Член правління "ПриватБанку" Сульжик про скасування конкурсу на главу "Укрнафти": від кривавої битви менеджерів виграв тільки один олігарх

Член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик прокоментував ситуацію, що склалася в "Укрнафті" у зв'язку зі скасуванням конкурсу на посаду голови компанії.

Про це Сульжик написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен професіонал, призначений на керівну посаду в державних компаніях унаслідок відкритих міжнародних конкурсів - це перемога. Черговий кулуарний договорняк - поразка. Не важливо, якими благими намірами керувалися ті, хто скасував прозорий конкурс на главу Укрнафти - важливо, що програла Україна" , - вважає він.

На думку Сульжика, скасування конкурсу завдало серйозного удару по всій системі корпоративного управління, яку з таким трудом вибудовувала і захищала нова Україна.

"Олігархам наглядові ради не потрібні, тим більше незалежні. Навіщо, якщо мета просто ставити своїх людей "на потоки"?" - написав він.

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Сульжик передбачає, що учасники конфлікту в "Укрнафті" розраховували на інший результат.

У битві на ножах у телефонній будці не буває переможця і переможеного - є тільки закривавлені. А виграв від кривавої битви менеджерів тільки один олігарх, що зберіг свій контроль над Укрнафтою. Сподіваюся, що тимчасово", - підсумував він.

Як повідомлялося, наглядова рада "Укрнафти" 20 травня вирішила припинити конкурсний відбір голови правління і призначила на цю посаду Олега Геза, який керував компанією на посаді в.о. голови правління з травня 2019 року. Ініціаторами такого рішення стали представники міноритарних акціонерів, що представляють Ігоря Коломойського і партнерів.



