МВС планує автоматично передавати Мін'юсту інформацію про адмінпорушення, включно з ПДР, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ України планує автоматично передавати Міністерству юстиції інформацію про адміністративні правопорушення, зокрема про порушення Правил дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Що стосується питання про те, що деякі люди не хочуть оплачувати штрафи, ми дуже тісно зараз працюємо з командою Мін'юсту, щоб автоматично передавати всі факти адміністративних правопорушень і штрафів до Мін'юсту електронним шляхом", - зазначив заступник міністра.

За його словами, МВС просить Мін'юст і Виконавчу службу, щоб вони "ставилися серйозно, зокрема, в питаннях стягнення боргів щодо штрафів за порушення дорожнього руху".

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"Немає сенсу нараховувати людині десятки штрафів, якщо вона не буде їх виплачувати", - підкреслив Геращенко.

Він пообіцяв, що в цьому плані буде "нова якість співпраці Поліції з Державною виконавчою службою в питаннях стягнення боргів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші 50 відеокамер системи автофіксації порушень ПДР запрацюють 1 червня.

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