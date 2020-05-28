Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці
Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець пов’язує інформаційну атаку на неї з діями міністерства що направлені на знищення корупційних схем та викривлень на ринку електричної енергії на користь окремих гравців ринку.
Про це вона заявила на брифінгу у міністерстві, реагуючи на ситуацію щодо нібито конфлікту інтересів через роботу її сина, який працює в компанії "Енергоатом-Трейдінг".
"Є посилання на мого сина, який працює в "Енергоатом-Трейдінг", влаштувався на роботу ще студентом. Зараз він там працює на найнижчій посаді. Якщо це єдине, що про мене можна сказати погане, то мене дивує ця ситуація. Вона для мене смішна", - сказала Буславець.
"Розумію, що в подальшому буде багато бруду щодо рішень, які готуються в міністерстві. Мотиви зрозумілі. Для когось це бізнес. Для когось – намагання заробити бонуси і зробити ім’я на черговому скандалі", - додала міністр.
Разом з тим, вона підкреслила, що міністерство хоче подолати корупційні та фінансові схеми на ринку електроенергії, зокрема, де отримують надприбутки трейдери.
"Сьогодні на жаль заробляє не генерація і не кінцевий споживач має привабливу ціну електричної енергії. А заробляють трейдери, тому що правила це дозволяють. І, на жаль, на такі маніпуляції немає своєчасної реакції", - сказала Буславець.
Окрім того, вона додала, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг не помічає порушень та не приймає рішення викорінення схем з ринку.
"Є блок важливих питань, які перебувають у компетенції регулятора НКРЕКП. Через те, що необхідні рішення не приймаються, ми бачимо маніпуляції, які сьогодні є", - зазначила міністр.
Нагадаємо, раніше Буславець закликала НКРЕКП почати терміново вирішувати кризу в енергетичній галузі країни, оскільки основні можливості до вирішення проблем належать саме до компетенції регулятора.
Як повідомлялося, ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче собівартості української генерації.
На думку Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.
27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою "Золотий ключик", яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Геруса компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року.
Одна з найбільших в Україні металургійних компаній ArcelorMittal Kryviy Rih позитивно оцінює антикризові заходи ініційовані Буславець та Кабміном, підтримує зміни в механізм ПСО на ринку електроенергії, а саме виведення 5% електроенергії НАЕК "Енергоатом" у вільний ринок.
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вот президент приказал министру обороны призвать на службу до 43-летних офицеров запаса после военной кафедры...с сбой включительно, надо понимать..
а закончит свой президентский срок, как и янукович, полковником...
вот она оперативность
Мама его туда не устраивала.
Схема, испробованная годами.
А остальне, то всьо від жаби, від зеленої
Слабо?
Это очень смешно. Есть такое уголовное производство №62019000000000753. Дело против Порошенко, возбужденное еще 28 мая 2019, которое расследовалось ДБР.
Это самое дело, которое тогдашний глава Офиса Генпрокурора Рябошапка назвал юридическим трешем и наотрез отказался подписывать подозрение Порошенко. ДБР на тот момент возглавляла именно Ирина Венедиктова. И тогда, с позиции Главы ДБР, она обвинила Рябошапку в бездействии по этому делу и говорила, что там все ок и это Генпрокурор саботирует процесс.
Но теперь фамилия Генпрокурора Венедиктова, а не Рябошапка. И Генпрокурором она стала 17 марта. А сегодня уже 27 мая. Значит Ирина Венедиктова уже более двух месяцев Генпрокурор. Но и она не подписывает подозрение Порошенко. Так значит прав был Рябошапка, когда называл то дело юридическим трэшем?
В общем, у меня появился вопрос. Так кто же был прав? Глава ДБР Венедиктова, которая требовала подписать подозрение Порошенко или Генпрокурор Венедиктова, которая не подписыаает подозрение Порошенко потому что оно абсолютно несостоятельно и за такую подпись может быть ответственность? Или ее точку зрения определяет место сидения?
Но в любом случае мы видим, что некомпетентность - это фирменный стиль Зеленского и его окружения. И вот это уже не смешно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4472472616112143 Борислав Береза
Ага. Весь світ Абіжаєт хАрошую девочку.
Директор Енергоспівтовариства ЄС Копач ВИМАГАЄ від в.о. міністра енергетики Буславець ПРИПИНИТИ ПОРУШУВАТИ ЗАКОН УКРАЇНИ
Как у Пети, чуть что - рука москвы.
З.Ы. "объемы производства самой дешевой атомной энергии начали уверенно снижаться в середине марта". Сами, б.., начали снижаться. Спасибо правительству и лично Ахметову. "Из-за карантина" уменьшилось потребление. Какого черта тогда пропорционально увеличилось производство энергии на ТЭС ДТЕК-а?
Но 73%, в принципе, этого и хотели. Пусть только определяться, когда уже наступит момент, когда "хуже не будет". Хоть поржем.
ну кроме повышения електроенергии для населения путем дробления платежек как это провернули с електричеством для предприятий в январе 2020г?
Тетя, ты просто херовый министр, и не за своё дело взялась, как и клоун-писюнист.