На поліцейських із Кагарлика чекає неминуче покарання, як міліціонерів із Врадіївки, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко порівняв зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику з подіями у Врадіївці в 2013 році і нагадав, що винні в тому злочині відбувають покарання.

Про це Геращенко сказав журналістам у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За тими подіями 4 особи отримали терміни. 2 міліціонери по 15 років, вони відбувають покарання в Менській виправній колонії ... Цього року буде вже 7 років як. Один міліціонер, який був пособником, перебуває в колонії Запорізької області і ще один, який також був помічником і намагався приховати злочин, отримав 5 років позбавлення волі і вже відбув свій термін"- розповів Геращенко.

Він запевнив, що двоє поліцейських з Кагарлика Київської області, яких звинувачують в побитті та зґвалтуванні, також будуть нести відповідальність за скоєне.

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"Необхідно реагувати на всі скарги ... ми робимо все, щоб будь-який випадок насильства з боку поліцейського отримував негайну реакцію", - сказав він, коментуючи інформацію, що на одного із затриманих надходило багато скарг і його збиралися звільнити.

Геращенко нагадав, що всі співробітники Кагарлицького відділу поліції виведені за штат, перевіряються дії кожного з них.

"Начальник вже звільнений або в процесі звільнення ... безпосередній начальник повинен знати, що роблять його підлеглі", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.