Програма нинішнього Кабміну - це есе, твір поганого школяра на довільну тему, - нардеп "Голосу" Рахманін

Програма нового уряду, яку розкритикували в комітетах Ради, не відповідає багатьом критеріям і є дуже абстрактною.

Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Те, що направлено до Верховної Ради, - це не програма уряду, це есе, твір поганого школяра на довільну тему. У нас у комітеті, коли ми знайомилися з цим опусом, хтось із колег дав йому вичерпну, на мій погляд, характеристику: "Вирізняється високим рівнем абстрактності"", - сказав нардеп.

На запитання, хто є її автором, Рахманін відповів, що не знає.

Нагадаємо, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав програму діяльності Кабінету Міністрів України структурованим документом на більш ніж 100 сторінок, в якому враховано зауваження і пропозиції парламентаріїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахманін про Зеленського: "Недооцінка загроз і переоцінка власних сил, помножена на вкрай коротку кадрову лавку, привели до колосальної кількості проблем"

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним читайте за посиланням.