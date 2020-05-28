УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12067 відвідувачів онлайн
Новини
8 786 91

Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський. ІНФОГРАФІКА

Вугільна генерація вперше перевищила атомну.

Вугільна генерація електроенергії вперше в Україні перевищила генерацію атомну, яка є більш вигідною та екологічно чистою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Мариковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вугільна генерація вперше перевищила генерацію атомки... На графіку Save Dnipro у місті Дніпрі вже 2 доби на повну працюють енергоблоки без пилоочистки, що загрожує населенню Дніпра, області та довкіллю. Але, як ми бачимо, на наступному графіку - така ситуація по всій Україні", - написав Мариковський.

Вугільна генерація вперше перевищила атомну. Брудні енергоблоки вже другу добу труять українців, - слуга народу Мариковський 01
Вугільна генерація вперше перевищила атомну. Брудні енергоблоки вже другу добу труять українців, - слуга народу Мариковський 02

Нардеп підкреслив, що було проігноровано звернення екологічного комітету на т.в.о. міністра Ольгу Буславець про недопустимість використання в генерації "брудних" енергоблоків.

"Уряд, розділивши міністерство, але виокремивши Мінприроди в нову структуру, фактично дав собі "екологічні канікули" від дотримання стандартів із захисту довкілля... Очевидно, що такими рішеннями уряд змінює баланс з більш-державного на більш-приватний", - резюмує Мариковський.

Також читайте: Прем'єр Шмигаль "вимикає" атомну енергетику в інтересах "Росатома", - Чорновол

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

21 квітня 2020 року о 2:01 енергоблок №2 Запорізької АЕС, відповідно до регламентних процедур, був розвантажений, відключений від енергомережі і виведений у резерв.

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів виводить у резерв кілька енергоблоків АЕС і переводить на знижену потужність 9 енергоблоків АЕС.

Виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець раніше заявляла, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, в тому числі, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ.

Вугільна генерація вперше перевищила атомну. Брудні енергоблоки вже другу добу труять українців, - слуга народу Мариковський 03

Автор: 

АЕС (1143) ТЕС (915) Буславець Ольга (146) Маріковський Олександр (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
А это потому, что в Украине сейчас не Маргарет Тетчер, а вонючая Моника Зеленски!!!
показати весь коментар
28.05.2020 15:22
+17
дивіться продовження блокбастеру "Моніка і економіка"
показати весь коментар
28.05.2020 15:24
+14
Герусу и ослу бабло в карман рекой течет..
показати весь коментар
28.05.2020 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Герусу и ослу бабло в карман рекой течет..
показати весь коментар
28.05.2020 15:21 Відповісти
Какая разница?????
показати весь коментар
28.05.2020 15:30 Відповісти
Президент Петр Порошенко 18 мая подписал Закон № 2712-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (проект №8449-д), который принят ВР 25 апреля.

Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.

Дякуємо!!! ШОС
показати весь коментар
28.05.2020 15:36 Відповісти
В чем проблема? Зеленка по плану до 2025 дешевеет каждый год вплоть до рыночной цены. Еще одни решили глупую европу перехитрить и идти особым путем в угольный рай в 65 лет с раком.
показати весь коментар
28.05.2020 15:44 Відповісти
На той неделе в Англии были дни с отрицательной ценой на электричество. Дул сильный ветер и уровень выработки энергии ВЭС превысил уровень потребления. Вот же англичане дураки -- дали в свое время льготы для зеленки на 20 лет, пока инвесторы не понастроили станций. А могли бы до сих пор угольком коптить. И им же родимым и дышать.
показати весь коментар
28.05.2020 16:38 Відповісти
Вугільні ТЕЦ - зелена енергетика? Геніально!
показати весь коментар
28.05.2020 15:48 Відповісти
В нього команда - "срати".
показати весь коментар
28.05.2020 16:20 Відповісти
Тебе повылазило? Герус в статье тревогу бъет что Ахмет охренел, при этом виноват не кабмин шнырья определяющий пропорции, а Герус. Откуда вы всп вылазите?!
показати весь коментар
28.05.2020 15:51 Відповісти
Это тебе повылазило. Где в тексте о Герусе?
показати весь коментар
28.05.2020 15:55 Відповісти
В предыдущей теме он конкретно говорит что это дело Ахмета с 70% тес.
показати весь коментар
28.05.2020 16:04 Відповісти
ты не будешь услышан, ты не будешь понят, ты не сможешь донести здравый смысл....тут он никому не нужен)))
показати весь коментар
28.05.2020 17:16 Відповісти
людей травят, єкологию гробят, Ахмет денежку считает...
показати весь коментар
28.05.2020 15:21 Відповісти
Углем у нас с лета 2019 года заведует Беня
показати весь коментар
28.05.2020 15:24 Відповісти
это инсинуации !!!

Игорь Валерьевич ничем, кроме меценатской деятельности, не занимается.
показати весь коментар
28.05.2020 15:25 Відповісти
я извиняюсь, он еще ларьки красит....
показати весь коментар
28.05.2020 15:55 Відповісти
Шмыгаль подписывает квоты и пропорции, с каких пор он Бенин? Ахметка рубит и шнырь его, а беня лохов кидает через приват, феросплавы и укрнафту.
показати весь коментар
28.05.2020 15:53 Відповісти
Вообще-то Беня очень активно таскает на ТЭЦ лугандонский уголь.

ты не знал ?
показати весь коментар
28.05.2020 15:56 Відповісти
Может быть, но это и рядом с объемами Ахмета не стояло.
показати весь коментар
28.05.2020 16:06 Відповісти
ты какие цифры сравнивал ?
показати весь коментар
28.05.2020 16:15 Відповісти
Весь "импорт" и внутренний уголь гос.шахт теперь Бенин. Ахметка по сравнению с Беней теперь пацан.
показати весь коментар
28.05.2020 16:16 Відповісти
Пруфы имеются какие-то? Каким это таким образом Беня у Ахметки отжал шахты и ТЭЦ?
показати весь коментар
28.05.2020 18:32 Відповісти
Чукча читать не умеет? Где хоть слово про отжим шахт и ТЭЦ у Ахметки? Гугл в помощь. Но для слепого, не умеющего читать и забаненного в Гугле -- тыц -- https://censor.net/comments/locate/3198604/019214ea-c392-72d7-b19b-c3e86f6355a3
показати весь коментар
28.05.2020 18:49 Відповісти
По твоим ссылкам ссылкам про то, что Коломойша доит подконтрольный ему Центрэнерго - это даже близко не означает, что ВЕСЬ "импорт" и внутренний уголь теперь Бенин, как ты тут наврал.
показати весь коментар
28.05.2020 22:29 Відповісти
а причем Беня к ТЭС Ахметки?
показати весь коментар
28.05.2020 16:29 Відповісти
а зачем ты обсуждаешь тему, в которой совсем ничего не знаешь ?
показати весь коментар
28.05.2020 16:34 Відповісти
ну да, рабoтающий в энергетике и имеющий правo oперативных перегoвoрoв с диспечерами Запoрoжэнергo ничегo не знаю
показати весь коментар
28.05.2020 16:43 Відповісти
и не знаешь, куда Беня лугандонский уголь возит ?
показати весь коментар
28.05.2020 16:45 Відповісти
ты лучше расскажи зачем ДТЭК Кураховская ТЭС генерирует дo 700 МВт если все линии нагрузки идут в гандoнию ?
показати весь коментар
28.05.2020 17:23 Відповісти
об этом ты у мариупольских рыбаков спроси.

они, гады до сих пор не научились электричество и воду для Мариуполя и его предприятий вылавливать сетями в море.
показати весь коментар
28.05.2020 19:14 Відповісти
https://delo.ua/business/shemy-kolomojskogo-unichtozhajut-ugolnuju-promys-358551/
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/07/17/649736/
https://gordonua.com/news/money/centrenergo-pokupaet-gaz-u-kolomoyskogo-imeya-zapasy-uglya-na-3-mesyaca-raboty-smi-1500363.html
https://368.media/2019/08/29/tsentrenergo-zakupaet-ugol-u-belaruskih-firm-odnodnevok/
показати весь коментар
28.05.2020 16:10 Відповісти
и ДТЭКом с его ТЕЦ?!)))
показати весь коментар
28.05.2020 17:17 Відповісти
Это кучма барыжничает.
показати весь коментар
28.05.2020 15:21 Відповісти
он же и промышленное производство валит уже 9 месяцев

из-за чего потребление электричества падает и надо АЭС останавливать.
показати весь коментар
28.05.2020 15:35 Відповісти
Та нормально всё. Потерпим. Вова сказал, через 4 года всей страной переезжаем в Хайфу. Там чисто.
показати весь коментар
28.05.2020 15:21 Відповісти
Не очень. Самый грязный город в Израиле по воздуху.
показати весь коментар
28.05.2020 16:29 Відповісти
Как-то выживем. После наших-то реалий.
показати весь коментар
28.05.2020 16:31 Відповісти
Несомненно. До пандемии было много вакансии для инженеров и it.
показати весь коментар
28.05.2020 20:02 Відповісти
Коли вже цей Порох вгамується?
показати весь коментар
28.05.2020 15:22 Відповісти
І коли він все це встигає? Між перервами, коли зебілам в штани валить?
показати весь коментар
28.05.2020 15:24 Відповісти
А это потому, что в Украине сейчас не Маргарет Тетчер, а вонючая Моника Зеленски!!!
показати весь коментар
28.05.2020 15:22 Відповісти
Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский - Цензор.НЕТ 6701
показати весь коментар
28.05.2020 15:23 Відповісти
Виходіт, чьто у зебілов дома бесплатное єлектричіство, раз контора в минус работает?
Молодци, зробілі це разом, бо вони усі прізідєнта і це істи на
показати весь коментар
28.05.2020 15:25 Відповісти
дивіться продовження блокбастеру "Моніка і економіка"
показати весь коментар
28.05.2020 15:24 Відповісти
Екомоніка.
показати весь коментар
28.05.2020 15:31 Відповісти
Не, "Ограбление века".
показати весь коментар
28.05.2020 15:32 Відповісти
Самі призначили ахметівську повію на посаду чільника уряду, самі й обурюються! Президенство лошари в дії!!!
показати весь коментар
28.05.2020 15:27 Відповісти
Они лошары? Они?! Тебя грабят, а лошары они?.. Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 9934
показати весь коментар
28.05.2020 15:42 Відповісти
ВПЕРШЕ, ЗА 30 РОКІВ.
показати весь коментар
28.05.2020 15:27 Відповісти
крошка Цахес талантливый
показати весь коментар
28.05.2020 15:37 Відповісти
Щас "Улонист-4" даст команду лейтенанту Бакланову разобраться с бандитами, травящими народ!?
Ну, в Кривом Роге так же было?
показати весь коментар
28.05.2020 15:28 Відповісти
ЗАКРИТЬ ГРЯЗНИЄ ЕНЕРГОБЛОКІ! Срочно дать людЯм чістую солнєчную енергію! І всьо равно, что кіловатт ейо будіт стоіть как батон хлєба! Єслі нада, мудрий народ может посідєть і в тємнот_________________________________________________________________________є
показати весь коментар
28.05.2020 15:30 Відповісти
Стоимость киловата зеленки падает каждый год по графику принятому еще 5 лет назад, а угольное раковое чадло кацапское только дорожает.
показати весь коментар
28.05.2020 15:41 Відповісти
Посмотришь на "график" когда не будет конкуренции.
показати весь коментар
28.05.2020 15:43 Відповісти
Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский - Цензор.НЕТ 5536
показати весь коментар
28.05.2020 15:30 Відповісти
Дышите углем, - это полезно!
показати весь коментар
28.05.2020 15:34 Відповісти
Цікаво - що зе-ко-***** ще не розхєрачила в Україні?
показати весь коментар
28.05.2020 15:38 Відповісти
Дышите глубже - проезжаем Ахметовск....
показати весь коментар
28.05.2020 15:40 Відповісти
Отключили атомку, в жирло Ахметки 70% тэц напихивать бабос, а виноваты по мнению юнных коровских экспертов сэсы, где у ахмета 18% а остальное у тысяч частников. Может не будем в 65 лет подыхать иза экологии и оставим зеленку где нет монополии,гидро и атом как все цивилизованные страны? Зеленка дешевеет, был 5 лет назад оглашен план понижения тарифа каждый год до обычного, не мля, налетело.
показати весь коментар
28.05.2020 15:40 Відповісти
Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский - Цензор.НЕТ 662
показати весь коментар
28.05.2020 15:41 Відповісти
так и на дрова перейдем!
как тебе такое Илон Маск?
а главное борцы с барыгами и мародорами давольны
показати весь коментар
28.05.2020 15:43 Відповісти
УГГГААА ! ! ! ПОБЬЄДА !
показати весь коментар
28.05.2020 15:44 Відповісти
Ничего страшного, все нормально. Главное, что бы Ринатик не обеднел.
показати весь коментар
28.05.2020 15:55 Відповісти
Все для Ахметки.
показати весь коментар
28.05.2020 15:57 Відповісти
это все происходит при той зе скотине, которая свистела про уголовные дела в отношении "криворожстали" за загрязнение воздуха? или может при другой зе скотине, напомните мне, 73% "выборцев"...
показати весь коментар
28.05.2020 16:07 Відповісти
Не ту страну назвали Гондурасом. Весь мир уже отказался от угля и только ЗЕдебилы сделали на него ставку. Бог попустил войну на Донбассе , что бы ликвидировать эту угольную клоаку. Но Украина это кровавое предупреждение Свыше так и не поняла.
Угольная энергетика принесла вред украинцам и природе в целом намного больший, чем Чернобыльская авария.
показати весь коментар
28.05.2020 16:14 Відповісти
І давно США відмовились від вугілля???
показати весь коментар
28.05.2020 16:16 Відповісти
А США такая же клоака как и Россия , в отношению к Природе.
показати весь коментар
28.05.2020 16:20 Відповісти
"Весь мир уже отказался от угля"...
Якось ріденько у вас вийшло...
показати весь коментар
28.05.2020 16:22 Відповісти
Не отказались от угля - Африка, Россия, Китай и некоторые другие страны дегенераты.
Понятие "Весь мир" относится к цивилизованным странам, у которых есть будущее. У стран , которые используют уголь - будущего нет, пойдут на утилизацию.
показати весь коментар
28.05.2020 17:03 Відповісти
Обтікайте, не смикайтесь.
Бо почнуть питати про Австралію, наприклад, громадянство якої бажають отримати мільони, а отримують тисячі...
показати весь коментар
28.05.2020 17:11 Відповісти
у США нет будущего(с)...где то заплакал Илон Маск)))))
показати весь коментар
28.05.2020 17:20 Відповісти
Поясніть хтось цьому йолопу, що в Україні на теплових станціях (ТЕС, ТЕЦ) НЕМА ЖОДНОГО БЛОКА або котла БЕЗ ПИЛОУЛОВЛЮВАЧІВ!
Це не відміняє того факта, що теплова генерація є брудною.
Але підтверджує факт, що ЗЁбчики є некомпетентними брехунами.
показати весь коментар
28.05.2020 16:15 Відповісти
Ахметов является зиц-председателем в компании , которая реально принадлежит ФСБ России. В России сейчас кризис , нефть и газ у нее не покупают, не на что воевать в Украине , Сирии и Ливии. А теперь через Ахметова украинцы оплачивают убийства своих воинов и мирных граждан, а также детей Сирии.
показати весь коментар
28.05.2020 16:18 Відповісти
Що ж вони роблять заради збагачення олігарха розбалансовують всю енего саистему ,спочатку що б догодити Бені почали закуповувати електроенергію в росії, хоч своєї надлишок ,далі кинувся Ахметка що його обділили і наші "державники" вуирішили зупиняти блоки атомної енергетики і збільшити виробництво дорогої теплової енергетики,при владі неуки чи злочинці ?
показати весь коментар
28.05.2020 16:21 Відповісти
В Кривой Рог приезжайте, забудете о ТЭЦ. Ахметовские ГОКи такой пыли дают без фильтрации...
показати весь коментар
28.05.2020 16:32 Відповісти
зеленский задолжал охметову
заплатят лохобаны
показати весь коментар
28.05.2020 16:42 Відповісти
Шмыгаль это креатура Ахметова.
Быстро он под себя Зеленского подмял. Тоже самое сделал и с Порошенко, когда организовали "Ротердам+".
показати весь коментар
28.05.2020 16:59 Відповісти
Ну где там ляшко? Пора бить Геруса. Не хотел у патриота гудка свет покупать😷
показати весь коментар
28.05.2020 17:04 Відповісти
У них,бл. погані новини ! Та вони вже рік щодня погані ! Нахрін нам це ?
Ти,грьобаний трускавецький розумник дай розгорнуту відповідь,для того тебе обирали !
Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 575
показати весь коментар
28.05.2020 17:05 Відповісти
"Слуги народу" жаліються на уряд "Слуг народу". Це вже вища стадія дебілізму чи ще ні?
показати весь коментар
28.05.2020 17:50 Відповісти
Про який Ви, пане https://censor.net/user/95056, дебілізм кажете? Євреї, коли сваряться, один одного обзивають "жидом пархатим"
показати весь коментар
28.05.2020 20:19 Відповісти
Про той дебілізм, що в "Слугах народу" права рука робить протилежне тому що робить ліва рука. Так ніби державою керують марсіани, а "Слуги народу" не можуть нічого зробити.
показати весь коментар
29.05.2020 05:36 Відповісти
В Польщі євреїв називають жидами(узаконено), а в Галичині почали їх називати "слугами".
показати весь коментар
29.05.2020 11:46 Відповісти
Уряд набраний з читачів цього форуму буде ефективніший діючого.Маючи заведену електрику в будинок і сидіти при свічках -те саме що надавати ТЕС перевагу над АЕС.Дорога електрика робить українську продукцію неконкурентною в світі.Це державна зрада
показати весь коментар
28.05.2020 17:59 Відповісти
Уголь не ваш а Ахметова ..Солнечные батареи сьедают часть рынка угольного бизнеса ..Не удивлюсь что уроды обесценят солнечные киловаты а установки и подключения их запретят вообще ..
показати весь коментар
28.05.2020 18:29 Відповісти
Закройте уже эти совковые АЭС.
показати весь коментар
28.05.2020 18:36 Відповісти
зе труїть свій електорат? а пам'ятаєте як він дав наказ сбу перевіряти екобезпеку на міталстілкривийріг ,чого зараз принишкнув?
показати весь коментар
28.05.2020 18:41 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1265975810336399365 4 ч

Вчера выработка электроэнергии ТЭС, получаемая при сжигании ахметовского угля из ОРДЛО, превысила АЭС!! Чтоб вы понимали абсурдность ситуации.. У вас есть iPhone 11 max, вы его выкинули в мусорку, смахнули пыль с iPhone 3s и рассказываете друзьям, что третий айфон ох.....нн.
показати весь коментар
28.05.2020 19:28 Відповісти
потужный с корешами-роттердамщиками доволен.
показати весь коментар
28.05.2020 23:45 Відповісти
 
 