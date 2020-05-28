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Новини
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Програма нинішнього Кабміну - це есе, твір поганого школяра на довільну тему, - нардеп "Голосу" Рахманін

Програма нинішнього Кабміну - це есе, твір поганого школяра на довільну тему, - нардеп

Програма нового уряду, яку розкритикували в комітетах Ради, не відповідає багатьом критеріям і є дуже абстрактною.

Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Те, що направлено до Верховної Ради, - це не програма уряду, це есе, твір поганого школяра на довільну тему. У нас у комітеті, коли ми знайомилися з цим опусом, хтось із колег дав йому вичерпну, на мій погляд, характеристику: "Вирізняється високим рівнем абстрактності"", - сказав нардеп.

На запитання, хто є її автором, Рахманін відповів, що не знає.

Нагадаємо, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав програму діяльності Кабінету Міністрів України структурованим документом на більш ніж 100 сторінок, в якому враховано зауваження і пропозиції парламентаріїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахманін про Зеленського: "Недооцінка загроз і переоцінка власних сил, помножена на вкрай коротку кадрову лавку, привели до колосальної кількості проблем"

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним читайте за посиланням.

Автор: 

Кабмін (14060) програма (132) Рахманін (137)


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Топ коментарі
+10
Дык сплошные ж профффесианалы трускавецкой акамедии, маладые дарования.
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28.05.2020 14:47
+9
И если БПП приходилось идти на уступки, чтобы сохранить коалицию или, чтобы тот или иной закон приняли, даже в урезанном виде, то у монобольшинства, во главе с Моникой - 100% ответственность.
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28.05.2020 14:53
+8
Не будьте такими вимогливими, вони тільки вчаться. Дайте їм ще рік.
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28.05.2020 14:53
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Дык сплошные ж профффесианалы трускавецкой акамедии, маладые дарования.
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28.05.2020 14:47 Відповісти
Що- кокс нюхати за колоною не бажають? Чи у сесійній залі діаманти приміряти?
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28.05.2020 15:12 Відповісти
Спочатку набирають некомпетентних спеціалістів, а потім нема чого дивуватися результат їхньої роботи.
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28.05.2020 14:48 Відповісти
3Енукович - презренное животное. Вражина паскудная.
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28.05.2020 14:49 Відповісти
Ти образив тварин!😩
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28.05.2020 14:50 Відповісти
Животных нельзя обидеть, это примитивные, безмозглые создания.
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28.05.2020 14:53 Відповісти
Вот тут ты не прав
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28.05.2020 14:56 Відповісти
Коти без мозку? Так вони розумніші за багатьох людей! Ти бачив тупих дельфінів?
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28.05.2020 14:56 Відповісти
_Не очеловечивай животных, это примитивность и инфантилизм. Предки далёкие, примитивные племена этим страдали.
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28.05.2020 15:00 Відповісти
Просто ви тебе не було собаки чи кота.
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28.05.2020 15:02 Відповісти
_Очеловечивать животных простительно детям. Во взрослом возрасте детское поведение не нормально.
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28.05.2020 15:06 Відповісти
Не бачити можна лише, коли не розумієте тварин, птахів. Це зарозумілість і хвороба🤗
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28.05.2020 15:07 Відповісти
Человек - это звучит гордо! (с) Человек - это человек, а животные - всего лишь животные. Это не зарозумілість, это констатация факта, так устроен мир.
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28.05.2020 15:23 Відповісти
Тут є невеличка колізія- наприклад козла по голові я б нізащо не вдарив, а от віслюка, особливо якщо він оманський - виписав би такого ляща, що чучерепки повивертались "інсайд аут скін". ЗІ Надіюсь, мене не заарештують за погрозу, як це мало не було з Марусею.)))
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28.05.2020 14:58 Відповісти
жді гастєй із "ночь і музєйє"
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28.05.2020 15:00 Відповісти
Человек учится Всю жизнь , а не проходит Курсы в Трускавце и пришивают Голову к заднему месту, - И в Итоге она соответственно и Работает.
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28.05.2020 14:51 Відповісти
И если БПП приходилось идти на уступки, чтобы сохранить коалицию или, чтобы тот или иной закон приняли, даже в урезанном виде, то у монобольшинства, во главе с Моникой - 100% ответственность.
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28.05.2020 14:53 Відповісти
Просто нема відповідальності.....А де ви бачили відповідальних недоумків?
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28.05.2020 14:54 Відповісти
Не будьте такими вимогливими, вони тільки вчаться. Дайте їм ще рік.
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28.05.2020 14:53 Відповісти
Лучше пожизненное. Или расстрел.
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28.05.2020 14:54 Відповісти
Нехай просто тікають. Будьте гуманними, бо ми теж винуваті.
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28.05.2020 14:58 Відповісти
На ошибках 2014 не учишься?
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28.05.2020 15:03 Відповісти
Помилки були не тільки від мене, але від кожного, включаючи Вас.
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28.05.2020 15:05 Відповісти
Но я сделал из произошедших событий и их следствий выводы.
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28.05.2020 15:09 Відповісти
Я теж, але висновків мало. Необхідні результати.
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28.05.2020 15:11 Відповісти
Не винуваті ми. Ми робили все, що тільки можна - але не дійшло. Бо є два шляхи, щоб зрозуміти. Один - це через розумову діяльність (найкоротший), другий через фізичну діяльність, муки і втрати (довгий). Нарід обрав другий....
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28.05.2020 15:05 Відповісти
Раз не дійшло, то якраз у тому і є вина! Звичайно, що цю вину не порівняти з тими, хто за нього голосував.
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28.05.2020 15:06 Відповісти
Не знаю, я пробував усе, єдине що не попробував - це говорити рифмою.
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28.05.2020 15:09 Відповісти
Дійсно, що було важко переконувати. Я думаю, що треба було змінити підхід на більш прагматичний. Одна сволота, яка є Льонею Черновецьким це довела.
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28.05.2020 15:14 Відповісти
_Ошибка в том, что после Майдана злейшие враги - олигархи и их режим - остались как ни в чём не бывало и далее высасывать все соки из Украины и народа. Именно им нужно чтобы Украина оставалась слабой, коррумпированной, недоразвитой и где простой человек беззащитен перед произволом чинуш, судей и бандитов, перед антинародным олигархическим режимом.
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28.05.2020 15:18 Відповісти
Ось вже є перша помилка! А ще є декілька інших!
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28.05.2020 15:20 Відповісти
Ти, особисто ти, погодився би попрацювати протягом року тіпо на якійсь "хімії" або "альтернативній службі"? Просто заради того щоби дати змогу "бубочкам" повчитися?
Не забувай, "бубочки" - ТВОЇ слуги. Тобто з ПЕРШОГО дня своєї "роботи" на посадах МУСЯТЬ бути професіоналами.
Усім хто патякає "дайте їм рік" можу навести таку аналогію: у тебе зламався унітаз. А сантехнік каже "я лише вступив до ПТУ, ти посери протягом року в кущах, я повчуся і потім полагоджу унітаз".
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28.05.2020 15:20 Відповісти
Він знущається із зебільної команди!
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28.05.2020 15:22 Відповісти
странно что голос что зе команда это детище сороса .и у них своя коалиция даже есть
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28.05.2020 14:54 Відповісти
Кацапа, не пались так явно,бо останегься без 100 гр премиальных
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28.05.2020 14:57 Відповісти
скажiте а будет лi киев -прайд в этом году ?
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28.05.2020 15:02 Відповісти
учавствовать хочешь?
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28.05.2020 15:26 Відповісти
он сёдня с бодуна )) трубы горят вот и мечется, как бздо по шароварам ))
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28.05.2020 15:04 Відповісти
Нєужелі с кадровой голодухі Зє!лупа начньот чєрпать кадри із "голоса"???
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28.05.2020 14:58 Відповісти
Опасный интерес: почему заинтересованность Сороса в Украинской экономике - повод насторожиться.
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28.05.2020 14:59 Відповісти
OSP-UA.INFO17 серпня 2017Олег Соскин: Фонд Сороса - это подрывной центр в Украине, его надо немедленно закрыть!
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28.05.2020 15:00 Відповісти
э!ссе от сивухи на лавочке, тоже ещё одна произвольная тема сравнимая с кабминовской.
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28.05.2020 15:01 Відповісти
"Отличается высочайшим уровнем абстрактности"
Эссе можно попробовать положить на музыку Игоря Стравинского.
Но тут одним роялем не обойдешься.
В принципе можно в дополнение к роялю в дупу вставить дудку, руками бить в барабаны, ногами играть на скрипке и при этом еще и петь.
Ну а шо? Человек-оркестр.
Источник: https://censor.net/n3198590
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28.05.2020 15:03 Відповісти
Программа нынешнего Кабмина - это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 6867
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28.05.2020 15:06 Відповісти
что может написать свадебный фотограф жулик, кроме повысим надоим углубим, в будущем
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28.05.2020 15:08 Відповісти
Справжній весільний фотограф може багато, а у СН дешева підробка фотографа.
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28.05.2020 15:15 Відповісти
А шо?! Типичная "программа" зебилоидов "За все хорошее и против всего плохого" (и как показывает практика, их представление, что есть хорошо, а что плохо, очень далеко от нашего)
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28.05.2020 15:16 Відповісти
Да, а они скажут что отсутствие реформ судов и прокуратуры и тоже будут правы. Но настоящая причина - нехер терпеть коррупцию кто бы нибыл на посту, потому что овоща выносили всей страной.
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28.05.2020 15:29 Відповісти
Развод он и есть развод. Какой он конкретно по факту можно узнать только в его конце,когда уже будет все равно.
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28.05.2020 15:16 Відповісти
Те, що буде обдурювати було одразу зрозумілим.
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28.05.2020 15:23 Відповісти
Это грамотный бюджет под Ахметова, Беню и Авакова, а виноват в этом анально пассивный и плохо образованый народ. Небыло б этих были бы Фирташи и Суркисы и так будет всегда, пока не хватит яиц признать свою вину.
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28.05.2020 15:24 Відповісти
Так и у Зеленского когда шел в Президенты-не было никакой программы. Тоесть была писулька абстрактная:за все хорошее против всего плохого. А Как чел может написать программу конкретных действий не имея представления как в стране работает экономика и политика? Команда левых аматоров-какую программу вы от них ждете? Я как реалист жду только дефолта Украины-и они все делают для этого
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28.05.2020 15:28 Відповісти
Голос - одна из лучших партий за всю историю, не удевительно что у них 4% всего, народу нравится всосать говна от кив рабиновичей и даунбинских коррупционеров, а не тихо работающие патриоты без следов коррупции.
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28.05.2020 16:02 Відповісти
Уже наличие такой программы (рожаемой месяца три, а не в течении месяца с дня формирования Кабмина) - очень большая "победа" власти!
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28.05.2020 17:02 Відповісти
Так и ********** такой же осел. Только и может бе ме мычать.
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28.05.2020 17:16 Відповісти
сегодня день Абдурахмана, не слазит с полос!!
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28.05.2020 17:26 Відповісти
 
 