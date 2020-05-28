Російських запасів нафти вистачить на 35 років, природного газу - на 50 років, - Рахункова палата
Запасів нафти і природного газу в Російській Федерації вистачить ще на кілька десятків років. При цьому 65% всіх запасів становить важковидобувна нафта.
Про це йдеться у звіті Рахункової палати РФ про результати експертно-аналітичного заходу "Аналіз відтворення мінерально-сировинної бази РФ у 2015-2019 роках", інформує Цензор.НЕТ.
У звіті зазначено, що важковидобувна нафта становить 65% всіх запасів. Без її обліку нафти вистачить на 20 років видобутку.
У березні 2019 року Мінприроди оцінило запаси нафти в Росії в 40 трлн руб., а природного газу - в 11 трлн руб. За даними відомства, сукупна вартість всіх мінеральних і енергетичних ресурсів (нафта, газ, золото, мідь, залізна руда, вугілля енергетичне і буре, алмази) становить 55,24 трлн руб.
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