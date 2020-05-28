Британське посольство заявляє про заборону влади України на виліт громадян без статусу постійного мешканця Великої Британії

Посольство Великої Британії в Україні заявляє про отримання від української влади повідомлення про заборону на виїзд із країни українцям, які не мають статусу постійних мешканців Великої Британії.

"Звертаємо вашу увагу, що українська влада повідомила нам, що тільки українці, які постійно проживають у зарубіжних країнах, зможуть покинути Україну", - йдеться в повідомленні посольства про запланований на 3 червня рейс SkyUp до Лондона, оприлюдненому на його сторінці у Facebook у четвер, передає Цензор.НЕТ.

При цьому посольство зазначило, що "інформування Міністерства закордонних справ України про намір виїхати не підтверджує посвідки на проживання або можливості в'їзду до Великої Британії. Остаточне рішення про в'їзд до Великої Британії завжди ухвалюється прикордонними силами Великої Британії в порту прибуття".

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Раніше, 7 травня, посольство Великої Британії вже заявляло про подібну проблему. Тоді, як повідомляли ЗМІ, Міністерство закордонних справ відповіло, що загальних обмежень виїзду громадян України за кордон не існує, а в ухваленні рішення про авіарейси МЗС виконує тільки функцію комунікатора.



