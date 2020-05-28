Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський
Уряд затвердив перспективні плани для всіх областей України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що з формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами. Місцеві жителі зможуть всередині власної громади вибирати, що розвивати, де будувати школу чи дитячий садок, а також отримають новий рівень прав і можливостей.
"Українці зможуть отримувати більше і якісніше послуг на місцях - там, де вони живуть. Зможуть розвивати свої міста і села, зробити їх більш зручними та комфортними", - підкреслив Зеленський.
Перспективні плани вже затверджено для всіх областей України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Громады уже ограбили.
По факту:
Секвестр бюджета-2020 проголосован. ...Спонсорами ликвидации последствий кризиса назначили, почти неудивительно, большинство украинских граждан, с особым акцентом на социально незащищенные слои населения, которым, для примера, на 93% отменены компенсации расходов на государственные программы социальной защиты населения или на 17% урезали жилищные субсидий. В качестве "доноров" бюджета также выступили:
- доходы местных бюджетов - минус 35% финансирования Государственного фонда регионального развития, "убита" субвенция на поддержку развития объединенных территориальных общин, заморожен Фонд энергоэффективности, "пропала" субвенция на развитие системы экстренной медицинской помощи (ее подняли на центральный уровень);
- инфраструктурные проекты - на 90%! снижено финансирование строительства международного аэропорта "Днепропетровск", Мариуполь так и останется без нормальной питьевой воды, как и Новоконстантиновская шахта без развития производственных мощностей;
- образование и наука - сокрушительное (на 35%) урезание "образовательных" субвенций; существенно срезаны государственные программы "Спроможна школа для кращих результатів" и "Нова українська школа"; на 43% уменьшено финансирование Национального фонда исследований (поддержка научных исследований и научно-технических разработок);
- культура - на 82% снижено финансирование строительства объектов общегосударственного значения в сфере культуры; на 43% обеспечение Украинского культурного фонда; на треть "прощены" деньги для финансирования деятельности Украинского института книги и популяризацию украинской литературы в мире.
Противно за этим наблюдать. Только потом, когда регионы начнут отваливаться, не нужно кричать, что "это украинская земля", потому, что подобное будет вызывать только отвращение.
Може зразу усі послуги нехай усім у Києві надають?
кто не верит могут спросить у зиленскава
Особливо, коли "прафєсіанальі" рішеннями КМУ та законами ВРУ будуть викачувать місцеві бюджети під "благовідньім прєдлогом", як це сталося на початку пандемії. А потім, коли бюджет вже знекровлений, дати команду "боротися власним коштом"... Супер!
А то место где можно получить услуги будет находиться на расстоянии 100-200 км
запропонована зеленським децентралізація (набіса, якщо та, що була й направду дуже непогана), знов зменшує надходження до місцевих бюджетів - це по-перше.
по-друге, ви плутаєте Україну з росією, це там провінція невдоволена тим, що годує москву, про "годуємо Київ", я в Україні не чув, хіба, що донбас тут всіх "годував".
ну й по-третє (це вже щодо зеленського), оце його "Местные жители смогут внутри собственной громады выбирать где строить школу или детский сад Источник: https://censor.net/n3198622" - це повна некомпетентніть та маячня, місцева влада й так самостійно вирішувала ці питання - завжди.
- о преступном самоуправстве ДБР в музее Гончара;
- об оптичниках Авакова - насильниках из Кагарлыка?
Видос не снимешь? Это будет не пустой видос, а о конкретных преступлениях власть имущих. И посадки будут. Классный Зевидос может получиться с захватом спецназом Авакова и шефа ДБР (как там его имя)!
Ти, падло, запхав грабки до бюджету громад, заявивши що тре «фонд боротьби», то які в них права, якщо гроші відібрав, suchonok???
До речі - коли й хто буде звітувати за той фонд??? Бо те, як тепер на, так званому, тестуванні медпрацівників, ви списуєте поспіхом накуплені низькопробні тести, є зухвалим злодійством...
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1266035175919583234 26 мин
Причина вашей пенсии в 50$, зарплаты 100$, отсутствии медицины, дорог, больниц, работы, мирного неба над головой на фото ниже. Но вы и дальше можете рвать друг другу глотки, доказывая, кто из них лучше, краше и милее.
..."адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги