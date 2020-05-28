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Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну

Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну

Відмова німецького суду видати Україні ексдепутата Олександра Онищенка не означає, що він зможе залишитися в ФРН. Його заяву про притулок відхилено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомили в пресслужбі суду в Ольденбурзі, на початку травня Федеральне відомство міграції та біженців відмовило українському ексдепутату в наданні політичного притулку в Німеччині і закликало його негайно покинути територію країни. Це випливає з рішення суду, процитованого пресслужбою.

За інформацією адвоката Онищенка, його підзахисний оскаржив в суді міста Оснабрюк відмову в притулку. Онищенко також подав клопотання на дозвіл залишитися в Німеччині на період судового розгляду.

"Олександр Онищенко хоче залишитися в Німеччині", - зазначив адвокат.

Читайте також: САП: Відмова суду Німеччини в екстрадиції екснардепа-втікача Онищенка не впливає на розгляд кримінального провадження

Якщо все-таки Німеччина відмовить ексдепутату Верховної Ради в притулку, у нього залишається можливість поїхати в Росію, громадянином якої він є, підтвердив адвокат.

Учора німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.

Нагадаємо, в лютому цього року тодішній адвокат Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio) повідомив DW, що його клієнт має громадянство Росії. У разі, якщо Німеччина не видасть ексдепутата Україні, він готовий виїхати до цієї країни.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екснардеп-утікач Онищенко просить політичного притулку в Німеччині і повідомив про наявність російського паспорта

Автор: 

Німеччина (7316) сховище (189) Онищенко Олександр (656)


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Топ коментарі
+13
в паРашу не хочет, ****. он же гражданин паРашы и русскомировец.
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28.05.2020 15:17
+13
"Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.",

- Это жесть. Думаю что у большинства "украинских политиков" есть гражданство вражеской России. Может поэтому в Украине хотят разрешить двойное гражданство?
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28.05.2020 15:18
+12
Пусть в Польшу едет, там как раз сезонные работы начинаются
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28.05.2020 15:13
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Пусть в Польшу едет, там как раз сезонные работы начинаются
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28.05.2020 15:13 Відповісти
в польше тоже тюрьмы не те, шо в параше, гражданином которой он является. только расейские тюрмы были бы ему и слаще и приятней. пусть туда и экстрадируют )
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28.05.2020 15:18 Відповісти
Его никто не будет экстрадировать. Сам поедет куда захочет.
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28.05.2020 15:22 Відповісти
ВонЯ з ****** еще разок перехихикает и пристроит своего однопартийца...
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28.05.2020 15:26 Відповісти
) но в парашу не захочет.
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28.05.2020 15:31 Відповісти
хотя ему там самое место
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29.05.2020 04:51 Відповісти
Ольденбу-ргский пу-ухо-овый плато-ооооок!
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28.05.2020 15:15 Відповісти
Та Магадан тоже нехило б ему пошел бы...
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28.05.2020 15:27 Відповісти
В Магаданє пуховая фуфайка нужна. И не одна.
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28.05.2020 15:33 Відповісти
Ему по пути в Магадан в ОренбургЄ дАлжны выдать
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28.05.2020 16:04 Відповісти
в паРашу не хочет, ****. он же гражданин паРашы и русскомировец.
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28.05.2020 15:17 Відповісти
"Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.",

- Это жесть. Думаю что у большинства "украинских политиков" есть гражданство вражеской России. Может поэтому в Украине хотят разрешить двойное гражданство?
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28.05.2020 15:18 Відповісти
у них и других стрн паспорта есть. чего тьі на российском зациклился.
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28.05.2020 15:38 Відповісти
Если ты только проснулся то будет тебе известно что Россия враг Украины как минимум с 2014. Или ты мышебрат?
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28.05.2020 16:04 Відповісти
а ти про шо? ти видав у цьому коменті усе що знаєш? чи ти просто вчишся користуватися загальними ходовими фразами?
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28.05.2020 16:07 Відповісти
ще раз для тебе особоодарьонного: чого ти сконцентрувався лише на наявності паспорту росії? депутатам насрать на українське громадянство, коли у них проблеми. тому їм вигідно мати паспорт не лише України. і країна-агресор лише одна із списку. а твої мізки огрнічени ліши країною-агресором. твій правпорець відповідає країні прибування, чи ти просто під іншим айпі? шось ти дуже тупорилиш.
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28.05.2020 16:12 Відповісти
Ну не сильно я догадливый, ну не сильно! Та с самого начала фрицы комедуху просчитали, оперетку пропели, с чистенькими ручками здрыснули с базара. И кацапедлам подыграли и нам вроде чуть---мол не можем терпеть ворюгу, пусть валит. Как там 200 лет назад у Крылова---утопить щуку в реке!
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28.05.2020 22:28 Відповісти
І хто ж це їх привів до влади , цих "крєпкіє хазяйствєнніков"? А-а-а?
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28.05.2020 15:21 Відповісти
Оніщнка і Насірова ?
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28.05.2020 15:22 Відповісти
Остается только ждать чартер для заробитчан в Англию.
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28.05.2020 15:24 Відповісти
евакуатор на парашку.
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28.05.2020 15:39 Відповісти
а потом обмен и на Неньку, а нам его и поменять не на кого уже всех убивц пообменяли.
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28.05.2020 15:43 Відповісти
не вірю, що у нього немає на офшорну країну.
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28.05.2020 16:16 Відповісти
Давай в Украину, Порошенко галереи открывает, а ты выставку лошар, все равно здесь не посадят. Вызывают- НЕ ХОДИ.
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28.05.2020 15:27 Відповісти
Узбек ,как и Усманов в орде
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28.05.2020 15:30 Відповісти
Австрия?)
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28.05.2020 15:34 Відповісти
Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну - Цензор.НЕТ 5570
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28.05.2020 15:58 Відповісти
Цей "москаль" більше відомий під іменем "кацап".
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28.05.2020 16:14 Відповісти
це малороси. чи вже нова методичка?
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28.05.2020 16:17 Відповісти
це малороси. чи вже нова методичка?
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28.05.2020 15:40 Відповісти
И шоб ты хил в Рашке, гражданином котороя ты являешься!
Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну - Цензор.НЕТ 8802
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28.05.2020 15:46 Відповісти
Ідійот! А шоб ти жил на московії!!! (С)
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28.05.2020 15:50 Відповісти
Ну наконец то вернется к истокам,к русским березкам!
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28.05.2020 15:56 Відповісти
Дивний довбень ) в нього кацапський пачпорт а він курва хочет астса в Гирмании , (!?!) а ху ху не хо хо ?
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28.05.2020 16:08 Відповісти
у гейропі.
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28.05.2020 16:20 Відповісти
"Призивает" - ключове слово. І вашим і нашим.. Ніби то не жиди а витівки жидівські. Бабло крадене взяли а тепер "призивають". Підорасня штазіевська..
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28.05.2020 16:14 Відповісти
сопли засоси назад, не тебе утырку о немецком правосудии рассуждать
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28.05.2020 18:07 Відповісти
За расистские высказывания "бан" 3 суток. Но за то что сопли научился назад всасывать, прощаю. Можешь и дальше гавно по "площадке твоей страны" разбрасывать...
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28.05.2020 19:36 Відповісти
В Чечню, до брата близнюка.
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28.05.2020 17:41 Відповісти
Немцы оказались хитрее, чем я думал. Отпустили и пинка волшебного под зад дали.
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28.05.2020 18:03 Відповісти
Треба його в тюрягу, а маєтки і вкрадені в українців мільярди повернути народу України. Але Зеленський свого кореша в обіду не дасть.
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28.05.2020 18:19 Відповісти
Вон из Германии барыга!
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28.05.2020 20:02 Відповісти
 
 