Вибори мера Києва: Кличко - 42,5%, Пальчевський - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опитування "Соціального моніторингу"

Якби найближчої неділі відбувалися вибори мера Києва, то за чинного мера Віталія Кличка проголосували б 42,5% тих мешканців столиці, хто визначився з вибором і голосуватиме.

Згідно з даними опитування Центру "Соціальний моніторинг", 12,4% проголосували б за підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського, 7,2% - за народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, 6,8% - за можливого кандидата від партії "Голос", шоумена та волонтера Сергія Притулу, 6,6% - за ексмера Києва Олександра Омельченка, 6,3% - за лідера партії "Рідна країна" Миколу Томенка, 6,1% - за ексглаву КМДА Олександра Попова, 4,1% - за екснардепа Борислава Березу, за решту кандидатів - менш ніж 3%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Серед усіх опитаних за Кличка готові віддати свої голоси 27%, за Пальчевського - 7,9%, Ткаченка - 4,6%, Притулу - 4,3%, Омельченка - 4,2%, Томенка - 4%, Попова - 3,9%, Березу - 2,6%. При цьому 27,5% не змогли відповісти, 8,4% не брали б участі у виборах.

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При цьому 41,6% респондентів вважають, що Кличко безумовно здатний або скоріше здатний добре виконувати обов'язки мера Києва, а 43% - що безумовно не здатний або скоріше не здатний.

59,7% респондентів у Києві обов'язково голосуватимуть на виборах мера і 22,5% - швидше голосуватимуть, 5,4% - швидше не голосуватимуть, 8,2% - точно не збираються голосувати.

9,7% опитаних киян точно готові і 16,8% - швидше готові підтримати кандидата від партії "Слуга народу" на виборах мера Києва. При цьому 43,2% не готові і 10,8% скоріше не готові підтримати такого кандидата.

Серед тих, хто допускає можливість голосувати за кандидата від "Слуги народу", 12,8% вважають найкращим кандидатом від партії влади Олександра Ткаченка, 10,6% - Миколу Тищенка, 2,3% - Олександра Качуру, 1,4% - Олену Шуляк, 0,5% - Андрія Холодова. 2,8% висловилися за іншого кандидата, 59,2% не змогли відповісти, 10,5% ні за кого, проти всіх запропонованих кандидатів.

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Серед усіх опитаних 5,6% вважають найкращим кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" Ткаченка, 3,7% - Тищенка, 1,6% - Качуру, по 0,7% - Шуляк та Холодова. 1,2% - іншого кандидата, 57,7% не змогли відповісти, 28,8% ні за кого, проти всіх запропонованих кандидатів.

Опитування проводилося 23-25 травня. Було опитано 800 респондентів шляхом телефонного інтерв'ю. Стандартне відхилення в результатах становить 2,2-3,2%.