Від початку доби в зоні ООС 3 обстріли, втрат серед захисників України немає, - штаб
Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Кримського агресор двічі обстріляв оборонні укріплення Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації", - сказано в повідомленні.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримувався режим "Тиша".
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою", - підкреслили в штабі.
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Нові машини зібрані на харківському заводі, який входить до складу ДК "Укроборонпром", оснащені новими кулеметами КТ-7,62 виробництва київського державного підприємства "Маяк", який повністю відновив роботу після дворічного простою.
"Усі бронетранспортери виготовлені фахівцями підприємства під час карантину, прийняті військовою прийомкою та вже відбули до військової частини", - повідомив директор підприємства Яків Мормило.
Нагадаємо, постачання 45 одиниць БТР-4Е відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року. Цей контракт був розблокований наприкінці 2019 року (рішення про подовження ухвалено Кабміном 4 грудня минулого року - прим. ДЕ).
З того часу Міністерство оборони отримало вже 33 нових машини. Першу партію з 12 БТР-4Е було передано одразу після відновлення контракту у грудні минулого року. Цього року постачання бронетранспортерів відбуваються щомісяця - у січні відвантажили 4 машини, у лютому 3, у березні - 4 та ще 5 одиниць у квітні.https://defence-ua.com/news/postachannja_novih_btr_4e_jdut_za_grafikom_hkbm_peredalo_chergovi_pjat_mashin-853.html
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Сергій Таран / Sergiy Taran
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Навіть представник «сліпої» ОБСЄ Хайді Грау каже, що число обстрілів на сході збільшується (в 1,5 рази за тиждень) Мир не принесли ні зазирання Зеленського в очі Путіну, ні «розведення». До речі, Зеленський обіцяв повернути війська на колишні позиції у разі загострення. Повернув?