не короновирусный кризис, то мы имели бы неплохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года.

Лукавит, ой лукавит. Показатели экономики 2008 в основном опирались на промышленность, те на отрасль, у которой есть возможности роста. А сейчас экономика опирается на переводы денег заробитчан - в первую очередь, доходы от сельхоз - во вторую и металлургию - в третью. Возможностей значительного роста доходов по первым двум позициям нет даже теоретически - земля и так эксплуатируется на истощение, население уменьшается, те роста количества гастов не откуда. Ну и рост выплат по долгам....
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28.05.2020 13:42 Відповісти
ВЫВСЁВРЁТЕ!!!!!
5000 гр. это не бедность!
(А.В. ЗЕленский).
Щоб мама Римма с папой Сашей и твои дети с внуками и правнуками всю жизнь жили на эти 5000 гр.
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28.05.2020 13:55 Відповісти
Показатель бедности это когда зарплата или доход ниже 60% от средней заработной платы по стране. Поэтому получается,что все у кого доход ниже 6600 грв. бедные, а 95% пенсионеров нищие т.к. у них пенсия ниже прожиточного минимума
.
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28.05.2020 13:59 Відповісти
ЪЭто неправильный показатель бедности. Правильный это когда доход в семье ниже чем 500 долларов на человека-и тогда это нищета. Если доход на человека 500-1000 долларов-это просто бедность. Тем более что за послед годы цены в Украине на почти все практически догнали цены развитых стран(за исключением цен на сервис ручной труд) Тоесть в украине цены на основные продукты и товары и топливо-они доганаяю т например цены в Польше или Чехии при том что средняя ЗП в Чехии выше украинской в 3 раза
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28.05.2020 15:41 Відповісти
Бедность есть везде, в Польше и в Чехии тоже есть.
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28.05.2020 15:48 Відповісти
Но не в таких масштабах как в Украине. Если в стране бедных и нищих долее 70%-эта страна экономически недееспособна. Не способна к элементарному развитию-у беднонищих нет денег инвестировать в собственное развитие и развитие своей страны. А Кредиты Украина берет не для развития а для проедания и поддержки штанов-и это тупик
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28.05.2020 15:52 Відповісти
Это они про Петю, видали, как похудал.
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28.05.2020 14:09 Відповісти
министра соцполитики Марину Лазебную так і хочеться вас запитати ви там сьогодні уху елі, не, вчора, да? Ви курви хоч розумієте що люди останнім часом їдять менше ніж на 100$ у місяць? Це по вашому бідність чи ще не?
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28.05.2020 15:34 Відповісти
В Украине реально-нищих не менее 50% населения. Еще 40% просто бедные. Остальные-небожители(в основном государственные воры и крупный частный бизнес за редким исключением людей которые честно зарабатывают приличные деньги)
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28.05.2020 15:37 Відповісти
а смогут ли эти ваши социологи дать прогнозы когда бедные вырежут всех богатых ???
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28.05.2020 17:53 Відповісти
За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9353
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28.05.2020 20:44 Відповісти
 
 