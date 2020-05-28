Украина достигнет пика безработицы во втором квартале 2020 года, - НБУ
В Нацбанке заявили, что обусловленный пандемией коронавируса уровень безработицы достигнет пика во втором квартале этого года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, об этом шла речь в выступлении главы Нацбанка Якова Смолия.
"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это - 11,5% против 8,2% в прошлом году", - говорится в сообщении.
Вместе с постепенным смягчением карантинных мер, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем годом ранее.
Кроме того, увольнение украинцев из-за "замораживания" деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.
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На десерт: маніпуляція від президента та перемога наших юристів.
Зеленський вирішив зруйнувати міф про погані дороги в Україні. І на руйнування цього міфу "Укравтодору" виділили колосальну суму - 85 мільярдів гривень. Але є навіть кілька АЛЕ:
⚡️Значна частина підрядів - в руках трьох "обраних" компаній. Одну порадив президент, ще одна пов'язана з Трухановим. 😡
⚡️ З цієї суми 17 мільярдів можуть зникнути невідомо куди. Бо асфальтобетон в "улюбленців" "Укравтодору" значно дорожчий, ніж в конкурентів. Чому - нікому не відомо. 🤷♂️
⚡️ Спеціально для "улюбленців" хлопці з "Укравтодору" розробили "цікаву" систему допуску компаній до тендерів. Який збіг - під нові правила підходять ті самі "обрані" компанії. 🤨
⚡️ Радник керівника "Укравтодору", що розробляв ці правила тендерів, за гроші консультує компанії, як ці тендера вигравати. 😮
Як "Укравтодор" зливає мільярди гривень дивіться в сюжеті. https://bihusinfo.esclick.me/C8aIxtT53Suu
P.S. після виходу сюжету голова "Укравтодору" Кубраков звигуватив Bihus.Info в спрямованій інформаційній атаці проти нього. Чому це маніпуляція, і як радник голови "Укравтодору" приходив до нас "порішати" (спойлер не вийшло) розповідаємо тут.
https://censor.net/news/3198565/ukrainskiyi_forbes_vpervye_s_2016_goda_sostavil_reyiting_100_bogateyishih_ukraintsev