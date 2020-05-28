Колишнього найманця РФ, який воював і в лавах ЗСУ, засуджено до 6,5 року в'язниці

Орджонікідзевський райсуд м. Маріуполя на підставі обвинувачення прокуратури Донецької області засудив до 6,5 року позбавлення волі чоловіка, який брав безпосередню участь у злочинній діяльності терористичної організації - незаконних збройних формуваннях РФ на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Суд встановив, що у липні 2014 року уродженець м. Кривий Ріг за власним бажанням вступив до лав одного з незаконних збройних формувань РФ та до квітня 2015 року воював проти військових підрозділів ЗСУ на території Донецької та Луганської областей, зокрема в районі міст Міусинськ, Дебальцеве, Фащівка та у Старобешівському районі.



Навесні 2016 року чоловік, змінивши свої політичні уподобання і намагаючись спокутувати свою провину, звільнився з лав НЗФ, вступив до складу одного з підрозділів ЗСУ та упродовж 1 року брав участь у збройних протистояннях з колишніми "побратимами", повідомляє ОГП.



Ці обставини, а також щире каяття чоловіка і активне сприяння у розкритті злочину враховані судом під час призначення покарання.

Також читайте: Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який 6 років переховувався в Росії

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.