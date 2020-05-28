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Вибори мера Києва: Кличко - 42,5%, Пальчевський - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опитування "Соціального моніторингу"

Вибори мера Києва: Кличко - 42,5%, Пальчевський - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опитування

Якби найближчої неділі відбувалися вибори мера Києва, то за чинного мера Віталія Кличка проголосували б 42,5% тих мешканців столиці, хто визначився з вибором і голосуватиме.

Згідно з даними опитування Центру "Соціальний моніторинг", 12,4% проголосували б за підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського, 7,2% - за народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, 6,8% - за можливого кандидата від партії "Голос", шоумена та волонтера Сергія Притулу, 6,6% - за ексмера Києва Олександра Омельченка, 6,3% - за лідера партії "Рідна країна" Миколу Томенка, 6,1% - за ексглаву КМДА Олександра Попова, 4,1% - за екснардепа Борислава Березу, за решту кандидатів - менш ніж 3%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Серед усіх опитаних за Кличка готові віддати свої голоси 27%, за Пальчевського - 7,9%, Ткаченка - 4,6%, Притулу - 4,3%, Омельченка - 4,2%, Томенка - 4%, Попова - 3,9%, Березу - 2,6%. При цьому 27,5% не змогли відповісти, 8,4% не брали б участі у виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори до Київради: "Європейська Солідарність" - 21%, "Слуга народу" - 18%, УДАР - 13%, - опитування "Соцісу"

При цьому 41,6% респондентів вважають, що Кличко безумовно здатний або скоріше здатний добре виконувати обов'язки мера Києва, а 43% - що безумовно не здатний або скоріше не здатний.

59,7% респондентів у Києві обов'язково голосуватимуть на виборах мера і 22,5% - швидше голосуватимуть, 5,4% - швидше не голосуватимуть, 8,2% - точно не збираються голосувати.

9,7% опитаних киян точно готові і 16,8% - швидше готові підтримати кандидата від партії "Слуга народу" на виборах мера Києва. При цьому 43,2% не готові і 10,8% скоріше не готові підтримати такого кандидата.

Серед тих, хто допускає можливість голосувати за кандидата від "Слуги народу", 12,8% вважають найкращим кандидатом від партії влади Олександра Ткаченка, 10,6% - Миколу Тищенка, 2,3% - Олександра Качуру, 1,4% - Олену Шуляк, 0,5% - Андрія Холодова. 2,8% висловилися за іншого кандидата, 59,2% не змогли відповісти, 10,5% ні за кого, проти всіх запропонованих кандидатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маю намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва від "Слуги народу", - Дубінський

Серед усіх опитаних 5,6% вважають найкращим кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" Ткаченка, 3,7% - Тищенка, 1,6% - Качуру, по 0,7% - Шуляк та Холодова. 1,2% - іншого кандидата, 57,7% не змогли відповісти, 28,8% ні за кого, проти всіх запропонованих кандидатів.

Опитування проводилося 23-25 травня. Було опитано 800 респондентів шляхом телефонного інтерв'ю. Стандартне відхилення в результатах становить 2,2-3,2%.

Автор: 

Київ (19401) Кличко (3505) місцеві вибори (1366) мер (506) Омельченко (14) опитування (1922) Попов (106) соціологія (260) Томенко (81) Береза Борислав (152) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+53
Мои поздравления Виталию Владимировичу. Лучше пусть будет он, чем какой-то отмороженый зебил: типа тищенки и какаченки
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28.05.2020 14:50
+51
Выборы мэра Киева: Кличко - 42,5%, Пальчевский - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опрос "Социального мониторинга" - Цензор.НЕТ 5368
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28.05.2020 14:46
+35
Слуги сосут, даст Бог и по всей Украине так будет.
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28.05.2020 14:48
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Да хоть 1800 - зеленую плесенькиевлянам не предлагать!
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28.05.2020 16:32 Відповісти
Согласно данным опроса Центра "Социальный мониторинг", 12,4% проголосовали бы за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского,

Я понимаю, что боксер тот еще спец, но это???
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28.05.2020 16:39 Відповісти
Никогда не буду голосовать за Кличко! НИКОГДА!!! Чтоб там не рисовали всякие "социальные мониторинги". Для меня он- Лёня Космос 2.0! А если идиотов не останавливают его "подвиги" хотя бы за последнее время, то напомню:
- запрос на организацию "ВИП-палат" для лечения от ковида "небожителей".
- своз в Александровку гэбнявых попов со всей Украины (тех, кто способствовал распространению заразы) для лечения за счет киевских налогоплательщиков,
- фактическая отмена карантина, открытие метро без снижения статистики по заболевшим в Киеве, где уровень заболевания самый высокий по Украине (!!!),
- "уборка" Автодором несуществующего снега на сотни тысяч гривен- больше, чем в прошлом году, когда снег хоть какой-то, но был.
Если вам этого МАЛО- будете продолжать быть обманутыми, обворованными, биться головой об стену за каждое вырубленное в зеленой зоне дерево, где планируется постройка очередного бетонного монстра, на что Кляча дал добро (не бесплатно, ессно), прыгать по полуметворым сугробам зимой, чтоб добраться хотя бы до ближайшей остановки и ломать руки/ноги на льду, который никто и не думал ничем посыпать.... Вы этого заслужили!
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28.05.2020 16:58 Відповісти
Хто б сумнівався, що палкий прихильник зелених не буде голосувати за Кличка.
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28.05.2020 18:22 Відповісти
Тебе для начала стоило бы усомниться в том, что я- "палкий прихильник зелених". Прежде чем писать бред. За Пальчевского тоже голосовать не собираюсь. Кто там ещё в списке от зеленых? Всех на выход!
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28.05.2020 22:09 Відповісти
Ты готов голосовать за Порошенка?
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29.05.2020 16:26 Відповісти
Сплюнь три раза! Свят-свят-свят!
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29.05.2020 16:36 Відповісти
Пальчевский!! Куда ты суёш свой воровитый нос??
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28.05.2020 18:10 Відповісти
Это как с выборами президента, выбор из говна
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28.05.2020 18:31 Відповісти
При всем моем неоднозначном к нему отношении, нужно признать, что на фоне этих баранов Кличко просто академик.)
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28.05.2020 20:00 Відповісти
Пальчевський і Гордон відмінні трендуни, типові "рускоязичні" кияни, які не більше кількох речень українськю , себе і не затрудняють , а так хваляться, що володіють державною мовою. Булгаков і Єсєнін їм до вподоби, а не Шевченко з Лесею Українкою . Так обидва освічені, багаті люди , але доволі часто нав'язують і переконують у тому, у чому самі профани повні !
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28.05.2020 20:46 Відповісти
Только Кличко!!!
Не смотря на все те палки, что ставит ему зеля жаба в колёса последний год, Кличко отлично отстраивает Киев!
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28.05.2020 21:21 Відповісти
весь ватный электорат Киева под себя собрал - все 12,4%))
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29.05.2020 05:01 Відповісти
Козёл из зоопарка проголосует за Пальчевского
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29.05.2020 16:29 Відповісти
Думаю, що у Пальчевського є найбільші шанси і його рейтинг в реальності набагато вищий.
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29.05.2020 23:49 Відповісти
У Пальчевського свій екологічний проект, це вже круто
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29.05.2020 23:50 Відповісти
Білошості кандидатів на екологію байдуже
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29.05.2020 23:52 Відповісти
Ми повинні голосувати за людей, що заслуговують того, показують своїми діями що вони кращі. От Пальчевський досить благородна та справедлива людина. Я вірю, що він підніме столицю на новий рівень
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29.05.2020 23:51 Відповісти
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