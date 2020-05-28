Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну

Відмова німецького суду видати Україні ексдепутата Олександра Онищенка не означає, що він зможе залишитися в ФРН. Його заяву про притулок відхилено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомили в пресслужбі суду в Ольденбурзі, на початку травня Федеральне відомство міграції та біженців відмовило українському ексдепутату в наданні політичного притулку в Німеччині і закликало його негайно покинути територію країни. Це випливає з рішення суду, процитованого пресслужбою.

За інформацією адвоката Онищенка, його підзахисний оскаржив в суді міста Оснабрюк відмову в притулку. Онищенко також подав клопотання на дозвіл залишитися в Німеччині на період судового розгляду.

"Олександр Онищенко хоче залишитися в Німеччині", - зазначив адвокат.

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Якщо все-таки Німеччина відмовить ексдепутату Верховної Ради в притулку, у нього залишається можливість поїхати в Росію, громадянином якої він є, підтвердив адвокат.

Учора німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.

Нагадаємо, в лютому цього року тодішній адвокат Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio) повідомив DW, що його клієнт має громадянство Росії. У разі, якщо Німеччина не видасть ексдепутата Україні, він готовий виїхати до цієї країни.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

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