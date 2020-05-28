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"ID 14": Мінцифри презентувало нову послугу, що дозволяє 14-річним громадянам отримати паспорт і код за один підхід

Міністерство цифрової трансформації України і Державна міграційна служба України презентували послугу, яка дозволяє 14-річним громадянам одночасно отримати паспорт і номер платника податків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", послугу представив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми запускаємо вже другу комплексну послугу, вона називається "ID 14" і сьогодні ми виступаємо адвокатами дітей, підлітків, яким виповнилось 14 років, від сьогодні у відповідних органах можуть отримувати ID-картку та податковий номер за один підхід", - заявив урядовець.

Федоров пояснив, що для того, щоб дітям отримати ID-картку з номером платника податків, спершу необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків, а після його отримання звернутися до відділу ДМС для оформлення паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри працює над створенням спеціальної цифрової економічної зони, - віцепрем'єр Федоров

Він уточнив, що запуск послуги 2в1 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізується кількість візитів до держорганів. Відтепер діти при досягненні 14 років можуть одночасно отримати паспорт та номер платника податків, витративши до 15 хвилин на заповнення заяви.

Федоров додав, що за рік очікується надати цю послугу 400 тисячам українцям.

Раніше в Мінцифри повідомили, що планують скасувати 26 довідок, які потребують інформацію про склад сім’ї.

Автор: 

діти (5037) ID-картка (83) Федоров Михайло (871) електронні послуги (194) Мінцифри (1177)


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Топ коментарі
+1
Нужно делать онлайн -голосование на выборах.Электронный онлайн подсчёт.Чтобы Участки закрылись в 20-00 ,а результат готов был в 20-01.Не нужны будут опросы на входах и манипуляции.Копьютер сразу отловит вбросы или лукавство.Голосование по телефону и на участке.Агитацию разрешить до последней минуты голосования.Это будет онлайн -триллер длиной в 12 часов, причём захватывающий.И скучный при явном фаворите.
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28.05.2020 14:05
+1
а что, ИНН-число ЗВЕРЯ, разве не при рождении присваивают?
Чипы уже вшивайте............
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28.05.2020 14:06
+1
Можно ещё проще - просто кивнуть телевизору.))
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28.05.2020 14:09
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ооо, щас правослабные о5 начнут за "знакбеса", "неправословно", "сотонагадит"

неплохо подгорают рясы у попов и пуканы у стада)))
хотя - пишут и те и эти - на еретических компах, созданных сотоной, питающихся бесовским электричеством
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28.05.2020 14:04 Відповісти
бот сороса шоты ***** выписуешь?
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28.05.2020 14:27 Відповісти
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28.05.2020 17:51 Відповісти
Нужно делать онлайн -голосование на выборах.Электронный онлайн подсчёт.Чтобы Участки закрылись в 20-00 ,а результат готов был в 20-01.Не нужны будут опросы на входах и манипуляции.Копьютер сразу отловит вбросы или лукавство.Голосование по телефону и на участке.Агитацию разрешить до последней минуты голосования.Это будет онлайн -триллер длиной в 12 часов, причём захватывающий.И скучный при явном фаворите.
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28.05.2020 14:05 Відповісти
Можно ещё проще - просто кивнуть телевизору.))
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28.05.2020 14:09 Відповісти
а что, ИНН-число ЗВЕРЯ, разве не при рождении присваивают?
Чипы уже вшивайте............
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28.05.2020 14:06 Відповісти
цифровое рабство
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28.05.2020 14:07 Відповісти
Законопослушному бояться нечего.Сейчас вышел на улицу уже под видео наблюдением.При несерьёзных правонарушениях отсидка будет дома,в лоне любимой.Чем не кайф?
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28.05.2020 14:11 Відповісти
14-летний контингент для выборов Зели - они навыбирают! вот Зеля и торопится
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28.05.2020 14:09 Відповісти
Без этой карточки не сдашь за 9 класс.
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28.05.2020 14:12 Відповісти
В Злых мозгах так и будет.
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28.05.2020 15:31 Відповісти
 
 