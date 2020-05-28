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Новини
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Член правління "ПриватБанку" Сульжик про скасування конкурсу на главу "Укрнафти": від кривавої битви менеджерів виграв тільки один олігарх

Член правління

Член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик прокоментував ситуацію, що склалася в "Укрнафті" у зв'язку зі скасуванням конкурсу на посаду голови компанії.

Про це Сульжик написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен професіонал, призначений на керівну посаду в державних компаніях унаслідок відкритих міжнародних конкурсів - це перемога. Черговий кулуарний договорняк - поразка. Не важливо, якими благими намірами керувалися ті, хто скасував прозорий конкурс на главу Укрнафти - важливо, що програла Україна" , - вважає він.

На думку Сульжика, скасування конкурсу завдало серйозного удару по всій системі корпоративного управління, яку з таким трудом вибудовувала і захищала нова Україна.

"Олігархам наглядові ради не потрібні, тим більше незалежні. Навіщо, якщо мета просто ставити своїх людей "на потоки"?" - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Член правління "ПриватБанку" Сульжик про "антиКоломойський" закон: "Це перемога в битві, але війна триває"

Сульжик передбачає, що учасники конфлікту в "Укрнафті" розраховували на інший результат.

У битві на ножах у телефонній будці не буває переможця і переможеного - є тільки закривавлені. А виграв від кривавої битви менеджерів тільки один олігарх, що зберіг свій контроль над Укрнафтою. Сподіваюся, що тимчасово", - підсумував він.

Як повідомлялося, наглядова рада "Укрнафти" 20 травня вирішила припинити конкурсний відбір голови правління і призначила на цю посаду Олега Геза, який керував компанією на посаді в.о. голови правління з травня 2019 року. Ініціаторами такого рішення стали представники міноритарних акціонерів, що представляють Ігоря Коломойського і партнерів.

Член правління ПриватБанку Сульжик про скасування конкурсу на главу Укрнафти: від кривавої битви менеджерів виграв тільки один олігарх 01
Член правління ПриватБанку Сульжик про скасування конкурсу на главу Укрнафти: від кривавої битви менеджерів виграв тільки один олігарх 02

Автор: 

Коломойський (3121) наглядова рада (639) Укрнафта (928) Сульжик (25)


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Топ коментарі
+7
угадайте как зовут олигарха) Я подскажу
ко - ла ла ла
мо - ла ла ла
й -ла ла ла
ски - ла ла ла
й - ла ла ла
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28.05.2020 20:08
+3
І не кажіть! На святе зазіхнули! У Бєні і так скрутні часи настали - недоотримує свої надприбутки, а тут ще таке!
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28.05.2020 20:14
+2
Бенине корито слямзить!?
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28.05.2020 20:07
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Бенине корито слямзить!?
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28.05.2020 20:07 Відповісти
І не кажіть! На святе зазіхнули! У Бєні і так скрутні часи настали - недоотримує свої надприбутки, а тут ще таке!
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28.05.2020 20:14 Відповісти
угадайте как зовут олигарха) Я подскажу
ко - ла ла ла
мо - ла ла ла
й -ла ла ла
ски - ла ла ла
й - ла ла ла
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28.05.2020 20:08 Відповісти
Ой, а кто это сделал?
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28.05.2020 20:11 Відповісти
а чего другим можно так, а Коломойскому незя?))
бизнес, ничего личного, он вложился в выборы, надо вернуть и получить прибыль
вот так несколько олигархов и и терроризируют всю Украину
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28.05.2020 20:12 Відповісти
Крадуть беніто-зелені
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28.05.2020 20:14 Відповісти
А гарант Бенито Мусорини!?
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28.05.2020 20:23 Відповісти
"Каждый профессионал, назначенный на руководящую должность в государственных компаниях в результате открытых, международных конкурсов - это победа.....у нас на всех должностях профффффессионалы , покажите где победа ?
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28.05.2020 20:18 Відповісти
президент - профессионал
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28.05.2020 20:27 Відповісти
Член правління "ПриватБанку" Сульжик про скасування конкурсу на главу "Укрнафти": від кривавої битви менеджерів виграв тільки один олігарх - Цензор.НЕТ 9510
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29.05.2020 13:27 Відповісти
Государство, у которого 50%+1 акция, пролетает мимо кассы, на которой сидит Беня!
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28.05.2020 20:19 Відповісти
Ну не знаю, как насчет бени, пеця уже после гудка самый богатый. Интересно када он успел. Ведь всю жизнь на госдолжностях?😮
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28.05.2020 20:22 Відповісти
кацапы красивый рейтинг нарисовали )))
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28.05.2020 20:28 Відповісти
Огенты кремля? Да?
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28.05.2020 20:30 Відповісти
Да.

а ты дебил, что этого не знаешь ?
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28.05.2020 20:31 Відповісти
А ты умный? Скажи ка умный, как же так что пеця, патриот и торговый портнер всю жизнь на госдолжностях милиалером стал?
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28.05.2020 20:38 Відповісти
ты уже тысячный дебил, которому я должен объяснять, что чиновнику не запрещено владеть акциями
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28.05.2020 20:42 Відповісти
Бу га га. Акции на млрд$? А говорят дебилы это зебилы. Соя ты смешён в своих потугах😷
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28.05.2020 20:46 Відповісти
Шел 2024й год, в стране по прежнему задница а зебилы продолжали во всем обвинять "петю".
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28.05.2020 20:49 Відповісти
А я понял. Пеця нас из жепы вывел в 19, и мы все разбогатели. Ну не все, но пеця точно. Аж после гудка. поднялся. Да соя? 😷
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28.05.2020 20:53 Відповісти
Главное, что народ от этого всего ещё в большей жопе.
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28.05.2020 20:28 Відповісти
Сульжик выдает желаемое за действительное. Кто заберет Укрнафту у Бени? Зеленский? Быстрее Илон Маск переедет на ПМЖ в Украину.
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28.05.2020 21:03 Відповісти
Каждый профессионал, назначенный на руководящую должность в государственных компаниях
Украинские госкомпании, отраслевые монстры постепенно переходят под контроль даже не укр олигархов, а под реальное управление "западных партнеров" - Нафтогаз, НБУ, Укрпочта.... Те государство лишается реальных рычагов управления экономикой, финансами и в результате - страной. Наиболее важные рычаги изымают изпод контроля туземцев.
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28.05.2020 21:07 Відповісти
 
 