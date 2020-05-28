Китай, попри протести в Гонконзі, ухвалив скандальний закон, який може покласти край автономії району, - ВВС

Парламент Китаю підтримав новий закон про безпеку Гонконгу, який криміналізує підрив влади Пекіна на території району.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Документ, зокрема, забороняє проводити на території регіону антиурядові демонстрації і заклики за відділення від Китаю, а також дозволить створити КНР власну службу правопорядку.

Зазначається, що цей законопроєкт не буде ухвалюватися окремо владою Гонконгу, а відразу набуде чинності після затвердження вищим керівництвом Китаю.

При цьому демонстранти в Гонконзі побоюються, що цей закон може покласти край автономії регіону.

Як повідомлялося, протести в Гонконзі спалахнули в середині червня минулого року, в найбільшій акції протесту брали участь майже два мільйони осіб. Причиною став намір влади міста внести зміни до закону про екстрадицію, які дозволили б висилати до країн, що не мають відповідної угоди з Гонконгом, включно з материковим Китаєм, підозрюваних у скоєнні злочинів.

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У зв'язку з протестами ухвалення цих поправок було відкладено, а потім і скасовано. Однак протестні акції, які супроводжуються сутичками демонстрантів з поліцією, тривають у зв'язку з новими вимогами, зокрема запровадження в адміністративному районі системи прямих виборів керівництва. Протестувальники також виступають проти жорстоких дій поліції, які супроводжували попередні протестні акції.

Антиурядові акції посилилися на початку листопада минклого року, коли під час однієї з акцій загинув 22-річний студент.