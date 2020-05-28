Перші 50 відеокамер системи автофіксації порушень ПДР запрацюють 1 червня, - Геращенко

1 червня о 00:01 запрацюють перші 50 відеокамер системи автоматичної фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що камери будуть встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентарціі ДТП з тяжкими наслідками. Надалі відеокамери поступово будуть встановлюватися і по всій Україні.

На автомагістралях установка камер буде відбуватися за рахунок держави, в містах і ОТГ - за рахунок місцевих бюджетів.

Місця установки камер будуть узгоджуватися з Департаментом патрульної поліції.

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З самого початку, в автоматичному режимі будуть фіксуватися тільки факти перевищення швидкості.

Також він зазначив, що поступово , вже цього року, система буде фіксувати й інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

"Завдання автоматичної фіксації порушень ПДР - це суттєве зменшення загибелі та травмування українців на дорогах. Поїздка з дому на роботу і назад не повинна закінчуватись травмами чи загибеллю. Нагадаю, що за часів Незалежності, з 1991 року, на автошляхах України загинуло - 175 216 осіб. І приблизно 40 % смертельних ДТП викликане саме перевищенням швидкості", - написав він.

Також Геращенко додав, що метою держави є зниження загибелі людей на дорогах України удвічі за найближчі п'ять років: "У першу чергу за рахунок покращення дорожньої інфраструктури, нової якості навчання нових водій та контролю за спаданням іспитів, так і за рахунок використання найновіших технологій контролю за безпекою дорожнього руху".

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Для зручності МВС підготувало інформацію про роботу системи автофіксації порушень ПДР для всіх зацікавлених осіб у зручній формі - питання на відповідях, з якою можна ознайомитися за посиланням.