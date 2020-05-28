САП від початку року відкрила до 10 справ про незаконне збагачення, підозр поки немає, - Холодницький

Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила до 10 справ про незаконне збагачення відтоді, як почала діяти відповідна стаття КПК. Підозри стосовно них ще не пред'являли, триває слідство.

Про це глава САП Назар Холодницький розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"За цей час з'явилися провадження. Але про підозри говорити поки рано. Ви зрозумійте правильно, цей процес не такий, де почала діяти стаття і вже наступного дня всі сидять. Стаття набрала чинності з кінця року. Від цього періоду у нас є законне право розслідувати можливе незаконне збагачення. Але за цей період, з якого вже починає діяти ця стаття. У ретроспективі цей закон не діє", - сказав він.

Холодницький нагадав, що торік 65 справ довелося закрити через те, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Всі ці справи зараз "в архіві", оскільки закон не має зворотної сили. За словами Холодницького, навіть коли стаття діє, в САП не можуть заново відкрити справи, які були закриті через рішення КСУ.

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