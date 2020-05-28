За заявою Лероса про наявність конфлікту інтересів у Буславець розпочато перевірку, - НАЗК
Національне агентство із запобігання корупції прийняло заяву народного депутата Гео Лероса щодо потенційного конфлікту інтересів у т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець.
"На підставі заяви розпочато моніторинг дотримання Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів", - сказано в повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
В агентстві уточнили, що у своєму зверненні до НАЗК від 28 травня Лерос стверджує, що у керівника Мінекоенерго виник конфлікт інтересів під час дачі окремого доручення директорату розвитку ядерної енергетики і атомної промисловості міністерства і ДП "НАЕК "Енергоатом". При цьому не уточнюється, про яке доручення йдеться.
На своїй сторінці в Facebook у четвер Лерос заявив, що його звернення в НАЗК пов'язане з дорученням т.в.о. міністра щодо можливої реалізації проєкту щодо майнінгу криптовалют атомними станціями за участю підрозділу НАЕК "Енергоатом-трейдинг", в якому працює її син і яке хочуть ліквідувати.
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Мне кажется, там у неё шансов побольше, чем в энергетике...
"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве. Мотивы понятны. Для кого-то это бизнес. Для кого-то - попытки заработать бонусы и сделать имя на очередном скандале ", - добавила министр.
Вместе с тем, она подчеркнула, что министерство хочет победить коррупционные и финансовые схемы на рынке электроэнергии, в частности, где получают сверхприбыли трейдеры.
"Сегодня к сожалению зарабатывают не генерация и не конечный потребитель имеет привлекательную цену электрической энергии. А зарабатывают трейдеры, потому что правила это позволяют. И, к сожалению, на такие манипуляции нет своевременной реакции ", - сказала Буславец.Источник: https://censor.net/n3198607