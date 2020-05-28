ДБР проводить масові обшуки у податківців у межах справи за заявою ексміністра фінансів Уманського
Співробітники Держбюро розслідувань в рамках кримінального провадження, яке розслідується за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського про схеми з ПДВ, здійснюють одночасно понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби України, податкових інспекціях м.Києва, Львівської та Донецької областей, а також за місцем проживання податківців, які можуть бути причетні до формування незаконного "схемного" податкового кредиту, внаслідок чого державний бюджет недоотримав кошти в особливо великих розмірах.
Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, який публічно повідомив, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, а також звернувся з відповідними заявами в правоохоронні органи.
Кримінальне провадження було відкрито 8 квітня за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування доручено Державному бюро розслідувань.
Раніше в коментарі Цензор.НЕТ Уманський заявив, що 30 березня подав заяви в Офіс генпрокурора і в СБУ. А разом із ними передав інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компанії, які в них задіяні.
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Пытался отбелиться гад, но видно не судьба!
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П/С. Посадить не посадят, но на бабло разведут!