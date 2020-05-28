УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12067 відвідувачів онлайн
Новини
9 721 16

Перші 50 відеокамер системи автофіксації порушень ПДР запрацюють 1 червня, - Геращенко

Перші 50 відеокамер системи автофіксації порушень ПДР запрацюють 1 червня, - Геращенко

1 червня о 00:01 запрацюють перші 50 відеокамер системи автоматичної фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що камери будуть встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентарціі ДТП з тяжкими наслідками. Надалі відеокамери поступово будуть встановлюватися і по всій Україні.

На автомагістралях установка камер буде відбуватися за рахунок держави, в містах і ОТГ - за рахунок місцевих бюджетів.

Місця установки камер будуть узгоджуватися з Департаментом патрульної поліції.

Також дивіться: З 1 червня запустять систему автофіксації порушень ПДР, - Аваков. ВIДЕО

З самого початку, в автоматичному режимі будуть фіксуватися тільки факти перевищення швидкості.

Також він зазначив, що поступово , вже цього року, система буде фіксувати й інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

"Завдання автоматичної фіксації порушень ПДР - це суттєве зменшення загибелі та травмування українців на дорогах. Поїздка з дому на роботу і назад не повинна закінчуватись травмами чи загибеллю. Нагадаю, що за часів Незалежності, з 1991 року, на автошляхах України загинуло - 175 216 осіб. І приблизно 40 % смертельних ДТП викликане саме перевищенням швидкості", - написав він.

Також Геращенко додав, що метою держави є зниження загибелі людей на дорогах України удвічі за найближчі п'ять років: "У першу чергу за рахунок покращення дорожньої інфраструктури, нової якості навчання нових водій та контролю за спаданням іспитів, так і за рахунок використання найновіших технологій контролю за безпекою дорожнього руху".

Також читайте: Таксі тепер можуть їздити смугами для громадського транспорту, - Кабмін

Для зручності МВС підготувало інформацію про роботу системи автофіксації порушень ПДР для всіх зацікавлених осіб у зручній формі - питання на відповідях, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Перші 50 відеокамер системи автофіксації порушень ПДР запрацюють 1 червня, - Геращенко 01

Автор: 

відеофіксація (112) ПДР (475) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
І що тепер робити мамі, яка любить швидкість?
показати весь коментар
28.05.2020 15:11
+5
А где гарантия что что замер скорости правильный?
показати весь коментар
28.05.2020 15:24
+3
Ждем навигацию с предупреждением об этих камерах.
показати весь коментар
28.05.2020 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждем навигацию с предупреждением об этих камерах.
показати весь коментар
28.05.2020 15:00 Відповісти
Карти Wase мають таку опцію
показати весь коментар
28.05.2020 15:28 Відповісти
Товстопузий аваківський говномет, тебе потрібно гнати від МВС паганою метлою, падаль..
показати весь коментар
28.05.2020 15:10 Відповісти
І що тепер робити мамі, яка любить швидкість?
показати весь коментар
28.05.2020 15:11 Відповісти
А где гарантия что что замер скорости правильный?
показати весь коментар
28.05.2020 15:24 Відповісти
А если яму надо объехать или ремонт или другие препятствия?
показати весь коментар
28.05.2020 15:42 Відповісти
Через суд.
показати весь коментар
28.05.2020 16:00 Відповісти
очередной геморрой
показати весь коментар
28.05.2020 16:06 Відповісти
И шо, теперь нельзя будет гонять по тротуарам?
показати весь коментар
28.05.2020 16:27 Відповісти
"На автомагістралях установка камер буде відбуватися за рахунок держави, в містах і ОТГ - за рахунок місцевих бюджетів." А чому в множині? А, зрозумів. Установка камер буде на автомагістралі Київ-Бориспіль та Бориспіль-Київ.
показати весь коментар
28.05.2020 16:28 Відповісти
подскажите, шо у нас с макс. скоростью
в городе 50 + 10 или 50 + 20 ???
показати весь коментар
28.05.2020 17:30 Відповісти
Через год когда нарушать перестанут а денег надо куча експертов обьяснит шо надо как у ывропе и сделают 30 км/ч
показати весь коментар
28.05.2020 17:51 Відповісти
Подоим народ. Не с рыжего же брать
показати весь коментар
28.05.2020 17:50 Відповісти
Я Вас не пойму тех кто против . кого доить будут ? Те кто летает а не ездит вы видели как машина перерубует человека пополам на скорости 160 км ?Могу скинуть фото ..Вот только камера не сможет догнать и прострелить колесо нарушителя ..И мне вот такие пилотные проэкты кажутся странными ..Почему пилотный проэкт по уничтожению Санэпидем станций проводится в других областях а пилотные проэты по установке камер фиксации так в Киеве ..ну типа холопы разницу не увидят
показати весь коментар
28.05.2020 19:05 Відповісти
ребята вы же умные, придумайте как отложить введение камер до 1 сенятбря. будет вам плюсик в карму
показати весь коментар
28.05.2020 20:18 Відповісти
а чи знає ваша тоня шо за ті ж гроші пожна встановити 1000 онлайн-камер з яких інформація знімалась би тільки в разі ДТП? Є така мертва (для країн снд) наука - логіка, так от якби в черепі тоні два виживших нейрончика правильно відреагували на це слово, то може б запропонували тоні встановлювати на всі авто в країні обмежувачі швидкості 130? а на міських маршрутках 60?
показати весь коментар
28.05.2020 21:47 Відповісти
 
 