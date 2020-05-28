Заступниця голови ОП Ковалів на зустрічі з представниками бізнесу: Зміни до податкового закону можуть бути подані в Раду вже через два тижні

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів провела зустріч з представниками бізнесу стосовно напрацювання законодавчих ініціатив щодо удосконалення податкового законодавства.

У ній взяли участь голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, представники Міністерства фінансів України, Державної податкової служби та найбільших українських бізнес-асоціацій, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор .НЕТ.

"Пандемія COVID-19 поставила всіх нас в умови, коли треба швидко реагувати на виклики та зміни. Зараз ми маємо максимально підтримати бізнес, який тільки починає виходити з карантину, дати йому можливість повернути людей на робочі місця та запрацювати на повну потужність", – зауважила Юлія Ковалів, розпочинаючи зустріч. Вона також наголосила на готовності до відкритого діалогу та важливості врахування всіх зауважень і пропозицій бізнесу.

Представники бізнес-асоціацій зі свого боку висловили ключові побажання щодо нагальних змін податкового законодавства. Зокрема, йшлося про необхідність відтермінування окремих положень Закону № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, уточнення "ділової мети", надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення та інші пропозиції.

Заступниця керівника Офісу Президента підтримала висловлені пропозиції та звернула увагу на зацікавленість усіх учасників зустрічі в тому, щоб якомога швидше втілити їх у законодавчій ініціативі.

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"Ми на 90% на одній стороні. Це дає надію, що вже за два тижні текст законопроекту з урахуванням пропозицій бізнесу може бути подано в парламент", – наголосила вона.

Юлія Ковалів додала, що вже завтра розпочнеться обговорення окремих блоків змін у робочих групах, до яких увійшли представники влади та бізнесу.

Міхеіл Саакашвілі також висловив готовність підтримати діалог з бізнесом і наголосив на важливості об’єднання зусиль заради досягнення результату. "Підписуючи закон 1210, Президент одразу ж доручив нам знайти спільне рішення з бізнесом, аби ви могли нормально працювати та адаптуватися до всіх змін", – зазначив голова Виконавчого комітету реформ.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні і в цілому скандальний законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

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У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором".

Експерти Союзу українських підприємців застерігали, що частина нововведень, передбачених законопроєктом, істотно збільшують фіскальний тиск на підприємців і може негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.