Програма нинішнього Кабміну - це есе, твір поганого школяра на довільну тему, - нардеп "Голосу" Рахманін
Програма нового уряду, яку розкритикували в комітетах Ради, не відповідає багатьом критеріям і є дуже абстрактною.
Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Те, що направлено до Верховної Ради, - це не програма уряду, це есе, твір поганого школяра на довільну тему. У нас у комітеті, коли ми знайомилися з цим опусом, хтось із колег дав йому вичерпну, на мій погляд, характеристику: "Вирізняється високим рівнем абстрактності"", - сказав нардеп.
На запитання, хто є її автором, Рахманін відповів, що не знає.
Нагадаємо, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав програму діяльності Кабінету Міністрів України структурованим документом на більш ніж 100 сторінок, в якому враховано зауваження і пропозиції парламентаріїв.
Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним читайте за посиланням.
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Не забувай, "бубочки" - ТВОЇ слуги. Тобто з ПЕРШОГО дня своєї "роботи" на посадах МУСЯТЬ бути професіоналами.
Усім хто патякає "дайте їм рік" можу навести таку аналогію: у тебе зламався унітаз. А сантехнік каже "я лише вступив до ПТУ, ти посери протягом року в кущах, я повчуся і потім полагоджу унітаз".
Эссе можно попробовать положить на музыку Игоря Стравинского.
Но тут одним роялем не обойдешься.
В принципе можно в дополнение к роялю в дупу вставить дудку, руками бить в барабаны, ногами играть на скрипке и при этом еще и петь.
Ну а шо? Человек-оркестр.
Источник: https://censor.net/n3198590