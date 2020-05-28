На поліцейських із Кагарлика чекає неминуче покарання, як міліціонерів із Врадіївки, - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко порівняв зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику з подіями у Врадіївці в 2013 році і нагадав, що винні в тому злочині відбувають покарання.
Про це Геращенко сказав журналістам у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За тими подіями 4 особи отримали терміни. 2 міліціонери по 15 років, вони відбувають покарання в Менській виправній колонії ... Цього року буде вже 7 років як. Один міліціонер, який був пособником, перебуває в колонії Запорізької області і ще один, який також був помічником і намагався приховати злочин, отримав 5 років позбавлення волі і вже відбув свій термін"- розповів Геращенко.
Він запевнив, що двоє поліцейських з Кагарлика Київської області, яких звинувачують в побитті та зґвалтуванні, також будуть нести відповідальність за скоєне.
"Необхідно реагувати на всі скарги ... ми робимо все, щоб будь-який випадок насильства з боку поліцейського отримував негайну реакцію", - сказав він, коментуючи інформацію, що на одного із затриманих надходило багато скарг і його збиралися звільнити.
Геращенко нагадав, що всі співробітники Кагарлицького відділу поліції виведені за штат, перевіряються дії кожного з них.
"Начальник вже звільнений або в процесі звільнення ... безпосередній начальник повинен знати, що роблять його підлеглі", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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В первую очередь, своей вседозволенностью по отношению к Законам. Начиная с Зе, его незаконного роспуска ВР. И дальше понеслось....
Правильно. Und alle an die Ostfront bringen. (_И всех - на Восточный фронт)
И потом, этих накажут, тех наказали - система та же, изменений минус ноль. Да, полиция - это не детский сад. И жесткость нужна, и принципиальность, и народ вам дал оружие. Но неужели у вас не было матерей? Кто вас рожал, и в муках ли? Или подзаборный выкидыш волчицы? Какие 15 лет? Как в Америке - кратные пожизненные.
Але в цілому, так, мабуть тре жорсткіше.
Як повідомили джерела "https://strana.ua/ Страны » в МВС, разом з групою балканських кілерів, які 26 травня в Києві вбили громадянина Чорногорії Пітера Радуй Зінцова, сьогодні був затриманий і супроводжував їх старший сержант поліції з полку поліції «Київ» Ростислав Чернобривий.
За даними слідства, Чернобривий з іншими поліцейськими з полку «Київ» допомагали кілерам з моменту їх прибуття в Україну.
У розпорядженні журналістів також виявилися фото кілерів після їх затримання.
https://lemberg-news.info/zastrelili-v-tsentr-ki-va-pol-ts-ya-pochala-vikonuvati-vbivstva-na-zamovlennya-foto/ далі тут...
Уже наказаны!!!
Их уже конфой поругал!!!
№ Х, з серії потужних.
думаю через пол года их восстановят в должности возможно и повысят