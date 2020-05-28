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Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат

Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве - 15 278 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7 560 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8 тыс. до 9 тыс. грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20 256 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 3 500 грн, где зарплаты за месяц упали на 38%.

Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат 01

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Топ коментарі
+12
Окрім показників зарплати збільшилися ціни на продовольчі товари. Таким чином реальна зарплата при Зе ще зменшилася.
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28.05.2020 17:19
+11
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 2047
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28.05.2020 17:20
+10
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 7786
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28.05.2020 17:17
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Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 1848
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28.05.2020 17:16 Відповісти
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 2047
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28.05.2020 17:20 Відповісти
показательно, что при Порохе - средние зп росли, а с приходом вислюка оманського и его кумовьев в кабмин - зарплаты упали и оставались ВЕСЬ год ниже чем при Порохе.
Лишь два месяца (декабрь 2019 и апрель 2020) - вылет за счет "13й" зарплаты и отпускных в начале карантина...
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28.05.2020 17:21 Відповісти
Вы уже зае... со своим порохом,похороните его уже в своей голове,это старая рожа,даже если он для вас Бог.
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28.05.2020 17:28 Відповісти
По сравнению с зедауном он бог
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28.05.2020 17:31 Відповісти
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 3526
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28.05.2020 17:51 Відповісти
зепил, может сам роздуплишься? Июль-август 2019 г. при Порохе? С какой помойки вас набрали?
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28.05.2020 19:39 Відповісти
А медики взагалі на мінімалці.
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28.05.2020 17:16 Відповісти
И долги по зарплатам достигли максимального уровня за все время

Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 5309
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28.05.2020 17:18 Відповісти
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 7786
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28.05.2020 17:17 Відповісти
КАКАЯ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ РОЖА.😖
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28.05.2020 17:22 Відповісти
То він ще молодий і худий. Зараз морда взагалі як м'яч.
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28.05.2020 17:25 Відповісти
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 3520
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28.05.2020 18:54 Відповісти
Так вот ты какой "конец эпохи бедности"
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28.05.2020 17:17 Відповісти
ну канешно, даже черновицкие за 6 килогривен не пойдут тротуарную плитку ложить! жируют себе там потихоньку на целых 7560 ! а в остальных областях и того побольше! ))
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28.05.2020 17:18 Відповісти
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 1409
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28.05.2020 17:26 Відповісти
літо 2020 - курчат по осені рахують! ))
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28.05.2020 17:29 Відповісти
Недорахуються ...
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28.05.2020 17:47 Відповісти
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 3946
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28.05.2020 17:49 Відповісти
Окрім показників зарплати збільшилися ціни на продовольчі товари. Таким чином реальна зарплата при Зе ще зменшилася.
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28.05.2020 17:19 Відповісти
Порох, зупинись нарешті!
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28.05.2020 17:19 Відповісти
Во а всего лишь ограничили максимальную зарплату у чинуш. Хотя апрель не показатель, многие например учителя сидели дома на минималке.
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28.05.2020 17:19 Відповісти
Все , кто хочет дожить до пенсии , работают за зарплату . Это для них стимул .
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28.05.2020 17:20 Відповісти
А потім отримуєш пенсію і розумієш, що не проживали на таку пенсію!
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28.05.2020 17:24 Відповісти
Розумні люди заздалегідь роблять рохрахунки, які щороку слід звіряти і коригувати: яку частину ЗПЛ вигідно отримувати через бухгалтерію, а яку - в конверті.
Критерії: 1. скільки я сумарно зароблю за роки до пенсії (біле+чорне/курс долара)
2. прогнозований розмір пенсії за нинішніми формулами.
Спробуйте і буде вам щастя. Я так робив починаючи з 2000 року і жодного разу не пожалкував.
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28.05.2020 17:36 Відповісти
НЕ ВРИТЕ, ВСЕ ХОРОШО. ВЕДЬ 5000 ГР. ЭТО НЕ БЕДНОСТЬ. ИЛИ ВЫ ГИДРАНТУ НП ВЕРИТЕ, ПОРОХОБОТЫ?
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28.05.2020 17:20 Відповісти
в жо пу такую страну
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28.05.2020 17:24 Відповісти
Здесь каждый приложил усилия,не играйте тот плохой,а этот хороший,это результат всего вместе взятого.Странно что о Януковиче ни слова...
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28.05.2020 17:34 Відповісти
"Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат" - как обстоят дела с зарплатами у евреев?
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28.05.2020 18:09 Відповісти
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 6030
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28.05.2020 18:11 Відповісти
і це тільки за один рікЗарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 2761
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28.05.2020 18:51 Відповісти
где бабки зе, ещё один бюджет который уже не крадут (якобы)
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28.05.2020 18:20 Відповісти
Всього за рік Зеленський довів,що 5000 гривень на місяць це не зубожіння,а ситість
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28.05.2020 18:31 Відповісти
Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат - Цензор.НЕТ 3270
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28.05.2020 21:08 Відповісти
Зебобики, де ви?
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28.05.2020 22:13 Відповісти
А ви напишіть будь-що зі словом "Порошенко" - одразу прибіжать і почнуть скавчати. Тільки обов'язково з великої літери треба, бо інакше їм або ліньки, або боязко зі схованки вилазити
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28.05.2020 23:27 Відповісти
 
 