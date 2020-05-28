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Розведення військ на Донбасі не знижує рівень втрат, "Голос" пропонує створити демілітаризовану зону, - Рахманін

Розведення військ на Донбасі не знижує рівень втрат,

Розведення військ на Донбасі розширює так звану сіру зону, яку незабаром та чи інша сторона може знову зайняти.

Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Розведення може викликати лише тимчасове поліпшення умов безпеки громадян, які проживають там. Але в більшості випадків не відбувається навіть цього", - зазначає нардеп.

Також читайте: Рахманін про Зеленського: "Недооцінка загроз і переоцінка власних сил, помножена на вкрай коротку кадрову лавку, привели до колосальної кількості проблем"

Рахманін назвав три аргументи на користь створення на Донбасі демілітаризованої зони.

"Згідно з нашою Стратегією, демілітаризована зона передбачає наявність території глибиною 2,5 кілометра, на якій немає військовослужбовців і місцевого населення. Немає нікого і нічого. Чому була обрана саме така глибина? Порада військових - на цю дистанцію прицільно не працюють ЗУ, КПВТ, АГС, НСВ, СВД, не кажучи вже про АК. І це вже знижує ризики втрат в умовах, коли важке озброєння, зокрема артилерійське, об'єктивно кажучи, використовується не так часто.

Другий момент. Створивши демілітаризовану зону і (на жаль, це вимушений захід) евакуювавши звідти місцеве населення, ми знижуємо втрати не тільки серед особового складу збройних сил та інших силових структур, які виконують бойові завдання в зоні Операції об'єднаних сил, але і серед місцевого населення.

Третій момент - психологічний, дуже важливий. Одна з найбільших проблем серед особового складу - це деморалізація особового складу. Люди прийшли битися за країну - але при цьому не йдуть вперед, не звільняють свою територію, оскільки не отримують такого наказу. І люди не захищають свою країну, бо протилежна сторона теж не переходить у наступ. Вони сидять в окопах і щодня чекають прильоту осколка або снайперської кулі", - сказав нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним читайте за посиланням.

Автор: 

Донбас (22354) Рахманін (137) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+10
А ще цю демілітаризовану зону потрібно замінувати, додати колючий дріт тощо. А ще закрити пункти пропуску, ввести тотальну блокаду і припинити виплати пенсій.

Коротше, відгородитися від сєпарні так само, як Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк з КНДР...
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28.05.2020 13:24
+10
а хто контролюватиме ту демілітаризовану зону? Прокасапське ОБСЄ?
Та нафік нада...
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28.05.2020 13:27
+8
В який бік будимо штовхати ці 2,5 кілометра? Як що в бік ворога, то добре.
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28.05.2020 13:29
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А ще цю демілітаризовану зону потрібно замінувати, додати колючий дріт тощо. А ще закрити пункти пропуску, ввести тотальну блокаду і припинити виплати пенсій.

Коротше, відгородитися від сєпарні так само, як Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк з КНДР...
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28.05.2020 13:24 Відповісти
Это простой путь, но не решение проблемы. Что делать с теми кто испытывает тёплыё чувства к московии? А таких любителей выбравших рыгов на юго-востоке полно. Плюс симпатиков - просто постреливают много. Я вижу только один выход -доказываешь обратное многократной прогонкой через полиграф и получаешь право голоса на выборах. Передкаждыми выборами! Для тех кто после 3-5 раз не перестал симпатизировать московии - принудительная депортация в лугандон. Лучше - это стадо держать там. Я общался с такими - это существа, которые не дадут жить другим. Я за то, чтобы на 50 лет луганду сделать автономной резервацией.
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28.05.2020 14:47 Відповісти
Та ні краще відбирати громадянство або саджати. А вибори то кого вам олігархи підсунуть (допустять до виборів) того й оберете, не обманюйте себе і людей.
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28.05.2020 15:27 Відповісти
Ну и чем отвод войск отличается от создания зоны на которой нет солдат?
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28.05.2020 13:24 Відповісти
а хто контролюватиме ту демілітаризовану зону? Прокасапське ОБСЄ?
Та нафік нада...
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28.05.2020 13:27 Відповісти
Голос!
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28.05.2020 13:33 Відповісти
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28.05.2020 13:34 Відповісти
Гав! Гав! Гав! 😁 Так собачки відповідають на команду "Голос". А Разманін - дурень. З кацапами демілітаризовану зону створити не можливо. Навпаки - потрібно створювати мупермілітаризовану. Щоб їм і в голову не приходило пхатися туди.
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28.05.2020 14:02 Відповісти
Між Кореями ДМЗ ніхто не контролює - достатньо замінувати все добре там!
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28.05.2020 16:28 Відповісти
"Голос" может предлагать что-угодно, но решения принимаются в москве и спускаются в офис на банковой.
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28.05.2020 13:28 Відповісти
Без полного минирования этой зоны идея окажется нежизнеспособной . А на минирование не даст добро ОБСЕ , ЕСПЧ , ПАСЕ и другие вечно встревоженные и обеспокоенные
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28.05.2020 13:28 Відповісти
В який бік будимо штовхати ці 2,5 кілометра? Як що в бік ворога, то добре.
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28.05.2020 13:29 Відповісти
Ну да, конечно это будет тот же самый отвод войск с обоих сторон, только еще и предлагается население переселить, а так тоже самое.
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28.05.2020 13:31 Відповісти
З обох сторін? А що, таке колись було?
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28.05.2020 13:35 Відповісти
Треба таку як між Південною та Північною Кореями,і з присутністю військових НАТО.
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28.05.2020 13:30 Відповісти
Моё мнение -орда готовится к расширению агрессии против народа Украины.Все ресурсы подгоняются.Должен быть мгновенный зубодробительный ответ.Оппозиция является отвлекающим манёвром.Заговаривает зубы,усыпляет бдительность.Де факто работает на Плешфюрера.Есть ли системные аналитики в стратегическом командовании Украины? Все ли шайтаны раскрыты и изловлены?Или власть приукрашивает военную действительность?Шапкозакидательство и бравада не раз Украине выходили боком.Лучше перебдить,чем недобдить.Оппозиция не сдаёт своих шайтановых.
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28.05.2020 13:35 Відповісти
Хорватский вариант давно придумали. Наши все думают, как бы отлизать Путину с высоко поднятой головой.
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28.05.2020 13:37 Відповісти
ДРГ кацапов будет каждую ночь шастать по ничейной территории и убивать наших воинов. Вакарчук еще больший дебил, нежели Зе. Только полное закрытие пунктов пропусков и жесткая ответка помогут в данной ситуации. Пропуск только по спецпропускам в экстренных случаях или раз в год на определенный срок с указанием цели перехода линии фронта. Никаких сепарских пенсий и никаких переговоров с террористами.
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28.05.2020 13:38 Відповісти
Ваші б слова та до бога. Тільки ми ж знову почуємо - "там же наші люді, нужно открыть еще одін пункт пропуска", "нужно провести выбори, перестать стрелять" и т.д.
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28.05.2020 15:20 Відповісти
Між Кореями нічейна територія замінована і ніхто не шастає))
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28.05.2020 16:29 Відповісти
В Кореях за порядком следят США, а у нас ОБСЕ недоношенное.
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28.05.2020 18:32 Відповісти
На сколько я помню, президент Московии предлагал ввести миротворцев на линию разграничения. Тогда Украина благоразумно от этого отказалась, требуя если будут вводиться миротворцы то на всю захваченную территорию.
Чем это предложение лучше миротворцев на линии разграничения?
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28.05.2020 13:51 Відповісти
пошел в будку, свинособака!
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28.05.2020 14:09 Відповісти
ти впевнений, що не помилився?
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28.05.2020 15:23 Відповісти
Ще одна феесбешна консерва засмерділа. А як голосив, як голосив... Курва .
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28.05.2020 13:56 Відповісти
Мы можем что угодно и как угодно фантазировать, а реакция беса путлера пргнозируема, разрубить этот искусственный узел могут только мощные, убийственные санкции, или стереть с лица земли кремлевскую террористическую банду, но сами мы, без поддержки штатов и запада, мы не осилим.
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28.05.2020 14:03 Відповісти
Та ваша правда, імпотенти нікого осіліть не зможуть. Осіліть зможуть тільки ті хто бореться, і ніхто за вас воювати не прийде, допомогти то да - а воювати ні.
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28.05.2020 15:15 Відповісти
Демілітаризована зона на першому етапі повинна починатися на лінії розмежування та закінчуватись на кордоні з московією. Другий етап - створення демілітаризованої зони від кордонів України і до Уралу, від Чорного моря до Льодовитого океану.
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28.05.2020 14:04 Відповісти
А вот и ГОЛОС русский голосок подал.
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28.05.2020 14:06 Відповісти
"создать демилитаризованную зону" треба та тільки на кордоні з отсосією
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28.05.2020 14:55 Відповісти
Стер всі пісні Славка з вінта.
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28.05.2020 14:59 Відповісти
Еще один военный стратег.
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28.05.2020 15:10 Відповісти
Сергей Рахманин иди на буй, блді кацапськи як ви вже набридли. Треба вбивати нелюда а не створювати якісь зони та відводити війська.
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28.05.2020 15:12 Відповісти
И что тольку с такой зоны? Это просто сдать свои территории без возможности вернуть их обратно.
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29.05.2020 03:54 Відповісти
 
 