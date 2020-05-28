За заявою Лероса про наявність конфлікту інтересів у Буславець розпочато перевірку, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції прийняло заяву народного депутата Гео Лероса щодо потенційного конфлікту інтересів у т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець.

"На підставі заяви розпочато моніторинг дотримання Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів", - сказано в повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

В агентстві уточнили, що у своєму зверненні до НАЗК від 28 травня Лерос стверджує, що у керівника Мінекоенерго виник конфлікт інтересів під час дачі окремого доручення директорату розвитку ядерної енергетики і атомної промисловості міністерства і ДП "НАЕК "Енергоатом". При цьому не уточнюється, про яке доручення йдеться.

На своїй сторінці в Facebook у четвер Лерос заявив, що його звернення в НАЗК пов'язане з дорученням т.в.о. міністра щодо можливої ​​реалізації проєкту щодо майнінгу криптовалют атомними станціями за участю підрозділу НАЕК "Енергоатом-трейдинг", в якому працює її син і яке хочуть ліквідувати.

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