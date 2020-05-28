Зарплаты украинцев упали в апреле: самые низкие в Черновицкой области, - Госстат
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.
Самая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве - 15 278 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7 560 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8 тыс. до 9 тыс. грн.
Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20 256 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 3 500 грн, где зарплаты за месяц упали на 38%.
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Критерії: 1. скільки я сумарно зароблю за роки до пенсії (біле+чорне/курс долара)
2. прогнозований розмір пенсії за нинішніми формулами.
Спробуйте і буде вам щастя. Я так робив починаючи з 2000 року і жодного разу не пожалкував.