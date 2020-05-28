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Новини
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Колишнього найманця РФ, який воював і в лавах ЗСУ, засуджено до 6,5 року в'язниці

Колишнього найманця РФ, який воював і в лавах ЗСУ, засуджено до 6,5 року в'язниці

Орджонікідзевський райсуд м. Маріуполя на підставі обвинувачення прокуратури Донецької області засудив до 6,5 року позбавлення волі чоловіка, який брав безпосередню участь у злочинній діяльності терористичної організації - незаконних збройних формуваннях РФ на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Суд встановив, що у липні 2014 року уродженець м. Кривий Ріг за власним бажанням вступив до лав одного з незаконних збройних формувань РФ та до квітня 2015 року воював проти військових підрозділів ЗСУ на території Донецької та Луганської областей, зокрема в районі міст Міусинськ, Дебальцеве, Фащівка та у Старобешівському районі.

Навесні 2016 року чоловік, змінивши свої політичні уподобання і намагаючись спокутувати свою провину, звільнився з лав НЗФ, вступив до складу одного з підрозділів ЗСУ та упродовж 1 року брав участь у збройних протистояннях з колишніми "побратимами", повідомляє ОГП.

Ці обставини, а також щире каяття чоловіка і активне сприяння у розкритті злочину враховані судом під час призначення покарання.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 

бойовик (3414) Донбас (22354) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+9
Орджопакидзовский райсуд не коснулась декомунизация.
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28.05.2020 13:49
+6
Ну, воював все-таки проти кацапів. Більшість з нас, коментаторів в цей час коментувати з дивана. Тому зрозуміти можна. Так і написано, до речі: суд врахував...
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28.05.2020 13:53
+5
Тут случай ещё покруче.
С августа 2015 по август 2016 задержанный проходил службу в одной из бригад ВСУ, где во время обстрела боевиков получили ранения.

После лечения трудоустроился в "пятую самоходно-гаубичную батарею Цитадели" на должность гранатометчика. За "службу" на боевиков получал 15 тыс. российских рублей.

С октября 2016 года - гранатометчик "армии ДНР"

В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет ... в наш военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан" боевиков и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идет обратно в Донецк.
Потом приехал снова в Покровск, чтобы увидеть свою возлюбленную, там его и задержали.

Задержанный за два последних года успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне боевиков. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ - "ДНР" - ВСУ - "ДНР".

Бывший наемник РФ, повоевавший и в рядах ВСУ, приговорен к 6,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2264
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28.05.2020 13:54
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от 8, а дали 6.5
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28.05.2020 13:42 Відповісти
Ну, воював все-таки проти кацапів. Більшість з нас, коментаторів в цей час коментувати з дивана. Тому зрозуміти можна. Так і написано, до речі: суд врахував...
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28.05.2020 13:53 Відповісти
Орджопакидзовский райсуд не коснулась декомунизация.
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28.05.2020 13:49 Відповісти
Тут случай ещё покруче.
С августа 2015 по август 2016 задержанный проходил службу в одной из бригад ВСУ, где во время обстрела боевиков получили ранения.

После лечения трудоустроился в "пятую самоходно-гаубичную батарею Цитадели" на должность гранатометчика. За "службу" на боевиков получал 15 тыс. российских рублей.

С октября 2016 года - гранатометчик "армии ДНР"

В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет ... в наш военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан" боевиков и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идет обратно в Донецк.
Потом приехал снова в Покровск, чтобы увидеть свою возлюбленную, там его и задержали.

Задержанный за два последних года успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне боевиков. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ - "ДНР" - ВСУ - "ДНР".

Бывший наемник РФ, повоевавший и в рядах ВСУ, приговорен к 6,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2264
показати весь коментар
28.05.2020 13:54 Відповісти
Теперь на зоне у него будет время писать мемуары о своей бурной военной деятельности.
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28.05.2020 14:44 Відповісти
Искал себя.
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28.05.2020 17:32 Відповісти
В мене до нього тільки одне питання: скількох кацапів він "замочив"?
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28.05.2020 18:11 Відповісти
Когда кацапов будут в плен брать?
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28.05.2020 18:57 Відповісти
Кино нужно снимать!
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28.05.2020 19:26 Відповісти
Якби не служив в ЗСУ то маріупольський суд виписав би три роки умовно .
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28.05.2020 19:36 Відповісти
 
 