Епідемія коронавірусу в Україні буде повільно згасати впродовж наступних тижнів, - прогноз експертів НАНУ

У Національній академії наук прогнозують, що впродовж наступних тижнів епідемія коронавірусу в Україні буде повільно згасати.

Про це повідомив координатор робочої групи з математичного моделювання COVID-19, заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ Ігор Бровченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАНУ.

"Загалом статистичні дані відображають оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Прогноз на наступні тижні передбачає повільне згасання епідемії, хоча існують ризики другої хвилі COVID-19 при форсованому збільшенні соціальної активності населення", - зазначив Бровченко.

За його словами, останнім часом в Україні фіксується "певна тенденція до зменшення співвідношення нових випадків захворювання і тих, хто видужали".

Також, за його словами, Україна вже пройшла фазу "плато", яка тривала близько двох тижнів на початку травня.

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Він також припустив, що з урахуванням даних про летальність захворювання загальна кількість хворих в Україні за рахунок безсимптомних випадків може бути в 3-5 разів вищою, ніж це зараз зафіксовано.

Бровченко прогнозує, що найближчим часом кількість людей, які одужали має перевищувати кількість хворих.

"Можна сказати, що ми уникли піку, якщо розуміти його як дуже різке стрімке зростання. Але ми не уникли його, якщо говорити про пік, як про максимум. У нас була фаза плато, вона тривала близько 2-х тижнів, ми фазу плато подолали. З точки зору математики фаза плато і є піком, коли максимальна кількість тих, хто захворіли. Пік був, і ми його подолали", - зазначив Бровченко.

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