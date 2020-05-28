На ремонт мостів в Україні потрібно направити 28,7 млрд грн, - "Укравтодор"

"Укравтодор" заявив, що для відновлення автомобільних мостів в Україні потрібно 28,7 млрд гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укравтодор", компанія оприлюднила концепцію програми відновлення автомобільних мостів на 2020-2025 роки.

"Ми розрахували програму на п'ять років із фокусом на 1 385 штучних спорудах на дорогах державного та місцевого значення. Попередній перелік об’єктів формувався на основі запитів регіонів та оцінці стану споруд. В сумі на ремонти, облік та утримання цих мостів потрібно 28,7 млрд грн" – заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

У документі, який оприлюднено на сайті "Укравтодору", сказано, що в Україні налічується 16 155 автомобільних мостів (10 310 - на дорогах місцевого значення, 5 845 – на дорогах державного значення), з них більш ніж 10 тисяч не відповідають сучасним нормам і стандартам за габаритами і вантажопідйомністю, а понад 2 тисячі потребують термінового ремонту.

Середній вік мостів становить 56 років, 81% мостів були побудовані до 1980 року.

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"Такий стан мостів ставить під загрозу життя людей, комфортні і безпечні перевезення пасажирів і вантажів, знижує рівень доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг і рекреаційних зон для користувачів автомобільних доріг, що в кінцевому підсумку стримує соціально-економічний розвиток окремих регіонів і держави загалом", - стверджується в концепції.

Програма передбачає відхід від фінансування мостів за залишковим принципом і створення окремого стабільного джерела грошей.

За оцінками розробників концепції, реалізація цієї програми забезпечить приріст ВВП України на 0,9% за рахунок реалізації економічного потенціалу регіонів та покращення інвестиційного клімату.