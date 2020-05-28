МОЗ розповів, як працюватимуть тренажерні зали і басейни: температурний скринінг, дистанція, без спа-зон, рушників і масажу

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік рекомендацій для відкриття тренажерних залів та басейнів.

Постанова головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 26 травня розміщена на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Постанова набирає чинності з 1 червня 2020 року. Згідно з документом, ці рекомендації визначають обов’язкові умови, при дотриманні яких можуть працювати спортивні заклади.

Зокрема, усім працівникам закладів перед початком зміни проводиться температурний скринінг, вони повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор.

"Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° C або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків" , - йдеться в рекомендаціях.

Також температурний скринінг треба проводити усім відвідувачам при вході до закладу. Особам з температурою тіла понад 37,2° C або ознаками респіраторних захворювань, відвідування заборонено.

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"Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 кв. м площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб у групі)", - зазначається у постанові.

Крім того, групові або командні заняття можна проводити лише за попереднім записом.

Відповідно до рекомендацій, на вході до закладу потрібно організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активнодіючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів.

Заходи індивідуальної профілактики та протиепідемічні заходи, що впроваджені в закладі, доцільно періодично транслювати на екранах або оголошувати в місцях проведення занять.

На період карантину забороняється: використання багаторазових (тканинних) рушників (окрім персональних рушників відвідувачів); розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів; функціонування спа-зон та надання послуг масажу; функціонування фітнес-барів та кулерів з водою (робота вендингових машин дозволяється); функціонування дитячих кімнат; одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами; проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт; проведення групових занять для дітей віком до 12 років; видача багаторазових рушників клієнтам.

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Згідно з постановою МОЗ, функціонування басейнів дозволено: для індивідуального відвідування; для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше; за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах; за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

Щодо роздягалень та душових, то закладам необхідно обмежити одночасне використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50%, не відкриваючи для використання клієнтами кожну другу шафу для роздягання/душову кабіну та нанести відповідні позначки (окрім окремо обладнаних душових кабін, що унеможливлюють контакт між клієнтами).

Тренажери для кардіо-занять, що передбачають тривалий цикл використання одним клієнтом, повинні бути розміщені з інтервалом не менше 2,5 метра один від одного.