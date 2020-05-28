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Новини Коронавірус і карантин
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Епідемія коронавірусу в Україні буде повільно згасати впродовж наступних тижнів, - прогноз експертів НАНУ

Епідемія коронавірусу в Україні буде повільно згасати впродовж наступних тижнів, - прогноз експертів НАНУ

У Національній академії наук прогнозують, що впродовж наступних тижнів епідемія коронавірусу в Україні буде повільно згасати.

Про це повідомив координатор робочої групи з математичного моделювання COVID-19, заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ Ігор Бровченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАНУ.

"Загалом статистичні дані відображають оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Прогноз на наступні тижні передбачає повільне згасання епідемії, хоча існують ризики другої хвилі COVID-19 при форсованому збільшенні соціальної активності населення", - зазначив Бровченко.

За його словами, останнім часом в Україні фіксується "певна тенденція до зменшення співвідношення нових випадків захворювання і тих, хто видужали".

Також, за його словами, Україна вже пройшла фазу "плато", яка тривала близько двох тижнів на початку травня.

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Він також припустив, що з урахуванням даних про летальність захворювання загальна кількість хворих в Україні за рахунок безсимптомних випадків може бути в 3-5 разів вищою, ніж це зараз зафіксовано.

Бровченко прогнозує, що найближчим часом кількість людей, які одужали має перевищувати кількість хворих.

"Можна сказати, що ми уникли піку, якщо розуміти його як дуже різке стрімке зростання. Але ми не уникли його, якщо говорити про пік, як про максимум. У нас була фаза плато, вона тривала близько 2-х тижнів, ми фазу плато подолали. З точки зору математики фаза плато і є піком, коли максимальна кількість тих, хто захворіли. Пік був, і ми його подолали", - зазначив Бровченко.

Також читайте: За розрахунками НАНУ в Україні очікуються ще два піки захворюваності на COVID-19. Ми йдемо за позитивним сценарієм, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Экономика будет медленно угасать.
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28.05.2020 17:30
+3
эксперты-пЗЕдуны!
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28.05.2020 17:29
+3
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 7 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы.
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28.05.2020 17:33
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плато является пиком )) ничо так.
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28.05.2020 17:27 Відповісти
эксперты-пЗЕдуны!
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28.05.2020 17:29 Відповісти
Экономика будет медленно угасать.
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28.05.2020 17:30 Відповісти
Каноміка вже торгує на кожному кроці навіть без масок і їздить туди-сюди, створюючи кілометрові затори, а виробництво на час карантину і не припинялось.
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28.05.2020 19:24 Відповісти
Просто тесты начали заканчиваться
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28.05.2020 17:33 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 7 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы.
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28.05.2020 17:33 Відповісти
Кацапська вікіпедія? Кращого джерела не знайшов?
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28.05.2020 18:24 Відповісти
Мы это до НАНУ спрогнозировали.
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28.05.2020 17:34 Відповісти
прикольная ситуация по на параше. смертность крепостных, по "руцкой статистике", одна из самых низких в мире, а смертность только среди врачей - одна из самых высоких в том же мире )))) сам туалетный ёршик от такого оборота прибалдел и потребовал от врачей привести статистику смертности их каллег в соответствии со смертностью среди крепостных ))
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28.05.2020 17:36 Відповісти
Там якась Попова протрєпалась, що в них 10-15 мільйонів з ковідом.
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28.05.2020 18:13 Відповісти
может и такое быть, а может и побольше. не зря же они решили исключить из статистики случаи с лёгкой формой протекания.
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28.05.2020 18:18 Відповісти
Норвежцы заявили ,что карантин был бесполезен..Хватило бы строгого масочного режима ,дистанции и самоизоляции.
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28.05.2020 17:38 Відповісти
скажите а как помогает в борьбе с вирусом маска ?ведь вирус меньше бактерии в 100-1000 раз!
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28.05.2020 17:41 Відповісти
одна из версий что вирус передается среди прочего капельками воды, и маска ограждает вас от того когда кто то чихнет и т.п. Если бы вирус жил просто в воздухе, то дистанция 2 метра была бы глубоко безразлична. Но маска не панацея - все равно в магазине вы что то берете руками, открываете дверь дома, и т.п. Некоторые пользуются перчатками, но гораздо меньше чем масками
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28.05.2020 17:51 Відповісти
через руки заражение очень редко - только если грязными касался слизистой...
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28.05.2020 18:01 Відповісти
Вирус - маленький. Но вирус не летает сам по себе - а в каплях - воздушно-капельным путём. Капли оседают на маске.
И маска больше защищает окружающих от носителя. Т.е. в маске ты не заразишь окружающих.
Передаётся при кашле, чихании, громком разговоре...
Передаётся меньше - грязными руками касался слизистых...
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28.05.2020 18:00 Відповісти
Такі малі частинки в повітрі не можуть бути взагалі, Вірус обов'язково прилипне, причепиться до якоїсь пилинки більшої, як мікрокраплі молекули води зливаються в краплину, як частинки масла молоці збиваються в більші частинки.
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28.05.2020 22:53 Відповісти
а что там с тамифлю закупленного в сша в 2009 году на миллиард долларов сша под пандемию свинного гриппа ,или все уже забыли ?
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28.05.2020 17:47 Відповісти
люля сама все з'їла )))
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28.05.2020 20:49 Відповісти
Бабки от ЕС получили на борьбу,теперь может угасать спокойно
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28.05.2020 17:55 Відповісти
Чему угосать. Где эпедемия.? Критерии эпидемии.? Неозвученого не существует. Не озвучила Беларусь Швеция так и карантина у них нет. Может их успешный опыт изучите и должите дармаеды пузатые.
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28.05.2020 17:55 Відповісти
Швеция и Беларусь в глубокой дупе. А ты всё на них ссылаешся.
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28.05.2020 21:30 Відповісти
Экономика угасает быстрее и транш МВФ где-то там за горизонтом, там за горизонтом. И дыра в Бюджете приближается к размерам "черной".
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28.05.2020 18:03 Відповісти
Цікаво, що вони там в НАНУ курять?
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28.05.2020 18:47 Відповісти
Какие журналисты - такая и журналистика! Сравните две новости ПРО ОДНО И ТО ЖЕ:

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели", - сообщил он.Источник: https://censor.net/n3198538

""Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза плато, она длилась около 2-х недель, мы фазу плато преодолели. С точки зрения математики фаза плато и является пиком, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели", - отметил Бровченко.Источник: https://censor.net/n3198655
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28.05.2020 18:49 Відповісти
Не кажіть ГОП, поки не перескочите! Вже прогнозували пік пандемії в Україні на 3 - 5 травня.
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28.05.2020 18:51 Відповісти
на прибережному піску можна збудувати замок.з того ж таки піску... ненадовго.
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28.05.2020 19:34 Відповісти
А эпидемия об этом знает?
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28.05.2020 19:43 Відповісти
епідемія буде угасать з зменшенням норми тестування,- інші причини то от лукавого
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28.05.2020 22:52 Відповісти
Зростала вона таким же чином, тому наразі стоїть на місці.
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28.05.2020 23:11 Відповісти
 
 