У Великій Британії найвищий рівень смертності від коронавірусу в Європі, - Financial Times. ІНФОГРАФІКА

Найвища смертність від коронавірусу COVID-19 в Європі зафіксована у Великій Британії.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні підрахунки, передає Цензор.НЕТ.

Видання проаналізувало дані з 19 європейських країн.

Зазначається, що у Великій Британії зареєстровано понад 59 тис. смертей з 13 березня, і це означає, що коронавірус став прямою або непрямою причиною смерті 891 людини на кожен мільйон.

"На цьому етапі пандемії, цей рівень смертності вищий, ніж в будь-якій іншій країні, яка надає достовірні дані", - пише видання.

Зазначається, що смертність від вірусу в Британії є найвищою в Європі, і поступається тільки США.

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При цьому видання аналізувало дані щодо коронавірусу тільки з 19 країн, оскільки вважає, що вони надають заслуговують на довіру дані. У списку цих країн - все західноєвропейські держави, тяжко постраждали від коронавірусу.

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Газета зазначає, що не увійшли до дослідження Бразилія, Росія і Китай також зазнали серйозних збитків від коронавірусу, але вважає, що в них показники кращі, ніж у Великій Британії.

Представник уряду Великої Британії в коментарі виданню заявив, що "робити висновки на цьому етапі було б передчасно", і що число смертей слід коригувати з урахуванням середнього віку померлих.

Видання зі свого боку також відзначило, що в таких країнах, як Німеччина і Норвегія, які ввели обмеження, коли поширення вірусу було ще на ранній стадії в Європі, рівень смертності значно нижче, ніж у Великій Британії, де уряд не відразу дав старт режиму ізоляції.