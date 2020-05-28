"ID 14": Мінцифри презентувало нову послугу, що дозволяє 14-річним громадянам отримати паспорт і код за один підхід

Міністерство цифрової трансформації України і Державна міграційна служба України презентували послугу, яка дозволяє 14-річним громадянам одночасно отримати паспорт і номер платника податків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", послугу представив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми запускаємо вже другу комплексну послугу, вона називається "ID 14" і сьогодні ми виступаємо адвокатами дітей, підлітків, яким виповнилось 14 років, від сьогодні у відповідних органах можуть отримувати ID-картку та податковий номер за один підхід", - заявив урядовець.

Федоров пояснив, що для того, щоб дітям отримати ID-картку з номером платника податків, спершу необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків, а після його отримання звернутися до відділу ДМС для оформлення паспорта.

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Він уточнив, що запуск послуги 2в1 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізується кількість візитів до держорганів. Відтепер діти при досягненні 14 років можуть одночасно отримати паспорт та номер платника податків, витративши до 15 хвилин на заповнення заяви.

Федоров додав, що за рік очікується надати цю послугу 400 тисячам українцям.

Раніше в Мінцифри повідомили, що планують скасувати 26 довідок, які потребують інформацію про склад сім’ї.