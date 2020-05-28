Директора "Укркінохроніки" Хорошилову звільнять, "розслідування і суди теж будуть", - "слуга народу" Ткаченко

Директорку державного підприємства "Укркінохроніка" Аліну Хорошилову буде звільнено з посади, також буде проведено розслідування її діяльності.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Запланована сьогодні робоча група щодо ситуації з розкрадання майна державних кіностудій таки відбулась. Були представники всіх правоохоронних органів, Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформаційної політики, Держкіно та інших. У всіх депутатів нашого комітету позиція єдина – кіностудії потрібно повернути назад державі. Винних – притягнути до відповідальності, в тому числі кримінальної. Мінкультури, до речі, повідомили, що директорку "Укркінохроніка" А. Хорошилову буде звільнено з посади. Розслідування і суди теж будуть", - написав Ткаченко.

За його словами, у членів комітету і відповідних профільних відомств є достатньо підстав вважати, що за відведенням території "Укркінохроніки" під забудову стоїть забудовник Денис Комарницький.

"Гучніше всіх кричить саме крадій. У нас є достатньо підстав вважати, що за відведенням території Укркінохроніки під забудову чергових висоток, стоїть відомий у вузьких колах забудовник Денис Комарницький. Частий гість у КМДА, якого нещодавно бачили у компанії з головою аудит-служби Геннадієм Плісом. Впевнений, що своїми звинуваченнями у рейдерстві вони намагаються вбити двох зайців: прикрити злочинну діяльність на кіностудіях і дискредитувати мене. Таким чином намагаються вплинути на результати праймеріз в "Слузі Народу" та вибори мера в Києві. Всі ці дії — частина корумпованого плану", - переконаний депутат.

Голова парламентського комітету додав, що правоохоронні органи дадуть оцінку діям керівництва "Укркінохроніки".

"Правоохоронні органи знайдуть відповіді, як могли серед білого дня поцупити у держави територію двох київських кіностудій. І тих, хто за це повинен понести відповідальність, включаючи колишніх чиновників Мінкульту та справжніх рейдерів. Ми плануємо знайти шлях повернення кіностудій до профільної діяльності, а не віддати в руки забудовників", - додав Ткаченко.