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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби в зоні ООС 3 обстріли, втрат серед захисників України немає, - штаб

Від початку доби в зоні ООС 3 обстріли, втрат серед захисників України немає, - штаб

Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Кримського агресор двічі обстріляв оборонні укріплення Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації", - сказано в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримувався режим "Тиша".

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою", - підкреслили в штабі.

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обстріл (28171) операція Об’єднаних сил (6725)


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Потерь нет - любо глазу.
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28.05.2020 18:23 Відповісти
Зелений «мир» приніс нам удвічі більше втрат... за рік Зеленського - 153 загиблих захисника
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28.05.2020 18:25 Відповісти
Я бы туда 73% послал! Пусть, млять, оценят работу своего президента!!
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28.05.2020 18:32 Відповісти
думаю если бы была горячая фаза конфликта ,погибло бы намного больше в 10 и 100 раз
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28.05.2020 18:35 Відповісти
До "разведуна" и обстрелов и жертв было намного меньше, т.к. наши ребята контролировали ключевые опорные точки и было разрешение "насыпать" ответку без согласования с верхами. Сейчас тупо нет ни одного дня на передке., когда бы не фиксировались обстрелы наших позиций.
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28.05.2020 18:40 Відповісти
Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова" передало Збройним силам України травневу партію з п'яти нових БТР-4Е

Нові машини зібрані на харківському заводі, який входить до складу ДК "Укроборонпром", оснащені новими кулеметами КТ-7,62 виробництва київського державного підприємства "Маяк", який повністю відновив роботу після дворічного простою.
"Усі бронетранспортери виготовлені фахівцями підприємства під час карантину, прийняті військовою прийомкою та вже відбули до військової частини", - повідомив директор підприємства Яків Мормило.
Нагадаємо, постачання 45 одиниць БТР-4Е відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року. Цей контракт був розблокований наприкінці 2019 року (рішення про подовження ухвалено Кабміном 4 грудня минулого року - прим. ДЕ).
З того часу Міністерство оборони отримало вже 33 нових машини. Першу партію з 12 БТР-4Е було передано одразу після відновлення контракту у грудні минулого року. Цього року постачання бронетранспортерів відбуваються щомісяця - у січні відвантажили 4 машини, у лютому 3, у березні - 4 та ще 5 одиниць у квітні.https://defence-ua.com/news/postachannja_novih_btr_4e_jdut_za_grafikom_hkbm_peredalo_chergovi_pjat_mashin-853.html
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28.05.2020 22:14 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1266020907690188803 5 ч

Навіть представник «сліпої» ОБСЄ Хайді Грау каже, що число обстрілів на сході збільшується (в 1,5 рази за тиждень) Мир не принесли ні зазирання Зеленського в очі Путіну, ні «розведення». До речі, Зеленський обіцяв повернути війська на колишні позиції у разі загострення. Повернув?
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28.05.2020 23:08 Відповісти
 
 