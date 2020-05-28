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Новини
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Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці

Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці

Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець пов’язує інформаційну атаку на неї з діями міністерства що направлені на знищення корупційних схем та викривлень на ринку електричної енергії на користь окремих гравців ринку.

Про це вона заявила на брифінгу у міністерстві, реагуючи на ситуацію щодо нібито конфлікту інтересів через роботу її сина, який працює в компанії "Енергоатом-Трейдінг".

"Є посилання на мого сина, який працює в "Енергоатом-Трейдінг", влаштувався на роботу ще студентом. Зараз він там працює на найнижчій посаді. Якщо це єдине, що про мене можна сказати погане, то мене дивує ця ситуація. Вона для мене смішна", - сказала Буславець.

"Розумію, що в подальшому буде багато бруду щодо рішень, які готуються в міністерстві. Мотиви зрозумілі. Для когось це бізнес. Для когось – намагання заробити бонуси і зробити ім’я на черговому скандалі", - додала міністр.

Разом з тим, вона підкреслила, що міністерство хоче подолати корупційні та фінансові схеми на ринку електроенергії, зокрема, де отримують надприбутки трейдери.

"Сьогодні на жаль заробляє не генерація і не кінцевий споживач має привабливу ціну електричної енергії. А заробляють трейдери, тому що правила це дозволяють. І, на жаль, на такі маніпуляції немає своєчасної реакції", - сказала Буславець.

Окрім того, вона додала, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг не помічає порушень та не приймає рішення викорінення схем з ринку.

"Є блок важливих питань, які перебувають у компетенції регулятора НКРЕКП. Через те, що необхідні рішення не приймаються, ми бачимо маніпуляції, які сьогодні є", - зазначила міністр.

Нагадаємо, раніше Буславець закликала НКРЕКП почати терміново вирішувати кризу в енергетичній галузі країни, оскільки основні можливості до вирішення проблем належать саме до компетенції регулятора.

Як повідомлялося, ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче собівартості української генерації.

На думку Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.

27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою "Золотий ключик", яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Геруса компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року.

Одна з найбільших в Україні металургійних компаній ArcelorMittal Kryviy Rih позитивно оцінює антикризові заходи ініційовані Буславець та Кабміном, підтримує зміни в механізм ПСО на ринку електроенергії, а саме виведення 5% електроенергії НАЕК "Енергоатом" у вільний ринок.

Автор: 

Енергоатом (1629) Лерос Гео (383) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+29
та да... дворник )))
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28.05.2020 15:27
+28
Ну конечно. Сын главы Минэнерго в Энергоатоме же случайно абсолютно оказался.

Мама его туда не устраивала.
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28.05.2020 15:30
+20
Да какая б ни была. Это старт пацанчика - из института в прикормленную родителями контору на любую должность и понеслась карьера.
Схема, испробованная годами.
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28.05.2020 15:38
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та да... дворник )))
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28.05.2020 15:27 Відповісти
Кстати а помните как бигусы гнали на Свинарчуков, там тоже были молодые люди в расследовании которые якобы давили на укроборонпромовцев. Так шо эта буславец, свой язычок пусть похлубже запрячет Молодые у нас нынче в почете
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28.05.2020 15:36 Відповісти
это пока еще не топ-менеджер...времени мало, нужно спешить..
вот президент приказал министру обороны призвать на службу до 43-летних офицеров запаса после военной кафедры...с сбой включительно, надо понимать..
а закончит свой президентский срок, как и янукович, полковником...
вот она оперативность
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28.05.2020 15:38 Відповісти
Звісно, все ж відносно...
Буславец - Леросу: Должность моего сына в "Энергоатоме" "ни на что не влияет", он не топ-менеджер - Цензор.НЕТ 1765
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28.05.2020 15:28 Відповісти
"Для меня эта ситуация даже смешная. Если бы мой сын был топ-менеджером или занимал наивысшую должность…. Это самая низшая должность, которая соответствует его квалификации, считает, что мой сын может влиять на работу, Мамо а ти ж мені казала.
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28.05.2020 15:29 Відповісти
Ну конечно. Сын главы Минэнерго в Энергоатоме же случайно абсолютно оказался.

Мама его туда не устраивала.
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28.05.2020 15:30 Відповісти
И что с того, даже если и устраивала. для начала хотелось бы понимать. что за должность у него.
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28.05.2020 15:33 Відповісти
Да какая б ни была. Это старт пацанчика - из института в прикормленную родителями контору на любую должность и понеслась карьера.
Схема, испробованная годами.
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28.05.2020 15:38 Відповісти
И что? Ну так чисто теоретически, Вы бы своему ребенку не помогли устроиться, или не посоветовали. Где тут коррупция?
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29.05.2020 08:05 Відповісти
Занимая министерское кресло нет. Это и есть коррупция в чистом виде.
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29.05.2020 08:31 Відповісти
Для начала надо понимать, когда он туда устроился работать? Ну и потом, а что есть список компаний, где запрещено работать детям чиновников? Я ее не защищаю, просто хочу понять логику. Скажем сын президента, ничего не совершивший в жизни, и по сути НИКТО может стать от партии Президента парламентарием. Это нормально. Жена Генпрокурора может стать парламентарием. Это нормально. А сын министра не может работать в гос. компании. Ну так, интереса ради, где ему тогда работать, чтобы не возникло вопросов.
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29.05.2020 15:42 Відповісти
Уборщик он там. Ага
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28.05.2020 15:51 Відповісти
Как электрон притянуло к ядру.
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28.05.2020 15:34 Відповісти
Он там работал ещё до рождения мамы.
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28.05.2020 15:34 Відповісти
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28.05.2020 15:44 Відповісти
А я весь час говорю: у "розумних" батьків "розумні" діти
А остальне, то всьо від жаби, від зеленої
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28.05.2020 15:31 Відповісти
Не говори больше "говорю". Твоим детям будет стыдно.
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28.05.2020 15:33 Відповісти
"остальне".... "Розумний" батько.
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28.05.2020 15:37 Відповісти
Какая квалификация, такая и должность.
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28.05.2020 15:32 Відповісти
Дочь генсека Брежнева тоже была рядовым сотрудником НИИ, ага. Эти сказки мы слышим ооооочень давно.
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28.05.2020 15:32 Відповісти
Дык и у Бубочки нет кумовста, потому что в его кругу детей не крестят.
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28.05.2020 15:33 Відповісти
Але ж генплокулоли то однакові - і в Шмарклі , і в Бариги !
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28.05.2020 15:50 Відповісти
в этом кругу ?
Буславець - Леросу: Посада мого сина в "Енергоатомі" "ні на що не впливає", він не топменеджер - Цензор.НЕТ 273
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28.05.2020 15:51 Відповісти
Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці - Цензор.НЕТ 2132
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28.05.2020 16:28 Відповісти
В йогів при медитації є така мудра, тобто положення рук та пальців. Ви нічого нерозумієте.
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28.05.2020 22:20 Відповісти
Про зарплату сынка рассказать не хочет? Дай цифры в студию и пусть сокурсники "магистра" сопоставят, кто как учился и кто сколько сейчас получает!
Слабо?
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28.05.2020 15:34 Відповісти
Та да, прям совсем не на что не влияет. Так же как и у Пашинского сын в Спецэкспорте в Укроборонпроме. Обштопываются дела через родственных посредников. А то мы не знаем.
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28.05.2020 15:35 Відповісти
Сын главного на любой должности влияет на все.
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28.05.2020 15:36 Відповісти
Не. Просто его должности очень быстро расти начнут со временем. А вот тогда он и начнет влиять.
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28.05.2020 15:39 Відповісти
У него должность собирать откаты, он ни на что не влияет. МАМА ВСЕ.
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28.05.2020 15:44 Відповісти
Богуславец по примеру зепрезента считает народ тупым быдлом и не стесняясь ссыт им глаза.Всё в лучших традициях дорвавшегося до власти зеленого сміття.
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28.05.2020 15:59 Відповісти
Б у с л а в е ц ь , від слова "бусел" . Кацапи не розуміють значення цього слова .
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28.05.2020 16:17 Відповісти
Тільки тепер,після Вашого повідомлення зрозумів що неправильно прочитав і написав Прізвище цього міністра.Те,що її прізвище означае що вона славить не бога,а лелеку суті справи,я вважаю,не міняє.
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28.05.2020 21:14 Відповісти
Про прославління лелеки це жарт.
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28.05.2020 21:18 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25099637.html Венедиктова vs Венедиктова

Буславець - Леросу: Посада мого сина в "Енергоатомі" "ні на що не впливає", він не топменеджер - Цензор.НЕТ 2927

Это очень смешно. Есть такое уголовное производство №62019000000000753. Дело против Порошенко, возбужденное еще 28 мая 2019, которое расследовалось ДБР.

Это самое дело, которое тогдашний глава Офиса Генпрокурора Рябошапка назвал юридическим трешем и наотрез отказался подписывать подозрение Порошенко. ДБР на тот момент возглавляла именно Ирина Венедиктова. И тогда, с позиции Главы ДБР, она обвинила Рябошапку в бездействии по этому делу и говорила, что там все ок и это Генпрокурор саботирует процесс.

Но теперь фамилия Генпрокурора Венедиктова, а не Рябошапка. И Генпрокурором она стала 17 марта. А сегодня уже 27 мая. Значит Ирина Венедиктова уже более двух месяцев Генпрокурор. Но и она не подписывает подозрение Порошенко. Так значит прав был Рябошапка, когда называл то дело юридическим трэшем?

В общем, у меня появился вопрос. Так кто же был прав? Глава ДБР Венедиктова, которая требовала подписать подозрение Порошенко или Генпрокурор Венедиктова, которая не подписыаает подозрение Порошенко потому что оно абсолютно несостоятельно и за такую подпись может быть ответственность? Или ее точку зрения определяет место сидения?

Но в любом случае мы видим, что некомпетентность - это фирменный стиль Зеленского и его окружения. И вот это уже не смешно.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4472472616112143 Борислав Береза
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28.05.2020 16:20 Відповісти
Буславець - Леросу: Посада мого сина в "Енергоатомі" "ні на що не впливає", він не топменеджер - Цензор.НЕТ 1793
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28.05.2020 16:22 Відповісти
эта тварь недавно про 15 коп квт/час для населения брехала
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28.05.2020 16:35 Відповісти
обувает лохов как учил наставник зиленскава - охметов
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28.05.2020 16:37 Відповісти
Что вы понимаете? Она сынулю всунула, чтоб он возглавил и победил коррупцию! Не знаю, когда победит, но возглавит обязательно!
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28.05.2020 16:39 Відповісти

Ага. Весь світ Абіжаєт хАрошую девочку.
Директор Енергоспівтовариства ЄС Копач ВИМАГАЄ від в.о. міністра енергетики Буславець ПРИПИНИТИ ПОРУШУВАТИ ЗАКОН УКРАЇНИ
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28.05.2020 16:39 Відповісти
Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці - Цензор.НЕТ 8776
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28.05.2020 16:40 Відповісти
во правду как тьотка заряжает !
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28.05.2020 16:41 Відповісти
Яй яй яй, бедный гудок, работает в убыток себе. Ну так пусть продает? В чем вопрос?
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28.05.2020 16:40 Відповісти
Ну і, звичайно, те, що генерація "вугільної енергії" станом на кінець травня 2020 року перевищила генерацію АЕС - то випадковість... Чи наслідок зламу "злочинних схем"?... Ох, як я вірю, аж рука до чогось важкого сама тягнеться....
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28.05.2020 16:49 Відповісти
анекдот века-ахметов борется с коррупцией!)))))))))))))))))))))))))
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28.05.2020 17:08 Відповісти
На вору шапка горит, ЗЕворов на помойку!!!
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28.05.2020 17:30 Відповісти
пипец... и это ещё не дно?
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28.05.2020 17:45 Відповісти
вона ж навіть міністром не була затверджена... і так обуває...
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28.05.2020 19:49 Відповісти
У этой Буславец чуть что - рука коррупционеров.
Как у Пети, чуть что - рука москвы.
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28.05.2020 20:04 Відповісти
единственное , что можно сказать так это то, что мадама является прокладкой "рыжего" и действует в интересах его бизнеса...
З.Ы. "объемы производства самой дешевой атомной энергии начали уверенно снижаться в середине марта". Сами, б.., начали снижаться. Спасибо правительству и лично Ахметову. "Из-за карантина" уменьшилось потребление. Какого черта тогда пропорционально увеличилось производство энергии на ТЭС ДТЕК-а?

Но 73%, в принципе, этого и хотели. Пусть только определяться, когда уже наступит момент, когда "хуже не будет". Хоть поржем.
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28.05.2020 20:48 Відповісти
Для 73% такое не наступит никогда. Они во всем будут обвинять Порошенко.
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28.05.2020 20:53 Відповісти
В цій ситуації винен не тільки фактор Ахметова. Після майдану "секта зеленої енергетики" із Заходу змусила Україну масово впроваджувати аферу під назвою "зелений тариф, що призвело до вибухового збіільшенн потужності "відновлюваних джерел енергії" (значна частина яких у власності тогож Ахметова). Потужність ВДЕ нестабільна, і залежить від пори року, погоди і часу доби. Щоб компенсувати ці стрибки, потрібно, щоб інша генерація мала можливісь швидко збільшувати-зменшувати свою потужність, На АЕС такі фокуси робити не тільки неможливо, але й НЕБЕЗПЕЧНО. Експерти ще на початку "зеленотарифної" пошесті попереджували про такі наслідки, але "ура-патріоти нікого слухати не хотіли (нам москальських ТВЕЛів не треба, нам "вонючого російського" газу не траба, ми панельки поставимо, і Путіну кукіш покажемо). Коли внаслідок знищення промисловості і "пандемії" споживання електроенергії різко впало ( я десь чув інфу, що в деякі періоди , споживання електроенергії в Україні було менше, як в м.Москва), зупинка АЕС стала неминучою з чисто технічних причин, хоча до цієї неминучості нас підводили штучно. Для підтримки існування абсурдних з економічної точки зору "екологічно чистих" ВДЕ ми знищуємо екологічно чисту генерацію АЕС, і котимо небо вугільними ТЕС, які викидають в небо не тільки всю таблицю Менделєєва, але і купу радіоактивних речовин. На мою думку, щоб вийти з цієї ситуації, потрібно зупинити цю зелену пошесть, ( маю на ув. ВДЕ, а не ЗЕ) змусити власників вже існуючих великих ВДЕ обладнати свої установки обладнанням, яке надасть можливість дистанційно відключати такі установки від мережі. Треба надати можливість диспетчерам відключати такі установки при надлишку потужності, щоб не допускати аварійних відключень блоків АЕС. Також для збільшення стабільного попиту не е.енергію неохідно електрифікувати неелектрифіковані ділянки УЗ, а також поступово переходити на електричне опалення житлових будинків. Труби газових котлів інд.опалення під вікнами багатоповерхівок в 21 столітті - це дикість.
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28.05.2020 22:39 Відповісти
странно, где они берут такие цены? какие 64 коп?
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28.05.2020 20:51 Відповісти
коли її посадять???? Вже час весна закінчується!!!
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28.05.2020 21:23 Відповісти
"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве." про решения Богуславец говорит уже месяц кто-то слышал про эти страшные министерские решения?,

ну кроме повышения електроенергии для населения путем дробления платежек как это провернули с електричеством для предприятий в январе 2020г?
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28.05.2020 21:48 Відповісти
М-да, "потужна" боротьба. Заради порятунку Рінатушки зупиняти атомні станції - до такого навіть при "легітимному" навряд чи додумались.
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28.05.2020 23:37 Відповісти
Тебя с***ку нужно за две ноги между березами поцепить, тварь бандитская.
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29.05.2020 00:39 Відповісти
Ну теперь ахметка Вестминстерский дворец купит за счёт лоховского народа! Украинский народ имеют со всех сторон.
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29.05.2020 00:39 Відповісти
Одни схематозники воюют с другими схематозниками. Повводили кучу идиотских правил, ограничений, насоздавали посредников под своих родственников. Много всяких контролирующих органов, набсоветов, комиссий, которые контролируют только взятки себе любимым. Хорошо бы сделать свободный рынок электричества и разрешить импорт электроэнергии, а этих всех паразитов разогнать вместе с альтернативщиками. Но тогда коррупции станет меньше, где ж тогда вся эта п**дота харчеваться будет.
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29.05.2020 02:19 Відповісти
Сын и все такое ,это второе ,первое - это что собственное монобольшинство распродалось быстренько ,разным дядям ,и рвет друг друга как может.Так что нет большинства ,надо раду разгонять .Все свои законы уже сами проголосовать не могут.Помогают ситуативные союзники ,при чем часто заклятые враги ЕС.
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29.05.2020 07:47 Відповісти
Її теж кілька років будуть тримати на посаді в.о. Міністра? Як патлату америкоїдну тварюку в кріслі Міністра так званої охорони здоров'я?
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29.05.2020 08:02 Відповісти
Жду когда Богуславець посадят на 10 лет.
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29.05.2020 08:15 Відповісти
Классический треп: не виноватая я, это провокация.
Тетя, ты просто херовый министр, и не за своё дело взялась, как и клоун-писюнист.
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29.05.2020 09:14 Відповісти
 
 