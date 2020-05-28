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Новини
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Директора "Укркінохроніки" Хорошилову звільнять, "розслідування і суди теж будуть", - "слуга народу" Ткаченко

Директора

Директорку державного підприємства "Укркінохроніка" Аліну Хорошилову буде звільнено з посади, також буде проведено розслідування її діяльності.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Запланована сьогодні робоча група щодо ситуації з розкрадання майна державних кіностудій таки відбулась. Були представники всіх правоохоронних органів, Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформаційної політики, Держкіно та інших. У всіх депутатів нашого комітету позиція єдина – кіностудії потрібно повернути назад державі. Винних – притягнути до відповідальності, в тому числі кримінальної. Мінкультури, до речі, повідомили, що директорку "Укркінохроніка" А. Хорошилову буде звільнено з посади. Розслідування і суди теж будуть", - написав Ткаченко.

За його словами, у членів комітету і відповідних профільних відомств є достатньо підстав вважати, що за відведенням території "Укркінохроніки" під забудову стоїть забудовник Денис Комарницький.

"Гучніше всіх кричить саме крадій. У нас є достатньо підстав вважати, що за відведенням території Укркінохроніки під забудову чергових висоток, стоїть відомий у вузьких колах забудовник Денис Комарницький. Частий гість у КМДА, якого нещодавно бачили у компанії з головою аудит-служби Геннадієм Плісом. Впевнений, що своїми звинуваченнями у рейдерстві вони намагаються вбити двох зайців: прикрити злочинну діяльність на кіностудіях і дискредитувати мене. Таким чином намагаються вплинути на результати праймеріз в "Слузі Народу" та вибори мера в Києві. Всі ці дії — частина корумпованого плану", - переконаний депутат.

Голова парламентського комітету додав, що правоохоронні органи дадуть оцінку діям керівництва "Укркінохроніки".

"Правоохоронні органи знайдуть відповіді, як могли серед білого дня поцупити у держави територію двох київських кіностудій. І тих, хто за це повинен понести відповідальність, включаючи колишніх чиновників Мінкульту та справжніх рейдерів. Ми плануємо знайти шлях повернення кіностудій до профільної діяльності, а не віддати в руки забудовників", - додав Ткаченко.

Директора Укркінохроніки Хорошилову звільнять, розслідування і суди теж будуть, - слуга народу Ткаченко 01Директора Укркінохроніки Хорошилову звільнять, розслідування і суди теж будуть, - слуга народу Ткаченко 02

Автор: 

кіно (960) Ткаченко Олександр (509) звільнення (2664)


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Топ коментарі
+16
Это чмо ради 7,5 га. земельки в центре Одессы у моря и по заказу хозяина Бени втихую прихватил и дерибанит Одесскую киностудию. И все органы вдруг резко ослепли.
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28.05.2020 20:01
+11
"Громче всех кричит именно вор." Источник: https://censor.net/n3198694

За цією логікою "СН", ЗЕ!, ДБР, ОГПУ Вєнєдіктової винні в такій кількості злочинів, що дай Боже порахувати!
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28.05.2020 20:06
+10
Ткаченко? Це той, що махінаціями відтиснув собі "Одеську кіностудію"?
Не вірю зеленому, з беніного Г+Г
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28.05.2020 20:18
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Это чмо ради 7,5 га. земельки в центре Одессы у моря и по заказу хозяина Бени втихую прихватил и дерибанит Одесскую киностудию. И все органы вдруг резко ослепли.
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28.05.2020 20:01 Відповісти
Ну если депутат Убежден , то это ничего еще не Значит . Нужно убедить прокуратуру, суды майстров и подмастерьев , а вот тогда на утверждение и в Архив.
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28.05.2020 19:54 Відповісти
Ау!А Одесская киностудия как??? Уберите свои клешни!!! Оставьте её в покое!!!! Твари ненажерливые!!!!
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28.05.2020 20:06 Відповісти
"Громче всех кричит именно вор." Источник: https://censor.net/n3198694

За цією логікою "СН", ЗЕ!, ДБР, ОГПУ Вєнєдіктової винні в такій кількості злочинів, що дай Боже порахувати!
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28.05.2020 20:06 Відповісти
Двуличное животное,как и все зебобики
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28.05.2020 20:10 Відповісти
"У всех депутатов нашего комитета позиция одна - киностудии нужно вернуть обратно государству." - За эти слова просто рукоплещу!
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28.05.2020 20:13 Відповісти
Ткаченко=Геббельс.
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28.05.2020 20:13 Відповісти
Верим стократ продажному Ткаченко!
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28.05.2020 20:28 Відповісти
Не дотягивает оно до Геббельса, хоть и пользуется его лекалами. Мелкое чмо
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28.05.2020 20:43 Відповісти
А вообще пора отказываться от моратория на смертную казнь для казнокрадов и коррупиционеров. Европа подождёт. Давайте уничтожим коррумпированную пошесть из-за которой богатая Украина бедная, а потом белых и пушистых нас в Европу заберут с руками и ногами ещё и денег дадут.
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28.05.2020 20:18 Відповісти
Ткаченко? Це той, що махінаціями відтиснув собі "Одеську кіностудію"?
Не вірю зеленому, з беніного Г+Г
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28.05.2020 20:18 Відповісти
От вэсна прыйде - и суды будут, и посадки, и уволят усех и т.д. и т.п.
Дета я уже такое слышал и видел - вроде, на биллбордах.

От тикы вэсны почекайтэ, бобики.
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28.05.2020 20:30 Відповісти
Ткаченко - это который отжал у одесской киностудии землю и купил на Трухановом острове в Киеве особняк, проходивший в репортаже о коррупции?

О да!!! Этот человек имеет полное право рассказывать о том, что можно, а что нельзя.
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28.05.2020 21:47 Відповісти
Ворюги, барыги и мародеры зеленомойские!
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28.05.2020 21:55 Відповісти
Почитайте коли вона очолила Укркінохроніку.
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28.05.2020 23:21 Відповісти
 
 