Німеччина може запровадити нові санкції проти росіян через атаки хакерів на Бундестаг

Берлін може ухвалити нові обмежувальні заходи щодо представників РФ у зв'язку з кібератакою на Бундестаг. Уряд ФРН розглядає цю справу в контексті вбивства в Тиргартені, через яке раніше вислали двох співробітників російського посольства у ФРН.

Про це повідомила представниця німецького МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд розглядає цю справу, в тому числі, з урахуванням чинного розслідування так званої справи про вбивство в Тіргартені і залишає за собою можливість вживати подальші заходи", - сказала представниця міністерства.

Німецькі правоохоронні органи підозрюють росіянина Дмитра Бадіна в хакерській атаці. Вони вважають, що як учасник хакерської групи APT28 він несе відповідальність за атаку на бундестаг у квітні-травні 2015 року. У Берліні вважають, що Бадін діяв за вказівкою ГРУ.

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У Берліні влітку 2019 року було вбито Зелімхана Хангошвілі, учасника збройного конфлікту в Чечні. Його застрелили в центрі міста в районі Тіргартен, коли він ішов у мечеть. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії. Влада Німеччини стверджує, що просила в Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персоною нон-грата двох співробітників посольства РФ у ФРН. У відповідь Росія оголосила про вислання двох працівників дипмісії ФРН у Москві.

Журнал Spiegel у травні повідомив, що російські хакери в 2015 році зламали електронну пошту Меркель і завантажили тисячі електронних листів. За даними видання, невідомі отримали доступ до службового комп'ютера канцлера і змогли скопіювати всі електронні листи з її парламентського бюро з 2012 року. Слідство впевнене, що за хакерською атакою стоїть "російська спецслужба". Як зазначає журнал, 8 травня 2015 року невідомий під ніком Scaramouche скачав близько 16 гігабайт даних, зокрема, імовірно, тисячі електронних листів з бюро канцлера, які надійшли на дві її електронні адреси.

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Зі свого боку газета Sueddeutsche Zeitung повідомила, що Генпрокуратура ФРН видала ордер на арешт росіянина Дмитра Бадіна, підозрюваного в хакерській атаці на бундестаг у травні 2015 року. За даними видання, слідчі змогли ідентифікувати двох російських хакерів, але доказів вистачило тільки на одного з них - Бадіна. Прокуратура заявила, що він є учасником хакерського угруповання Fancy Bear, яке нібито "належить до ГРУ".

ФБР шукає Бадіна через атаки на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), також йому інкримінують маніпуляції в ході виборів у США в 2016 році. "Припускається, що Бадін - один із тих, хто допоміг Трампу за допомогою викрадення та публікації електронних листів його суперниці Гілларі Клінтон", - пише газета.