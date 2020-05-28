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В озері в Польщі виявили тіла двох українських заробітчан, які зникли ще 18 травня

В озері в Польщі виявили тіла двох українських заробітчан, які зникли ще 18 травня

У вівторок, 26 травня, після більш ніж тижня пошуку на озері Нововарпенське в Польщі (Західно-Поморське воєводство) знайшли тіла двох українських заробітчан, які зникли безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомляє 24kurier.

У поліції кажуть, що пошуки були важкими і тривали довго, адже озеро сильно замулене. Однак тіла знайшли і їх вже вдалося ідентифікувати. Чоловіків 31 та 36 років шукали від 18 травня, тоді вони попливли на човні в магазин, але на зворотному шляху зникли.

"Ми отримали повідомлення про зникнення 18 травня. У той час було відомо тільки, що чоловіки вирушили за покупками в магазин. Не було впевненості, потрапили вони тоді в човен чи ні. Зараз точно невідомо, що сталося, тому що розслідування все ще триває. На озері була прокуратура, вона охороняла тіла. Ймовірно, чоловіки сіли в човен після покупок, але вони не впоралися з човном і потонули", - повідомляють в управлінні поліції Нового Варпна.

Також дивіться: Смерть українця в Польщі: працедавиця, яка заборонила викликати швидку і сховала тіло, засудили до 1 року та 10 міс. в'язниці. ФОТО

Зауважується, що затоплений човен в озері знайшли на початку тижня.

Нагадаємо, поблизу польського села Кобель, Опольського воєводства, 14 січня сталося зіткнення вантажівки з легковиком, в результаті чого загинули двоє українців, які їхали в легковому авто.

Автор: 

Польща (8471) смерть (6739) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+5
А кто сказал что люди обязательно, всю жизнь должны жить на одном месте? Где люди хотят там и живут.
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28.05.2020 15:59
+4
Да уж. Съездили на зароботки...
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28.05.2020 15:09
+4
печалько, но с большой степенью вероятности можно точно сказать за чем они пошли на лодке в магазин. выходить на воду без спасов, даже трезвыми - правило написанное сотнями утопленников.
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28.05.2020 15:12
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Скупились, блин.
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28.05.2020 15:09 Відповісти
Да уж. Съездили на зароботки...
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28.05.2020 15:09 Відповісти
Поехали "искать счастье" на Западе, к сожалению...
Об этом уже сообщалось.
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28.05.2020 15:09 Відповісти
А кто сказал что люди обязательно, всю жизнь должны жить на одном месте? Где люди хотят там и живут.
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28.05.2020 15:59 Відповісти
Что именно сообщалось?
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28.05.2020 16:37 Відповісти
где то во вторник читал, что утонули, а потом, что нашли на дне озера...
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28.05.2020 16:56 Відповісти
Понял. Только почему "искать счастье" у тебя в кавычках? Осуждаешь этих работяг? Или что-то другое?
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28.05.2020 16:59 Відповісти
Абсолютно нет. Кавычки взял, чтобы показать, что здесь счастья нет (или есть для избранных) и чтобы если бы не тотальная безыдходность, то они, как и миллионы других, не ехали за границу, что бы оттуда маломальски помочь родным и себе...
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28.05.2020 17:12 Відповісти
печалько, но с большой степенью вероятности можно точно сказать за чем они пошли на лодке в магазин. выходить на воду без спасов, даже трезвыми - правило написанное сотнями утопленников.
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28.05.2020 15:12 Відповісти
йєслі даже бєз спасжилєтов - завсєгда можно гандони надуть і за пазуху засунуть. Настоящій мужчіна должен с собой носіть нож, зажигалку і ґандони
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28.05.2020 15:29 Відповісти
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28.05.2020 15:35 Відповісти
)) та да. но зажигалку таки лучше дополнить современным кресалом. у газа есть проблемы с зажиганием при высокой влажности.
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28.05.2020 15:37 Відповісти
йа і мав на увазі саме кресало та огніво, просто вирішив скоротити
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28.05.2020 15:40 Відповісти
+
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28.05.2020 15:47 Відповісти
або дізєльну зажигалку
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28.05.2020 15:41 Відповісти
В озері в Польщі виявили тіла двох українських заробітчан, які зникли ще 18 травня - Цензор.НЕТ 7201
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28.05.2020 15:42 Відповісти
прикольная штука. есть такие из оргстекла, для демо адиабатического процесса )). но даже не знаю, можно ли ей шото поджечь? обычно пары эфира дают вспышку при сжатии и всё. удавалось на практике действительно, шо то поджечь? кроме эфира шо то ще воспламеняется?
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28.05.2020 15:51 Відповісти
)) я уже нашёл по скрину это видео. прикольно. но фитиль надо выжигать, заботится о нём, держать сухим,.... нє, огниво таки есть огниво. абсолютно надёжная весчь именно из за своей простоты.
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28.05.2020 15:59 Відповісти
Двойнойє убійство - канци в воду
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28.05.2020 15:24 Відповісти
Рашисты не устают представлять украинцев фашистами, хунтой, недолюдьми, эксплуатируя тему Волынской резни. И тем самым культивируют кровную вражду между поляками и украинцами. Хотя, если вникнуть в корень, то ОБОЕ РЯБОЕ. Поляки еще те сукины дети!
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28.05.2020 15:40 Відповісти
Не пиши бред. Ты как раз и занимаешся разжиганием ненависти.
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28.05.2020 16:36 Відповісти
Ну поплыли и поплыли. Каждый день где то в мире умирает несколько украинцев, каждый случай описывать в медиа?
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28.05.2020 16:37 Відповісти
 
 