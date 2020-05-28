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Новини
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САП від початку року відкрила до 10 справ про незаконне збагачення, підозр поки немає, - Холодницький

САП від початку року відкрила до 10 справ про незаконне збагачення, підозр поки немає, - Холодницький

Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила до 10 справ про незаконне збагачення відтоді, як почала діяти відповідна стаття КПК. Підозри стосовно них ще не пред'являли, триває слідство.

Про це глава САП Назар Холодницький розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"За цей час з'явилися провадження. Але про підозри говорити поки рано. Ви зрозумійте правильно, цей процес не такий, де почала діяти стаття і вже наступного дня всі сидять. Стаття набрала чинності з кінця року. Від цього періоду у нас є законне право розслідувати можливе незаконне збагачення. Але за цей період, з якого вже починає діяти ця стаття. У ретроспективі цей закон не діє", - сказав він.

Холодницький нагадав, що торік 65 справ довелося закрити через те, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Всі ці справи зараз "в архіві", оскільки закон не має зворотної сили. За словами Холодницького, навіть коли стаття діє, в САП не можуть заново відкрити справи, які були закриті через рішення КСУ.

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Автор: 

Холодницький (661) незаконне збагачення (190)


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Топ коментарі
+7
Вы ребята не херово устроились , ну где еще за такую работу такие бабки платят ?
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28.05.2020 18:57
+6
Так нахєра ви потрібні взагалі?
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28.05.2020 18:53
+6
САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий

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Странно..Наверное все подозреваемые обогащались законно.
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28.05.2020 18:57
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Так нахєра ви потрібні взагалі?
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28.05.2020 18:53 Відповісти
Щоб велика зарплата регулярно капала🐸
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28.05.2020 18:55 Відповісти
Шановний Ali Hasan а як ви для себе бачите строки кримінального слідства за ціми статями УК?
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28.05.2020 19:28 Відповісти
САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий

===========================
Странно..Наверное все подозреваемые обогащались законно.
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28.05.2020 18:57 Відповісти
Вы ребята не херово устроились , ну где еще за такую работу такие бабки платят ?
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28.05.2020 18:57 Відповісти
В ОП🐸
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28.05.2020 18:59 Відповісти
кучерявенький ,над чем ты ёрничаешь творение твоего чоколадного Аллаха
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28.05.2020 19:49 Відповісти
просто це свідчить, що в Україні, насправді, немає ніякої корупції. Це все роздуто.
Безгосподарність, погане керівництво є, а корупції в таких масштабах, щоби тримати стільки відомств, виходить так - немає.
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28.05.2020 19:50 Відповісти
просто це свідчить, що в Україні, насправді, немає ніякої корупції.....с этим не согласен , то что 30 лет на манеже все те же надеюсь спорить не будите ? Если не они тырят ,то тогда кто ,баба Параска ?Все и все повязаны, семейными узами ,деньгами ,связями ,должностями ........ не могут таможню победить ? а посадить человек 500 сразу и без отмазок не пробовали ? штук 100 судей на пробу ? десятка два министров ?
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28.05.2020 20:00 Відповісти
ну, бачте як..НАБУ, САП працюють ну, нехай не 5, але 4 роки є. То вже можна вийти на якесь, як теперь кажуть модне слово - на плато.
А раз вони нічого не знаходять - значить - нічого і немає. А чому я маю в це не вірити?
Звичайно, ясно,що є якісь зловживання, то або вони добре сховані, або сапи не можуть розібратися. або їх - зловживань немає, або нікому те не треба - і так всьо ж харашо.
Тільки країна наша чогось сунеться кудись вниз.
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28.05.2020 20:24 Відповісти
Сап сначала года попускали бульбы в луже и фсё.
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28.05.2020 18:58 Відповісти
Гнати це розовощоке мурло,і відразу з"яляться підозри...йому першому...
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28.05.2020 18:59 Відповісти
https://censor.net/user/468605 Ніхто його не вижене, бо призначений він кураторами і основне його завдання -не боротьба із корупцією.
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28.05.2020 19:25 Відповісти
А Куда делись 150 миллиардов профицита бюджета который передал Гройсман Гончаруку в прошлом году?
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28.05.2020 19:03 Відповісти
А по % долгам Украина из чьего кармана платила?
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28.05.2020 20:02 Відповісти
САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6878
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28.05.2020 19:08 Відповісти
"поймите правильно" - час іде гроші капають. а може і джерельце навіть бє. Система...... .
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28.05.2020 19:17 Відповісти
Знаем кто украл, знаем что, знаем где спрятал.., но не за, что зацепиться. Хазанов.
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28.05.2020 19:24 Відповісти
что значит нельзя открыть дела по новой...?
что, черт возьми он такое несет...
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28.05.2020 19:34 Відповісти
Им народ дал, как они просили, огромные зарплаты, льготы, премии и другие нищаки, чтоб они не брали взяток, а результату всё равно ноль - зеро. А может всё дело в качестве инищаков? Нет мотивации? А давайте теперь попробуем новую реформу - не давать им зарплаты вообще. Ноль - зеро. Поймал коррупционера - вымпел на стену, казнокрада - грамоту в буфет, оборотня - кубок на тумбочку. Я думаю с такими нищаками они быстрее начнут коррупционеров ловить. Всё дело в мотивации.
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28.05.2020 19:41 Відповісти
Ну какие незаконные обогащения???? Только Подозрение - а вдруг. Имитация работы САП - подозрения!!!
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28.05.2020 19:41 Відповісти
Холодницкий напомнил, что в прошлом году 65 дел пришлось закрыть из-за того, что Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Все эти дела сейчас "в архиве", поскольку закон не имеет обратной силы. По словам Холодницкого, что даже когда статья действует, в САП не могут заново открыть дела, которые были закрыты из-за решения КСУ.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Как же надо было "убить" статью,что бы КС фактически узаконил воровство.
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28.05.2020 20:00 Відповісти
Ефект роботи як вхідні двері - по 100 раз можна відкривати, але не заходити.
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28.05.2020 20:09 Відповісти
На тих козлів- САП виділили на утримання 1млрл 100 млн. гривень,а вони,як ніхрена не робили,так і не роблять. ПАРАЗИТИ НА ШИЇ У ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
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28.05.2020 20:41 Відповісти
як казав Хазанов, усе знаєм, доказати нічого не можемо.
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28.05.2020 20:47 Відповісти
 
 