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Новини Коронавирус и карантин
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Украина достигнет пика безработицы во втором квартале 2020 года, - НБУ

Украина достигнет пика безработицы во втором квартале 2020 года, - НБУ

В Нацбанке заявили, что обусловленный пандемией коронавируса уровень безработицы достигнет пика во втором квартале этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, об этом шла речь в выступлении главы Нацбанка Якова Смолия.

"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это - 11,5% против 8,2% в прошлом году", - говорится в сообщении.

Вместе с постепенным смягчением карантинных мер, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем годом ранее.

Кроме того, увольнение украинцев из-за "замораживания" деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 19,6 тыс., - Госслужба занятости

Автор: 

безработица (543) карантин (18172) НБУ (10363) Смолий Яков (299) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+4
Так епохи бідності не пройшла?🐑
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28.05.2020 17:28
+4
Хуже не будет, хоть паржом
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28.05.2020 17:32
+3
На антикорупційному фронті стає все гарячіше. В планах Укравтодору 17 мільярдів "бетонної" переплати - звісно ж, компаніям-улюбленцям. А МОЗ хоче переплатити понад мільярд грн на коронавірусних закупівлях. Спеки додає новий випуск Геометрії з пожежними, що геть не мають адекватних умов роботи.
На десерт: маніпуляція від президента та перемога наших юристів.
Зеленський вирішив зруйнувати міф про погані дороги в Україні. І на руйнування цього міфу "Укравтодору" виділили колосальну суму - 85 мільярдів гривень. Але є навіть кілька АЛЕ:

⚡️Значна частина підрядів - в руках трьох "обраних" компаній. Одну порадив президент, ще одна пов'язана з Трухановим. 😡
⚡️ З цієї суми 17 мільярдів можуть зникнути невідомо куди. Бо асфальтобетон в "улюбленців" "Укравтодору" значно дорожчий, ніж в конкурентів. Чому - нікому не відомо. 🤷‍♂️
⚡️ Спеціально для "улюбленців" хлопці з "Укравтодору" розробили "цікаву" систему допуску компаній до тендерів. Який збіг - під нові правила підходять ті самі "обрані" компанії. 🤨
⚡️ Радник керівника "Укравтодору", що розробляв ці правила тендерів, за гроші консультує компанії, як ці тендера вигравати. 😮
Як "Укравтодор" зливає мільярди гривень дивіться в сюжеті. https://bihusinfo.esclick.me/C8aIxtT53Suu
P.S. після виходу сюжету голова "Укравтодору" Кубраков звигуватив Bihus.Info в спрямованій інформаційній атаці проти нього. Чому це маніпуляція, і як радник голови "Укравтодору" приходив до нас "порішати" (спойлер не вийшло) розповідаємо тут.
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28.05.2020 17:29
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если ермак с братом и мид не будут совать свой нос в процесс трудоустройства каждого безработного, то многие решат проблему своего трудоустройства и без их сопливых.
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28.05.2020 17:25 Відповісти
Так епохи бідності не пройшла?🐑
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28.05.2020 17:28 Відповісти
Спакойна! Все пад кантролем!

Украина достигнет пика безработицы во втором квартале 2020 года, - НБУ - Цензор.НЕТ 5375
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28.05.2020 17:29 Відповісти
На антикорупційному фронті стає все гарячіше. В планах Укравтодору 17 мільярдів "бетонної" переплати - звісно ж, компаніям-улюбленцям. А МОЗ хоче переплатити понад мільярд грн на коронавірусних закупівлях. Спеки додає новий випуск Геометрії з пожежними, що геть не мають адекватних умов роботи.
На десерт: маніпуляція від президента та перемога наших юристів.
Зеленський вирішив зруйнувати міф про погані дороги в Україні. І на руйнування цього міфу "Укравтодору" виділили колосальну суму - 85 мільярдів гривень. Але є навіть кілька АЛЕ:

⚡️Значна частина підрядів - в руках трьох "обраних" компаній. Одну порадив президент, ще одна пов'язана з Трухановим. 😡
⚡️ З цієї суми 17 мільярдів можуть зникнути невідомо куди. Бо асфальтобетон в "улюбленців" "Укравтодору" значно дорожчий, ніж в конкурентів. Чому - нікому не відомо. 🤷‍♂️
⚡️ Спеціально для "улюбленців" хлопці з "Укравтодору" розробили "цікаву" систему допуску компаній до тендерів. Який збіг - під нові правила підходять ті самі "обрані" компанії. 🤨
⚡️ Радник керівника "Укравтодору", що розробляв ці правила тендерів, за гроші консультує компанії, як ці тендера вигравати. 😮
Як "Укравтодор" зливає мільярди гривень дивіться в сюжеті. https://bihusinfo.esclick.me/C8aIxtT53Suu
P.S. після виходу сюжету голова "Укравтодору" Кубраков звигуватив Bihus.Info в спрямованій інформаційній атаці проти нього. Чому це маніпуляція, і як радник голови "Укравтодору" приходив до нас "порішати" (спойлер не вийшло) розповідаємо тут.
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28.05.2020 17:29 Відповісти
Хуже не будет, хоть паржом
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28.05.2020 17:32 Відповісти
Почему Цензор стыдливо обходит такую важную новость? https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/28/661088/ Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг Forbes
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28.05.2020 17:34 Відповісти
По темі є що сказати?
https://censor.net/news/3198565/ukrainskiyi_forbes_vpervye_s_2016_goda_sostavil_reyiting_100_bogateyishih_ukraintsev
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28.05.2020 17:39 Відповісти
почему не на видном месте? Порошенко обошел Беню и Фирташа.
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28.05.2020 17:43 Відповісти
Вася, новини на сайті в хронологічному порядку. Запитаю ще раз. По темі є що сказати?
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28.05.2020 17:47 Відповісти
Но почему то вверху стоят особенные, которые порохоботам больше нравятся.
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28.05.2020 17:49 Відповісти
Вася, по темі є що сказати?
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28.05.2020 17:50 Відповісти
При этом нужно учитывать, что Порошенко почти весь свой бизнес переписал на сына! Вот так нужно работать...
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28.05.2020 17:52 Відповісти
Зрозуміло.
Украина достигнет пика безработицы во втором квартале 2020 года, - НБУ - Цензор.НЕТ 2225
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28.05.2020 17:53 Відповісти
Игорь, а про Порошенко такие новости, это хорошо или плохо ?
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28.05.2020 18:27 Відповісти
Ты кроме Порошенко на кого нибудь гавкаешь вообще?
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28.05.2020 18:40 Відповісти
Анатолий, кому вопрос адресован?
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28.05.2020 18:43 Відповісти
пытаюсь как то связать центры занятости и прочие кмисы с нбу и каждый раз получается шмыгаль на пуантах с госдолгом. шо я делаю не так, может таки смолия сначала надо одеть в пачку и посмотреть на его фуету?
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28.05.2020 17:35 Відповісти
Украина достигнет пика безработицы во втором квартале 2020 года, - НБУ - Цензор.НЕТ 7744
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28.05.2020 17:51 Відповісти
Не в другому кварталі а в дев'яносто п'ятому.
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28.05.2020 18:29 Відповісти
Надеюсь первыми потеряют работу избиратели клоуна. Пусть голову лечат голоданием.
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28.05.2020 18:41 Відповісти
Так уже месяц остался до конца второго квартала... Может они годом ошиблись?
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28.05.2020 19:19 Відповісти
Уж кто работу не потерял и не потеряет, так это клоуны из "95 квартала". Наш туповатый и неприхотливый зритель при любой нужде всё равно потащится на концерты этого балагана с билетами по 1500-3000 грн.
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28.05.2020 22:08 Відповісти
 
 