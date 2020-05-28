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Новини Силовики
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ДБР проводить масові обшуки у податківців у межах справи за заявою ексміністра фінансів Уманського

ДБР проводить масові обшуки у податківців у межах справи за заявою ексміністра фінансів Уманського

Співробітники Держбюро розслідувань в рамках кримінального провадження, яке розслідується за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського про схеми з ПДВ, здійснюють одночасно понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби України, податкових інспекціях м.Києва, Львівської та Донецької областей, а також за місцем проживання податківців, які можуть бути причетні до формування незаконного "схемного" податкового кредиту, внаслідок чого державний бюджет недоотримав кошти в особливо великих розмірах.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, який публічно повідомив, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, а також звернувся з відповідними заявами в правоохоронні органи.

Кримінальне провадження було відкрито 8 квітня за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування доручено Державному бюро розслідувань.

Раніше в коментарі Цензор.НЕТ Уманський заявив, що 30 березня подав заяви в Офіс генпрокурора і в СБУ. А разом із ними передав інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компанії, які в них задіяні.

Читайте також: Я подав на Уманського заяву в Офіс генпрокурора, - звільнений глава ДПС Верланов

Автор: 

Держприкордонслужба (5920) податкова (705) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512) Уманський (82) ДБР (3467)


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Топ коментарі
+24
ГБР проводит массовые обыски у налоговиков в рамках дела по заявлению экс-министра финансов Уманского - Цензор.НЕТ 9800
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28.05.2020 18:35
+10
Адвокати Новіков та Головань кажуть, що мають відомості, що вчора Печерський райсуд відмовив ДБР в проведені обшуку і навіть огляду в музеї ім. Івана Гончара. Не захотіли вовки палитися і давати дозвіл на обшук заднім числом.
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28.05.2020 18:39
+6
Не пройшло і півроку
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28.05.2020 18:24
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28.05.2020 18:24 Відповісти
Помню этого Уманского ещё по коллегиям таможни конца 2000-х. Свою доляху тогда от ДМСУ он имел не сомневаюсь. Не может быть честным чиновник высокого ранга в нашей стране априори. А отбивка НДС схема стара как мир. Попытка очередного передела. Как все задолбало.
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28.05.2020 18:25 Відповісти
Податкова ще та корумпована організація, але якщо вона не буде працювати, то і бюджету не буде.
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28.05.2020 18:26 Відповісти
а якщо вона буде працювати як і працювала, то і підприємців не буде!
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28.05.2020 18:41 Відповісти
Теж слушно, але ДБР не прибере корупцію. Мабуть ДБР хоче свою долю, тому для підприємців податки збільшать.
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28.05.2020 18:48 Відповісти
ГБР проводит массовые обыски у налоговиков в рамках дела по заявлению экс-министра финансов Уманского - Цензор.НЕТ 9800
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28.05.2020 18:35 Відповісти
Адвокати Новіков та Головань кажуть, що мають відомості, що вчора Печерський райсуд відмовив ДБР в проведені обшуку і навіть огляду в музеї ім. Івана Гончара. Не захотіли вовки палитися і давати дозвіл на обшук заднім числом.
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28.05.2020 18:39 Відповісти
та хто їм скаже. а по друге не заднім числом, це неможливо, а є процедура узаконення обшуку проведеного без ухвали суду, але в тому випадку таких підстав не було, тому суд і відмовив.
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29.05.2020 08:18 Відповісти
Головне вчасно і суперрезультативно! ІДІЙОТИ!!!
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28.05.2020 18:39 Відповісти
Интересно, эти ДБР-налетчики снова орудовали без документов и ордеров на обыски ?
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29.05.2020 00:00 Відповісти
А это , Что переориентация внимания на Налоговиков , - через два дня лично позвонят всем задействованным налоговикам И Извинятся за этот Спектакль .
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28.05.2020 19:47 Відповісти
Уманский дал заявление 30 марта , прошло 2 месяца , - Все вывели , постерли , уничтожили. Все видят Цырк и мы в нем Актеры.
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28.05.2020 19:50 Відповісти
скоріше, глядачі... глядачі, які не можуть нічого змінити....
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28.05.2020 19:54 Відповісти
Одні тверезо мислять , а другі на Форумі почнуть рубашку на Собі Рвать. Нам дали кістку і кожен по своєму на неї Реагує.Багато подають Дези , відволікають від проблем насущих.ГБР проводять маски пишуть відео . А прослідкуйте подальші дії 0.Ми в кінозалі дивимось і говоримо , - Хороший фільм чи поганий.
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28.05.2020 20:01 Відповісти
А я то думал, чего это Верланов последние дни несёт всякую ахинею на налоговые темы?
Пытался отбелиться гад, но видно не судьба!
Отольются ему наши предпринимательские слёзы.
П/С. Посадить не посадят, но на бабло разведут!
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28.05.2020 19:56 Відповісти
Ты удмурдский предприниматель. У тебя это называется ФМС!
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28.05.2020 21:28 Відповісти
Чуют всякие САПы и ДАПы, что их потешные Пэтины конторки явно лишние в Украине. Глядишь Венедиктова и на ДАП пальчиком начнет показывать, вот и решили типа поработать.
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28.05.2020 20:18 Відповісти
Пройшло майже два місяця після подачі заяви і тільки зараз ДБР проводить обшуки.Дурдом "Веселка".
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28.05.2020 21:12 Відповісти
Неужели непонятно? Дали возможность беловоротничковым ворам "подчистить хвосты".
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29.05.2020 07:54 Відповісти
Да вы к любому налоговику придите домой и посмотрите как он живёт, а потом пусть расскажет откуда всё) О чудо, оказывается налоговики мутят схемы
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29.05.2020 00:32 Відповісти
Насчет любого - это брехня. Далеко не все налоговики имеют доступ к хабарной кормушке. Максимальна взятка для них плитка шоколада, или что-либо подобное.
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29.05.2020 07:52 Відповісти
Кто в курсе, тот счас посмеиваются Обысками эти тупые мусора НИЧЕГО не найдут. Особенно в особняках и квартирах воровских мытарей. За редким исключением (в налоговой тоже дураки есть) все дела там делаются так, что фиг с налета докажешь воровство и коррупцию. По бумагам все эти "деятель" бедные, как церковные крысы, все богатство записано на родственников. Ущучить их может исключительно тотальный аудит налоговых и их партнеров одновременно и обязательно с применением пыток. Уманский все верно говорил, потому что просчитать общую сумму убытков бюджета от воровской деятельности налоговой и таможни сравнительно несложно. Но вот, что касается конкретных случаев ... Да и, кроме сложностей с аудитом, есть еще так называемые "суды", где из черного в момент сделают белое и наоборот.
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29.05.2020 07:50 Відповісти
Ну тобі яйця в двері і признаєшся що Кенеді убив. І ще - де чесних аудиторів взяти? Ну хіба що якусь міжнародну фірму найняти.
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29.05.2020 09:36 Відповісти
 
 