В озері в Польщі виявили тіла двох українських заробітчан, які зникли ще 18 травня

У вівторок, 26 травня, після більш ніж тижня пошуку на озері Нововарпенське в Польщі (Західно-Поморське воєводство) знайшли тіла двох українських заробітчан, які зникли безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомляє 24kurier.

У поліції кажуть, що пошуки були важкими і тривали довго, адже озеро сильно замулене. Однак тіла знайшли і їх вже вдалося ідентифікувати. Чоловіків 31 та 36 років шукали від 18 травня, тоді вони попливли на човні в магазин, але на зворотному шляху зникли.

"Ми отримали повідомлення про зникнення 18 травня. У той час було відомо тільки, що чоловіки вирушили за покупками в магазин. Не було впевненості, потрапили вони тоді в човен чи ні. Зараз точно невідомо, що сталося, тому що розслідування все ще триває. На озері була прокуратура, вона охороняла тіла. Ймовірно, чоловіки сіли в човен після покупок, але вони не впоралися з човном і потонули", - повідомляють в управлінні поліції Нового Варпна.

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Зауважується, що затоплений човен в озері знайшли на початку тижня.

Нагадаємо, поблизу польського села Кобель, Опольського воєводства, 14 січня сталося зіткнення вантажівки з легковиком, в результаті чого загинули двоє українців, які їхали в легковому авто.