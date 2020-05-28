Uber Shuttle з 1 червня відновить роботу в Києві: кількість місць обмежать

Сервіс за викликом таксі Uber відновить роботу 22 маршрутів Uber Shuttle в Києві з 1 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в повідомленні, поширеному компанією в четвер.

З 1 червня всі 22 маршрути Uber Shuttle знову стануть доступні для всіх користувачів.

"Маршрути і ціни будуть такими ж, як і на початку року, з незначними винятками. Медичні працівники, після подачі заявки на отримання спеціального коду Uber Medics, як і раніше зможуть користуватися послугою безкоштовно", - наголошується в повідомленні.

Внутрішні поверхні всіх шатлів оброблятимуться дезінфікуючими засобами після кожної зміни, а самі шатли проходитимуть щоденну дезінфекцію всередині і зовні.

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Водії і пасажири отримають нагадування про санітарні заходи обережності, такі як миття рук і носіння маски або пов'язки для обличчя.

"Водіям і пасажирам потрібно відповісти на конкретні контрольні запитання в додатку, підтвердивши, що вони вжили ці заходи, перш ніж вони зможуть забронювати поїздку чи вийти на лінію. Для підтримки соціального дистанціювання кількість пасажирів буде обмежена таким чином, щоб біля кожного зайнятого місця було одне вільне", - підкреслюють в Uber.

З моменту запуску Uber Shuttle у травні 2019 року, сервіс розширив географію своєї роботи з 4 до 22 маршрутів. Сервіс доступний з понеділка по п'ятницю з 7 ранку до 9 вечора. За даними Uber понад 50 тис. осіб скористалися Uber Shuttle в Україні.