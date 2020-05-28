В Києві 2000 аграріїв протестували проти "квот Фірташа" і монополії на ринку міндобрив

У Києві аграрії вийшли під Кабмін і Офіс президента з протестом проти введення квот на імпорт мінеральних добрив. Аналогічні акції відбуваються в інших містах.

Як передає Цензор.НЕТ, приблизно 2000 фермерів вимагали заблокувати ініціативу Міністерства економіки про квотування фізичних обсягів імпорту. На думку аграріїв, це призведе до зміцнення монополії хімзаводів олігарха Дмитра Фірташа і підвищення вартості міндобрив для сільгоспвиробників.

"Добрива займають у собівартості продукції до 30%. Хліб подорожчає, тому це стосується всіх громадян України. В умовах запровадження ринку землі, непростої погодної ситуації, складного доступу до фінансування тягнути кошти на дорогі добрива - це злочин", - заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

З 2010 року холдинг Фірташа Ostchem володіє основними заводами з виробництва азотних добрив в Україні. Розпочата в 2014 році лібералізація відкрила український ринок для виробників із країн ЄС, Північної Африки, Туреччини, Казахстану, Грузії, Білорусі та інших країн. Імпорт зупинив зростання цін на добрива, вартість яких на 20-30% перевищує середньосвітову. У разі ж введення квот продукція заводів Фірташа буде безальтернативною. "Монополіст сьогодні покриває до 80% внутрішнього ринку. Користуючись своїм становищем, він зуміє створити штучний дефіцит і ажіотаж, що може підняти ціну на добрива втричі", - повідомив заступник голови Всекраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Крім того, на його думку, обмеження імпорту добрив із країн ЄС може спровокувати дзеркальні дії з боку стратегічних партнерів України: "Нам потрібно сьогодні нарощувати експорт своєї продукції, збільшувати квоти. А Кабмін начебто й не думає про наслідки".

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Фермери передали звернення до Кабміну і Офісу президента і влаштували символічний збір грошей для керівників Мінекономіки. "Скільки ще нам потрібно виходити на акції, щоб переконати їх не шкодити своїм же громадянам, аби добре було олігархові", - заявив фермер із Хмельницького Ігор Гай.

Акцію організували найбільші аграрні асоціації України: Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнський конгрес фермерів, Всеукраїнська аграрна рада, Аграрний союз України, Агро-Продовольча Рада.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки заявила про наміри запровадити обмеження на імпорт міндобрив в Україні з ЄС, Білорусі, Узбекистану та інших країн терміном на 3 роки.

У 2019 Антимонопольний комітет визнав групу компаній Ostchem монополістом, який зловживає своїм монопольним становищем і отримує надприбутки за рахунок завищеної вартості добрив.







