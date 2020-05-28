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Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський

Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський

Уряд затвердив перспективні плани для всіх областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що з формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами. Місцеві жителі зможуть всередині власної громади вибирати, що розвивати, де будувати школу чи дитячий садок, а також отримають новий рівень прав і можливостей.

"Українці зможуть отримувати більше і якісніше послуг на місцях - там, де вони живуть. Зможуть розвивати свої міста і села, зробити їх більш зручними та комфортними", - підкреслив Зеленський.

Перспективні плани вже затверджено для всіх областей України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план.

Читайте також: Уряд затвердив плани формування територій ОТГ у Запорізькій, Львівській та Одеській областях

Автор: 

Зеленський (23653) децентралізація (453) ОТГ (144)


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Топ коментарі
+38
в общем, вислюк оманський будет снова грабить бюджет ОТГ....
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28.05.2020 16:00
+29
Всего один год ! Чтобы кто-то мне сказал, что президент может развалить страну за столь короткий срок, я бы не поверил.
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28.05.2020 16:03
+29
Децентрализация фактически выходит на финишную прямую, ОТГ получат новый уровень прав и возможностей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5897
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28.05.2020 16:10
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в общем, вислюк оманський будет снова грабить бюджет ОТГ....
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28.05.2020 16:00 Відповісти
Почему будет? Обижаешь клиента. Он и не переставал.
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28.05.2020 16:18 Відповісти
Вот теперь верю....
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29.05.2020 02:18 Відповісти
А деньги где? Где деньги, Билли?
Громады уже ограбили.
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28.05.2020 16:42 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2404
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28.05.2020 18:11 Відповісти
Да развивайтесь не подавитесь от обжорства!!!
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28.05.2020 16:55 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1501
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28.05.2020 17:01 Відповісти
Один я прочитал:Деградация фактически выходит на финишную прямую?
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28.05.2020 17:49 Відповісти
Всего один год ! Чтобы кто-то мне сказал, что президент может развалить страну за столь короткий срок, я бы не поверил.
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28.05.2020 16:03 Відповісти
а мы предупреждали всех. мы бигборды с порохом и ****** рисовали! мы вас призывали "думайте"!!!! похеру мороз. а теперь "не поверил бы...."
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28.05.2020 16:04 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9085
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28.05.2020 16:21 Відповісти
Децентрализация фактически выходит на финишную прямую, ОТГ получат новый уровень прав и возможностей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5897
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28.05.2020 16:10 Відповісти
"новый уровень" - последние деньги отберут?
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28.05.2020 16:03 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 910
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28.05.2020 16:25 Відповісти
пропаганда от вислюка оманського: "Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах - там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", - подчеркнул Зеленский.

По факту:
Секвестр бюджета-2020 проголосован. ...Спонсорами ликвидации последствий кризиса назначили, почти неудивительно, большинство украинских граждан, с особым акцентом на социально незащищенные слои населения, которым, для примера, на 93% отменены компенсации расходов на государственные программы социальной защиты населения или на 17% урезали жилищные субсидий. В качестве "доноров" бюджета также выступили:
- доходы местных бюджетов - минус 35% финансирования Государственного фонда регионального развития, "убита" субвенция на поддержку развития объединенных территориальных общин, заморожен Фонд энергоэффективности, "пропала" субвенция на развитие системы экстренной медицинской помощи (ее подняли на центральный уровень);
- инфраструктурные проекты - на 90%! снижено финансирование строительства международного аэропорта "Днепропетровск", Мариуполь так и останется без нормальной питьевой воды, как и Новоконстантиновская шахта без развития производственных мощностей;
- образование и наука - сокрушительное (на 35%) урезание "образовательных" субвенций; существенно срезаны государственные программы "Спроможна школа для кращих результатів" и "Нова українська школа"; на 43% уменьшено финансирование Национального фонда исследований (поддержка научных исследований и научно-технических разработок);
- культура - на 82% снижено финансирование строительства объектов общегосударственного значения в сфере культуры; на 43% обеспечение Украинского культурного фонда; на треть "прощены" деньги для финансирования деятельности Украинского института книги и популяризацию украинской литературы в мире.
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28.05.2020 16:03 Відповісти
Децентрализация фактически выходит на финишную прямую, ОТГ получат новый уровень прав и возможностей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8987
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28.05.2020 16:11 Відповісти
сепаратизм снаружи - феодализм внутри
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28.05.2020 16:04 Відповісти
ОТГ? Может ОПГ?
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28.05.2020 16:04 Відповісти
Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *бала...(с)
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28.05.2020 16:05 Відповісти
У нас з громади Київ вичистив усе до копійки.
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28.05.2020 16:05 Відповісти
То не Київ, а ті, що тимчасово у Києві.
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28.05.2020 16:07 Відповісти
Так. От тільки щось їхнє ;тимчасово; затягнулося. Час гнати на Ростов.
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Деньги местным советам верни_те, разбойники.
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28.05.2020 16:05 Відповісти
Ну всЙО, кАнєц епохє бідності. Тепер зажівЙОм...
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28.05.2020 16:07 Відповісти
Это условие России: Децентрализация = Федерализация. Агент Зеленский старается.
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28.05.2020 16:07 Відповісти
Он хоть знает сколько у нас областей и районов? А то морозило про "миллионы" городов и сёл без интернета....
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28.05.2020 16:08 Відповісти
Найцікавіше те, що притрушені зелебобіки до цих пір вірять цьому Горебородьку.
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28.05.2020 16:08 Відповісти
Децентрализация фактически выходит на финишную прямую, ОТГ получат новый уровень прав и возможностей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3690
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28.05.2020 16:09 Відповісти
Агент Зеленский старается : https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Неужто и денежки в регионы возвернут???
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Попросіть у попа здачу.
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28.05.2020 16:16 Відповісти
Комсомольцы не сдаюцца Декомунизация советского дерьма не закончилась
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Децентрализация фактически выходит на финишную прямую, ОТГ получат новый уровень прав и возможностей, - Зеленский

Противно за этим наблюдать. Только потом, когда регионы начнут отваливаться, не нужно кричать, что "это украинская земля", потому, что подобное будет вызывать только отвращение.
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28.05.2020 16:12 Відповісти
СТВЕРДЖУЮ -- Українці ВІДТАНОВЛЯТЬ інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ - ОБ"ЄДНАЮТЬСЯ на 2-3 Програмах РОЗВИТКУ - партіях ... а НЕ 300 як сьогодні.. ВКЛЮЧАТЬ Розум і навчаться ІГНОРУВАТИ деформоване ЗОМБО-БРЕХНЕЮ інформаційне поле СТВОРЕНЕ олігархічною БАНДОЮ .. і цей ПРОЦЕС де-що поволі - але ІДЕ .. паРашна ПРОПАГАНДА фактично ІДЕНТИФІКОВАНА = ЗІК , Ньювс-ван, Інтер.. і ігнорується БІЛЬШІСТЮ Громадян .. так же БУДЕ і з ЗОМБО сіоністської БАНДИ злодійського племені - 1+1 , 5-й ... Наснаги
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28.05.2020 16:13 Відповісти
тут главное..чтоб мы опять правильно его поняли... и не вырвали ... (и из контекста тоже))))
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28.05.2020 16:13 Відповісти
в ***** це вже були нечувані права, а буде ще й вищій уровєнь
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28.05.2020 16:15 Відповісти
У ***** гроші залишали на місцях, а у шмаклі права і можливості без грошей. Це як би вам на пальцях пояснити - ви щось таке продаєте , а вам замість грошей у відповідь хрипляво-гнусявим голоском "дуже дякую!"
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28.05.2020 16:18 Відповісти
А де ж, цікаво, ті гроші поділись?
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28.05.2020 17:37 Відповісти
Спроси у писсюаниста, может новый рояль купил?
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28.05.2020 18:05 Відповісти
Цей поц мені нагадує комуністів. Вони 70 років розказували про світле майбутнє ніфіга для того не роблячи.
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28.05.2020 16:16 Відповісти
Если вы сделали кому то добро,а в ответ получили черную неблагодарность,значит вы действтельно сделали ДОБРО.Эту фразу надо понять команде Зелемойских,понять умом а не дуплом... Бумеранг,очень опасная штука...
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28.05.2020 16:17 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3788
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28.05.2020 16:18 Відповісти
Кучмизм сламать невозможно,его то как для Зеленского и строил Леонид Данилыч...
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28.05.2020 16:22 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9521
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28.05.2020 16:24 Відповісти
При чом тут Зєлєнскій?!
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28.05.2020 16:27 Відповісти
Оно убогое хоть знает что такое децентрализация?
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28.05.2020 16:28 Відповісти
У клоуна это где то на арене слон нагадил.
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28.05.2020 16:31 Відповісти
Зетвари попрятались под плинтусами и ждут ночи . когда на портрет Порошенко можно погадить
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28.05.2020 16:30 Відповісти
З урахувнням того факту, що ЗЁбіки кількість районів в областях збираються зменшити у 5 разів, - саме "на місцях" люди і отримають усі послуги...
Може зразу усі послуги нехай усім у Києві надають?
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28.05.2020 16:30 Відповісти
да не в пять раз а в 8 раз Районный центр для многих станет в селах просто розовой мечтой
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28.05.2020 16:39 Відповісти
А Пенсійний фонд, податкова, поліція, "***газ", ***енерго, тощо - у районі...
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28.05.2020 16:45 Відповісти
Сьогодні якийсь "ЗЁ-Шмиг-радник" розказував, що у 5. Та "какая разница", результат буде той самий - платіть гроші посередникам, щоб вони привезли вам довідку... Бо за день туди й назад не встигнете. Та ще й в "установі" треба щось писати-здавати-отримувати (без черг, звісно)...
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28.05.2020 16:50 Відповісти
в моєму районі із 54 сіл зроблять 3 отг - тобто у 18 разів зменшать. Тільки по мапі від центру до крайнього села 39км а з урахуванням якості дороги десь 2.5 години.
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28.05.2020 17:02 Відповісти
придурок прочитал по бумажке текст, не особо вникая и пошел дальше вручную управлять государством=)
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28.05.2020 16:30 Відповісти
В понимании вислюка оманского децентрализация это как в 30 годы прошлого столетия крестьян загоняли в колхозы то же самое и сейчас происходит только с непослушными селами и ОТГ
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28.05.2020 16:36 Відповісти
папулярность зиленскава растёть и уже превысила 90%
кто не верит могут спросить у зиленскава
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28.05.2020 16:36 Відповісти
"Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах - там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", - подчеркнул Зеленский. Источник: https://censor.net/n3198622

Особливо, коли "прафєсіанальі" рішеннями КМУ та законами ВРУ будуть викачувать місцеві бюджети під "благовідньім прєдлогом", як це сталося на початку пандемії. А потім, коли бюджет вже знекровлений, дати команду "боротися власним коштом"... Супер!
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28.05.2020 16:37 Відповісти
"Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах - там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", - подчеркнул Зеленский. Источник: https://censor.net/n3198622

А то место где можно получить услуги будет находиться на расстоянии 100-200 км
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28.05.2020 16:42 Відповісти
Ага, мы на местах, а Зеля в Омане. Ловко.
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28.05.2020 17:19 Відповісти
Я знаю что Дурак,но Истина дороже,это типа,от Сократа,я знаю что ничего не знаю....
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28.05.2020 16:43 Відповісти
Это же катастрофа какая то, теперь по всей Украине будут править местные князьки. Первые жертвы этого "преобразования" уже пали рылом в землю. А теперь вспомните историю Киевской Руси, когда князья враждовали между собой внутри Руси, потому и стали лёгкой добычей ТМИ. А у нас сейчас под боком соловей Ху-ло уже сидит в гнезде и ждёт новых подвижек.
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28.05.2020 17:00 Відповісти
Теперь местные ахметовские рабы не смогут больше вонять о том, что это они Киев кормят, и ничего не решают. Вот пускай порешают теперь сами
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28.05.2020 17:35 Відповісти
окрім того, що ви живете в іншій країні ви ще й нічого не знаєте про українське життя. після проведеної децентралізації місцеві бюджети почали наповнюватись реальними грошима, як вже ними скористалася місцева влада це питання до них; десь вже видно позитивні зміни, десь й досі ні.
запропонована зеленським децентралізація (набіса, якщо та, що була й направду дуже непогана), знов зменшує надходження до місцевих бюджетів - це по-перше.
по-друге, ви плутаєте Україну з росією, це там провінція невдоволена тим, що годує москву, про "годуємо Київ", я в Україні не чув, хіба, що донбас тут всіх "годував".
ну й по-третє (це вже щодо зеленського), оце його "Местные жители смогут внутри собственной громады выбирать где строить школу или детский сад Источник: https://censor.net/n3198622" - це повна некомпетентніть та маячня, місцева влада й так самостійно вирішувала ці питання - завжди.
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29.05.2020 09:18 Відповісти
Осел Оманский обьявился, наверное с коксового тумана вышел, карлик.
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28.05.2020 17:08 Відповісти
А шо то за дебил, не бритый и не при галстуке, пытается думать по украински?!
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28.05.2020 17:11 Відповісти
В Польщі 3500 гмін, В Чехії 6200 В Німеччині 12 000, в Україні, планують 900. Як вони розраховували незрозуміло
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28.05.2020 17:14 Відповісти
Нате вам права, бо гроші ваші я вже вкрав.
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28.05.2020 17:16 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6251
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28.05.2020 17:21 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9096
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28.05.2020 17:33 Відповісти
Не знаю, как ОТГ, но ОПГ их уже давно получила
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28.05.2020 17:33 Відповісти
Опять Зевидос-ни-о-чём. А где Зеnews:
- о преступном самоуправстве ДБР в музее Гончара;
- об оптичниках Авакова - насильниках из Кагарлыка?
Видос не снимешь? Это будет не пустой видос, а о конкретных преступлениях власть имущих. И посадки будут. Классный Зевидос может получиться с захватом спецназом Авакова и шефа ДБР (как там его имя)!
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28.05.2020 17:42 Відповісти
Країну нудить зеленим!
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28.05.2020 17:47 Відповісти
Дійсно - брехливе слово сильніше за дію. Як завжди в зеленського, на чорне - біле.
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28.05.2020 17:52 Відповісти
Опять Бубочка бла-блакает о том, как космические корабли бороздят Большой театр...КГ/АМ
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28.05.2020 18:21 Відповісти
Який новий рівень??? Нижче плинтусу???
Ти, падло, запхав грабки до бюджету громад, заявивши що тре «фонд боротьби», то які в них права, якщо гроші відібрав, suchonok???
До речі - коли й хто буде звітувати за той фонд??? Бо те, як тепер на, так званому, тестуванні медпрацівників, ви списуєте поспіхом накуплені низькопробні тести, є зухвалим злодійством...
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28.05.2020 18:31 Відповісти
Пока не ясно зрада или перемога, хотя палюбому зрада.
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28.05.2020 18:42 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1266035175919583234 26 мин

Причина вашей пенсии в 50$, зарплаты 100$, отсутствии медицины, дорог, больниц, работы, мирного неба над головой на фото ниже. Но вы и дальше можете рвать друг другу глотки, доказывая, кто из них лучше, краше и милее.

Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3626
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28.05.2020 19:21 Відповісти
вот только собственник украинского форбеса в мацкве, может потому всемирній форбс послал наш нахутина?
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28.05.2020 19:28 Відповісти
"Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах - там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", - подчеркнул Зеленский. - в Хмельницком на это лето запланировали отремонтировать все дороги, но Киев отобрал деньги и ремонт дорог отложили.
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28.05.2020 19:22 Відповісти
Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 933
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28.05.2020 19:53 Відповісти
..БАНДА сіоністів ЗНОВУ пішла в наступ ...

..."адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
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28.05.2020 20:00 Відповісти
 
 