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Новини
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Заступниця голови ОП Ковалів на зустрічі з представниками бізнесу: Зміни до податкового закону можуть бути подані в Раду вже через два тижні

Заступниця голови ОП Ковалів на зустрічі з представниками бізнесу: Зміни до податкового закону можуть бути подані в Раду вже через два тижні

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів провела зустріч з представниками бізнесу стосовно напрацювання законодавчих ініціатив щодо удосконалення податкового законодавства.

У ній взяли участь голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, представники Міністерства фінансів України, Державної податкової служби та найбільших українських бізнес-асоціацій, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор .НЕТ.

"Пандемія COVID-19 поставила всіх нас в умови, коли треба швидко реагувати на виклики та зміни. Зараз ми маємо максимально підтримати бізнес, який тільки починає виходити з карантину, дати йому можливість повернути людей на робочі місця та запрацювати на повну потужність", – зауважила Юлія Ковалів, розпочинаючи зустріч. Вона також наголосила на готовності до відкритого діалогу та важливості врахування всіх зауважень і пропозицій бізнесу.

Представники бізнес-асоціацій зі свого боку висловили ключові побажання щодо нагальних змін податкового законодавства. Зокрема, йшлося про необхідність відтермінування окремих положень Закону № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, уточнення "ділової мети", надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення та інші пропозиції.

Заступниця  керівника Офісу Президента підтримала висловлені пропозиції та звернула увагу на зацікавленість усіх учасників зустрічі в тому, щоб якомога швидше втілити їх у законодавчій ініціативі.

Також дивіться: Новий податковий закон потрібно терміново міняти, - Саакашвілі. ВIДЕО (оновлено)

"Ми на 90% на одній стороні. Це дає надію, що вже за два тижні текст законопроекту з урахуванням пропозицій бізнесу може бути подано в парламент", – наголосила вона.

Юлія Ковалів додала, що вже завтра розпочнеться обговорення окремих блоків змін у робочих групах, до яких увійшли представники влади та бізнесу.

Міхеіл Саакашвілі також висловив готовність підтримати діалог з бізнесом і наголосив на важливості об’єднання зусиль заради досягнення результату. "Підписуючи закон 1210, Президент одразу ж доручив нам знайти спільне рішення з бізнесом, аби ви могли нормально працювати та адаптуватися до всіх змін", – зазначив голова Виконавчого комітету реформ.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні і в цілому скандальний законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про скандальний податковий закон №1210: "Не ескімо, щоб усім подобатися"

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором".

Експерти Союзу українських підприємців застерігали, що частина нововведень, передбачених законопроєктом, істотно збільшують фіскальний тиск на підприємців і може негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.

Автор: 

бізнес (1970) податки (3806) Саакашвілі Міхеіл (2155) Ковалів Юлія (70)


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Топ коментарі
+5
Замглавы ОП Ковалив на встрече с представителями бизнеса: Изменения в налоговый закон могут быть поданы в Раду уже через две недели - Цензор.НЕТ 4148
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28.05.2020 16:28
+5
Замглавы ОП Ковалив на встрече с представителями бизнеса: Изменения в налоговый закон могут быть поданы в Раду уже через две недели - Цензор.НЕТ 5370
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28.05.2020 16:30
+5
Мда... Дорого Україні обійдеться бубочка...
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28.05.2020 16:35
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Замглавы ОП Ковалив на встрече с представителями бизнеса: Изменения в налоговый закон могут быть поданы в Раду уже через две недели - Цензор.НЕТ 4148
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28.05.2020 16:28 Відповісти
Подтверждаю.
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28.05.2020 16:43 Відповісти
И я подтверждаю по опыту клиентов.Сейчас очень важны именно бумажные копии с печатью всех сданных отчетных документов за те годы. Тыкать налоговую носом.
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28.05.2020 16:46 Відповісти
Замглавы ОП Ковалив на встрече с представителями бизнеса: Изменения в налоговый закон могут быть поданы в Раду уже через две недели - Цензор.НЕТ 5370
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28.05.2020 16:30 Відповісти
Мда... Дорого Україні обійдеться бубочка...
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28.05.2020 16:35 Відповісти
При шмаркле любая законодательная инициатива превращается в лайно. Но некоторые надеются, что в этот раз вдруг получится мёд.
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28.05.2020 16:41 Відповісти
_При шмаркле любая законодательная инициатива изначально имеет антинародную и антиукраинскую направленность. Внезапно! Просто потому, что у власти - ВРАГ.
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28.05.2020 16:46 Відповісти
Во время кризиса все вменяемые власти уменьшают налоговою нагрузку, стимулируя развитие экономики. И только наш "величайший" дебил не устает новые налоги клепать.
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28.05.2020 16:44 Відповісти
_Причем тут вменяемость, пля? Это происходит не от глупости! А от разницы в их целях и твоих представлениях об их целях. Ошибочное и наивное мнение будто они руководствуются интересами Украины, заставляет тебя считать их действия невменяемыми. В то время как они вполне вменяемы и логичны в свете их действительных целей: грабить!
_Прибарахлиться - внукам хватит! (с)
Осознал?
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28.05.2020 16:58 Відповісти
Вменяемые даже грабя делают это намного умнее. Эти уж шибко тупые, просто абсолютно.
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28.05.2020 16:59 Відповісти
_А нафига усложнять? Украина не оказывает грабителям сопротивления. Это ворам хитрость нужна, а грабители просто силой отбирают.
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28.05.2020 17:03 Відповісти
 
 