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У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці американського штату Міннесота, Міннеаполісі, протести, які почалися через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда, переросли в масові заворушення і погроми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CBS News.

У виданні зазначають, що протести поруч із місцем загибелі Флойда почалися кілька днів тому, проте в ніч на 28 травня ситуація загострилася. Правоохоронці повідомляють, що почали застосовувати сльозогінний газ, коли демонстрації переросли в численні пожежі, погроми магазинів і підприємств. Вони закликають активістів протестувати мирно.

Також під час демонстрацій було застрелено одного чоловіка. Поки не відомо обставин події, поліція затримала підозрюваного і почала розслідування.

Флойд Джордж помер кілька днів тому під час затримання. На відео, яке розійшлося в соцмережах, поліцейський тримав коліно на горлі чоловіка протягом восьми хвилин. При цьому Флойд казав: "Будь ласка, будь ласка, не маю чим дихати".

Затриманого непритомним доставили в лікарню, де він і помер. У висновку було зазначено, що Флойд нібито чинив опір затриманню і помер унаслідок нещасного медичного випадку під час взаємодії з поліцією.

У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 01

Четверо поліцейських, причетних до затримання, звільнені. Демонстранти провели протест біля будинку правоохоронця, який ставив коліно на горло Флойда, і біля житла прокурора, який розслідує справу.

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У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 02

На інцидент вже відреагував президент США Дональд Трамп, заявивши, що "справедливість восторжествує". Його ймовірний візаві на майбутніх виборах Джозеф Байден сказав, що це "не поодинокий трагічний інцидент, а частина вкоріненої системи несправедливості".

У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 03
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 04
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 05
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 06
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 07
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 08
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 09
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 10
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 11
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 12
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 13
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 14
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 15
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 16
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 17
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 18
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 19
У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва 20
Фото: ЕРА

Автор: 

заворушення (106) США (22417) вбивство (3078)


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Топ коментарі
+42
Гордые домбасские шахтьоры дошли до Америки. Ждьом когда поттянуцца трактористы и комбайньоры.
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва - Цензор.НЕТ 5042
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28.05.2020 13:35
+42
Та насрать им на того ниҐҐера. Видно же, что люди захотели помародерствовать.
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28.05.2020 13:37
+41
А магазины зачем грабить? Напоминает дамбацкий День взятия METRO.
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28.05.2020 13:37
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До речі, ніхто не в курсі, чи подібні "протести" - в значенні погроми та пограбування - відбуваються, коли поліцаї застрелять латиноса-азіата-білого-мусульманина ?
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29.05.2020 05:30 Відповісти
Обычные мародеры
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08.06.2020 06:37 Відповісти
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