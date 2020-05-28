Розведення військ на Донбасі не знижує рівень втрат, "Голос" пропонує створити демілітаризовану зону, - Рахманін
Розведення військ на Донбасі розширює так звану сіру зону, яку незабаром та чи інша сторона може знову зайняти.
Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Розведення може викликати лише тимчасове поліпшення умов безпеки громадян, які проживають там. Але в більшості випадків не відбувається навіть цього", - зазначає нардеп.
Рахманін назвав три аргументи на користь створення на Донбасі демілітаризованої зони.
"Згідно з нашою Стратегією, демілітаризована зона передбачає наявність території глибиною 2,5 кілометра, на якій немає військовослужбовців і місцевого населення. Немає нікого і нічого. Чому була обрана саме така глибина? Порада військових - на цю дистанцію прицільно не працюють ЗУ, КПВТ, АГС, НСВ, СВД, не кажучи вже про АК. І це вже знижує ризики втрат в умовах, коли важке озброєння, зокрема артилерійське, об'єктивно кажучи, використовується не так часто.
Другий момент. Створивши демілітаризовану зону і (на жаль, це вимушений захід) евакуювавши звідти місцеве населення, ми знижуємо втрати не тільки серед особового складу збройних сил та інших силових структур, які виконують бойові завдання в зоні Операції об'єднаних сил, але і серед місцевого населення.
Третій момент - психологічний, дуже важливий. Одна з найбільших проблем серед особового складу - це деморалізація особового складу. Люди прийшли битися за країну - але при цьому не йдуть вперед, не звільняють свою територію, оскільки не отримують такого наказу. І люди не захищають свою країну, бо протилежна сторона теж не переходить у наступ. Вони сидять в окопах і щодня чекають прильоту осколка або снайперської кулі", - сказав нардеп.
Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним читайте за посиланням.
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Коротше, відгородитися від сєпарні так само, як Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк з КНДР...
Та нафік нада...
Чем это предложение лучше миротворцев на линии разграничения?