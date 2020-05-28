Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський. ІНФОГРАФІКА

Вугільна генерація електроенергії вперше в Україні перевищила генерацію атомну, яка є більш вигідною та екологічно чистою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Мариковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вугільна генерація вперше перевищила генерацію атомки... На графіку Save Dnipro у місті Дніпрі вже 2 доби на повну працюють енергоблоки без пилоочистки, що загрожує населенню Дніпра, області та довкіллю. Але, як ми бачимо, на наступному графіку - така ситуація по всій Україні", - написав Мариковський.





Нардеп підкреслив, що було проігноровано звернення екологічного комітету на т.в.о. міністра Ольгу Буславець про недопустимість використання в генерації "брудних" енергоблоків.

"Уряд, розділивши міністерство, але виокремивши Мінприроди в нову структуру, фактично дав собі "екологічні канікули" від дотримання стандартів із захисту довкілля... Очевидно, що такими рішеннями уряд змінює баланс з більш-державного на більш-приватний", - резюмує Мариковський.

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7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

21 квітня 2020 року о 2:01 енергоблок №2 Запорізької АЕС, відповідно до регламентних процедур, був розвантажений, відключений від енергомережі і виведений у резерв.

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів виводить у резерв кілька енергоблоків АЕС і переводить на знижену потужність 9 енергоблоків АЕС.

Виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець раніше заявляла, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, в тому числі, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ.