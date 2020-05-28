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Російських запасів нафти вистачить на 35 років, природного газу - на 50 років, - Рахункова палата

Російських запасів нафти вистачить на 35 років, природного газу - на 50 років, - Рахункова палата

Запасів нафти і природного газу в Російській Федерації вистачить ще на кілька десятків років. При цьому 65% всіх запасів становить важковидобувна нафта.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати РФ про результати експертно-аналітичного заходу "Аналіз відтворення мінерально-сировинної бази РФ у 2015-2019 роках", інформує Цензор.НЕТ.

У звіті зазначено, що важковидобувна нафта становить 65% всіх запасів. Без її обліку нафти вистачить на 20 років видобутку.

У березні 2019 року Мінприроди оцінило запаси нафти в Росії в 40 трлн руб., а природного газу - в 11 трлн руб. За даними відомства, сукупна вартість всіх мінеральних і енергетичних ресурсів (нафта, газ, золото, мідь, залізна руда, вугілля енергетичне і буре, алмази) становить 55,24 трлн руб.

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Автор: 

газ (10403) нафта (5478) росія (64871)


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Топ коментарі
+20
Мля, политики! Наголосуються, а потом вопросы задают! Аххаха! Благодаря 73% под зелей находяться вся власть в Украине! Вся власть у клоуна! А они спрашивают - при чем сдесь клоун! Жесть!!
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28.05.2020 18:05
+14
Рашки к тому времени уже не будет
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28.05.2020 18:02
+12
Украина будет покупать! Остановим АЭС и закуп на Западе, и купим! Зеля всё сделает!!
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28.05.2020 17:58
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Чем раньше, тем лучше.
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29.05.2020 19:08 Відповісти
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