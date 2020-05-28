Від початку доби в зоні ООС 3 обстріли, втрат серед захисників України немає, - штаб

Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Кримського агресор двічі обстріляв оборонні укріплення Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: Найманці РФ не відкривали вогонь на Донбасі з опівночі, - Міноборони

"Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації", - сказано в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримувався режим "Тиша".

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою", - підкреслили в штабі.