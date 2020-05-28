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Новини
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Китай, попри протести в Гонконзі, ухвалив скандальний закон, який може покласти край автономії району, - ВВС

Китай, попри протести в Гонконзі, ухвалив скандальний закон, який може покласти край автономії району, - ВВС

Парламент Китаю підтримав новий закон про безпеку Гонконгу, який криміналізує підрив влади Пекіна на території району.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Документ, зокрема, забороняє проводити на території регіону антиурядові демонстрації і заклики за відділення від Китаю, а також дозволить створити КНР власну службу правопорядку.

Зазначається, що цей законопроєкт не буде ухвалюватися окремо владою Гонконгу, а відразу набуде чинності після затвердження вищим керівництвом Китаю.

При цьому демонстранти в Гонконзі побоюються, що цей закон може покласти край автономії регіону.

Як повідомлялося, протести в Гонконзі спалахнули в середині червня минулого року, в найбільшій акції протесту брали участь майже два мільйони осіб. Причиною став намір влади міста внести зміни до закону про екстрадицію, які дозволили б висилати до країн, що не мають відповідної угоди з Гонконгом, включно з материковим Китаєм, підозрюваних у скоєнні злочинів.

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У зв'язку з протестами ухвалення цих поправок було відкладено, а потім і скасовано. Однак протестні акції, які супроводжуються сутичками демонстрантів з поліцією, тривають у зв'язку з новими вимогами, зокрема запровадження в адміністративному районі системи прямих виборів керівництва. Протестувальники також виступають проти жорстоких дій поліції, які супроводжували попередні протестні акції.

Антиурядові акції посилилися на початку листопада минклого року, коли під час однієї з акцій загинув 22-річний студент.

Автор: 

Гонконг (72) Китай (4500)


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Топ коментарі
+7
Хтось вірив що Китай буде виконувати домовленості та залишить автономію для Гонконгу.Вони колись окупували цілу країну-Тібет.Такі самі агресори як і РФ.
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28.05.2020 14:28
+4
Кац, здесь водки нет)))
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28.05.2020 14:38
+4
У Украины не было никаких проблем с Крымом, пока его не аннексировала РФ.
Так что проблемы с РФ, а не с АРК
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28.05.2020 14:56
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буде вийна...
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28.05.2020 14:22 Відповісти
гон-конг - это муравейник, которых в китае десяток
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28.05.2020 14:24 Відповісти
С чего бы это ? путлер отправит туда зелёных человечков, "защищать" рюзьгеязычных гонг-конгочан ?
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28.05.2020 15:14 Відповісти
Китаю сейчас только санкций от США не хватало.
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28.05.2020 14:24 Відповісти
ты прав-китаёзы как тараканы лезут везде и повсюду!! Англия передала им свою колонию Гонконг-цветущий и демократический с обещанием на 50-летнюю автономию..Но нет..маоисты это те же лубнянские *************! им мало присоадинения территории они хотят в Гонконге усторить ГУЛАГ !!!
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28.05.2020 15:39 Відповісти
Не будет никаких санкций!
Гонконг - это как бы часть Китая, на который распространяются китайские же законы...если в Китае к примеру были бы законы позволяющие расстреливать за ношение джинсов, и его применяли включая Гонконг, то никто никакие бы санкции не ввел! Да международные организации бы возмущались таким положением дел, но санкций бы никто не вводил.
А вот если бы у Китая не было закона про расстрел за джинсы, а по факту за джинсы стреляли, то это уже трактовалось как нарушение прав человека и санкции таки могли ввести. Либо если Китай нарушал международные соглашения....
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28.05.2020 14:47 Відповісти
В Штатах как раз намекают на нарушения процедуры передачи Гонконга Китаю и обещают Китаю финансовую опу.
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28.05.2020 15:17 Відповісти
Как бы и нет. В любом международном аэропорту Китая увидишь - внутренние рейсы и международные. Отдельно Гонконг , Макао, Тайвань.
А ещё у Гонконга - свой флаг , валюта , язык (китайский другой диалект) , полностью свободный интернет и тд. Визовые правила совершенно другие. С Украиной раньше был безвиз. Пока азов не съездил проблем у украинцев там не было. С Китаем у Украины полностью визовый въезд.
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28.05.2020 16:31 Відповісти
Гонконг в Китае на правах Автономной РЕСПУБЛИКИ! Типа как у нас Крым.
Но все равно Гонконг в правовом поле Китая, как и Крым в правовом поле Украины...Все изменения в нашем законодательстве, которые распространяются на Автономные Республики - это наше внутреннее дело! Мировое сообщество волнует только два момента:
1. Нарушаются ли международные договора
2. Нарушаются ли законы внутри самой страны. А вот людоедские ли это законы или нет - никого не волнует (важно, чтобы действия власти были в рамках этого закона)
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28.05.2020 18:04 Відповісти
Хтось вірив що Китай буде виконувати домовленості та залишить автономію для Гонконгу.Вони колись окупували цілу країну-Тібет.Такі самі агресори як і РФ.
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28.05.2020 14:28 Відповісти
одни ахресоры у тэбэ хлопчэ
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28.05.2020 14:30 Відповісти
Кац, здесь водки нет)))
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28.05.2020 14:38 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw3eq1vNbpAhVqiIsKHbfQDVkQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F875654.html&usg=AOvVaw3ss5XLB1ebEVLm8D0ozAwQ Тібет - 50 років неволі
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28.05.2020 14:40 Відповісти
Сам "пошутил", сам себя лайкнул...
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28.05.2020 14:56 Відповісти
Гонконг - єто Китай!)
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28.05.2020 14:42 Відповісти
В Украине проблема с Крымом, а у Китая - почти аналогичная с Гонгонгом и Тибетом. Сюда же можно добавить проблемнности в отношениях с "центром" Шотландию, Ирландию, Курдистан и еще немало иных "автономий" планеты Земля.
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28.05.2020 14:49 Відповісти
У Украины не было никаких проблем с Крымом, пока его не аннексировала РФ.
Так что проблемы с РФ, а не с АРК
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28.05.2020 14:56 Відповісти
В Крыму не любят Украину, в Гонконге Китай.
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28.05.2020 18:29 Відповісти
Приехавшую власть макеевских бандюганов в Крыму посчитали за украинскую.
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28.05.2020 21:37 Відповісти
А с Тайванем уже нет проблем у Китая ? Или Макао ?
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28.05.2020 16:28 Відповісти
китай тоталітарна держава в якій системно порушують права людей. Невже хтось вважав що узявши під контроль территорію китайці не будуть впроваджувати той порядок який існує на усій іншій территорії?
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28.05.2020 15:01 Відповісти
***** было поддерживать *****
А теперь получат то что заслужили
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28.05.2020 15:09 Відповісти
в Гонгконг надо ввести войска, сепары вообще акуели.
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28.05.2020 18:27 Відповісти
Китайці дуже плодовиті... Вони і одної сотки землі не віддадуть. Он Росія маючи навіть ядерну зброю і то була змушена віддати частину Сибіру китайцям.
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28.05.2020 18:35 Відповісти
Это имперские комплексы как у кацев. Это как болезнь. Даже если во вред себе же. Вот накуя казалось бы. Территория? Так там ее кот наплакал. На головах в муравейниках сидят. Раб сила? Своих некуда девать полтора лярда. Бабки? Так там и так все китайское от и до. Зато шанс словить санкции отличнейший. Амеры будут дураками если не воспользуются, а они не дураки. Им дай повод. И китаезы сами их преподносят регулярно. Как и раки впрочем. Тупо политика. Имперская принципиальность. Абы кого нагнуть, завоевать, переломать, подчинить. Как и с Тибетом. Сто лет те монахи с козами никому нахер не нужны были и вот нате вам. На очереди Тайвань кстати. Но там будет жесткач...хоть и не долго.
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28.05.2020 20:47 Відповісти
Как там свиноруссы не будут возмущаться и призывать создать ГНР?
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29.05.2020 03:49 Відповісти
нет, свиноруссы станут поддерживать Китай
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29.05.2020 05:27 Відповісти
 
 