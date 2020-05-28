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Британське посольство заявляє про заборону влади України на виліт громадян без статусу постійного мешканця Великої Британії

Британське посольство заявляє про заборону влади України на виліт громадян без статусу постійного мешканця Великої Британії

Посольство Великої Британії в Україні заявляє про отримання від української влади повідомлення про заборону на виїзд із країни українцям, які не мають статусу постійних мешканців Великої Британії.

"Звертаємо вашу увагу, що українська влада повідомила нам, що тільки українці, які постійно проживають у зарубіжних країнах, зможуть покинути Україну", - йдеться в повідомленні посольства про запланований на 3 червня рейс SkyUp до Лондона, оприлюдненому на його сторінці у Facebook у четвер, передає Цензор.НЕТ.

При цьому посольство зазначило, що "інформування Міністерства закордонних справ України про намір виїхати не підтверджує посвідки на проживання або можливості в'їзду до Великої Британії. Остаточне рішення про в'їзд до Великої Британії завжди ухвалюється прикордонними силами Великої Британії в порту прибуття".

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Раніше, 7 травня, посольство Великої Британії вже заявляло про подібну проблему. Тоді, як повідомляли ЗМІ, Міністерство закордонних справ відповіло, що загальних обмежень виїзду громадян України за кордон не існує, а в ухваленні рішення про авіарейси МЗС виконує тільки функцію комунікатора.

Британське посольство заявляє про заборону влади України на виліт громадян без статусу постійного мешканця Великої Британії 01
Британське посольство заявляє про заборону влади України на виліт громадян без статусу постійного мешканця Великої Британії 02

Автор: 

Велика Британія (5535) МЗС (4106) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+55
Британия второй раз открыто макает зеленых в зловонное зеленое.
Какие в этот раз будут отмазки?
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28.05.2020 15:37
+50
Как гражданин Украины чувствую себя идиотом - от британских властей я узнаю больше, чем от собственного государства.
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28.05.2020 15:37
+44
Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании.

А Шмыгаль, МИД и Зеленский заявляют, что не запрещают и не препятствуют выезду заробитчан за границу.
Кто врёт?
Очевидно, что Зеля и его шобла брехунов.
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28.05.2020 15:37
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Ето же прєкрасно! Вєдь всє еті люді ещьо год назад мєчталі вєрнуться домой. 21.04.2019 оні сдєлалі свой вибор і вот оні дома! Радовацца надо, товаріщі!
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28.05.2020 15:37 Відповісти
Ага. Вот и рабов олигархам подвезли. Дороги строить, то, сё.
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28.05.2020 15:46 Відповісти
Странные они. Им предлагают 5-6 тысяч, а они рвутся в ту Европу, где будут вкалывать всего за 2-3 тысячи!
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28.05.2020 15:52 Відповісти
так а зачем мудраму нариду проклятый порошенковский безвиз?? ездили, бедняги, по всему миру, шкребли по сусекам, теперь путь скребут свои тупые бошки - 73%-ые дятлы
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28.05.2020 17:53 Відповісти
у меня, как-то в ленте на фейсбуке, один из друзей моих друзей оказался таким долбоящером - по безвизу уехал в Испанию, нашел там работу, и поносил как мог Пороха... очень надеюсь эта падла приехала назад и сейчас сидит в своих ипенях
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28.05.2020 18:12 Відповісти
Так кто бреше,Посольство,или шмыгаль－дрыгаль с кулебой ?
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28.05.2020 15:37 Відповісти
Вопрос риторический.
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28.05.2020 15:37 Відповісти
Как гражданин Украины чувствую себя идиотом - от британских властей я узнаю больше, чем от собственного государства.
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28.05.2020 15:37 Відповісти
Государство не собственное, а олигархов и их лакеев.
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28.05.2020 15:48 Відповісти
а так було завжди. чем меньше ти знаєш, тим рівніше сидиш на 5точці. окрім того усі намагання якось проінформувати нарід показують, що вони ще того і не вміють робити і ще невідомо коли навчаться. мізки не окучують.
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28.05.2020 16:35 Відповісти
Британия второй раз открыто макает зеленых в зловонное зеленое.
Какие в этот раз будут отмазки?
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28.05.2020 15:37 Відповісти
Проголосував за Зе і поїхав у Британію. Так не годиться - залишайся вдома і працюй за 5к грн. 5-6к грн - це не бідність(с)
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28.05.2020 15:45 Відповісти
Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании.

А Шмыгаль, МИД и Зеленский заявляют, что не запрещают и не препятствуют выезду заробитчан за границу.
Кто врёт?
Очевидно, что Зеля и его шобла брехунов.
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28.05.2020 15:37 Відповісти
Оскільки Зе ще ні разу не збрехав, то я вірю Зе, а не якимось англосаксам.
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28.05.2020 15:46 Відповісти
Ты так пошютил или ты полный....?
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28.05.2020 15:58 Відповісти
Это сарказм.
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28.05.2020 16:26 Відповісти
Сарказм, потому что https://censor.net/user/139376 - нормальный.
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28.05.2020 16:55 Відповісти
Ничего, сейчас простой народ все порешает, безвиз смог, а тут делов то.)))
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28.05.2020 15:37 Відповісти
Уявіть собі, в Україні карантин і закрите міжнародне повітряне сполучення. Так буває.
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28.05.2020 15:39 Відповісти
На карту флайрадар взгляни. Только Украина и не летает в Европе.
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28.05.2020 15:43 Відповісти
Антоша, так в Украине карантин? Или Украина обьявила всему миру карантин?))) Или вы там решили за бритов, вместо бритов, по переживать?)))
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28.05.2020 15:48 Відповісти
зеленкий скоко от Султана Омана на билэты получил денег ?
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28.05.2020 16:46 Відповісти
Та ти шо... !?
А что https://censor.net/news/3198584/mid_obnarodoval_infografiku_vozobnovleniya_mejdunarodnogo_aviasoobscheniya_daty_i_strany тогда ?

https://censor.net/news/3198584/mid_obnarodoval_infografiku_vozobnovleniya_mejdunarodnogo_aviasoobscheniya_daty_i_strany
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28.05.2020 17:47 Відповісти
Т.е. наш МИД откровенно врет.
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28.05.2020 15:41 Відповісти
И не токо МИД!
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28.05.2020 15:57 Відповісти
Короновирус в Британии.Зачем рисковать?.Туда многие Барыги ринутся от уголовного преследования.Это хорошо..Всякие Остапы Бендеры.будут увиливать от допросов ДБР.,как мелкие и пузатые мошенники.
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28.05.2020 15:45 Відповісти
Ну, корми тех, кого не выпускают - заробитчан.Те,кого вызывают на допросы ДБР, по-любому смогут улететь на частном самолёте.
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28.05.2020 15:48 Відповісти
Заробитчане пусть пашут как рабы на строительстве дорог, за 5 тыс. Нечего вот это бешеные деньги по европам зарабатывать, рабам положена пайка еды и ночлег, на большее они рассчитывать на должны. И, кроме того, что это за мода пошла, рассчитывать на свои способности и квалификацию, раб должен зависеть от государственной кормушки. И уж точно рабам не положены права и свободы. Но 73% рабов нравится быть в рабстве самим, и они тащат туда всех остальных, чтобы не выделывалсь.
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28.05.2020 16:46 Відповісти
Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании

Так и должно быть, нечего эпидемию развозить и то навезли сюда ценностей, теперь Украина на карантине сидит.
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28.05.2020 15:46 Відповісти
Так это зебилы там за британцев переживают? От вируса их берегут?)))
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28.05.2020 15:49 Відповісти
При Порохе -- безвиз, при Зе -- безвыезд! Ну и хорошо, чем больше обозленных и голодных людей, тем быстрее этих дебильную власть вынесут на вилах.
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28.05.2020 15:47 Відповісти
+++
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28.05.2020 21:41 Відповісти
Чесно кажучи, Україні не потрібний безвіз - бо це пережиток бариги. Нова генерація обирає життя і роботу виключно в Україні за 5-6 тис. грн.
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28.05.2020 15:47 Відповісти
і відпочинок у Бердянську
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28.05.2020 16:02 Відповісти
От тут я з вами згоден, бо безвіз та подвійне громадянство потрібні тільки олігархам та бандитам. А крепостних отпускать то ж не по феншую, хто ж працювати буде, налоги опять такі с кого брать, заробітчани ж платіть не хотят с@ки? неужелі не понятно?
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28.05.2020 16:16 Відповісти
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28.05.2020 16:17 Відповісти
Вот так. А Зебобики говорят, что никого не держат.
Кто врет:
- британское посольство;
- стая ЗЕленых обезьян.

Ответ очевиден.
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28.05.2020 16:19 Відповісти
Упыри зеленые шоб вы Здохли
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28.05.2020 16:22 Відповісти
Кріпацтво, нє?
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28.05.2020 16:27 Відповісти
Тре затвердити характеристику, на отримання виїздної візи, на засіданні місцевої партійної організації слуг коломойши, а далі вирішуватиме СБУ...
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28.05.2020 16:45 Відповісти
Жрите зебилы!
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28.05.2020 16:47 Відповісти
зеленский и шмыгаль в очередной раз обули лохобанов
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28.05.2020 16:48 Відповісти
поздравляю украинцев с открытием железного занавеса
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28.05.2020 17:31 Відповісти
А чим зелені обгрунтовують таку вимогу?
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28.05.2020 18:01 Відповісти
Уже не стесняются жаловаться, что рабов не дают попользовать.
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28.05.2020 18:37 Відповісти
""Обращаем ваше внимание, что украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину"
Хрня какая-то.
Какие власти? Что сообщили дословно?
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28.05.2020 19:05 Відповісти
На фейсбуке посольства Британии ни слова, ни буквы про о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании.
Кроме того МИД Украины неоднократно объяснял,что запрета нет
То есть , эта статейка - полнейшая брехня.
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29.05.2020 00:08 Відповісти
 
 