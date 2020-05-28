Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, ОТГ отримають новий рівень прав і можливостей, - Зеленський

Уряд затвердив перспективні плани для всіх областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що з формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами. Місцеві жителі зможуть всередині власної громади вибирати, що розвивати, де будувати школу чи дитячий садок, а також отримають новий рівень прав і можливостей.

"Українці зможуть отримувати більше і якісніше послуг на місцях - там, де вони живуть. Зможуть розвивати свої міста і села, зробити їх більш зручними та комфортними", - підкреслив Зеленський.

Перспективні плани вже затверджено для всіх областей України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план.

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