Колишнього найманця РФ, який воював і в лавах ЗСУ, засуджено до 6,5 року в'язниці
Орджонікідзевський райсуд м. Маріуполя на підставі обвинувачення прокуратури Донецької області засудив до 6,5 року позбавлення волі чоловіка, який брав безпосередню участь у злочинній діяльності терористичної організації - незаконних збройних формуваннях РФ на Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Суд встановив, що у липні 2014 року уродженець м. Кривий Ріг за власним бажанням вступив до лав одного з незаконних збройних формувань РФ та до квітня 2015 року воював проти військових підрозділів ЗСУ на території Донецької та Луганської областей, зокрема в районі міст Міусинськ, Дебальцеве, Фащівка та у Старобешівському районі.
Навесні 2016 року чоловік, змінивши свої політичні уподобання і намагаючись спокутувати свою провину, звільнився з лав НЗФ, вступив до складу одного з підрозділів ЗСУ та упродовж 1 року брав участь у збройних протистояннях з колишніми "побратимами", повідомляє ОГП.
Ці обставини, а також щире каяття чоловіка і активне сприяння у розкритті злочину враховані судом під час призначення покарання.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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С августа 2015 по август 2016 задержанный проходил службу в одной из бригад ВСУ, где во время обстрела боевиков получили ранения.
После лечения трудоустроился в "пятую самоходно-гаубичную батарею Цитадели" на должность гранатометчика. За "службу" на боевиков получал 15 тыс. российских рублей.
С октября 2016 года - гранатометчик "армии ДНР"
В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет ... в наш военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан" боевиков и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идет обратно в Донецк.
Потом приехал снова в Покровск, чтобы увидеть свою возлюбленную, там его и задержали.
Задержанный за два последних года успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне боевиков. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ - "ДНР" - ВСУ - "ДНР".