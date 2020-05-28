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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розповів, як працюватимуть тренажерні зали і басейни: температурний скринінг, дистанція, без спа-зон, рушників і масажу

МОЗ розповів, як працюватимуть тренажерні зали і басейни: температурний скринінг, дистанція, без спа-зон, рушників і масажу

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік рекомендацій для відкриття тренажерних залів та басейнів.

Постанова головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 26 травня розміщена на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Постанова набирає чинності з 1 червня 2020 року. Згідно з документом, ці рекомендації визначають обов’язкові умови, при дотриманні яких можуть працювати спортивні заклади.

Зокрема, усім працівникам закладів перед початком зміни проводиться температурний скринінг, вони повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор.

"Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° C або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків" , - йдеться в рекомендаціях.

Також температурний скринінг треба проводити усім відвідувачам при вході до закладу. Особам з температурою тіла понад 37,2° C або ознаками респіраторних захворювань, відвідування заборонено.

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"Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 кв. м площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб у групі)", - зазначається у постанові.

Крім того, групові або командні заняття можна проводити лише за попереднім записом.

Відповідно до рекомендацій, на вході до закладу потрібно організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активнодіючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів.

Заходи індивідуальної профілактики та протиепідемічні заходи, що впроваджені в закладі, доцільно періодично транслювати на екранах або оголошувати в місцях проведення занять.

На період карантину забороняється: використання багаторазових (тканинних) рушників (окрім персональних рушників відвідувачів); розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів; функціонування спа-зон та надання послуг масажу; функціонування фітнес-барів та кулерів з водою (робота вендингових машин дозволяється); функціонування дитячих кімнат; одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами; проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт; проведення групових занять для дітей віком до 12 років; видача багаторазових рушників клієнтам.

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Згідно з постановою МОЗ, функціонування басейнів дозволено: для індивідуального відвідування; для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше; за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах; за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

Щодо роздягалень та душових, то закладам необхідно обмежити одночасне використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50%, не відкриваючи для використання клієнтами кожну другу шафу для роздягання/душову кабіну та нанести відповідні позначки (окрім окремо обладнаних душових кабін, що унеможливлюють контакт між клієнтами).

Тренажери для кардіо-занять, що передбачають тривалий цикл використання одним клієнтом, повинні бути розміщені з інтервалом не менше 2,5 метра один від одного.

Автор: 

карантин (18172) спорт (1611) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
нет, 3 человека на дорожке без трусов и в маске, это в 25 м бассейнах
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28.05.2020 16:58
+1
Ради массажа все эти спа придуманы!!!))
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28.05.2020 17:11
+1
По новым правилам мочиться в бассейн слишком тёплой мочой нельзя.
Надо залезть на вышку, чтобы она успевала остыть.
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28.05.2020 18:01
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Та там хлорки стоко в бассейнах, шо не один вирис не выживет
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28.05.2020 16:52 Відповісти
Без полотенец, понятно? Кто дочитал до конца, напишите, ну хоть трусы там предусмотрены?
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28.05.2020 16:53 Відповісти
нет, 3 человека на дорожке без трусов и в маске, это в 25 м бассейнах
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28.05.2020 16:58 Відповісти
_При 3Енуковиче работать будут только сами зелёные грабители, их псы менты и суды. И Налоговая Инквизиция, конечно.
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28.05.2020 17:07 Відповісти
Ради массажа все эти спа придуманы!!!))
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28.05.2020 17:11 Відповісти
По новым правилам мочиться в бассейн слишком тёплой мочой нельзя.
Надо залезть на вышку, чтобы она успевала остыть.
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28.05.2020 18:01 Відповісти
правильно, девки голые должны ходить без полотенец и прочих рассадников вируса
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28.05.2020 18:19 Відповісти
Написал ниже, что без полотенец - тупо, но прочитав ваше сообщение, увидел в нем великую силу и мудрость, что готов удалить свой поспешный необдуманный комментарий.
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28.05.2020 18:44 Відповісти
Без полотенец - то как-то тупо.
В спортлайфе вполне вменяемые чистые полотенца выдаются, запечатанные в полиэтиленовой индивидуальной упаковке. Чем они не догодили?
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28.05.2020 18:38 Відповісти
ахахах а как же секас то же дисстанция
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28.05.2020 19:11 Відповісти
 
 