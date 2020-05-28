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Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко

Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною показали родинну колекцію картин, яка виставлена у Музеї Гончара, відомим українським мистецтвознавцям та діячам культури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

З експозицією ознайомились директор Національного Художнього музею Юлія Литвинець, український вчений-філософ Євген Бистрицький, письменник-казкар Сашко Лірник, народний артист України, кобзар Тарас Компаніченко з дружиною Ніною, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Наголошуємо, що це не є відкриття виставки, воно буде пізніше, коли урядом будуть зняті карантинні обмеження. Тут буде відкрито для широкого загалу. Це дуже важливі роботи митців, більшість з яких має безпосереднє відношення до України. У нас є декілька ідей, як це оформити. Воно буде ще доопрацьовуватися, і час в першій декаді червня дасть нам цю можливість", – повідомив Порошенко.

"Часто-густо малоросійська влада не поділяє думок інтелігенції України, а творча інтелігенція України не поділяє думок малоросійської влади. Ми абсолютно не намагалися і не будемо робити нічого політичного. Бо мова йде про прекрасне. Наголошую, що всі ці картини десятки або може сотні років перебували за межами України. Всі вони зусиллями нашої родини були повернуті в Україну і всі вони є предметом для широкого показу. Ми абсолютно не збиралися і не збираємось тримати це", – зазначив Порошенко.

Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко 01

Політик висловив подяку колективу Музею Гончара і зазначив, що шокуючі кадри, як ДБР за наказом влади без будь-яких законних підстав штурмує приміщення виставкового залу, тільки додали музею популярності серед українців. "Єдине позитивне, що зробила за останній тиждень влада – це популяризувала музей. Воно увійшло в усі новини, всі дізналися. На жаль, в непозитивному для України, але в позитивному для музею сенсі. І сьогодні запити на те, щоб відвідати музей зросли в десятки разів. Ну, нехай хоч так", – іронізує Порошенко.

Також читайте: Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го

Порошенко застеріг, що нинішня влада посилює наступ на все українське і патріотичне. Свідчення цього – і напад на Музей Гончара, і сьогоднішні обшуки у Центрі Довженка, і намагання переглянути Закон про мову, і спроби ревізувати європейську та євроатлантичну інтеграцію Укрпаїни.

"Не іронічно я сприймаю сьогоднішній обшук в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з державного бюджету жодної копійки не надійшло в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі й іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурницю. І про Український культурний центр, до речі, і тих, хто долучився до його створення. Думаю, що не випадково за останній тиждень ми почули, що виявляється у нас дуже завищені квоти на українську мову в українському мистецтві, які запровадив Порошенко. Це народ запровадив", – переконаний п’ятий Президент.

Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко 02

Порошенко зауважив – складається враження, що інших проблем окрім закону про мову влада не бачить. "Вони намагаються змінити закон про мову. Все у нас уже вирішено, тільки закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда, щодо обов’язковості інтеграції в ЄС і Нато. Їм це теж заважає. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС і НАТО заважають миру", – констатує Порошенко.

"В цих умовах нам треба бути разом, нам треба любити Україну", – наголосив лідер "Європейської Солідарності". Він також подякував дружині Марині за ідею цієї експозиції.

"Я б дуже хотіла, щоб громадяни України також змогли після відміни карантину прийти і подивитися. Це дуже важливо – піднімати культурний рівень, розвивати смак і підвищувати любов і гордість за Україну", – сказала Марина Порошенко.

Читайте також: Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара. ВIДЕО

Автор: 

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Топ коментарі
+53
Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 249
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28.05.2020 19:26
+42
Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4843
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28.05.2020 19:25
+40
Зебилы, а вы зачем сменили Пороха на это зеленое уйло?
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28.05.2020 19:24
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Московські холопи яким малороси бездумно віддали владу відкрито роблять свою чорну справу.
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28.05.2020 20:11 Відповісти
Долбодятлы,вас не 73 %,авсе 104 как у Плещивого Хмыря на выборах на РАБссиянском БОЛОТЕ КГБиста я рад за вас,чесна...
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28.05.2020 20:17 Відповісти
Не, конечно опасная тенденция, мешки на голову не одевают и не вывозят куда нибудь.
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28.05.2020 20:19 Відповісти
Это ты про деятелей культуры, которых Саакашвили с собой привёз?
Не подскажешь - на каких инструментах они играют, а может это - артисты, которые играют Дюймовочку с бицепсом 45 см?
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28.05.2020 20:31 Відповісти
Эо я про кондитера с мешком.
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28.05.2020 21:14 Відповісти
А я думал ты восхищаешься бицепсами саакашвилевских "деятелей культуры", которых он с собой привёз.
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28.05.2020 21:15 Відповісти
Ну кто о чём а ты о свербячке.
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28.05.2020 21:42 Відповісти
Скоро будут в сибирь в товарняках вывозить,но будет негде уже голосовать,выбор будет один -членин !
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28.05.2020 20:53 Відповісти
не драматизируйте!! Сибирь уже астрально отошла Китаю!
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28.05.2020 21:33 Відповісти
А подскажите, увозить будут в Сибиркую провинцию КНР прямо с Украинско-Китайской границы?
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28.05.2020 21:49 Відповісти
Вячєслав Єлажєв, шкода що ти повернувся після деактиву за проросійську пропаганду.
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28.05.2020 20:34 Відповісти
Він з тих, хто сам не розуміє, що пропагує.
Дурник, одним словом.
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28.05.2020 20:35 Відповісти
Я знаю його по фейсбуку. У нього навіть зовнішність- типова російська пика. Вузькі оченята, щелепа вперед.. Мордва.\
Я мовчу про повалений паркан на фоткі за спиною і бур'яни навколо.
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28.05.2020 20:38 Відповісти
Бур'ян ? Це мітка какцапа. Моя хрещена по приїзді в Крим завжди була шокована зарослями біля воріт. Кацапами невмитими називала. А от біля українських хатинок - порядки. Соняхи, мальви...
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28.05.2020 20:39 Відповісти
лише в твоїй збоченій уяві.
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28.05.2020 20:40 Відповісти
Лише в уяві збоченців. Повторюю спешеллі фор ю.
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28.05.2020 20:44 Відповісти
Ага ! Оце така тактика лайнометів кремлівських ?
Ви не можете на фуйла ( так, так !!! ФУЙЛА, а не путина) гавкнути, тому на Петю цвірінькаєте.
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28.05.2020 20:48 Відповісти
подгузники поменял сцыкло сывочолый!???))))слушаешь клоуна сывочолого и диву даешся какой тупой!!!!!
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28.05.2020 20:30 Відповісти
Підгузки- то до бубочки...
Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2460
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28.05.2020 20:35 Відповісти
Надел бронежилет идя в церковь , пц . . Вообще уже - тавой ,, двинулся башкой .. Интересно , что подумал Папа .. ? .
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28.05.2020 20:49 Відповісти
Глава государства всё-таки, шо не так ? Это не Петя 8-ми процентный, который уже как Неуловимый Джо (который на фиг никому не сдался)
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28.05.2020 22:01 Відповісти
А когда сам песпределил,чего не жалился,на опасные тенденции)))Патологическое брехло,рейтинг которого так и останется в межах арифметической похибки
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28.05.2020 20:44 Відповісти
пьеро - ценитель живописи.
https://www.youtube.com/watch?v=vV8ho0vkieA
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28.05.2020 20:53 Відповісти
Порошенко так схуд, неімовірно
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28.05.2020 21:09 Відповісти
может заключил неудачный договор!
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28.05.2020 21:31 Відповісти
Мені б щось такє підписати, бо тре 10-15 кг скинути ..
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28.05.2020 22:15 Відповісти
Изменить питание и похудеешь легко . Немного силы воли и все пойдет .
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28.05.2020 23:19 Відповісти
Диабетик , сел на диету . в ней ему спасение . плюс нервы .
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28.05.2020 23:11 Відповісти
Зрозуміло, дякую
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28.05.2020 23:14 Відповісти
вже тошнить від цього гівнюка
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28.05.2020 21:19 Відповісти
Странная у него маска, с начертанными оберегами, что ли?
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28.05.2020 21:31 Відповісти
Порошенко дело говорит. Есть еще настоящий президент, если что.
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28.05.2020 21:47 Відповісти
А тем временем....
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Журнал «Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших украинских бизнесменов, третью строчку которого занял бывший президент страны Петр Порошенко с $1,4 млрд.
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28.05.2020 22:06 Відповісти
вони гадають що після стілкох жертв укураїнців "скрутять у баранячий ріг"? ой сумніваюсь. янек теж був профффесором.
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28.05.2020 22:17 Відповісти
Ближайшая осень обещает быть, мягко говоря, неспокойной. Колаборантская мразь и дальше плюет Украине в лицо. Патриоты должны быть готовы, в случае чего, поставить точку по этому поводу. Предыдущие троеточия не работают . Точка должна ставиться без поповской риторики и гуманизма.
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28.05.2020 22:51 Відповісти
Петя Петя, как ты мог, позволить воссесть на троне, предателю и лжецу. Вернись. Я хочу увидеть исчезающие улыбки зебилов и летящего на юх беню с буратиной и всем его кодлом. А если бы еще портянку прихватили бы с собой, вообще была бы сказка.
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28.05.2020 23:01 Відповісти
Все, зелені арештували колекцію картин Пороха. Напевно, тепер будуть розкрадати.
Усе по стопам ригів. Ті теж колись арештували колекцію стародавньої зброї. Зникла, трохи знашли в Межигіррі та у Пшонки
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28.05.2020 23:12 Відповісти
завтра посли в музей Гончара прийдуть...
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29.05.2020 00:10 Відповісти
вранішню інфу на цензорі фотками доповнили...
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29.05.2020 00:11 Відповісти
петя у тебя было 5 лет что бы страну превратить в казку, но ты выбрал коррупцию... что ж ты теперь хочешь? что посеял как говориться... хотя да ты в 100 раз лучше чем зе-падаль!!!
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29.05.2020 01:10 Відповісти
мда... боюсь представить, что такой лохторат нам выберет в следующий раз.
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29.05.2020 08:15 Відповісти
Бреше як дихає. Зеленський успадкував підлючий шоколадний серпентарій - тепер не знає де ногу поставити.
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29.05.2020 01:33 Відповісти
там же все новые лица. и парикмахер с поваром, и визажист с тамадой. а в кабмине сплошной квартал. шоколадный серпентарий в твоём больном воображении остался.
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29.05.2020 08:11 Відповісти
+++++
Треба розголос !

*******
Петя такий класний ... неформальний.
У Марини туфлі хороші.
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29.05.2020 05:44 Відповісти
Наш поступ: крок від комунозрадників "ГРУ́ПА 239" , Мафіозного казнокрада Кучми , Ющенка, який займався усім крім посади Президента вставляв вікна в Батурині, завгара Йолки будівника двох Версалей з хонкою, бариги Порошенка, і , як апофігей дегенерації влади - тупа зелена сопля і її вуличні друзі. Країна - дупа.
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29.05.2020 07:46 Відповісти
барыга - это торговец краденым и наркотой, чтоб ты знал.
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29.05.2020 18:12 Відповісти
Влада ненавидить Порошенка за те , що він не дозволяє їй зраджувати національні інтереси на користь ворога . Добре що цивілізований світ на боці України .
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29.05.2020 07:55 Відповісти
Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 496
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29.05.2020 08:08 Відповісти
Пацани з ДБР попали в музей, перший раз в житті. Культурний рост.
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29.05.2020 08:33 Відповісти
А Пєтя коли був в музеї?)))
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29.05.2020 09:07 Відповісти
Треба вже дивитися правді у очі - поки не повернемо Пороxа назад у Президентське крісло, у України немає майбутнього
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29.05.2020 08:33 Відповісти
Сомлі розпустив аж до колін. Такий самий поціновувач картин як і Яник з Пшонкою. А в Іспанію на вілу скільки вивіз? Новий дивіз Пєті : картини, мова, бабло!
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29.05.2020 09:05 Відповісти
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