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Український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших українців

Український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших українців

Видання "Forbes Україна", яке відновлює вихід після тривалої перерви, вперше з 2016 року опублікувало рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України.

Про це йдеться на сайті Forbes.ru, передає Цензор.НЕТ.

Сукупні статки "Золотої сотні" перевищили $31 млрд, на першому місці опинився гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов.

Перші 15 місць у рейтингу мають такий виглад:

  1. Рінат Ахметов - $2,8 млрд. Джерело: металургія, ПЕК.
  2. Віктор Пінчук - $1,4 млрд. Джерело: металургія.
  3. Петро Порошенко - $1,4 млрд. Джерело: харчова промисловість.
  4. Олександр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Джерело: роздрібна торгівля, АПК.
  5. Геннадій Боголюбов - $1,2 млрд. Джерело: ПЕК, інвестиції.
  6. Юрій Косюк - $1,1 млрд. Джерело: АПК, харчова промисловість.
  7. Костянтин Жеваго - $1,1 млрд. Джерело: металургія.
  8. Ігор Коломойський - $1 млрд. Джерело: ПЕК, інвестиції.
  9. Вадим Новинський - $810 млн. Джерело: металургія.
  10. Олександр Ярославський - $725 млн. Джерело: нерухомість, металургія, фінанси.
  11. Володимир Крупчак - $660 млн. Джерело: FMCG (Київський картонно-паперовий комбінат та активи в Росії).
  12. Сергій Тігіпко - $650 млн. Джерело: машинобудування, фінанси.
  13. Дмитро Запорожець - $650 млн. Джерело: IT (GitLab).
  14. Філя Жебровська - $480 млн. Джерело: фармацевтика.
  15. Олександр Вадатурський - $450 млн. Джерело: АПК, транспорт.

Поріг відсікання в рейтингу - $95 млн. Номер 100 у списку отримав співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.

У дев'яти бізнесменів з рейтингу основою статків є IT. Найбагатший - засновник сервісу для систематизації файлів із кодом GitLab Дмитро Запорожець ($560 млн, №13). До рейтингу увійшов співзасновник сервісу Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27). У $250 млн було оцінено статки кожного із засновників сервісу перевірки правопису Grammarly, в 2019 році оціненого в $1 млрд, Олексія Шевченка (№35), Максима Литвина (№36) та Дмитра Лідера (№37).

Також у рейтингу знайшлося місце Дмитру Фірташу ($370 млн, №24), главі алкогольного холдингу Global Spirits Євгену Черняку ($295 млн, №30), Павлу Фуксу ($155 млн, №51).

Читайте на "Цензор.НЕТ": До рейтингу Forbes потрапили семеро українців

Автор: 

Forbes (160) олігарх (930) рейтинг (1647)


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Топ коментарі
+24
Ну давайте, зеботи - "Порошенко-марадьор!"
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28.05.2020 13:45
+16
курченку, який в мааскве
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28.05.2020 13:52
+15
вывскврет!порошенко награбил и стал богаче в 80 раз!!!этот форбс !+1 не смотрит что-ли?капец,они там все тупые
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28.05.2020 13:50
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28.05.2020 19:24 Відповісти
Неправильный ответ.

1) НЕ нажился (см. выше).
2) В мирное время он наживался больше, война ему невыгодна. Логика?
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28.05.2020 19:12 Відповісти
Вот не знаю выгодна не выгодна,но в Одессе за это время 2 магазина "Рошен" открылись в сладких местах.Мелочь,а приятно.
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28.05.2020 19:49 Відповісти
Расширяется, молодец. В Киеве больше открылось. Я о том и говорю - для его бизнеса мир выгоднее, чем война. Почему молодец в связи с расширением? Потому что больше налогов в бюджет.
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28.05.2020 19:55 Відповісти
Слепой траст при не слепом президенте,"тут карта и пошла".
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28.05.2020 20:10 Відповісти
Естати, да, спасибо за примечание - расширением управляли из "слепого траста".
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28.05.2020 20:21 Відповісти
За то что бы эти подонки попали в списки богатеев наша страна заплатила миллионами жизней наших граждан
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28.05.2020 18:57 Відповісти
Точнее, так: люди согласились жить впроголодь, работать за пайку, и не возмущаться.
Потом пришел человек и сказал: люди, я вам открыл границы и дал возможность, зарабатывайте!
А быдло, привыкшее к пайке, вернуло все к прежнему.
И опять молит хозяина, чтоб не слишком урезал пайку. Зееее.... ты же обещаллЬ....
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28.05.2020 19:05 Відповісти
Потом пришел человек и сказал: люди, я вам открыл границы и дал возможность, пистуйте зарабатывайте!
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28.05.2020 19:15 Відповісти
Хороший вариант. Или с пайкой лучше?
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28.05.2020 19:25 Відповісти
Это не лучший вариант для тех,кто останется в стране..
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28.05.2020 19:36 Відповісти
Вот, совершенно согласен. Это деградация человека (пайка в обмен на лояльность).
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28.05.2020 19:58 Відповісти
Коломойський бідніший за Порошенка - зелена брехня, заради якої цей так званий рейтинг і створили. Порошенко навіть не міліардер.
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28.05.2020 19:15 Відповісти
Да, ненавидят кацапы Порошенко))) их даже "биндеровцы" со снегирями не так муляют, как Порох!
Странно, но у полшестого с ермаком (агент ФСБ козырь) такая же реакция--совпадение ? Не думаю...
Интересно то, что написано "Источник: пищевая промышленность", хотя Порох уже год как не является владельцем Рошена))) Ни разу не палится курченко...
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28.05.2020 20:30 Відповісти
"""хотя Порох уже год как не является владельцем Рошена)))"""

Да все знают, что теперь Рошен принадлежит Зеленскому.

Чоколятки, неужели вы думаете, что в Форбсе работают идиоты? Если Петр Алексеевич переписал приХватизированные фабрики на оффшорные прокладки, которые принадлежат его сыну, то это уже типа не его. Это всё семья Порошенок и поцарювалы они на славу. Украина стала самой бедной страной Европы, проиграв даже Молдавии. А семья Порошенок озолотилась. Стала третьей в Украине по богатству. Если Порошенко прорвется на второй срок, то они первыми станут.
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28.05.2020 22:17 Відповісти
А до свого президентства Петро Олексійович був десь у третьому десятку Форбс. А тепер на третьому місці. Ой, як гарно поцарював. Вот, что Слепой Траст животворящий делает. Учіться, чоколятки у свого боса.

Але третє місце для такого патріота і такого видатного громадського діяча, як Петро Олексійович, це ганьба. Треба ще на один термін Петра Олексійовича обрати, щоб він нарешті на перше місце вийшов. Чоколятки, всі на Муйдан. Треба змести Зелену Шмарклю. Парашенко наш президент. За другий термін він точно обжене всіх і вийде на перше місце.
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28.05.2020 22:04 Відповісти
Брехня, был в первой десятке, свыше 1 млрд.
Сейчас - меньше 1 млрд, по американскому Форбс.
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28.05.2020 22:10 Відповісти
Конечно, меньше. Все ж на сына переписано.
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28.05.2020 22:23 Відповісти
Обрати внимание, переписал осенью 2019 года, когда перестал быть Президентом.

Что сказал брехню - А до свого президентства Петро Олексійович був десь у третьому десятку Форбс - не возражаешь? Молодец. Не бреши больше, не делай так.
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29.05.2020 14:55 Відповісти
Вот еще одного ворюгу прищимили за яйца. Тоже великий патриот был:

"""28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою""".
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28.05.2020 22:36 Відповісти
пьеро и его кореша по роттердаму - чемпионы. А барыга, конечно, Зе.
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28.05.2020 22:40 Відповісти
Український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших українців - Цензор.НЕТ 8171
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28.05.2020 22:46 Відповісти
дыра после пьеро. А Зе и не буде воровать.
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28.05.2020 23:30 Відповісти
Твое Зеро УЖЕ ворует как не в себя!

После Пороха осталось 130 миллиардов на казначейском счету, 26 миллиардов золотовалютных резервов и три года подряд растущая экономика! А зеро просрал все это и сделал дыру в ТРИСТА МИЛЛИАРДОВ!

Все госпредприятия , которые при Порохе были с прибылью---на грани банкростства! Нет денег врачам, культуре, учителям, шахтерам---НИКОМУ!

Коррупция при зелени увеличилась в разы, промпроизводство падает, в армии сократили содержание и питание ухудшили, полгода прошло ---не подписан гособоронзаказ, останавливается создание новых вооружений,----крыса, твой бубочка, мародер и зраднык!
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29.05.2020 00:05 Відповісти
не обзывай потужного папередника - Зеро, крыса, бубочка, мародер и зраднык
И он не мой а твой.
Каждое твоё слово - копеечная брехня за мармеладки.
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29.05.2020 00:11 Відповісти
А что, узеленский нелох уже папередник??? Хорошая новость!

Мои слова брехня? У тебя с головой не в порядке--- то, что я написала говорит держстат, да и само зеленое правительство с зеленой жабой во главе))))
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29.05.2020 00:16 Відповісти
пьеро папередник - хорошая новость.
твои слова -брехня.
у меня с головой всё в порядке,

У тебя с головой не в порядке.

и не обзывай сывочолого зеленой жабой.
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29.05.2020 00:23 Відповісти
Тупой кацапский бот с вавой в голове плавно идет в спам)))
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29.05.2020 00:26 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе вот это написало "Тупой кацапский бот с вавой в голове плавно идет в спам)))"
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29.05.2020 00:29 Відповісти
Український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших українців - Цензор.НЕТ 3300
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29.05.2020 00:16 Відповісти
А в это время...На Банковой проведут торжественную «вечеринку» в честь «Максима Миллиардовича» СтепановаЗавтра, 29 мая, группа активистов готовится провести «вечеринку» на улице Банковой в Киеве в честь руководителя Министерства здравоохранения https://replyua.net/news/210625-ukraina-poluchila-pervuyu-partiyu-odnorazovyh-kostyumov-biozaschity-dlya-medikov.html Максима Степанова . «В программе музло, леопардовые шубы, икра, светомузыка, спецеефекты и разбрасывания денег. Крутая вечеринка карантинного сезона! Guest Star - Максим Миллиардович Степанов», - говорится в описании.
Особое внимание активисты обратили на то, что месяц назад под руководством Степанова государство закупило 70 тысяч костюмов защиты для врачей китайского производства за 488 гривны 61 копейку - вдвое дороже тех, что покупали волонтеры. Костюмы должны были поставить 1 мая. 16 мая привезли всего 30 тысяч из 70. Эта схема, говорят активисты, помогла «распилить» 13 миллионов гривен.
«Степанов неделю назад согласовал с бюджетным комитетом закупку 4,4 миллиона костюмов по той же магической китайской цене - 488 грн .61 копейка, а также 6,5 миллионов масок по 10 гривен. И 1,2 миллиона респираторов по 100 гривен. Однако важны только две цифры: 488 гривен 61 копейка за костюм, и миллиард гривен, который собрался украсть Максим Миллиардович Степанов», - говорится в сообщении.
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29.05.2020 00:34 Відповісти
а чому на https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#30025a4e3d78 https://www.forbes.com Порошенка взагалі немає? Може хтось прибріхує?
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29.05.2020 11:46 Відповісти
Про Петю все не правда это рука Кремля ему подкинула полтора лярда зелени что бы скомпрометировать.
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29.05.2020 12:52 Відповісти
У него и было столько до 2014 года, не переживай.

А по поводу "нового форбса"...

https://gorlis-gorsky.livejournal.com Український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших українців - Цензор.НЕТ 143 May 29th, 2020, 12:55 pm https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148384.html А давайте мы разберемся, что такое украинский Форбс

К американскому журналу он имеет такое же отношение, как китайские кроссовки Абибас к немецким Адидас.
В 2013 году, Форбс Украина вместе UMH Group в которую он входит, выкупил приближенный к Януковичу младо-олигарх Курченко.
После этого, 14 ведущих журналистов издания уволились со скандалом из-за политического давления, а должность главного редактора занял Михаил Котов, возглавляющий до этого Газету Ru.
Чувствуете, откуда ветер дует?
В марте 2014 г, американский издательский дом «Forbes» отзывает у компании «UMH Group» лицензию на выпуск украинской версии журнала Forbes.
А уже в сентябре 2014 г. председателем наблюдательного совета UMH group назначили депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елену Бондаренко.
В августе 2015 г., новостной сайт украинской версии журнала «Forbes» внезапно изменил свой адрес с forbes.ua на forbes.net.ua, - из-за проблем с торговой маркой.
Тогда же был опубликован комментарий представителя Forbes, что согласно распоряжению американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года сделал все действия, чтобы отказать Forbes Украина в доступе к контенту и бренду.
В связи с этим, Forbes больше не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua.
То есть мы имеем дело с обыкновенными самозванцами.
Которые очень вовремя решили реанимировать свою контрабандную марку Форбс Украина, который не публиковал рейтингов с 2014 года.
А сейчас решили подыграть Зеленскому, ведь его рейтинг падает, а Порошенко - растет.
Большинство избирателей, ударенные совком, по прежнему не хотят чтобы не было бедных - они хотят, чтобы не было богатых.
Но тут Форбсу надо брать пример с Юлии Тимошеко. Которая не мелочится и заявляла, что Порошенко на посту президента разбогател сразу в 82 раза, а не в жалких два.
Или, для правдоподобности, пусть возьмут среднее арифметическое от своих данных и Юлиных.
Получится в 42 раза.
"А какая разница"!
Oleg Helgiv
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/# https://gorlis-gorsky.livejournal.com/# 6 https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148384.html?mode=reply#add_comment Leave a comment
https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=gorlis_gorsky&itemid=3148384
https://gorlis-gorsky.livejournal.com Український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших українців - Цензор.НЕТ 143

May 29th, 2020, 11:52 am https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148037.html Українські журнаШЛЬОНДРИ не бачать різниці між 1,4 млрд ГРИВЕНЬ і 1,4 млрд ДОЛАРІВ
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29.05.2020 14:57 Відповісти
Уймись ,Порошенко уже занимает 2 место.
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31.05.2020 20:32 Відповісти
Где?
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 17:33 Відповісти
https://www.forbes.com/real-time-billionaires./#532db3b4511d
В режиме реального времени.
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01.06.2020 20:01 Відповісти
Брехня. Цензор посилається на якийсь російський Форбс. Не знаю такого.
От американський оригінальний https://www.forbes.com/billionaires/ Forbes . Не має там Порошенка серед міліардерів
Український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших українців - Цензор.НЕТ 6230
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31.05.2020 21:04 Відповісти
Научишься пользоваться мериканським,увидишь.
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01.06.2020 20:03 Відповісти
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