Член правління "ПриватБанку" Сульжик про скасування конкурсу на главу "Укрнафти": від кривавої битви менеджерів виграв тільки один олігарх
Член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик прокоментував ситуацію, що склалася в "Укрнафті" у зв'язку зі скасуванням конкурсу на посаду голови компанії.
Про це Сульжик написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен професіонал, призначений на керівну посаду в державних компаніях унаслідок відкритих міжнародних конкурсів - це перемога. Черговий кулуарний договорняк - поразка. Не важливо, якими благими намірами керувалися ті, хто скасував прозорий конкурс на главу Укрнафти - важливо, що програла Україна" , - вважає він.
На думку Сульжика, скасування конкурсу завдало серйозного удару по всій системі корпоративного управління, яку з таким трудом вибудовувала і захищала нова Україна.
"Олігархам наглядові ради не потрібні, тим більше незалежні. Навіщо, якщо мета просто ставити своїх людей "на потоки"?" - написав він.
Сульжик передбачає, що учасники конфлікту в "Укрнафті" розраховували на інший результат.
У битві на ножах у телефонній будці не буває переможця і переможеного - є тільки закривавлені. А виграв від кривавої битви менеджерів тільки один олігарх, що зберіг свій контроль над Укрнафтою. Сподіваюся, що тимчасово", - підсумував він.
Як повідомлялося, наглядова рада "Укрнафти" 20 травня вирішила припинити конкурсний відбір голови правління і призначила на цю посаду Олега Геза, який керував компанією на посаді в.о. голови правління з травня 2019 року. Ініціаторами такого рішення стали представники міноритарних акціонерів, що представляють Ігоря Коломойського і партнерів.
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бизнес, ничего личного, он вложился в выборы, надо вернуть и получить прибыль
вот так несколько олигархов и и терроризируют всю Украину
а ты дебил, что этого не знаешь ?
Украинские госкомпании, отраслевые монстры постепенно переходят под контроль даже не укр олигархов, а под реальное управление "западных партнеров" - Нафтогаз, НБУ, Укрпочта.... Те государство лишается реальных рычагов управления экономикой, финансами и в результате - страной. Наиболее важные рычаги изымают изпод контроля туземцев.