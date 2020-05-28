"Укрзалізниця" продаватиме тільки 50% місць в поїздах, що курсують у регіони, де не пом'якшили карантин

"Укрзалізниця" буде реалізовувати тільки 50% місць у вагонах поїздів, які курсують у регіони, де ще не пом'якшено карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"Наразі у пасажирських вагонах, які прямують до регіонів, де ще не послаблено карантин, реалізовуватиметься 50% місць, тобто в одному купе буде знаходитись не більше двох осіб. Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання. Таким чином ми зможемо забезпечити всі передбачені санітарні норми з урахуванням обмежень", - зазначив в. о. голови правління компанії Іван Юрик.

За його словами, також провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки тощо. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким зможуть користуватися пасажири.

Зазначається, що у вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, проходять додаткові інструктажі та медогляд.

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Крім цього, як повідомляє УЗ, збільшено періодичність прибирання та дезінфекції приміщень на залізничних вокзалах, де перебувають пасажири. Біля залізничних кас нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції. Диктори вокзалів по гучномовному зв’язку нагадуватимуть правила перебування в приміщеннях вокзалів, а при вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг усіх відвідувачів.

"До відновлення перевізного процесу в новому форматі мають підготуватися не лише залізничники, а й пасажири. Зокрема, для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона", — пояснив Юрик.

"Укрзалізниця", враховуючи заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.