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Минобразования планирует, что в новом учебном году ученики вернутся в классы, - Мандзий

Минобразования планирует, что в новом учебном году ученики вернутся в классы, - Мандзий

Условия учебного года будут зависеть от эпидемиологической ситуации, но Министерство образования имеет четкое намерение вернуться к очному обучению школьников в новом учебном году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

По словам Мандзий, к началу июля Министерство образования подготовит методические рекомендации по организации 2020-2021 учебного года, чтобы учителя могли их учесть при подготовке к новому учебному году.

"У нас есть сроки учебного года, определенные законом Украины о полном общем среднем образовании. Это не менее 175 учебных дней. Условия учебного года зависят от эпидемиологической ситуации. Но мы понимаем, живого общения, эмоций, глаз учителя или даже улыбок или настороженности ученика на комментарии учителя - этого будет не хватать, если обучение будет только с использованием дистанционных форм. Мы точно вернемся в классы. Главное - чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация", - отметила и.о. министра образования.

Кроме того, Мандзий заявила, что понимает сложность выполнения требования Минздрава об обеспечении дистанции в 1,2 метра между школьниками в классах, если такие условия сохранятся в начале нового учебного года.

"Мы полностью выполним эти условия во время проведения ВНО, - заверила и.о. министра образования. - А что касается обучения с первого сентября, то мы работаем сейчас с главным государственным санитарным врачом для того, чтобы сделать условия как можно более безопасными. Но понимаем, что новых школ, чтобы обеспечить такую дистанцию между учениками, мы за лето не достроим. Уменьшение наполняемости классов мы можем достичь, если построим сеть старшей профильной школы. В этом случае, с 2024 года, возможно будет 24 ребенка в начальных классах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования предусмотрит проведение корригирующего обучения в предстоящем учебном году, - Мандзий

Автор: 

образование (1298) школа (2208) Минобразования (1412) Мандзий Любомира (54)


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Топ коментарі
+4
Нужно обеспечить , чтобы дети сидели по одному за партой. А то натолкали детей в классы. Бывает даже по сорок человек. Один чихнул- все залегли.
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28.05.2020 16:47
+2
Где понабирали этих шарлатанов. Одно предложение противоречит предыдущему: "Мы точно вернемся в классы. Главное - чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация"
Так мы точно вернемся или в зависмости от эпидемиологической ситуации?
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28.05.2020 16:51
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А если будет вторая волна коронавириса, то что тогда?
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28.05.2020 16:42 Відповісти
будет, но им же надо чем-то заниматься. должньі готовиться к двум вариантам.
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28.05.2020 16:46 Відповісти
А если ученые не найдут вакцыну от вириса, как не нашли от спида, то что тогда будем делать? всю жизь в намордниках?
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28.05.2020 16:47 Відповісти
и вообще, если бьі моновцьі нормально планировали, то уже б давно бьіли єлемендьі дистанционки в школе и без карантина. єто современная реальность, которая зашла в украинскую школу только из-за особьіх внешних условий.
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28.05.2020 16:48 Відповісти
планировать не значит жениться.
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28.05.2020 16:44 Відповісти
Нужно обеспечить , чтобы дети сидели по одному за партой. А то натолкали детей в классы. Бывает даже по сорок человек. Один чихнул- все залегли.
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28.05.2020 16:47 Відповісти
вот вирус оказьівается животворящий - заставит сделать то, что и так должно бьіть сделано - до 20 детей в классе.
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28.05.2020 16:49 Відповісти
Если не найдут лекарство от каронавируса, то нужно вводить зимние каникулы 3 месяца вместо летних, а учиться летом весной и осенью. И шоб не толпились дети в классах, то занятия можно пока тепло проводить на улице на свежем воздухе.
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28.05.2020 16:49 Відповісти
немцьі учатся летом. восточньіе области начинают учебньій год с серединьі августа.
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28.05.2020 16:53 Відповісти
плюс можно єкономить зимой на отоплении школ, и снизятся респироторные заболевания среди детей, а так же их родителей, бо дети со школы этот трипак домой тоже несут
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28.05.2020 16:55 Відповісти
усьо можна. автономія на такі рішення у місцевої влади, як утримувача школи, вже є.
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28.05.2020 16:59 Відповісти
місцева влада може назначити канікули не так, як в усій країні. а ось залишається проблема з датою закінчення навчального року, бо від цього залежать вступні кампанії. то я спішу з бажаннями.
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28.05.2020 17:02 Відповісти
а ось початок навчального року можна подвинуть на серпень.
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28.05.2020 23:20 Відповісти
чи той, северньіе.
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28.05.2020 16:54 Відповісти
Можно учиться , например, через день. Плюс он лайн. Использовать такой микс
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28.05.2020 17:09 Відповісти
Где понабирали этих шарлатанов. Одно предложение противоречит предыдущему: "Мы точно вернемся в классы. Главное - чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация"
Так мы точно вернемся или в зависмости от эпидемиологической ситуации?
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28.05.2020 16:51 Відповісти
ну так це ж постсовок, він саме такий. когнитивно-дисонансний. подивись ехо україни ганапольського за 15 число. там Мандзій не може речення родить про ******* методику навчання.
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28.05.2020 16:56 Відповісти
О! Ещё одна секта свидетелей коронавируса.
Переименуйтесь в минотупения и накуй те школы.
Пусть дети растут дебилами.
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28.05.2020 17:08 Відповісти
 
 