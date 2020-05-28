За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна

Міністерство соціальної політики з посиланням на дані соціологів прогнозує рівень бідності в країні на рівні 45%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

"Я спілкувалася на цю тему з Еллою Лібановою (Елла Лібанова – відома соціологиня, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Н.В.Птухи НАН України, – ред.), Зокрема щодо її прогнозу щодо бідності. Вона сказала, що найнижчий показник бідності в Україні був у 2008 році, тоді це було 19,9%, і якби не коронавірусна криза, то ми мали б непогані шанси досягти цього показника в найближчі три роки. На початок року, без пандемії, інститут прогнозував близько 30%. Уже зараз вони уточнили й за її прогнозом виходить, що критерій бідності в Україні – прогнозується 45%", – зазначила Марина Лазебна.

Водночас вона зазначила, що міністерство буде робити попереджувальні заходи, щоби цей показник був лише прогнозом. Можливо, за її словами, буде переглянута система соціального забезпечення. Фінансування буде зосереджено на тих соціальних заходах, які є ефективними, і які допомагають людині вийти з бідності.

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"Сьогодні працює система державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Ми її максимально розширили. У мене немає зараз даних, скільки саме безробітних звернулися за цією допомогою, тому що ми трохи запізнюємося в статистиці. Крім того, допомоги на дітей, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю сплачуються. Допомога на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування сплачується. Але, можливо, потрібно буде робити додаткові адресні програми соціальної підтримки для деяких категорій із груп ризику. Наприклад, там, де безробітні батьки, на утриманні мають двох трьох малолітніх дітей. Але тут важливий не тільки соціальний захист, а й підтримка системи зайнятості – як швидко ми для безробітного батька або матері знайдемо роботу й дамо їм можливість працювати. Це буде питання №1. Тому потрібно розігрівати економіку і стимулювати створення робочих місць", – зазначила міністерка.

Глава Мінсоц бачить основним завданням системи соціальної допомоги допомогти людині вийти на самозабезпечення.

"Це не я придумала, це європейська модель, так працюють усі країни. Немає такого, що ми всім говоримо: заходите, усім роздаємо гроші. Ці "вертолітні" гроші, як їх називають, – це не вихід. Країни цим шляхом не йдуть. І ми також будемо виходити з зайнятості людей і надання необхідних соцпослуг", – розповіла міністерка.

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Також вона зазначила, що міністерству повинно вистачити коштів до кінця року на реалізацію соціальних програм.

"Ми порахували: ті програми, які сьогодні потрібні для того, щоби підтримати країну в нормальному стані, не дати людям впасти в прірву бідності, коштуватимуть приблизно 10% ВВП. Тих коштів, за які відповідає Міністерство соціальної політики, нам достатньо. Ми їх контролюємо, коригуємо, у межах своїх програм вправі їх перекидати. Якщо через карантин, наприклад, відкладеться оздоровча кампанія, ми перетрансформуємо ці програми в інші. Але поки такої необхідності немає, кошти є, і жодна програма поки не буде коригуватися. Але я, наприклад, для себе визначилася, що за підсумками першого півріччя ми можемо вийти з ініціативами переглянути певні програми", – резюмувала міністерка.