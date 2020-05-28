Український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших українців

Видання "Forbes Україна", яке відновлює вихід після тривалої перерви, вперше з 2016 року опублікувало рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України.

Про це йдеться на сайті Forbes.ru, передає Цензор.НЕТ.

Сукупні статки "Золотої сотні" перевищили $31 млрд, на першому місці опинився гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов.

Перші 15 місць у рейтингу мають такий виглад:

Рінат Ахметов - $2,8 млрд. Джерело: металургія, ПЕК. Віктор Пінчук - $1,4 млрд. Джерело: металургія. Петро Порошенко - $1,4 млрд. Джерело: харчова промисловість. Олександр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Джерело: роздрібна торгівля, АПК. Геннадій Боголюбов - $1,2 млрд. Джерело: ПЕК, інвестиції. Юрій Косюк - $1,1 млрд. Джерело: АПК, харчова промисловість. Костянтин Жеваго - $1,1 млрд. Джерело: металургія. Ігор Коломойський - $1 млрд. Джерело: ПЕК, інвестиції. Вадим Новинський - $810 млн. Джерело: металургія. Олександр Ярославський - $725 млн. Джерело: нерухомість, металургія, фінанси. Володимир Крупчак - $660 млн. Джерело: FMCG (Київський картонно-паперовий комбінат та активи в Росії). Сергій Тігіпко - $650 млн. Джерело: машинобудування, фінанси. Дмитро Запорожець - $650 млн. Джерело: IT (GitLab). Філя Жебровська - $480 млн. Джерело: фармацевтика. Олександр Вадатурський - $450 млн. Джерело: АПК, транспорт.

Поріг відсікання в рейтингу - $95 млн. Номер 100 у списку отримав співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.

У дев'яти бізнесменів з рейтингу основою статків є IT. Найбагатший - засновник сервісу для систематизації файлів із кодом GitLab Дмитро Запорожець ($560 млн, №13). До рейтингу увійшов співзасновник сервісу Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27). У $250 млн було оцінено статки кожного із засновників сервісу перевірки правопису Grammarly, в 2019 році оціненого в $1 млрд, Олексія Шевченка (№35), Максима Литвина (№36) та Дмитра Лідера (№37).

Також у рейтингу знайшлося місце Дмитру Фірташу ($370 млн, №24), главі алкогольного холдингу Global Spirits Євгену Черняку ($295 млн, №30), Павлу Фуксу ($155 млн, №51).

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