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Новини
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СБУ за місяць викрила на Луганщині три схрони з боєприпасами. ФОТОрепортаж

За поточний місяць Служба безпеки України виявила на Луганщині схованки з військовими засобами ураження, які в 2014 році влаштували учасники незаконних збройних формувань на бойових позиціях терористів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Так зі схрону на території селища Смолянинове Новоайдарського району правоохоронці вилучили 2 протитанкові міни ТМ-62М і 80 набоїв до великокаліберного кулемета.

В одному із селищ Біловодського району, у помешканні оголошеного у розшук бойовика, співробітники СБУ виявили 6 тротилових шашок загальною вагою майже 1,5 кілограма, гранату Ф-1, запал, електродетонатори та велику кількість боєприпасів.

Також дивіться: У будинку терориста "ЛНР" на Луганщині виявили схованку з боєприпасами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Також у місті Гірське під час обшуку в будинку, де раніше мешкав спільник терористів, викрили схованку з пістолетом Вальтер та набоями різного калібру.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб".

СБУ за місяць викрила на Луганщині три схрони з боєприпасами 01
СБУ за місяць викрила на Луганщині три схрони з боєприпасами 02
СБУ за місяць викрила на Луганщині три схрони з боєприпасами 03
СБУ за місяць викрила на Луганщині три схрони з боєприпасами 04

Автор: 

боєприпаси (2260) СБУ (12761)


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Какие молодцы. А дядя Вася сантехник отремонтировал три крана. Об этом тоже писать? У каждого своя работа и нечего хвалиться!
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28.05.2020 16:52 Відповісти
как можно разоблачить схрон??? какой то заголовок кацапский)))
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28.05.2020 17:56 Відповісти
Графиня изменившимся лицом бежала пруду.
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28.05.2020 18:17 Відповісти
Схроны разоблачили и потом допросили. А по факту , сами спрятали, нашли пофоткались. Одна показуха-пороха школа.
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28.05.2020 18:46 Відповісти
 
 