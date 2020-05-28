Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський. ІНФОГРАФІКА
Вугільна генерація електроенергії вперше в Україні перевищила генерацію атомну, яка є більш вигідною та екологічно чистою.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Мариковський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вугільна генерація вперше перевищила генерацію атомки... На графіку Save Dnipro у місті Дніпрі вже 2 доби на повну працюють енергоблоки без пилоочистки, що загрожує населенню Дніпра, області та довкіллю. Але, як ми бачимо, на наступному графіку - така ситуація по всій Україні", - написав Мариковський.
Нардеп підкреслив, що було проігноровано звернення екологічного комітету на т.в.о. міністра Ольгу Буславець про недопустимість використання в генерації "брудних" енергоблоків.
"Уряд, розділивши міністерство, але виокремивши Мінприроди в нову структуру, фактично дав собі "екологічні канікули" від дотримання стандартів із захисту довкілля... Очевидно, що такими рішеннями уряд змінює баланс з більш-державного на більш-приватний", - резюмує Мариковський.
7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
21 квітня 2020 року о 2:01 енергоблок №2 Запорізької АЕС, відповідно до регламентних процедур, був розвантажений, відключений від енергомережі і виведений у резерв.
Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів виводить у резерв кілька енергоблоків АЕС і переводить на знижену потужність 9 енергоблоків АЕС.
Виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець раніше заявляла, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, в тому числі, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
Дякуємо!!! ШОС
Игорь Валерьевич ничем, кроме меценатской деятельности, не занимается.
ты не знал ?
они, гады до сих пор не научились электричество и воду для Мариуполя и его предприятий вылавливать сетями в море.
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/07/17/649736/
https://gordonua.com/news/money/centrenergo-pokupaet-gaz-u-kolomoyskogo-imeya-zapasy-uglya-na-3-mesyaca-raboty-smi-1500363.html
https://368.media/2019/08/29/tsentrenergo-zakupaet-ugol-u-belaruskih-firm-odnodnevok/
из-за чего потребление электричества падает и надо АЭС останавливать.
Молодци, зробілі це разом, бо вони усі прізідєнта і це істи на
Ну, в Кривом Роге так же было?
как тебе такое Илон Маск?
а главное борцы с барыгами и мародорами давольны
Угольная энергетика принесла вред украинцам и природе в целом намного больший, чем Чернобыльская авария.
Якось ріденько у вас вийшло...
Понятие "Весь мир" относится к цивилизованным странам, у которых есть будущее. У стран , которые используют уголь - будущего нет, пойдут на утилизацию.
Бо почнуть питати про Австралію, наприклад, громадянство якої бажають отримати мільони, а отримують тисячі...
Це не відміняє того факта, що теплова генерація є брудною.
Але підтверджує факт, що ЗЁбчики є некомпетентними брехунами.
заплатят лохобаны
Быстро он под себя Зеленского подмял. Тоже самое сделал и с Порошенко, когда организовали "Ротердам+".
Ти,грьобаний трускавецький розумник дай розгорнуту відповідь,для того тебе обирали !
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1265975810336399365 4 ч
Вчера выработка электроэнергии ТЭС, получаемая при сжигании ахметовского угля из ОРДЛО, превысила АЭС!! Чтоб вы понимали абсурдность ситуации.. У вас есть iPhone 11 max, вы его выкинули в мусорку, смахнули пыль с iPhone 3s и рассказываете друзьям, что третий айфон ох.....нн.