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Новини
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В Києві 2000 аграріїв протестували проти "квот Фірташа" і монополії на ринку міндобрив

У Києві аграрії вийшли під Кабмін і Офіс президента з протестом проти введення квот на імпорт мінеральних добрив. Аналогічні акції відбуваються в інших містах.

Як передає Цензор.НЕТ, приблизно 2000 фермерів вимагали заблокувати ініціативу Міністерства економіки про квотування фізичних обсягів імпорту. На думку аграріїв, це призведе до зміцнення монополії хімзаводів олігарха Дмитра Фірташа і підвищення вартості міндобрив для сільгоспвиробників.

"Добрива займають у собівартості продукції до 30%. Хліб подорожчає, тому це стосується всіх громадян України. В умовах запровадження ринку землі, непростої погодної ситуації, складного доступу до фінансування тягнути кошти на дорогі добрива - це злочин", - заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

З 2010 року холдинг Фірташа Ostchem володіє основними заводами з виробництва азотних добрив в Україні. Розпочата в 2014 році лібералізація відкрила український ринок для виробників із країн ЄС, Північної Африки, Туреччини, Казахстану, Грузії, Білорусі та інших країн. Імпорт зупинив зростання цін на добрива, вартість яких на 20-30% перевищує середньосвітову. У разі ж введення квот продукція заводів Фірташа буде безальтернативною. "Монополіст сьогодні покриває до 80% внутрішнього ринку. Користуючись своїм становищем, він зуміє створити штучний дефіцит і ажіотаж, що може підняти ціну на добрива втричі", - повідомив заступник голови Всекраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Крім того, на його думку, обмеження імпорту добрив із країн ЄС може спровокувати дзеркальні дії з боку стратегічних партнерів України: "Нам потрібно сьогодні нарощувати експорт своєї продукції, збільшувати квоти. А Кабмін начебто й не думає про наслідки".

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Фермери передали звернення до Кабміну і Офісу президента і влаштували символічний збір грошей для керівників Мінекономіки. "Скільки ще нам потрібно виходити на акції, щоб переконати їх не шкодити своїм же громадянам, аби добре було олігархові", - заявив фермер із Хмельницького Ігор Гай.

Акцію організували найбільші аграрні асоціації України: Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнський конгрес фермерів, Всеукраїнська аграрна рада, Аграрний союз України, Агро-Продовольча Рада.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки заявила про наміри запровадити обмеження на імпорт міндобрив в Україні з ЄС, Білорусі, Узбекистану та інших країн терміном на 3 роки.

У 2019 Антимонопольний комітет визнав групу компаній Ostchem монополістом, який зловживає своїм монопольним становищем і отримує надприбутки за рахунок завищеної вартості добрив.

В Києві 2000 аграріїв протестували проти квот Фірташа і монополії на ринку міндобрив 01
В Києві 2000 аграріїв протестували проти квот Фірташа і монополії на ринку міндобрив 02
В Києві 2000 аграріїв протестували проти квот Фірташа і монополії на ринку міндобрив 03
В Києві 2000 аграріїв протестували проти квот Фірташа і монополії на ринку міндобрив 04

Автор: 

квоти (242) Фірташ (892) мінеральні добрива (69) фермер (383)


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Топ коментарі
+11
Нагадайте, за кого ці аграрії голосували?
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28.05.2020 20:19
+6
це 2000 президентів!!! І це істи на, друже!!!
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28.05.2020 20:23
+3
Это собрались те, кого устраивает распродажа земли украинской? Если они "За преступный закон" о продаже с/х земель, то пусть Фирташ их самих купит и продаст сто раз - таких не поддерживаю.
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28.05.2020 20:35
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Нагадайте, за кого ці аграрії голосували?
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28.05.2020 20:19 Відповісти
це 2000 президентів!!! І це істи на, друже!!!
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28.05.2020 20:23 Відповісти
голосували за чмошніка який мав їздити на роботу велосипедом.А він (яка несподіванка!) їх усіх наіпав і відосікі пише не з веловипеда а з Тесла.
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28.05.2020 21:09 Відповісти
Была такая фотожаба : женщина с грудным ребенком грустная сидит у чинушы.чинуша говорит - мало ли что преЗЕдент говорил... пафосно говорят обычно после рыбалки,до и после секса,перед выборами
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28.05.2020 21:32 Відповісти
Нужно было за этого?
"Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ на суде в Австрии заявил, что в мае 2014 года встречался с кандидатом в президенты Петром Порошенко и лидером парии УДАР Виталием Кличко в Вене."
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29.05.2020 10:42 Відповісти
Правильно делают. Квоты на импорт удобрений нужны для лобирования российских интересов.
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28.05.2020 20:22 Відповісти
не знаю, шо то за жлобы там протестуют, но вот лично знаю одного агрария - мужик построил себе СЕС, ездит на Тесле и не последний ... без соли доедает
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28.05.2020 20:26 Відповісти
Это собрались те, кого устраивает распродажа земли украинской? Если они "За преступный закон" о продаже с/х земель, то пусть Фирташ их самих купит и продаст сто раз - таких не поддерживаю.
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28.05.2020 20:35 Відповісти
Фирташ - это водитель Семена Могилевича.
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28.05.2020 20:52 Відповісти
Кабмин как будто и не думает о последствиях".(с)
Это ключевая фраза статьи.
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28.05.2020 21:27 Відповісти
Тут нема ничего удивительного.вспомните встречу олигархов с слугой перед карантином -- будешь должен ! Теперь зарплата 5К это не бедность а хлеб будет близок к 20 за буханку вместо 12 в атб ...... здобулы
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28.05.2020 21:29 Відповісти
 
 