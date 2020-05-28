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Новини
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Німеччина може запровадити нові санкції проти росіян через атаки хакерів на Бундестаг

Німеччина може запровадити нові санкції проти росіян через атаки хакерів на Бундестаг

Берлін може ухвалити нові обмежувальні заходи щодо представників РФ у зв'язку з кібератакою на Бундестаг. Уряд ФРН розглядає цю справу в контексті вбивства в Тиргартені, через яке раніше вислали двох співробітників російського посольства у ФРН.

Про це повідомила представниця німецького МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд розглядає цю справу, в тому числі, з урахуванням чинного розслідування так званої справи про вбивство в Тіргартені і залишає за собою можливість вживати подальші заходи", - сказала представниця міністерства.

Німецькі правоохоронні органи підозрюють росіянина Дмитра Бадіна в хакерській атаці. Вони вважають, що як учасник хакерської групи APT28 він несе відповідальність за атаку на бундестаг у квітні-травні 2015 року. У Берліні вважають, що Бадін діяв за вказівкою ГРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

У Берліні влітку 2019 року було вбито Зелімхана Хангошвілі, учасника збройного конфлікту в Чечні. Його застрелили в центрі міста в районі Тіргартен, коли він ішов у мечеть. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії. Влада Німеччини стверджує, що просила в Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персоною нон-грата двох співробітників посольства РФ у ФРН. У відповідь Росія оголосила про вислання двох працівників дипмісії ФРН у Москві.

Журнал Spiegel у травні повідомив, що російські хакери в 2015 році зламали електронну пошту Меркель і завантажили тисячі електронних листів. За даними видання, невідомі отримали доступ до службового комп'ютера канцлера і змогли скопіювати всі електронні листи з її парламентського бюро з 2012 року. Слідство впевнене, що за хакерською атакою стоїть "російська спецслужба". Як зазначає журнал, 8 травня 2015 року невідомий під ніком Scaramouche скачав близько 16 гігабайт даних, зокрема, імовірно, тисячі електронних листів з бюро канцлера, які надійшли на дві її електронні адреси.

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Зі свого боку газета Sueddeutsche Zeitung повідомила, що Генпрокуратура ФРН видала ордер на арешт росіянина Дмитра Бадіна, підозрюваного в хакерській атаці на бундестаг у травні 2015 року. За даними видання, слідчі змогли ідентифікувати двох російських хакерів, але доказів вистачило тільки на одного з них - Бадіна. Прокуратура заявила, що він є учасником хакерського угруповання Fancy Bear, яке нібито "належить до ГРУ".

ФБР шукає Бадіна через атаки на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), також йому інкримінують маніпуляції в ході виборів у США в 2016 році. "Припускається, що Бадін - один із тих, хто допоміг Трампу за допомогою викрадення та публікації електронних листів його суперниці Гілларі Клінтон", - пише газета.

Автор: 

Німеччина (7316) росія (64871) санкції (11750) хакер (1345)


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Топ коментарі
+10
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28.05.2020 15:40
+5
А как же Nord Stream 2 ? Нестыковочка .
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28.05.2020 15:46
+4
Можуть , але жадібність не дозволить .
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28.05.2020 16:01
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28.05.2020 15:40 Відповісти
Это сын Штирлица.
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28.05.2020 16:03 Відповісти
Все таки деды ваевали
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28.05.2020 15:42 Відповісти
Не забувайте будувати ПП2 і Німеччину буде чим шантажувати.
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28.05.2020 15:43 Відповісти
Надо не лялякать, а вводить уже!!!
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28.05.2020 15:44 Відповісти
Как так можно? У неё ящики на майл.ру что-ли? То пранкеры звонят президентам, у них что-ли обычные номера телефонов?
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28.05.2020 15:45 Відповісти
А как же Nord Stream 2 ? Нестыковочка .
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28.05.2020 15:46 Відповісти
Оооооooooooo JA JA, DAS IST FANTASTISCH!!!))))
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28.05.2020 15:50 Відповісти
Можуть , але жадібність не дозволить .
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28.05.2020 16:01 Відповісти
"Германия может ввести новые санкции против россиян из-за атаки хакеров на Бундестаг" - Может, т. е. имеет возможность (can), способна технически. Но не имеет желания, политической воли.
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Розпочнуть будівництво ПП 3?
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28.05.2020 16:14 Відповісти
Пусть у шредера совета спросят. Он расскажет, что все зер гут, что так и надо.
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28.05.2020 16:16 Відповісти
Не понимаю, как можно одной рукой "возможно вводить санкции", а другой рукой- строить СП-? Это шизофрения? Дак введите санкции- отмените строительство СП-2!!!
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28.05.2020 17:27 Відповісти
После того как Украина перестанет выпрашивать транзит.
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28.05.2020 18:40 Відповісти
Украина не "выпрашивает транзит"! Во-первых, транзит давно существует и есть, если мне не изменяет память, документы в рамках ЕС, которые фиксируют наше право на транзит в тех объемах, которые есть. Во-вторых (и даже во-первых), у нас война. И вопрос транзита- это вопрос нацбезопасности страны. Да, мы НЕ выпрашиваем, а требуем, чтобы Германия не помогала раше делать нашу страну уязвимой! А как бы Германия поступила на нашем месте? Не думаю, что она молчала бы. Так что мы поднимаем вопрос о своих законных правах ещё ооооооочень мягко!
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29.05.2020 00:11 Відповісти
Шрэдэр не допустит такого безобразия
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28.05.2020 17:29 Відповісти
А ви з ними ще одну трубу покладіть, тільки вже по суші. То вони і так прийдуть, не будуть робити хакерські атаки. Фанерний Рейстаг уже взяли, то можуть йти далі. Зустрічайте!
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28.05.2020 18:18 Відповісти
Германія і санкції?! рашистський квас заборонять нюхати?! вона може ввести тільки норд стрім 2 !
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28.05.2020 19:14 Відповісти
И назовут их Северный поток 3.
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28.05.2020 19:33 Відповісти
Могут, но не введут - бабло перемогае зло
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28.05.2020 20:22 Відповісти
 
 