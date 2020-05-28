Документи для участі в конкурсі на посаду глави НСЗУ подали 28 кандидатів, умовам конкурсу відповідають 17

Документи для участі в конкурсі на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) подали 28 кандидатів, умовам конкурсу відповідають 17 із них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НСЗУ

Так, умовам оголошеного конкурсу, зокрема, відповідають кандидатури ексглави НСЗУ Олега Петренка, заступника директора департаменту електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитра Черниша, заступника голови НСЗУ Наталії Рябцевої, керівника експертної групи з питань надання вторинної та третинної медичної допомоги МОЗ Олександра Машкевича, директора департаменту моніторингу НСЗУ Олександра Жигінаса, начальника управління Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ Володимира Пляцека, директора Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар'яни Возниці, директора департаменту інформаційних технологій НСЗУ Олександра Рябця, заступника директора Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ Дмитра Самофалова.

Крім того, умовам конкурсу відповідають член постійної комісії з питань соцполітики, охорони здоров'я, реабілітації учасників бойових дій і АТО Харківської облради Вікторія Мілютіна, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Наталія Будяк, начальник відділу департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадмінстрації Михайло Коханий, директор департаменту реєстраційних послуг Запорізької міськради Тарас Кириченко, а також ексгендиректор директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірина Литовченко (Немирович), гендиректор департаменту медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова, депутат Верховної Ради VIII Костянтин Яринич, заввідділенням невідкладної терапії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Сергій Красюк.

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Водночас, за інформацією НСЗУ, умовам оголошеного конкурсу не відповідають 11 кандидатів. Серед них: Анна Дмитренко, Орест Каракевич, Ольга Гуркіна, Ігор Костиря, Максим Бекало, Іван Горох, Володимир Бурко, Андрій Віленський, Вадим Арістов, Максим Іонов і Олена Рибакова.

Як повідомлялося, 22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів завершився 27 травня.

Новий конкурс було оголошено після заяви міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, що за підсумками конкурсу на посаду глави НСЗУ, що відбувся на початку січня, переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були включені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, яка за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.