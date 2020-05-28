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Харьковскому судье, задержанному при получении взятки, объявили о подозрении, - НАБУ

Харьковскому судье, задержанному при получении взятки, объявили о подозрении, - НАБУ

28 мая 2020 уличенному накануне на получении неправомерной выгоды судье одного из районных судов города Харькова сообщено о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Действия служителя Фемиды квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, заместитель председателя районного суда получил неправомерную выгоду за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тыс. долларов США.

Расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с января 2020 года.

Напоминаем, 27 мая 2020 года детективы НАБУ и САП совместно с ГУБКОП СБУ разоблачили судью одного из районных судов города Харькова сразу после получения неправомерной выгоды в 4 тыс. долл. США.

Автор: 

взятка (4702) судья (1583) Харьков (5589) САП (2217)


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А, шо в том, шо судья взял взятку подозрительного?
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28.05.2020 18:24 Відповісти
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28.05.2020 18:40 Відповісти
сам придумав, чи запозичив у народа?
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28.05.2020 18:42 Відповісти
Аз есмь народ.
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28.05.2020 18:44 Відповісти
пакі, пакі, іже хєрувіми
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28.05.2020 18:46 Відповісти
шо ж ти слуг нєпортєбних ізбрал?
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28.05.2020 18:49 Відповісти
от інтєрєсно чим кінчицця? Виговор чи усне попередження?
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28.05.2020 18:45 Відповісти
А суддя, у відповідь, пояснив, куди прямівати оголошуюцим.
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28.05.2020 22:18 Відповісти
 
 