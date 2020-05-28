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За заявою Лероса про наявність конфлікту інтересів у Буславець розпочато перевірку, - НАЗК

За заявою Лероса про наявність конфлікту інтересів у Буславець розпочато перевірку, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції прийняло заяву народного депутата Гео Лероса щодо потенційного конфлікту інтересів у т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець.

"На підставі заяви розпочато моніторинг дотримання Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів", - сказано в повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

В агентстві уточнили, що у своєму зверненні до НАЗК від 28 травня Лерос стверджує, що у керівника Мінекоенерго виник конфлікт інтересів під час дачі окремого доручення директорату розвитку ядерної енергетики і атомної промисловості міністерства і ДП "НАЕК "Енергоатом". При цьому не уточнюється, про яке доручення йдеться.

На своїй сторінці в Facebook у четвер Лерос заявив, що його звернення в НАЗК пов'язане з дорученням т.в.о. міністра щодо можливої ​​реалізації проєкту щодо майнінгу криптовалют атомними станціями за участю підрозділу НАЕК "Енергоатом-трейдинг", в якому працює її син і яке хочуть ліквідувати.

Читайте також: "Слуга народу" Лерос подав у НАЗК заяву про порушення Буславець антикорупційного законодавства: "Рятує робоче місце сина в "Енергоатомі". ДОКУМЕНТ

Автор: 

Енергоатом (1629) НАЗК (1682) Лерос Гео (383) Буславець Ольга (146)


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Ей бы в ролевых фильмах сниматься в роли училки!
Мне кажется, там у неё шансов побольше, чем в энергетике...
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28.05.2020 16:05 Відповісти
Про смаки не сперечаються . Прутнем не карають .
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Если бы она не была воровкой, шмаркля её никуда не поставил бы.
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28.05.2020 16:07 Відповісти
Воровство - преступление закона. А она действует в рамках закона (зелёный тариф), написанного негодяями, и в интересах своего хозяина
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28.05.2020 16:13 Відповісти
Богуславец, используя служебное положение, всунула сыночка на перспективное местечко и теперь дурочку из себя корчит. "Ну как не порадеть родному человечку?")))
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28.05.2020 17:43 Відповісти
"Есть ссылки на моего сына, который работает в "Энергоатом-Трейдинг ", куда устроился на работу еще студентом. Сейчас он там работает на самой низкой должности. Если это единственное, что обо мне можно сказать плохое, то меня удивляет эта ситуация. Она для меня смешная ", - сказала Буславец.
"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве. Мотивы понятны. Для кого-то это бизнес. Для кого-то - попытки заработать бонусы и сделать имя на очередном скандале ", - добавила министр.
Вместе с тем, она подчеркнула, что министерство хочет победить коррупционные и финансовые схемы на рынке электроэнергии, в частности, где получают сверхприбыли трейдеры.
"Сегодня к сожалению зарабатывают не генерация и не конечный потребитель имеет привлекательную цену электрической энергии. А зарабатывают трейдеры, потому что правила это позволяют. И, к сожалению, на такие манипуляции нет своевременной реакции ", - сказала Буславец.Источник: https://censor.net/n3198607
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28.05.2020 19:21 Відповісти
 
 