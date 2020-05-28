У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці американського штату Міннесота, Міннеаполісі, протести, які почалися через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда, переросли в масові заворушення і погроми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CBS News.

У виданні зазначають, що протести поруч із місцем загибелі Флойда почалися кілька днів тому, проте в ніч на 28 травня ситуація загострилася. Правоохоронці повідомляють, що почали застосовувати сльозогінний газ, коли демонстрації переросли в численні пожежі, погроми магазинів і підприємств. Вони закликають активістів протестувати мирно.

Також під час демонстрацій було застрелено одного чоловіка. Поки не відомо обставин події, поліція затримала підозрюваного і почала розслідування.

Флойд Джордж помер кілька днів тому під час затримання. На відео, яке розійшлося в соцмережах, поліцейський тримав коліно на горлі чоловіка протягом восьми хвилин. При цьому Флойд казав: "Будь ласка, будь ласка, не маю чим дихати".

Затриманого непритомним доставили в лікарню, де він і помер. У висновку було зазначено, що Флойд нібито чинив опір затриманню і помер унаслідок нещасного медичного випадку під час взаємодії з поліцією.

Четверо поліцейських, причетних до затримання, звільнені. Демонстранти провели протест біля будинку правоохоронця, який ставив коліно на горло Флойда, і біля житла прокурора, який розслідує справу.

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На інцидент вже відреагував президент США Дональд Трамп, заявивши, що "справедливість восторжествує". Його ймовірний візаві на майбутніх виборах Джозеф Байден сказав, що це "не поодинокий трагічний інцидент, а частина вкоріненої системи несправедливості".





































Фото: ЕРА