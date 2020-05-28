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На поліцейських із Кагарлика чекає неминуче покарання, як міліціонерів із Врадіївки, - Геращенко

На поліцейських із Кагарлика чекає неминуче покарання, як міліціонерів із Врадіївки, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко порівняв зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику з подіями у Врадіївці в 2013 році і нагадав, що винні в тому злочині відбувають покарання.

Про це Геращенко сказав журналістам у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За тими подіями 4 особи отримали терміни. 2 міліціонери по 15 років, вони відбувають покарання в Менській виправній колонії ... Цього року буде вже 7 років як. Один міліціонер, який був пособником, перебуває в колонії Запорізької області і ще один, який також був помічником і намагався приховати злочин, отримав 5 років позбавлення волі і вже відбув свій термін"- розповів Геращенко.

Він запевнив, що двоє поліцейських з Кагарлика Київської області, яких звинувачують в побитті та зґвалтуванні, також будуть нести відповідальність за скоєне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі поліцейських із Кагарлика встановлено ще одного потерпілого, - джерело

"Необхідно реагувати на всі скарги ... ми робимо все, щоб будь-який випадок насильства з боку поліцейського отримував негайну реакцію", - сказав він, коментуючи інформацію, що на одного із затриманих надходило багато скарг і його збиралися звільнити.

Геращенко нагадав, що всі співробітники Кагарлицького відділу поліції виведені за штат, перевіряються дії кожного з них.

"Начальник вже звільнений або в процесі звільнення ... безпосередній начальник повинен знати, що роблять його підлеглі", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

зґвалтування (383) Київська область (4001) Нацполіція (15123) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+34
а мусоров, застреливших пацаненка уже наказали?
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28.05.2020 15:58
+16
Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7267
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28.05.2020 15:58
+9
Так як і вбивць п'ятирічного Кирилка?
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28.05.2020 16:08
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Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7267
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28.05.2020 15:58 Відповісти
Їх теж мусора гвалтуватимуть ?
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28.05.2020 16:05 Відповісти
Вони вже згвалтовані ЗЕ!
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28.05.2020 16:28 Відповісти
А сколько таких мусоров кагарлыцких власть поразводила за год!
В первую очередь, своей вседозволенностью по отношению к Законам. Начиная с Зе, его незаконного роспуска ВР. И дальше понеслось....
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28.05.2020 16:38 Відповісти
а мусоров, застреливших пацаненка уже наказали?
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28.05.2020 15:58 Відповісти
на волє разгулівают
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28.05.2020 16:46 Відповісти
Если бы ещё так коррупционеров наказывали, а ведь все беды от них идут в КУМОВСКОЙ Украине,от изнасилования до предательства государства Украина.
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28.05.2020 16:02 Відповісти
Геращенко напомнил, что все сотрудники кагарлыкского отдела полиции выведены за штат, поверяются действия каждого из них.

Правильно. Und alle an die Ostfront bringen. (_И всех - на Восточный фронт)
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28.05.2020 16:03 Відповісти
Ворогу поповнення ? Мусора - найперші зрадники , факт , доведений нещодавніми подіями .
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28.05.2020 16:07 Відповісти
Так як і вбивць п'ятирічного Кирилка?
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28.05.2020 16:08 Відповісти
ой, давай суд будет решать, а то один уже пи***бол свистел про весенние посадки, так его лохи выбрали, а теперь ходит рассказывает, что он не может, только суд.
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Пошло на..... казламордое
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28.05.2020 16:46 Відповісти
Обнаглели суки продажные ментовский и ДБР -ские без суда и следствия могут вызвать любого украинца на допрос, а потом ****** начинают обвинения шить . Не ту страну назвали Украиной.
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28.05.2020 16:11 Відповісти
А що там в Мінніаполісі? Тебе не турбують жахливі події де ти живеш, а якогось дітька, соромиш країну до якої не маєш стосунку!
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28.05.2020 18:14 Відповісти
Так уволен или в процессе?.. Что за косноязычее. Вроде бы умный мужик, а как откроет рот - коммуняка коммунякой.
И потом, этих накажут, тех наказали - система та же, изменений минус ноль. Да, полиция - это не детский сад. И жесткость нужна, и принципиальность, и народ вам дал оружие. Но неужели у вас не было матерей? Кто вас рожал, и в муках ли? Или подзаборный выкидыш волчицы? Какие 15 лет? Как в Америке - кратные пожизненные.
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28.05.2020 16:12 Відповісти
Вона не померла, тому і 15 р.
Але в цілому, так, мабуть тре жорсткіше.
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28.05.2020 16:42 Відповісти
Хер бы им что было, еслиб народ тогда мусарню не спалил...
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28.05.2020 16:14 Відповісти
Тоха, а тебя , ты же все это покрываешь вместе с Аваковым , это шо первый раз Это то что всплыло , там скорее всего весь рай. отдел нужно сажать Как по Станиславскому , не верю, что это в первый раз
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28.05.2020 16:15 Відповісти
ну таки всё . что делается в райотделе все всегда знают от начальника до завхоза и минимум считали нормальным .
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28.05.2020 17:38 Відповісти
Хороша аналогія. Після Врадіївки Янукович опинився в Ростові. А куди подасться Зеленський?
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28.05.2020 16:15 Відповісти
Хайфа же?
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28.05.2020 16:39 Відповісти
Так а сколько избитых и изнасилованных молчат про полицейский беспредел? Начинать надо с главмента! Пока была Хатия Деканоидзе это был какой-то прогресс! А как ее "отодвинули", понеслась звезда по кочкам!
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28.05.2020 16:30 Відповісти
Уважаемый а ты за кого голосил ?
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28.05.2020 16:55 Відповісти
Я тебе лайк поставил
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28.05.2020 16:59 Відповісти
Полиция- это тоже отражение общества как и выбранные депутаты, Президент и назначенное правительство. Чему тут удивляться
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28.05.2020 16:31 Відповісти

Як повідомили джерела "https://strana.ua/ Страны » в МВС, разом з групою балканських кілерів, які 26 травня в Києві вбили громадянина Чорногорії Пітера Радуй Зінцова, сьогодні був затриманий і супроводжував їх старший сержант поліції з полку поліції «Київ» Ростислав Чернобривий.
За даними слідства, Чернобривий з іншими поліцейськими з полку «Київ» допомагали кілерам з моменту їх прибуття в Україну.
У розпорядженні журналістів також виявилися фото кілерів після їх затримання.
https://lemberg-news.info/zastrelili-v-tsentr-ki-va-pol-ts-ya-pochala-vikonuvati-vbivstva-na-zamovlennya-foto/ далі тут...
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28.05.2020 16:36 Відповісти
А владу, яка це допустила чекає неминуча зміна.
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28.05.2020 16:41 Відповісти
Правда ?
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28.05.2020 17:00 Відповісти
Так уже!
Уже наказаны!!!
Их уже конфой поругал!!!
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28.05.2020 16:44 Відповісти
А не пора ли мусорков как дидов на палочках поносить.
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28.05.2020 16:48 Відповісти
ждьот - нє даждьоцца
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28.05.2020 16:49 Відповісти
А Клименка, как их фактического начальника и авакова, как фактического и отца "самої успішної рехворми" ничего не ждёт? Или кто-то скажет. что они ничего не знали? Самым жгучим желанием человека с честью в этой ситуации было бы - застрелиться... Или "Мусора - не люди", Арсен Борисович?
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28.05.2020 16:49 Відповісти
Мусор он мусор,причем здесь люди ?
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28.05.2020 16:57 Відповісти
Ненавиджу мусорню,але ж як це у нас дивно є...Сказали вам як вже здійснений факт,прокоментували його і всі відразу з піною на губах почали клясти,проклинати,"оторвьом сабачьі голови мерзкім гадінам" і тому подібна риторика сталінських років...А чому ви думаєте що було так як вам розповідають,чому не почекати кінця розслідування?..Навскидку пропоную свій варіант подіі...Жінку викликали в райвідділ як свідка,де по взаємній згоді її шпокнули...Вона попросила їй за це заплатити,з нею розрахувались кількома ударами і копнули з відділку...Вона пішла до хахаря пожалітись,а той вже зробив то все,в чому звинувачують копів...І порадив на них все і звалити...Що,хіба не правдоподібно?..Ні?..
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28.05.2020 17:01 Відповісти
"Що,хіба не правдоподібно?..Ні?.." -та правдоПодібно але враховуючи життєвий досвід імовірність -10 у -6 ступені....
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28.05.2020 17:35 Відповісти
На обычную зону их!!!
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28.05.2020 17:16 Відповісти
А Беркуту который убивал тоже дадут реальные сроки ? Помните на суде один беркутовец даже уверовал руские скрепы - нацепив на пагон куртки руцкий флаг ,
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28.05.2020 17:36 Відповісти
А їх начальників і тих хто їх тих начальників рекомендував покарають копянком зі органів? Отож.
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28.05.2020 18:07 Відповісти
Невже, пане Геращенко? А хто буде відповідати, що розвалив цю систему по всій Україні? Як його називають?
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28.05.2020 18:16 Відповісти
Та не треба їх карати, вони більше не будуть. А в суді справа все одно розвалиться, завалиться, розсипеться, посипеться, злиють, розлиють ... Суд же реформований, реформа
№ Х, з серії потужних.
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28.05.2020 20:20 Відповісти
похоже прям на рекламу..
думаю через пол года их восстановят в должности возможно и повысят
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28.05.2020 21:23 Відповісти
Заявил Геращенко, но, почему-то, никто не поверил. Мусор, наверное.
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28.05.2020 22:09 Відповісти
всё верно.
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28.05.2020 23:22 Відповісти
На поліцейських із Кагарлика чекає неминуче покарання, як міліціонерів із Врадіївки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4106
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29.05.2020 02:19 Відповісти
 
 