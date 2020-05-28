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МВС планує автоматично передавати Мін'юсту інформацію про адмінпорушення, включно з ПДР, - Геращенко

МВС планує автоматично передавати Мін'юсту інформацію про адмінпорушення, включно з ПДР, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ України планує автоматично передавати Міністерству юстиції інформацію про адміністративні правопорушення, зокрема про порушення Правил дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Що стосується питання про те, що деякі люди не хочуть оплачувати штрафи, ми дуже тісно зараз працюємо з командою Мін'юсту, щоб автоматично передавати всі факти адміністративних правопорушень і штрафів до Мін'юсту електронним шляхом", - зазначив заступник міністра.

За його словами, МВС просить Мін'юст і Виконавчу службу, щоб вони "ставилися серйозно, зокрема, в питаннях стягнення боргів щодо штрафів за порушення дорожнього руху".

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"Немає сенсу нараховувати людині десятки штрафів, якщо вона не буде їх виплачувати", - підкреслив Геращенко.

Він пообіцяв, що в цьому плані буде "нова якість співпраці Поліції з Державною виконавчою службою в питаннях стягнення боргів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші 50 відеокамер системи автофіксації порушень ПДР запрацюють 1 червня.

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Автор: 

МВС (3499) Мін'юст (1585) ПДР (475) Геращенко Антон (935) штраф (1851)


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28.05.2020 15:54 Відповісти
А мне одному хочется послать Антонину на Кагарлык ?
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28.05.2020 15:56 Відповісти
ну таки аваков в 14г или 15 уже не помню . не даром на него говорил - мой пупсик
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28.05.2020 17:32 Відповісти
Чмо всеядное удержалось 3 корыта, ща еще техосмотр подоспеет и получим следующие выборы президента Аваков против Бойко.
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28.05.2020 15:58 Відповісти
посмотрите випы штрафы платить не будут, их номера вобьют в базу и все, а вы лохи платите притом сразу, мусорская погань, как и дфс, взяли и без суда всем начислили налог уроды.
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29.05.2020 01:16 Відповісти
 
 