САП від початку року відкрила до 10 справ про незаконне збагачення, підозр поки немає, - Холодницький
Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила до 10 справ про незаконне збагачення відтоді, як почала діяти відповідна стаття КПК. Підозри стосовно них ще не пред'являли, триває слідство.
Про це глава САП Назар Холодницький розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"За цей час з'явилися провадження. Але про підозри говорити поки рано. Ви зрозумійте правильно, цей процес не такий, де почала діяти стаття і вже наступного дня всі сидять. Стаття набрала чинності з кінця року. Від цього періоду у нас є законне право розслідувати можливе незаконне збагачення. Але за цей період, з якого вже починає діяти ця стаття. У ретроспективі цей закон не діє", - сказав він.
Холодницький нагадав, що торік 65 справ довелося закрити через те, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
Всі ці справи зараз "в архіві", оскільки закон не має зворотної сили. За словами Холодницького, навіть коли стаття діє, в САП не можуть заново відкрити справи, які були закриті через рішення КСУ.
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Странно..Наверное все подозреваемые обогащались законно.
Безгосподарність, погане керівництво є, а корупції в таких масштабах, щоби тримати стільки відомств, виходить так - немає.
А раз вони нічого не знаходять - значить - нічого і немає. А чому я маю в це не вірити?
Звичайно, ясно,що є якісь зловживання, то або вони добре сховані, або сапи не можуть розібратися. або їх - зловживань немає, або нікому те не треба - і так всьо ж харашо.
Тільки країна наша чогось сунеться кудись вниз.
что, черт возьми он такое несет...
Все эти дела сейчас "в архиве", поскольку закон не имеет обратной силы. По словам Холодницкого, что даже когда статья действует, в САП не могут заново открыть дела, которые были закрыты из-за решения КСУ.
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Как же надо было "убить" статью,что бы КС фактически узаконил воровство.