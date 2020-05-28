За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна
Міністерство соціальної політики з посиланням на дані соціологів прогнозує рівень бідності в країні на рівні 45%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.
"Я спілкувалася на цю тему з Еллою Лібановою (Елла Лібанова – відома соціологиня, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Н.В.Птухи НАН України, – ред.), Зокрема щодо її прогнозу щодо бідності. Вона сказала, що найнижчий показник бідності в Україні був у 2008 році, тоді це було 19,9%, і якби не коронавірусна криза, то ми мали б непогані шанси досягти цього показника в найближчі три роки. На початок року, без пандемії, інститут прогнозував близько 30%. Уже зараз вони уточнили й за її прогнозом виходить, що критерій бідності в Україні – прогнозується 45%", – зазначила Марина Лазебна.
Водночас вона зазначила, що міністерство буде робити попереджувальні заходи, щоби цей показник був лише прогнозом. Можливо, за її словами, буде переглянута система соціального забезпечення. Фінансування буде зосереджено на тих соціальних заходах, які є ефективними, і які допомагають людині вийти з бідності.
"Сьогодні працює система державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Ми її максимально розширили. У мене немає зараз даних, скільки саме безробітних звернулися за цією допомогою, тому що ми трохи запізнюємося в статистиці. Крім того, допомоги на дітей, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю сплачуються. Допомога на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування сплачується. Але, можливо, потрібно буде робити додаткові адресні програми соціальної підтримки для деяких категорій із груп ризику. Наприклад, там, де безробітні батьки, на утриманні мають двох трьох малолітніх дітей. Але тут важливий не тільки соціальний захист, а й підтримка системи зайнятості – як швидко ми для безробітного батька або матері знайдемо роботу й дамо їм можливість працювати. Це буде питання №1. Тому потрібно розігрівати економіку і стимулювати створення робочих місць", – зазначила міністерка.
Глава Мінсоц бачить основним завданням системи соціальної допомоги допомогти людині вийти на самозабезпечення.
"Це не я придумала, це європейська модель, так працюють усі країни. Немає такого, що ми всім говоримо: заходите, усім роздаємо гроші. Ці "вертолітні" гроші, як їх називають, – це не вихід. Країни цим шляхом не йдуть. І ми також будемо виходити з зайнятості людей і надання необхідних соцпослуг", – розповіла міністерка.
Також вона зазначила, що міністерству повинно вистачити коштів до кінця року на реалізацію соціальних програм.
"Ми порахували: ті програми, які сьогодні потрібні для того, щоби підтримати країну в нормальному стані, не дати людям впасти в прірву бідності, коштуватимуть приблизно 10% ВВП. Тих коштів, за які відповідає Міністерство соціальної політики, нам достатньо. Ми їх контролюємо, коригуємо, у межах своїх програм вправі їх перекидати. Якщо через карантин, наприклад, відкладеться оздоровча кампанія, ми перетрансформуємо ці програми в інші. Але поки такої необхідності немає, кошти є, і жодна програма поки не буде коригуватися. Але я, наприклад, для себе визначилася, що за підсумками першого півріччя ми можемо вийти з ініціативами переглянути певні програми", – резюмувала міністерка.
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Нужно просто сказать, что бедность - не бедность
Звание "самая бедная страна Европы" уже лет 15 уверенно держат Молдова и Украина. Ну а внутри это пары идет постоянная борьба, на 2018 это была Украина.
И всех это устраивает. И тех чиновников и олигархов, кто обворовывает и основную массу населения, которую обворовывают и которая живёт в нищете.
Чтобы 1% в Украине жилось очень хорошо, почти половина должна жить в нищете.Это та капиталистическая система, которую шесть лет, под видом реформ, строят украинские политики.
А дальше будет еще хуже, потому что нет дна, которое не смогла бы пробить украинская власть.
Еще вариант наводнить Украину деньгами, но такого никогда не будет.
Так что все это лапша на уши, о том, что будем жить как в Финляндии и Швеции.
Тут нужно не фантазировать, а думать о том, как сделать жизнь в Украине сносной для большей половины уже сейчас, потому, что то, что происходит сейчас, это надолго.
Все зависит от законодательства и его исполнения. В социалистическо-капиталистических странах высокие налоги на богатство и высокие доходы-эти деньги идут на социальную уравниловку и создание условий чтобы бедных и тем более нищих быть не могло. В Финляндии даже работающий на самой низкой квалификации-не будет бедным. Государство обеспечит ему и его семье всякие льготы и тд чтобы даже при минимальной зарпате он достаточный доступ к благам
А в США войны не было-но нищих там полно(хоть это в основном заслуга их самих). В США либеральная экономика и нет такого сильного перераспределения ВВП в сторону бедных. Каждая страна делает свои законы и внутренею экономическую политику.
Я уже не говорю о странах типа Катара или Брунея или ОАЭ-там вобще фактический коммунизм при том что это капстраны. Но коммунизм держится на соотв законодательстве и сверхдоходах от нефтегаза
А вот в Украине даже при сверхдоходах от экспорта большинство населения всеравно было-бы бедное а олигархи забирали-бы все. При олигархах не может быть нормальной страны
Слово "зубожіння", которым 2 года назад страницы Цензора просто пестрели, куда-то вообще исчезло.
Вот уже неделю по нашему областному центру просто не проехать. Сплошные пробки. Такое впечатление, что человек без машины еще больший лох, чем тот, кто без мобильника.
Так что, не гоните. Раз никто не возражал против Зелиных слов "зарплата 250 долларов это не бедность", значит "людям хватает".
Лукавит, ой лукавит. Показатели экономики 2008 в основном опирались на промышленность, те на отрасль, у которой есть возможности роста. А сейчас экономика опирается на переводы денег заробитчан - в первую очередь, доходы от сельхоз - во вторую и металлургию - в третью. Возможностей значительного роста доходов по первым двум позициям нет даже теоретически - земля и так эксплуатируется на истощение, население уменьшается, те роста количества гастов не откуда. Ну и рост выплат по долгам....
5000 гр. это не бедность!
(А.В. ЗЕленский).
Щоб мама Римма с папой Сашей и твои дети с внуками и правнуками всю жизнь жили на эти 5000 гр.
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